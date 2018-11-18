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Ведь „хорошо жили”. А потом пришли большевики

08:24. 18 ноября 2018 Просмотров - 324 6 коммент. Опубликовал:

Но ведь хорошо же жили, правда? А потом пришли большевики-коммунисты…

Фото: Российская Империя, 1911 год. Крестьяне.


И действительно – ну чего еще надо счастливому православному человеку. Царь-батюшка есть, церковь есть, вера есть, попов много, молись – не хочу, душа уже пристроена в рай.

Правда, через три годика их погонят кровушку проливать за олигархов и за благоглупости бездарного немца – Николашки II.


Та война была империалистической – потому и не выиграли. Правящая верхушка за свои амбиции и за сохранение/умножение своего богатства умертвила много простого люда (миллионы человек) – потому и привела страну к катастрофе.

Потому и народ взбунтовал против антинародного царского режима.

***

Россия, которую мы… Без согласия и примирения




«Пусть с бешенством ругают эту революцию буржуазия и пацифисты, генералы и мещане, капиталисты и филистеры, все верующие христиане и все рыцари II и II 1/2 Интернационалов.

Никакими потоками злобы, клеветы и лжи не замутят они того всемирно-исторического факта, что первый раз за сотни и за тысячи лет рабы ответили на войну между рабовладельцами открытым провозглашением лозунга: превратим эту войну между рабовладельцами из-за дележа их добычи в войну рабов всех наций против рабовладельцев всех наций.

Первый раз за сотни и тысячи лет этот лозунг превратился из смутного и бессильного ожидания в ясную, четкую политическую программу, в действенную борьбу миллионов угнетенных под руководством пролетариата, превратился в первую победу пролетариата, в первую победу дела уничтожения войн, дела союза рабочих всех стран над союзом буржуазии разных наций, той буржуазии, которая и мирится и воюет на счет рабов капитала, на счет наемных рабочих, на счет крестьян, на счет трудящихся.

Эта первая победа еще не окончательная победа, и она далась нашей Октябрьской революции с невиданными тяжестями и трудностями, с неслыханными мучениями, с рядом громадных неудач и ошибок с нашей стороны.

Еще бы без неудач и без ошибок удалось одному отсталому народу победить империалистские войны самых могущественных и самых передовых стран земного шара! Мы не боимся признать свои ошибки и трезво будем смотреть на них, чтобы научиться исправлять их.

Но факт остается фактом: первый раз за сотни и за тысячи лет обещание «ответить» на войну между рабовладельцами революцией рабов против всех и всяческих рабовладельцев выполнено до конца и выполняется вопреки всем трудностям. Мы это дело начали.

Когда именно, в какой срок, пролетарии какой нации это дело доведут до конца, — вопрос несущественный. Существенно то, что лед сломан, что путь открыт, дорога показана».
/В.И.Ленин, «К четырехлетней годовщине Октябрьской революции»./

«Мало этого &mdash; сказать, что плохо живется, и призывать к бунту — это и всякий крикун сумеет сделать, да толку от этого немного.

Надо, чтобы рабочий народ ясно понял, отчего он бедствует, и с кем ему соединиться надо для борьбы за освобождение от нужды».
/В.И. Ленин/

***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: большевик, война, история, капитализм, народ, рабство, революция, социализм
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6 коммент.»

  • 20 16
    влад 18 ноября 2018 в 9:28 Ссылка Пометить
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    Можно по разному оценивать то чем был СССР. Но одно бесспорно, в борьбе социализма и капитализма проиграл социализм. Можно сколько угодно говорить о том, что виноват Горбачев, или кто то еще. Но Горбачев это плод социализма, и нынешняя “элитка” это тоже плоды социализма, бывшие комсомольцы и партийные. СССР не поддерживал компартии в капстранах, не пытался организовать там революции? И что? Получилось?
    Единственная страна где сохранился социализм в чистом виде КНДР, Вы хотели бы жить там?
    А самая успешная, и быстрее всех развивающаяся – КНР. И социализм там, мягко говоря, только формально, со значительными элементами капитализма. Так может это и есть лучшее, когда не социализм и не капитализм, а что то промежуточное?

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    • 1566 1196
      Имя Фамилия влад 18 ноября 2018 в 9:49 Ссылка Пометить
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      Хмм, а если не секрет,то что такое социализм в чистом виде? И как вообще как можно говорить о победе капитализма и тут же писать, что самая развивающееся и успешная страна – это Китай, где Компартия у власти и боготворят все советское!!?

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    • 20664 13327
      Ликвидатор влад 18 ноября 2018 в 10:42 Ссылка Пометить
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      социализм капитализм мунизм монархизм – лохотроны.
      есть русские и есть нерусские. Всё остальное – лохотрон.

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  • 1974 1534
    Juryi 18 ноября 2018 в 9:50 Ссылка Пометить
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    “Когда именно, в какой срок, пролетарии какой нации
    это дело доведут до конца, — вопрос несущественный” !

    Коммунизм неизбежен ! Старый советский анекдот –
    не в бровь, а в глаз !
    Да, и я хотел бы жить в КНДР, Если не в Pоссии.
    А не в Китае ! Но Владу этого не понять…

    J UDOV

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  • 20664 13327
    Ликвидатор 18 ноября 2018 в 10:32 Ссылка Пометить
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    под брендом большевики – две группировки. агенты Ми-6 и агенты Генштаба империи. вторые перехватили власть после вывода оккупационных войск.
    коммунизм = троцкизм.
    хватит пудрить мозги штампами.

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  • 20664 13327
    Ликвидатор 18 ноября 2018 в 10:36 Ссылка Пометить
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    есть русские (белые), есть нерусские (небелые). вся классовая борьба придумана карлой марлой чтобы Русь в крови утопить. На западе её как-то под микроскопом не найти.

    какиенафыг олигархи РФ? нету таких в природе. дешёвая легенда для толпы. Есть еврейские смотрящие от ЦРУ. и плевали они на Кремль.

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