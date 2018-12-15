Заводы, которые закрыл Путин и заводы, которые Путин не построил

Тема закрытых заводов крайне животрепещуща. Наши люди со светлыми лицами очень переживающие за эти самые заводы, обычно очень страдают, рассказывая нам, как Путин лично закрывал все 18 лет самые лучшие советские производства. Прямо вот – ни дня без того, чтобы не угробить чего-нибудь очень важное и полезное. Прямо не Путин, а терминатор.Частично, конечно, с подобными разговорами нельзя не согласиться. Например, в Томске, целый квартал сегодня это магазины – а был большой завод. Есть и поменьше примеры, но суть одна – в ВОВ и до 2000-х годов эти все более-менее работало. А потом в центре города вместо заводов начали открываться торговые центры. Мне надо объяснять, кто виноват?Перечислять наши бывшие заводы не буду – их и правда много. В помещении одного я даже был и это, конечно, поражает монументальностью. Эти цеха простоят еще лет 100, если там не будут ничего сносить. Правда, вокруг всего этого этого ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА. И если бы эти заводы работали, то очевидно, куча таких же людей со светлыми лицами рассказывала бы нам, что все это вредно и нарушает экологию. Но меня интересует сегодня другое.Коллега sedov_05, встречайте, выводит меня на чистую воду. Называет москвичом, снисходительно объясняет, что я зажрался, а в его городе Пенза – все пропало. Цитирую:Я из Пензы. У нас при Путине вовсю закрывались заводы, а открылось два – пивной и цементный микрозавод (он есть в вашем списке). В городе реальная безработица, медианная зарплата чистыми 16 000 рублей. Так что мне плевать и на Трампа и на 30 заводов в 80 регионах страны, построенных за 19 лет правления “национального лидера” (интересно, какой нации ?).Кстати, ввод в строй цементного завода привел в увеличению расходов на дорожное строительство, так как бетоновозы вдрызг разбивали трассу на протяжении 70 километров.Врать не буду – в красивом городе Пенза я не был. Много говорят о том, что тот же Томск лучше выглядит, чем города возле Москвы – может быть. Однако, есть ведь и другие данные и чтобы их приводить – не надо жить в Пензе. Что, собственно я и сделал поискав буквально самую малость. Например, мы тут же – тут же находим, что коллега sedov_05 очень сильно лукавит, рассказывая что открылось только два новых завода. Смотрите сами:Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Новый завод технических фабрикатов введен в эксплуатацию в Пензенской области как часть проекта группы компаний «Дамате» по производству мяса индейки.Ежедневно на нем будет перерабатываться 120 тонн сырья — перо, жир, кожа, кости индейки. На выходе получится 10 тонн технического жира и 30 тонн белкового продукта.По оценке специалистов, завод уже стал самым мощным предприятием по переработке отходов производства в Пензенской области и Приволжском федеральном округе. При этом в перспективе его мощности могут быть расширены.И вот тут, как обычно, начались вихляния во все стороны у критиков “режима”. Во-первых, говорит коллега, 30 рабочих мест это фигня, надо хотя бы 3 000, а, во-вторых, я это процитирую, чтобы вы поняли как это работает всегда – когда людям пальцем показываешь, а у них начинает трещать шаблон.Ну сельское хозяйство у нас на самом деле не в жопе. Пять лет назад область была пятой по выпуску сельхозпродукции в ПФО, сейчас шестая. Но я не про сельхоз написал. Так что его выбрасываем. Что остается ?Вам нравится? Мне – очень. Ведь это так удобно – выбрасывать то, что тебе портит картину мира и шпарить по старой методичке. Чтобы за народ, чтобы за страну и против, разумеется, Путина. Ведь показать, что выбросил еще коллега sedov_05 – чтобы ничего не осталось?1. В Пензе запущена производственная линия компании «Маяк-Техноцелл»Крупномасштабный инвестиционный проект по запуску бумагоделательной машины № 6 производительностью до 40 000 тонн в год стал возможен благодаря инвестициям в объёме порядка 4-х млрд рублей. На предприятии дополнительно создано 60 рабочих мест.2. Группа «Черкизово» реализует в Пензенской области