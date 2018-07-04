МВФ и Всемирный банк – главные идеологи и заказчики «пенсионной реформы»
15:29. 4 июля 2018 Просмотров - 201 3 коммент. Опубликовал: brahman
Как только в России прошли президентские выборы, со всех трибун зазвучали громкие голоса о повышении пенсионного возраста.
Тут же забыли про «индивидуальный пенсионный капитал» и другие хитрости Минфина, обещавшего новые златые горы будущим пенсионерам.
Речь резко зашла о «непопулярных» мерах, о введении которых заявило Минэкономразвития.
В считанные дни непопулярный премьер Медведев буквально в экстренном порядке внес в Госдуму непопулярный законопроект о людоедской «пенсионной реформе».
Несмотря на футбольное беснование и дачный сезон, народ не стал внимать убаюкивающим словам чиновников о «плавном повышении» и «грядущей комфортной жизни пенсионеров», а вышел на улицы. Акции против очередного заговора либералов проходят уже более чем в 100 городах России.
К сожалению, организаторы протестных мероприятий, выступающие под самыми различными флагами, ничего не говорят об истинных причинах и виновниках творящегося беззакония.
Все претензии, выражены в лозунгах: «Повышайте пенсию, а не пенсионный возраст», «Бог терпел и нам велел», «Пенсия для мертвецов», «До пенсии доживут только чиновники!», «Короткая жизнь − залог процветания пенсионного фонда», «Нет пенсионной реформе Медведева», «Так и будут обдирать, если мы будем молчать», «После работы сразу в гроб», «Коррупция ворует пенсии» и тому подобные.
Все выстрелы холостыми мимо главной цели. В моей статье «Почему молчит совесть нации?» было показано, что наша Родина уже более 30 лет находится под игом Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного Банка (ВБ) – главных лихоимцев-ростовщиков планеты, погубивших уже не одно суверенное национальное государство. Нынешняя «пенсионная реформа» – это тоже их «детище».
Достаточно посетить вебсайт Постоянного представительства МВФ в Российской Федерации, чтобы в этом реально убедиться.
Тут же забыли про «индивидуальный пенсионный капитал» и другие хитрости Минфина, обещавшего новые златые горы будущим пенсионерам.
Речь резко зашла о «непопулярных» мерах, о введении которых заявило Минэкономразвития.
В считанные дни непопулярный премьер Медведев буквально в экстренном порядке внес в Госдуму непопулярный законопроект о людоедской «пенсионной реформе».
Несмотря на футбольное беснование и дачный сезон, народ не стал внимать убаюкивающим словам чиновников о «плавном повышении» и «грядущей комфортной жизни пенсионеров», а вышел на улицы. Акции против очередного заговора либералов проходят уже более чем в 100 городах России.
К сожалению, организаторы протестных мероприятий, выступающие под самыми различными флагами, ничего не говорят об истинных причинах и виновниках творящегося беззакония.
Все претензии, выражены в лозунгах: «Повышайте пенсию, а не пенсионный возраст», «Бог терпел и нам велел», «Пенсия для мертвецов», «До пенсии доживут только чиновники!», «Короткая жизнь − залог процветания пенсионного фонда», «Нет пенсионной реформе Медведева», «Так и будут обдирать, если мы будем молчать», «После работы сразу в гроб», «Коррупция ворует пенсии» и тому подобные.
Все выстрелы холостыми мимо главной цели. В моей статье «Почему молчит совесть нации?» было показано, что наша Родина уже более 30 лет находится под игом Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного Банка (ВБ) – главных лихоимцев-ростовщиков планеты, погубивших уже не одно суверенное национальное государство. Нынешняя «пенсионная реформа» – это тоже их «детище».
Достаточно посетить вебсайт Постоянного представительства МВФ в Российской Федерации, чтобы в этом реально убедиться.
Там несложно найти два интересных документа: «Российская Федерация: Заключительное заявление по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года в соответствии со статьей IV» от 19 мая 2017 года и «Российская Федерация.
Консультации 2017 года в соответствии со Статьей IV. Пресс-релиз и доклад персонала; Доклад МВФ по стране № 17/197».
В последнем докладе указан список участвовавших в переговорах лиц, приведены конкретные указания МВФ представителям правительства и Центробанка РФ, также описаны их отношения с ВБ и прочими транснациональными структурами.
