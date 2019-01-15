«Ужас и тлен: теперь ясно, почему всё пропало, Донбасс слили, а Курилы сдали»

Дофаминовая наркомания. Эскапизм современного общества.

Когда-то очень и очень давно, почти что в другом мире и точно в другой жизни, в 2012 году я написал статью «Территория дофаминовых наркоманов».

Тогда я изучал групповую динамику и технологии изменения сознания в среде тех, кто ходил на Болотную площадь и участвовал в различных «маршах миллиметров и миллиардов».

Я тогда думал, что дофаминовая наркомания — это особое «аристократическое» заболевание либеральных слоёв населения. Не скрою, это был для меня уютный мир. Тут плохие, здесь хорошие. Тут правые, там неправые. Здесь верные, а вот за холмиком неверные. Удобная бинарная, двухполюсная картина мира.

Я ошибался.

Помните, что в 2012 году бурлило в социальных сетях и СМИ? Я и сам с трудом помню, но ради этого даже просмотрел архив ряда изданий и блогов. «Все вокруг сволочи, воры и коррупционеры», «всё сурковская пропаганда», «кровавый режим уничтожает последних либеральных представителей совести народа», «у России нет будущего», «пора валить» и так далее и тому подобное.

А теперь заглянем вот прямо сейчас в турбопатриотические, ультрапатриотические и ура-патриотические блоги и СМИ. Нет, я не знаю, чем эти сорта отличаются, но они друг друга различают и порой даже весело друг меж другом информационно воюют, выясняя, кто из них больше любит Россию, власть и отдельных политиков.

Эдакая постмодернистская пьеса «Галантерейщик и кардинал», только участвуют несколько театральных трупп, которые мутузятся прямо на сцене.

Если мы заглянем в патриотическую повестку сегодняшнего дня, а заодно припомним последний год-два, то мы увидим примерно такую же картину, что у либералов в 2012 году.

«Все чиновники воры и коррупционеры», «Кремль предал Новороссию» (как будто эта самая Новороссия хоть один день реально существовала), «Кремль уже продал все Курилы японцам», «Кремль предал народ Донбасса» и «слил Донбасс» (вот уже пятый год всё сливает и сливает, никак слить не может; а заодно просто интересно было бы узнать, что это за отдельный такой «народ Донбасса» неожиданно образовался посреди Евразии), «кровавый режим уничтожает идейных ополченцев и командиров», «Кремль предал миллиарды и триллионы самых качественных русских Украины», «ракеты падают», «пиво не доливают», «бензин разбавляют», «в коробке теперь только девять яиц» и так далее и тому подобное.

Репертуар бодрый, весёлый и разнообразный. Ах да, ещё была «Матильда и император», как угроза всему православному миру, а теперь ещё «Томос и Джеррис» добавился. Как и в 2012 году всё это великолепие венчает «у России нет будущего», «всё пропало, всех предали».

Нет. Они борются не за уважаемую в мире, развивающуюся, сильную Россию.

Не за благополучие и будущее многонационального российского народа.

Не за уничтожение коррупции.

Не за торжество закона.

И даже не за усиление геополитических позиций российского государства.

Они.

Просто.

Ловят.

Кайф.

Да, вот так просто. Все эти публично рыдающие над судьбой России патриоты-либералы-монархисты банально ловят кайф, как обычные наркоманы.

Тому, кто хоть немного в жизни интересовался психологией, известно, что здоровое психологическое состояние надо поддерживать точно так же, как физическую форму.

Например, формировать хорошие позитивные мысли. Такая простенькая аксиома на каждый день на уровне «мойте руки перед едой», «не пейте из лужи», «не трогайте оголённый провод».

Но это как было не модно и не прогрессивно в 2012 году, так и осталось сейчас. Только раньше «креативный класс» считался эталоном, а все вокруг были «анчоусами», «хомячками» и «путинскими зомби».

