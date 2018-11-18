Ведь „хорошо жили”. А потом пришли большевики

И действительно – ну чего еще надо счастливому православному человеку. Царь-батюшка есть, церковь есть, вера есть, попов много, молись – не хочу, душа уже пристроена в рай. Правда, через три годика их погонят кровушку проливать за олигархов и за благоглупости бездарного немца – Николашки II.



Та война была империалистической – потому и не выиграли. Правящая верхушка за свои амбиции и за сохранение/умножение своего богатства умертвила много простого люда (миллионы человек) – потому и привела страну к катастрофе.



Потому и народ взбунтовал против антинародного царского режима.

***

Россия, которую мы… Без согласия и примирения

«Пусть с бешенством ругают эту революцию буржуазия и пацифисты, генералы и мещане, капиталисты и филистеры, все верующие христиане и все рыцари II и II 1/2 Интернационалов.



Никакими потоками злобы, клеветы и лжи не замутят они того всемирно-исторического факта, что первый раз за сотни и за тысячи лет рабы ответили на войну между рабовладельцами открытым провозглашением лозунга: превратим эту войну между рабовладельцами из-за дележа их добычи в войну рабов всех наций против рабовладельцев всех наций.



Первый раз за сотни и тысячи лет этот лозунг превратился из смутного и бессильного ожидания в ясную, четкую политическую программу, в действенную борьбу миллионов угнетенных под руководством пролетариата, превратился в первую победу пролетариата, в первую победу дела уничтожения войн, дела союза рабочих всех стран над союзом буржуазии разных наций, той буржуазии, которая и мирится и воюет на счет рабов капитала, на счет наемных рабочих, на счет крестьян, на счет трудящихся.

Эта первая победа еще не окончательная победа, и она далась нашей Октябрьской революции с невиданными тяжестями и трудностями, с неслыханными мучениями, с рядом громадных неудач и ошибок с нашей стороны.



Еще бы без неудач и без ошибок удалось одному отсталому народу победить империалистские войны самых могущественных и самых передовых стран земного шара! Мы не боимся признать свои ошибки и трезво будем смотреть на них, чтобы научиться исправлять их.



Но факт остается фактом: первый раз за сотни и за тысячи лет обещание «ответить» на войну между рабовладельцами революцией рабов против всех и всяческих рабовладельцев выполнено до конца и выполняется вопреки всем трудностям. Мы это дело начали.



Когда именно, в какой срок, пролетарии какой нации это дело доведут до конца, — вопрос несущественный. Существенно то, что лед сломан, что путь открыт, дорога показана».

/В.И.Ленин, «К четырехлетней годовщине Октябрьской революции»./

«Мало этого — сказать, что плохо живется, и призывать к бунту — это и всякий крикун сумеет сделать, да толку от этого немного.



Надо, чтобы рабочий народ ясно понял, отчего он бедствует, и с кем ему соединиться надо для борьбы за освобождение от нужды».

/В.И. Ленин/





***





Источник.