Из этого объемного доклада выделим только выдержки из пунктов, касающихся революционной пенсионной реформы в РФ:
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДОКЛАД ПЕРСОНАЛА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 2017 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ IV
“Утверждено” Заместителем директора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Филипом Герсоном и экономистом МВФ Викрамом Хаксаром
Обсуждения в связи с консультациями 2017 года в соответствии со Статьей IV проходили в Москве с 10 по 20 мая. В состав миссии входили г-н Рамирес Риго (глава миссии), г-жа Киобе, г-жа Тахери Санджани и г-н Белхосин и (все из ЕВР), г-н Кулюч (СПА), г-н Сайид (ДДК), г-н Эль-Хури (ЮРД) и г-н Ди Белла (постоянный представитель).
Помощь в работе миссии оказывали г-жа Дынникова (старший экономист местного офиса) и г-жа Чеботарева (экономист местного офиса ). В обсуждениях принимал участие исполнительный директор г-н Можин.
Миссия встретилась с Министром финансов Силуановым, Министром экономики Орешкиным, Председателем Центрального банка Набиуллиной, другими высокопоставленными должностными лицами и представителями финансовых, научных и коммерческих организаций…
14. Персонал МВФ согласился с темпами корректировки, но высказался за более качественные бюджетные меры для защиты расходов, способствующих экономическому росту.
… Персонал МВФ еще раз подчеркнул, что корректировка бюджета должна быть основана на мерах, имеющих более постоянный характер и целевую ориентацию (например, на повышении целевой направленности программ социальной помощи), в идеале с низкими мультипликаторами в ближайшей перспективе, чтобы ограничить их влияние на рост (например, сокращение энергетических субсидий).
И наконец, с течением времени более значительной бюджетной экономии можно добиться за счет параметрической реформы пенсионной системы.
16. Официальные органы привержены проведению бюджетной консолидации.
Хотя утверждение пенсионной реформы может произойти только через некоторое время после президентских выборов, они обсудили три набора мер, которые могут быть рассмотрены:
i) повышение и выравнивание установленных в законодательстве пенсионных возрастов;
ii) уменьшение пенсионных пособий в случае раннего выхода на пенсию;
iii) сокращение пенсионных выплат для пенсионеров, не достигших обязательного пенсионного возраста.
Они согласились, что налогово-бюджетная политика на федеральном уровне должна быть направлена на поддержку развития налоговой базы в регионах, и отметили, что ими начата разработка стимулов, которые подталкивали бы регионы к увеличению собственных поступлений.
27. Официальным органам еще только предстоит провести широкомасштабные и давно назревшие структурные реформы.
Хотя официальные органы уже в течение продолжительного времени обсуждают приоритеты в области структурных реформ и признают наличие препятствий структурного характера, пока не проведено никаких принципиальных реформ на рынках продукции и рынках труда, и пенсионная реформа также еще ожидает своего проведения.
31. Персонал МВФ отметил налогово-бюджетные меры, которые поддержали бы экспорт небиржевых товаров и среднесрочные перспективы роста.
Первой целью должно быть увеличение ненефтяных поступлений и улучшение баланса между текущими и капитальными расходами…
И наконец, параметрическая пенсионная реформа, в частности, повышение установленного в законодательстве пенсионного возраста, может способствовать компенсации влияния негативных демографических тенденций на рынки труда.
35. Корректировка бюджета должна поддерживаться качественными мерами.
… Консолидация опирается на сокращения расходов, которые не имеют целевого характера. Поэтому следует предусмотреть меры более постоянного и более целевого характера, чтобы защитить способствующие росту бюджетные расходы и устойчиво провести существенную корректировку.
И наконец, реформа параметров пенсионной системы может с течением времени дать значительную экономию для бюджета и способствовать ослаблению негативных демографических тенденций на рынках труда.
40. Необходимы структурные реформы для повышения потенциального объема производства и ускорения процесса приближения доходов на душу населения к уровню стран с развитой экономикой.
Официальные органы предприняли некоторые заслуживающие одобрения шаги, такие как принятие закона о ГЧП, приватизация некоторых компаний и выведение слабых банков из финансовой системы.
Однако для того, чтобы добиться всплеска инвестиций, извлечь более существенные выгоды из ситуации более конкурентного обменного курса и повысить производительность, необходима более масштабная программа реформ.