А сейчас на его место втиснулся брутальный и диванно-милитаристский «патриотический класс», а все, кто с ним несогласен, опять-таки оказались «путиноидами», «кремлядями», «эрэфянцами» и «путинскими зомби». Кое-что никогда не меняется.

Можно сказать, вот и встретились два одиночества с общими психическими девиациями — «креативный класс» и «ура-патриотический класс».

Как выяснилось к 2019 году, настоящий «патриот» точно так же, как настоящий «либерал», должен везде видеть признаки упадка, разрухи, предательства, воровства, плесени и тлена.

Это и есть тот самый токсический стиль мышления. И он невероятно привлекателен для людей с определённым типом психики, так как обеспечивает им вечный кайф — каждый день, семь дней в неделю, без финансовых трат.

Потому что наркотик производится прямо в мозге.

Так уж эволюционно устроен наш мозг, что негативные мысли могут быть по-настоящему полезны. Они помогают выжить. Негативные мысли могут помочь предупредить беду, избежать ловушки, решить проблему.

То есть человек подумал плохое, обработал негативный сценарий в воображении, смог избежать такой ситуации — и выжил. А за это мозг награждает человека дофаминовой конфеткой. Положительное подкрепление.

Но проблема в том, что ряд личностей с особым устройством психики очень уж падки на удовольствия, и особенно на дофаминовые конфетки. Раз попробовал, два попробовал — а там уже и целую конфетную фабрику в своей голове хочется запустить.

И как мы видим, процесс этот очень многих затягивает. Торчат они в процессе покруче героиновых нариков.

Первая эволюционная ловушка заключается в том, что нашему мозгу не очень важно — реальная опасность или выдуманная. Да-да, всё та же классическая «объективная реальность, данная нам в ощущении».

И потому для мозга: что саблезубый тигр в кустах, что падающий на стройке шлакоблок, что «Путин продал Курилы японцам», что «Кремль предал Донбасс» — всё едино.

Опасность не случилась, тушка хозяина в целости и сохранности, угроза миновала хотя бы на сегодня — всё, можно выдохнуть, расслабиться. И получить очередную дозу дофамина.

Вторая эволюционная ловушка заключается в том, что дофамин активно участвует в процессах формирования долговременной памяти. Всё, чем за день напугал себя «патриот», плотно утрамбовывается в резервуаре долгосрочной памяти.

А если «патриот» научился очень и очень качественно себя запугивать «нас всех продали, предали, слили и съели», то миндалина придаст этому куску памяти дополнительное ускорение, чтобы он гарантированно и навеки застрял в хранилище воспоминаний.

А теперь вспомните инфоповоды за последние года два в патриотическом сегменте сети — и представьте, что творится в голове условного «турбопатриота». Да такие кошмары даже японцы в своих анимэ с тентаклями, оборотнями и вампирами нарисовать не смогут.

И никуда «патриоту» от токсичных воспоминаний не деться — мало того, что дофамин поучаствовал в «легкоусвояемости» ложного пугающего образа, так ещё и миндалина помогла.

А так как для любого наркомана, чтобы кайф длился и длился, дозу надо постоянно повышать — рецепторы-то требуют дофамина всё больше и больше — то приходится ужасы сочинять всё более затейливые.

Вчера «базы НАТО под Харьковом установят» и «киевская хунта украинские АЭС взорвёт», сегодня «Путин лично подарил Курилы японцам, а Сибирь китайцам». А завтра надо уже что-то позабористей — «всех россиян продадут в рабство Израилю, англосионистам и рептилоидам».

И тогда уж организм точно получит самую-самую большую дофаминовую конфету на палочке. Катастрофа не случилась ни сегодня, ни завтра — и организм сильно, приятно и мощно отпускает. Прямо крылья за спиной. Мозг радуется, что избежал полнейшей аннигиляции с Армагеддоном и взрывом сверхновой.

И даже говоришь такому человеку мягко, спокойно и по-доброму: «Да, проблемы у страны есть, и немалые. И власть совсем не идеальна — ну, а где ты видел в мире идеальную власть. Но вон там новый завод построили. Такую-то технологию ввели. В хоккее мы выиграли. Чиновника за взятки посадили. Новый спутник запустили.