масштабный проект по строительству свинокомплексов с комбинированным участком доращивания-откорма мощностью более 5 тысяч тонн свинины в год в живом весе. Всего в ближайшее время планируется построить в регионе модуль из 7 площадок на 20 тысяч голов каждая. Стоимость одной площадки составляет 550 млн рублей.3. В пензенском технопарке «Рамеев» открыто производство имплантов для травматологии и ортопедии. Соглашение о создании производства между московской компанией ООО «Титанмед», пензенским ЗАО НПП «МедИнж» и китайской Naton Medical Group было подписано в августе 2016 года.4. Линия производства обоев запущена в ПензеООО «Маякпринт» (входит в холдинг ОАО «Маяк») специализирующееся на выпуске обоев, запустило третью обойно-печатную линию. Это линия девятицветной печати двойной ширины, мощностью 1,75 млн кусков в год виниловых обоев на основе нетканых композитных материалов.Стоимость инвестиционного проекта — около 470 млн рублей. В результате его реализации дополнительно создано 29 рабочих мест.Я просто не хочу вас смущать обилием деталей, все это и даже больше есть на сайте “Сделано у нас” – можете убедиться сами. Но признать такое – значит угробить себе уютную картину мира, кто же на такое подпишется? И поэтому начинаются рассказы про медианные зарплаты, про то, что знакомый знакомого директора от санкции пострадал и прочее, прочее, прочее.Кстати, вы заметили, что на дворе 21 век? Огромные заводы в России тоже строятся, но уже не в городах – а далеко. Проекта “Сабетта” весьме себе не рядом как и другие большие химические производства. Кроме того, так или иначе – время гигантских строек очевидно ушло, но именно это и болит у наших радетелей за закрытые заводы лично Путиным. Чаще всего они даже не представляют себе, что такое завод – но зато умилительно мечтают о производствах в тысячи человек.И, к слову, а чем плохо сельское хозяйство? Это тоже сегодня не с косой и в лаптях работать. Более того, из комментария о том, что Пенза ушла с 5 на 6 место не следует, я не изучал специально, но не следует, что все плохо. Вполне возможно кто-то опередил из других областей – так что? Всякое бывает, Тюменская область показывает рекорды за рекордом, несмотря на то, что это как бы не Юг.Нет, я, безусловно, за производство. Но, также надо помнить, что нужна и экономика, а про нее наши оппозиционеры вообще не вспоминают! Потому что критиковать это не работать, тут думать не надо – включил себе радио “Все пропало!” и на броневичок полез. Отсюда, кстати, и вот еще одно чудное замечание специалиста по заводам sedov_05.И да, создание новых рабочих мест – это всегда здорово. Нездорово когда 1000 человек теряет работу и об этом пропаганда молчит, а когда 20 находят сразу начинают славить Великого Путина. Который, далеко не факт, что имеет хоть какое то отношение. к произошедшему.Как видите – время идет, агитки не меняются. Если завод закрылся – Путин виноват. Если завод построили – это Путину вопреки. Крайне удобная позиция, ты всегда в белом и всегда в дамках.Из хороших новостей – можно же посмотреть на соседнюю Украину. Можно на прибалтийские вымираты. Можно много куда, чтобы убедиться – что у нас так или иначе производвства открываются. Может быть не так быстро, как бы хотелось, может быть не без проблем – но все же.А вот в бывших республиках СССР, которые получили огромное наследство – ничего этого нет. Заводы разграблены, проданы, распилены и т.д. и т.п. Причем в Прибалтике так вообще осталось все очень-очень свежее и качественное. А на Украине было просто много всего вкусного и оно работало, пока работало на Россию – в которой, напоминаю, плохой Путин. Но разве мы первыми начали тот бардак и дурдом, который сотворили победители Майдана?Но все это не интересует тех, кто просто хочет критиковать не пытаясь погрузиться в проблематику. Например, коллега так и не смог мне объяснить, хотя может он сделает это в комментариях к данному посту – откуда должны появляться заводы, почему они должны быть крупными и почему – обязательно, например, в Пензе?А может это я не прав? Может быть даешь “Магнитку” и алюминиевый завод в каждый город? Тогда заживем, а?Счастья вам.

Источник: nashaplaneta.su