Приоритетными направлениями остаются права собственности, качество управления, меры политики на рынке труда, инновации и инфраструктура…
И наконец, пенсионная реформа, в частности, повышение установленного в законодательстве пенсионного возраста, может способствовать компенсации влияния негативных демографических тенденций на рынки труда».
Как видим в шести статьях доклада настойчиво проводится мысль о необходимости проведения в РФ «пенсионной реформы с повышением установленного в законодательстве пенсионного возраста».
Те же идеи заложены и в «Заключительном заявлении по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года в соответствии со статьей IV» от 19 мая 2017 года. Из раздела 4 «Структурная политика»:
«… Принимая во внимание слабое проникновение российских компаний на зарубежные рынки и необходимость способствовать интеграции страны в глобальные цепочки добавленной стоимости, официальным органам следует активно стремиться к расширению масштаба и количества преференциальных (льготных для иностранных государств – В.П. Ф) торговых соглашений.
И, наконец, пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда».
Указания МВФ абсолютно стандартны для всех стран с «формирующейся рыночной экономикой», к которым МВФ относит Россию со дня ее вступления в фонд в 1992 году и подписания с ним «Письма о намерениях».
Хорошо известно, что практически во всех странах мира, где проводится «курс реформ» по указаниям МВФ, появляются серьезнейшие экономические проблемы. Как правило, это сильное обострение социальных вопросов, массовое обнищание народа и полная подчиненность национальных экономик «благодетелям» из наднациональных структур.
Туземные правительства и парламенты слепо и покорно выполняют предписания хищников глобального масштаба, а средства массовой дезинформации, как метко отметил Греф на ПМЭФ-2012, заботятся о сохранении страт.
Показательно, что события в России происходили именно по приведенному выше сценарию МВФ: «утверждение пенсионной реформы может произойти только через некоторое время после президентских выборов».
Представители либерально-экономического блока старого-нового правительства РФ «взяли под козырек» и вкупе с депутатами «Единой России» и сенаторами СФ нашли массу «положительных эффектов» в планируемой антинародной реформе.
Как при этом они смотрят людям в глаза?
Не «пенсионными реформами» надо спасать экономику, а ее оздоровлением и реальным развитием, что, прежде всего, должно быть связано с выходом из кабальных договоров с МВФ и ВБ.
Членство в МВФ и ВБ несет реальную угрозу национальной безопасности России.
Неужели не ясно, что этими преступными глобальными структурами управляют враги России, в первую очередь – духовные! Или кто-то думает, что они испытывают любовь к русским?
Может кому-то неизвестен прогноз ВБ: «В текущем столетии русские исчезнут на территории России как титульная нация»?
Сколько можно пресмыкаться перед служителями мировой маммоны?
А народу необходимо понять, кто на самом деле руководит убийственными «реформами» и направить протест в нужную сторону, требуя денонсации «Письма о намерениях» с МВФ и других «международных соглашений», направленных на разрушение отечественной экономики и истребление народа. Только так можно победить зло.
Несомненно, нужна и горячая молитва к Небесным нашим защитникам и покровителям. Только вот молитвенников о возрождении Святой Руси становится все меньше, но это уже другая тема.
Валерий Павлович Филимонов
***
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Народ у нас давно понял, кто им управляет.
Народ давно молится “горячей молитвой к Небесным нашим защитникам и покровителям”.
Некоторые даже не молятся – криком кричат.
Некоторые давно замолчали – на погостах.
Не помогают молитвы, родной.
Не помогут бумажки – ими подотрутся.
А те, у кого сила – не с народом.
Они за себя, любимых.
Для них родины нет.
loading...
Народ наш – 76% !!!!!!!
Другого народа и его БОГА(ВВП) НЕТ!!!!
loading...
Цинизм тех, кто предлагает “реформу”, а главное, поддерживает её, не знает границ. Как, располагая официальной статистикой, которая под руководством МЭР приукрашивает свои показатели, можно говорить о повышении пенсионного возраста?
Вот официальные данные на 28.08.2017 года. Из 84 регионов РФ, в 47 регионах средняя продолжительность жизни мужского населения менее 65 лет. А в Еврейской АО, Чукотском автономном округе и Республике Тыва – меньше 60 лет. Какие ещё требуются доводы, чтобы прекратить исполнять “указания”, а точнее приказания МВФ и ВБ о пенсионной “реформе”? Нас просто уничтожают и не скрывают этого. Где Президент – гарант Конституции и соблюдения прав граждан России?