В Сирии бармалеев утрамбовали в скалы так ровно, что можно в биллиард играть. Крым из состояния украинской помойки постепенно превращаем в красивый, ухоженный российский регион. Создали оружие завтрашнего дня — лазерные комплексы «Пересвет», гиперзвуковые ракеты «Циркон», «Кинжал» и «Авангард». «Буревестник», российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой, вообще аналогов не имеет и в ближайшие несколько десятилетий иметь не будет.

Проект беспилотной атомной подводной лодки «Посейдон» делает ПРО вероятного противника попросту бессмысленной. Достраивается «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Строятся электростанции, вводятся в эксплуатацию терминалы для регазификации сжиженного газа. Неадекватные, агрессивные и просто жадные лимитрофы остаются на обочине прогресса и в прошлом — и больше не могут шантажировать Россию, а также делать мелкие и крупные подлости в пользу заокеанских хозяев. Многое меняется. Приходит новый мир».

А в ответ: «Да этот завод все отходы будет прямо в водопроводную сеть сливать. Да зачем эта технология нужна, только миллиарды рублей налогоплательщиков впустую потратили. Лучше бы пенсионерам и детсадовцам в твёрдой валюте раздали. А сколько ещё распилили — мы даже и не узнаем.

Да просто купили судей и выиграли, потому что наши хоккеисты ничего не умеют и никогда не умели. Да ты знаешь, сколько на этом спутнике распилили, и, вообще, половина деталей — китайские. Все эти перспективные вооружения — это видеомонтаж, фотошоп и обман. Ничего не летает, не работает, всё падает, осыпается ржавчиной и паутиной».

И понимаешь, что человек и вправду верит — от и до — и готов виртуально бороться за правду свою. Но конструктивно и эффективно такой «дофаминовый торчок» поступать не будет и уж тем более не станет рационально мыслить.

Это же может решить проблему, это же может изменить к лучшему сложившееся положение вещей! А тогда накроется дофаминовая подпитка. Весь кайф обломается.

Постепенно человек настолько принимает эту ошибочную стратегию дофаминовой наркомании, что все свои силы и время направляет на поиск людей, ситуаций, высказываний, подозрений, теорий заговора, которые бы позволяли ему постоянно подпитываться дофамином. Он находит таких же, как он.

Он находит в сети сообщества, форумы, сайты, которые обеспечивают его потоком негативных и ложно-угрожающих информационных поводов.

И что интересно, даже нейтральные события такой «патриот» начинает интерпретировать только в одном ключе. Да, именно в том, что обеспечит ему очередную дозу естественного наркотика дофамина.

Самое грустное в том, что получать дофамин можно другими, более «экологичными», естественными и положительными стратегиями — это и любовь, и дружба, и созидание, и путешествия, и общение напрямую.

Но кривая дорожка токсической дофаминовой наркомании оказывается попросту энергетически более выгодной. Не нужно ничего делать реально для получения дофамина.

Достаточно всего лишь придумать, испугаться, обозлиться, выплеснуть негатив в социальных сетях — и с новой дозой дофамина отправиться спать.

Чтобы с утра снова начать искать ужас, страх, предательство и тлен в окружающем мире.

Если слишком долго держаться именно этой стратегии поведения и мыслей, то укрепляются именно эти токсические нейронные связи. А те связи, которые позволяли получать дофамин нормальным, позитивным путём, разрушаются — так как попросту уже не востребованы.

И дофаминовая наркомания точно так же, как и классическая наркомания, отрезает хоть «патриота», хоть «либерала» от реального, светлого и доброго настоящего мира.

В 1759 году в романе «Кандид, или Оптимизм» Вольтер написал: «Всё, что ни случается, всё к лучшему в этом лучшем из миров».

Но дофаминовые наркоманы уже неспособны это ни увидеть, ни почувствовать.

Они заняты. У них вечный кайф.

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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»