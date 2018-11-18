Ведь „хорошо жили”. А потом пришли большевики
Но ведь хорошо же жили, правда? А потом пришли большевики-коммунисты…
Фото: Российская Империя, 1911 год. Крестьяне.
И действительно – ну чего еще надо счастливому православному человеку. Царь-батюшка есть, церковь есть, вера есть, попов много, молись – не хочу, душа уже пристроена в рай.
Правда, через три годика их погонят кровушку проливать за олигархов и за благоглупости бездарного немца – Николашки II.
Та война была империалистической – потому и не выиграли. Правящая верхушка за свои амбиции и за сохранение/умножение своего богатства умертвила много простого люда (миллионы человек) – потому и привела страну к катастрофе.
Потому и народ взбунтовал против антинародного царского режима.
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Россия, которую мы… Без согласия и примирения
«Пусть с бешенством ругают эту революцию буржуазия и пацифисты, генералы и мещане, капиталисты и филистеры, все верующие христиане и все рыцари II и II 1/2 Интернационалов.
Никакими потоками злобы, клеветы и лжи не замутят они того всемирно-исторического факта, что первый раз за сотни и за тысячи лет рабы ответили на войну между рабовладельцами открытым провозглашением лозунга: превратим эту войну между рабовладельцами из-за дележа их добычи в войну рабов всех наций против рабовладельцев всех наций.
Первый раз за сотни и тысячи лет этот лозунг превратился из смутного и бессильного ожидания в ясную, четкую политическую программу, в действенную борьбу миллионов угнетенных под руководством пролетариата, превратился в первую победу пролетариата, в первую победу дела уничтожения войн, дела союза рабочих всех стран над союзом буржуазии разных наций, той буржуазии, которая и мирится и воюет на счет рабов капитала, на счет наемных рабочих, на счет крестьян, на счет трудящихся.
Эта первая победа еще не окончательная победа, и она далась нашей Октябрьской революции с невиданными тяжестями и трудностями, с неслыханными мучениями, с рядом громадных неудач и ошибок с нашей стороны.
Еще бы без неудач и без ошибок удалось одному отсталому народу победить империалистские войны самых могущественных и самых передовых стран земного шара! Мы не боимся признать свои ошибки и трезво будем смотреть на них, чтобы научиться исправлять их.
Но факт остается фактом: первый раз за сотни и за тысячи лет обещание «ответить» на войну между рабовладельцами революцией рабов против всех и всяческих рабовладельцев выполнено до конца и выполняется вопреки всем трудностям. Мы это дело начали.
Когда именно, в какой срок, пролетарии какой нации это дело доведут до конца, — вопрос несущественный. Существенно то, что лед сломан, что путь открыт, дорога показана».
/В.И.Ленин, «К четырехлетней годовщине Октябрьской революции»./
«Мало этого — сказать, что плохо живется, и призывать к бунту — это и всякий крикун сумеет сделать, да толку от этого немного.
Надо, чтобы рабочий народ ясно понял, отчего он бедствует, и с кем ему соединиться надо для борьбы за освобождение от нужды».
/В.И. Ленин/
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Можно по разному оценивать то чем был СССР. Но одно бесспорно, в борьбе социализма и капитализма проиграл социализм. Можно сколько угодно говорить о том, что виноват Горбачев, или кто то еще. Но Горбачев это плод социализма, и нынешняя “элитка” это тоже плоды социализма, бывшие комсомольцы и партийные. СССР не поддерживал компартии в капстранах, не пытался организовать там революции? И что? Получилось?
Единственная страна где сохранился социализм в чистом виде КНДР, Вы хотели бы жить там?
А самая успешная, и быстрее всех развивающаяся – КНР. И социализм там, мягко говоря, только формально, со значительными элементами капитализма. Так может это и есть лучшее, когда не социализм и не капитализм, а что то промежуточное?
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Хмм, а если не секрет,то что такое социализм в чистом виде? И как вообще как можно говорить о победе капитализма и тут же писать, что самая развивающееся и успешная страна – это Китай, где Компартия у власти и боготворят все советское!!?
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социализм капитализм мунизм монархизм – лохотроны.
есть русские и есть нерусские. Всё остальное – лохотрон.
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“Когда именно, в какой срок, пролетарии какой нации
это дело доведут до конца, — вопрос несущественный” !
Коммунизм неизбежен ! Старый советский анекдот –
не в бровь, а в глаз !
Да, и я хотел бы жить в КНДР, Если не в Pоссии.
А не в Китае ! Но Владу этого не понять…
J UDOV
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под брендом большевики – две группировки. агенты Ми-6 и агенты Генштаба империи. вторые перехватили власть после вывода оккупационных войск.
коммунизм = троцкизм.
хватит пудрить мозги штампами.
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есть русские (белые), есть нерусские (небелые). вся классовая борьба придумана карлой марлой чтобы Русь в крови утопить. На западе её как-то под микроскопом не найти.
какиенафыг олигархи РФ? нету таких в природе. дешёвая легенда для толпы. Есть еврейские смотрящие от ЦРУ. и плевали они на Кремль.