МВФ и Всемирный банк – главные идеологи и заказчики «пенсионной реформы»

чтобы в этом реально убедиться.

было показано, что наша Родина уже более 30 лет находится под игом Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного Банка (ВБ) – главных лихоимцев-ростовщиков планеты, погубивших уже не одно суверенное национальное государство. Нынешняя «пенсионная реформа» – это тоже их «детище».

Все выстрелы холостыми мимо главной цели. В моей статье

К сожалению, организаторы протестных мероприятий, выступающие под самыми различными флагами, ничего не говорят об истинных причинах и виновниках творящегося беззакония. Все претензии, выражены в лозунгах: «Повышайте пенсию, а не пенсионный возраст», «Бог терпел и нам велел», «Пенсия для мертвецов», «До пенсии доживут только чиновники!», «Короткая жизнь − залог процветания пенсионного фонда», «Нет пенсионной реформе Медведева», «Так и будут обдирать, если мы будем молчать», «После работы сразу в гроб», «Коррупция ворует пенсии» и тому подобные.

Несмотря на футбольное беснование и дачный сезон, народ не стал внимать убаюкивающим словам чиновников о «плавном повышении» и «грядущей комфортной жизни пенсионеров», а вышел на улицы. Акции против очередного заговора либералов проходят уже более чем в 100 городах России.

Речь резко зашла о «непопулярных» мерах, о введении которых заявило Минэкономразвития. В считанные дни непопулярный премьер Медведев буквально в экстренном порядке внес в Госдуму непопулярный законопроект о людоедской «пенсионной реформе».

Там несложно найти два интересных документа: «Российская Федерация: Заключительное заявление по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года в соответствии

и «Российская Федерация.



Консультации 2017 года в соответствии со Статьей IV. Пресс-релиз и доклад персонала;

В последнем докладе указан список участвовавших в переговорах лиц, приведены конкретные указания МВФ представителям правительства и Центробанка РФ, также описаны их отношения с ВБ и прочими транснациональными структурами.

Из этого объемного доклада выделим только выдержки из пунктов, касающихся революционной пенсионной реформы в РФ:

“Утверждено” Заместителем директора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Филипом Герсоном и экономистом МВФ Викрамом Хаксаром

Обсуждения в связи с консультациями 2017 года в соответствии со Статьей IV проходили в Москве с 10 по 20 мая. В состав миссии входили г-н Рамирес Риго (глава миссии), г-жа Киобе, г-жа Тахери Санджани и г-н Белхосин и (все из ЕВР), г-н Кулюч (СПА), г-н Сайид (ДДК), г-н Эль-Хури (ЮРД) и г-н Ди Белла (постоянный представитель).



Помощь в работе миссии оказывали г-жа Дынникова (старший экономист местного офиса) и г-жа Чеботарева (экономист местного офиса ). В обсуждениях принимал участие исполнительный директор г-н Можин.

… Персонал МВФ еще раз подчеркнул, что корректировка бюджета должна быть основана на мерах, имеющих более постоянный характер и целевую ориентацию (например, на повышении целевой направленности программ социальной помощи), в идеале с низкими мультипликаторами в ближайшей перспективе, чтобы ограничить их влияние на рост (например, сокращение энергетических субсидий).

Они согласились, что налогово-бюджетная политика на федеральном уровне должна быть направлена на поддержку развития налоговой базы в регионах, и отметили, что ими начата разработка стимулов, которые подталкивали бы регионы к увеличению собственных поступлений.

Хотя официальные органы уже в течение продолжительного времени обсуждают приоритеты в области структурных реформ и признают наличие препятствий структурного характера, пока не проведено никаких принципиальных реформ на рынках продукции и рынках труда, и

Первой целью должно быть увеличение ненефтяных поступлений и улучшение баланса между текущими и капитальными расходами…

… Консолидация опирается на сокращения расходов, которые не имеют целевого характера. Поэтому следует предусмотреть меры более постоянного и более целевого характера, чтобы защитить способствующие росту бюджетные расходы и устойчиво провести существенную корректировку.

Официальные органы предприняли некоторые заслуживающие одобрения шаги, такие как принятие закона о ГЧП, приватизация некоторых компаний и выведение слабых банков из финансовой системы.



Однако для того, чтобы добиться всплеска инвестиций, извлечь более существенные выгоды из ситуации более конкурентного обменного курса и повысить производительность, необходима более масштабная программа реформ.



Приоритетными направлениями остаются права собственности, качество управления, меры политики на рынке труда, инновации и инфраструктура…

Как видим в шести статьях доклада настойчиво проводится мысль о необходимости проведения в РФ «пенсионной реформы с повышением установленного в законодательстве пенсионного возраста».

Те же идеи заложены и в «Заключительном заявлении по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года в соответствии со статьей IV» от 19 мая 2017 года. Из раздела 4 «Структурная политика»:

«… Принимая во внимание слабое проникновение российских компаний на зарубежные рынки и необходимость способствовать интеграции страны в глобальные цепочки добавленной стоимости, официальным органам следует активно стремиться к расширению масштаба и количества преференциальных (льготных для иностранных государств – В.П. Ф) торговых соглашений.

Указания МВФ абсолютно стандартны для всех стран с «формирующейся рыночной экономикой», к которым МВФ относит Россию со дня ее вступления в фонд в 1992 году и подписания с ним «Письма о намерениях».

Хорошо известно, что практически во всех странах мира, где проводится «курс реформ» по указаниям МВФ, появляются серьезнейшие экономические проблемы. Как правило, это сильное обострение социальных вопросов, массовое обнищание народа и полная подчиненность национальных экономик «благодетелям» из наднациональных структур.

Туземные правительства и парламенты слепо и покорно выполняют предписания хищников глобального масштаба, а средства массовой дезинформации, как метко отметил Греф на ПМЭФ-2012, заботятся о сохранении страт.

Показательно, что события в России происходили именно по приведенному выше сценарию МВФ:

Представители либерально-экономического блока старого-нового правительства РФ «взяли под козырек» и вкупе с депутатами «Единой России» и сенаторами СФ нашли массу «положительных эффектов» в планируемой антинародной реформе.

Как при этом они смотрят людям в глаза?

Не «пенсионными реформами» надо спасать экономику, а ее оздоровлением и реальным развитием, что, прежде всего, должно быть связано с выходом из кабальных договоров с МВФ и ВБ.

Членство в МВФ и ВБ несет реальную угрозу национальной безопасности России.

Неужели не ясно, что этими преступными глобальными структурами управляют враги России, в первую очередь – духовные! Или кто-то думает, что они испытывают любовь к русским?

Может кому-то неизвестен прогноз ВБ: «В текущем столетии русские исчезнут на территории России как титульная нация»?

Сколько можно пресмыкаться перед служителями мировой маммоны?

А народу необходимо понять, кто на самом деле руководит убийственными «реформами» и направить протест в нужную сторону, требуя денонсации «Письма о намерениях» с МВФ и других «международных соглашений», направленных на разрушение отечественной экономики и истребление народа. Только так можно победить зло.

Несомненно, нужна и горячая молитва к Небесным нашим защитникам и покровителям. Только вот молитвенников о возрождении Святой Руси становится все меньше, но это уже другая тема.