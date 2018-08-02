Письмо. Пенсионная реформа и другие вопросы

Доброго времени суток Вам, Татьяна!

Вчера я всё же отправил на свой страх и риск письмо на имя президента, для разъяснения условий получения дохода СССР.

Не опоздал ли? Вы писали, что заявление нужно подать до 1.08, а я только запрос направил в АП.



Второй момент: я принимал участие в митинге КПРФ против пенсионной реформы – не заметил каких-то экстремистских высказываний и т.п. Всё по делу, и явно ощущалось, что глава Краснодарского КПРФ Осадчий действительно хочет что-то изменить.

Видно правда, что доля отчаянья присутствует. Каково Ваше мнение: реформу затеяли, чтобы подорвать доверие к Медведеву и Едросам (одобрение населения составляет 37%), или реально хотят принять этот закон?

Но, в этом случае, неминуемо нас настигнет экономический, социальный и военный кризисы одновременно!



Третье: и на митинге, и в сети, и вообще кругом становится всё больше людей, которые понимают как минимум одну вещь:

РФ – не суверенное гос-во, а юридическая контора во главе с Медведевым, что права граждан СССР ущемлены, но, тем не менее, именно мы являемся хозяевами нашей земли, а не олигархи и прочие мрази. Ниже приведу видео, как люди в Иркутской области решили бороться с раздербаниванием наших богатств, с разъяснением своей позиции.

(https://www.youtube.com/watch?v=YEgoZPEVqHQ&feature=youtu.be

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Общий фон на международной арене и в стране всё больше накаляется. Я ощущаю это каждым фибром!

На этом фоне немного странным выглядит вывод наших средств из доллара и наращивание ЗВР.

Обычно, наша верхушка делает только те шаги, которые максимально вредят всем нам (кроме олигархического клана), а тут, получается, как-будто готовятся к финансовому краху мировой системы.



Главные вопросы:

1. Действительно ли грядёт крах фин. системы на основе доллара?

2. Означают ли действия Центробанка, что страна готовится отвязаться от доллара и создать свою финансовую систему?

3. Если нет, то для чего всё это?

4. Ху из Mr. Putin??? Я до сих пор не могу понять этого человека, а так же Вашу позицию по нему!

P.S. Снова пересматриваю Лекции Петрова (Концепция Общественной Безопасности). И не перестаю поражаться, как же они актуальны. Прошло 18 лет со дня выпуска этих лекций, а их содержание не утратило актуальности. Мне кажется, час расплаты за грехи нынешнего строя близок…

Т. В. Здравствуйте!

Первое, – направить заявление в АП Вы еще не опоздали. Я говорила о направлении заявлений до 1-го августа, так как по закону ответ они должны направить не позднее 30 дней с даты получения.

Второе, – пенсионную реформу затеяли, потому что финансовых источников, откуда можно брать деньги на содержание частных фирм, именуемых «гос. органами» после закрытия счетов и баланса РФ почти не осталось. Доступ к казначейским счетам руководство временно утратило, перехитрив самих себя.

Анекдот: Забавно, но разгонять акции недовольных повышением пенсионного возраста до 63 и 65 будут люди, которые уходят на пенсию в 45…

Пенсионную «реформу», в форме очередного «большого хапка», не уступающего по своим социальным последствиям ограблению банковских вкладов населения на заре перестройки затеяли год назад, когда стало понятно, что юридическое прекращение функционирования РФ неизбежно, лондонская бабушка не шутит, а друг-Дональд исполнит все, что она велит.

Не думаю, что митинги повлияют на голосование в ГД.

Анекдот: Не надо было делать голосование по пенсионной реформе открытым.

Теперь все россияне узнали, что у Поклонской стальные яйца, а Валуев трусливое ссыкло.

И как им теперь жить с этим?

Активные выступления граждан могут оказать определенное влияние на действующие центры принятия решений (АП, правительство и президент). Хотя, я бы на внезапно вспыхнувшее человеколюбие и здравомыслие в верхах особо не рассчитывала: бабло пенсионеров уже используют в других целях, бюджет сверстали с учетом пенсионной «реформы», а у попа сдачи не бывает. (Русская народная поговорка, если чё)

Я вот думаю, в случае принятия изменений в пенсионное законодательство надо будет подать заявление о переводе моих средств в какой-то другой пенсионный фонд из государственного ПФ, чтобы денег у них в результате реформы стало бы меньше, а не больше. Это, возможно, единственное легитимное выражение народного протеста, которое будут в состоянии понять руководители, принимающие государственные решения на основе примитивных рефлексов ( в основном, хватательного). Хотя и тут все непросто, – не могу на память назвать хотя бы один негосударственный пенсионный фонд с безупречной репутацией. Тема требует отдельного изучения.

Далее по пунктам:

1. Действительно ли грядет крах финансовой системы доллара?

- ФРС уже разделилась на 4 части. (О чем я писала) В сложившихся обстоятельствах Д. Трамп отстраивает независимую финансовую систему республики Соединенных Штатов, а прислужники международных финансистов из РФ пытаются сохранить ФРС, чем спасти семейство Ротшильдов от долгов и разорения. (Поэтому нам нельзя приватизировать ЦБ РФ, – на нем висят чужие долги.) В широком смысле этого слова — крах уже произошел, теперь весь мир ищет выход из сложившейся ситуации. Международная долларовая система, как любая большая система, разумеется, обладает некой инерцией. (Например, РФ паразитирует на организационной структуре и материальной базе СССР уж скоро 30 лет, а пенсии у его граждан решились отобрать только теперь. Аналогичным образом и ФРС еще «поскрипит» по инерции сколько-то лет, пока ее окончательно и громко обвалят.)

2. Означают ли действия Центробанка, что страна готовится отвязаться от доллара и создать свою финансовую систему?

- ЦБ — организация-банкрот, принадлежит частным владельцам (болтают, что вообще единолично некоему господину по кличке Геракл, а Ротшильды — нанятые управляющие.) От чего они там отвязываются и к чему привязываются — это их личные финансовые трудности, нам бы аудит провести, проверить, как они народными деньгами распоряжались, а уже потом делать выводы. Из всех действенных мер по исправлению ситуации у ЦБ осталась поговорка: «Отвяжись худая жисть, привяжись хорошая…» Если сотрудники ЦБ будут повторять три раза в день, может это и поможет справиться с кризисом.

3. Если нет, – то для чего все это?

- Им бы день простоять, да ночь продержаться, – это и есть единственная цель и смысл всех «реформ», в том числе и пенсионной. Продержаться год на НДС в 20% и пенсионным деньгам, а потом, может быть, япошки что-то подкинут «на бедность» нашей элитке. Это и есть «гениальный» план.

4. Ху из Mr. Putin???

- Короля играет свита… Позиция в том, что при любых правителях народу надо выживать и искать самостоятельные выходы из сложившегося кризиса, в чем-то сотрудничая с властью, а в чем-то оказывая на нее мягкое давление. (Сильно давить не рекомендуется, а то случится у нас Майдан и перезапуск аферистической оккупации еще на несколько лет. Украина тому наглядный пример. А теперь еще и Армения.)

С уважением, Татьяна