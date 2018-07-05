Правила жизни для России от МВФ: повышение пенсионного возраста и НДС

Правда, не о мгновенном, а поэтапном. Вроде не сейчас, а когда-то в будущем, какой приём — отличная манипуляция. Почва под столь непопулярную меру зондировалась давно, как-никак — покушение на одно из самых стабильных явлений нашей общественной жизни. Пенсия — это всё-таки не подарок от власти, а те деньги, которые мы сами доверили государству, чтобы оно «скопило» нам их на, желательно, безбедную старость.

В то время, когда внимание большинства населения было переключено на мировой футбол и победу российской сборной над Саудовской Аравией, российское же правительство 14 июня 2018 года решило вдруг объявить о том, чего в нашей стране не происходило более полувека — повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а женщинам с 55 до 63 лет.





Заявлено, что на этот шаг правительство пошло, поскольку работающих людей «становится всё меньше, пенсионеров, соответственно, всё больше», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, а это может привести к «разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства».



Если перевести с «птичьего языка» это означает, что государство, взяв наши деньги на сохранение, не сможет их вернуть в означенный срок, а потому — сдвигает срок возврата долга так, что некоторые держатели долга просто не доживут до момента выплаты. Очень удобно.

Дмитрий Медведев при этом подчёркивает, что именно повышение пенсионного возраста поможет «обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам». Видимо речь о тех, кто доживёт, что логично: меньше ртов — больше денег каждому (там даже и повысить можно будет пенсии оставшимся).

В то же время экономика «зависла» в неком относительно устойчивом состоянии: средняя заработная плата не растёт, количество бедных велико настолько, что Владимир Путин в своих предвыборных обещаниях отдельно оговорил цель сокращения числа бедных в двое. На следующие шесть лет заявлена главная цель — прорывное развитие России.

Стоит ли вообще игра по повышению пенсионного возраста свеч — вот главный вопрос. Ради чего населению вновь выворачивают карманы? Ради прорыва? Или, чтобы свести концы с концами долга государства перед стариками, засунув их в воду (а точнее — в землю)? И кто стоит за этим решением?

«Цивилизованность общества определяется его отношением к детям, женщинам, старикам. … Общество, которое не заботится о стариках и детях обречено на вымирание» (Франклин Д.Рузвельт) «Хорошее правительство распознается благодаря тому, как оно относится к детям, старикам, больным и нуждающимся» (Гораций, 65—8 до н. э.)

Несмотря на чемпионат мира, тема о повышении возраста выхода на пенсию сегодня приковала внимание огромного числа россиян. Люди пытаются выяснить, почему власти пошли на такой шаг и к каким реальным последствиям приведут проводимые реформы в пенсионной сфере.

Смотрите выступление депутата О. Шеина в Госдуме РФ (более миллиона просмотров):

Является ли оправданной пенсионная реформа в России, которую предлагает реализовать правительство (при том — очередную, четвёртую, после развала СССР), чисто экономическими сложностями осуществления «прорыва» или необходимостью отвечать по обязательствам государства перед гражданами — большой вопрос.



Есть мнение, что планы кабинета министров являются следствием того влияния, которое продолжает оказывать на российскую финансовую систему через Международный Валютный Фонд (МВФ).

Никаких чисто экономических причин для повышения пенсионного возраста (а это, в первую очередь, улучшение качества жизни и благосостояния населения, потом — избыток рабочих мест, востребованность специалистов старшего поколения и т.д.) у нас нет.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Так, авторитетная неправительственная организация «HelpAge International» 1 октября 2013 года, в Международный день пожилых людей, опубликовала первый глобальный индекс по старению «Global AgeWatch Index-2013», посвящённый положению пенсионеров в 91 стране мира.

Авторы исследования выбрали четыре ключевых критерия, по которым оценивалось положение пожилых людей в различных государствах:



материальная обеспеченность;



состояние здоровья и качество медицинских услуг;



занятость и образование;



качество жизни в целом.



На основании указанных критериев лучшей страной для проживания пожилых людей стала Швеция. В тройку государств, оказывающих существенную материальную и социальную поддержку пожилым людям, вошли Норвегия и Германия.

В десятке лидеров были представлены Нидерланды, Канада, Швейцария, Новая Зеландия, США, Исландия и Япония.

Россия оказалась на 78-й позиции. По данным составителей индекса, хуже, чем в России, пенсионерам приходится в Афганистане, Черногории, Пакистане, Нигерии, а также палестинских территориальных образованиях.

Привет потомкам!

Накануне развала СССР средняя продолжительность жизни в нашей стране уже отставала от самых развитых стран, но всё же это было 69 место в мире для женщин (74 года) и 105 место в мире для мужчин (64 года).

Сегодня это уже 102 место (77,6 лет) и 143 место (67,5), что ниже, чем в Северной Корее.

Вот так — вроде бы в цифрах продолжительность жизни подросла на 3,5 года, но в остальном мире она в последние 30 лет росла быстрее, и потому сегодняшняя Россия отстаёт уже не только от развитых, но и от многих развивающихся стран и даже — что совсем стыдно — от слаборазвитых «стран-изгоев». На этом фоне доводы правительства о необходимости повышения пенсионного возраста в связи именно с ростом продолжительности жизни выглядят малоубедительно.

«В связи с этим живо себе представил ситуацию, как Сталин в 1940 году хвастается, что мы наконец-то обогнали дореволюционный уровень продолжительности жизни в 32 и 34 года, — пишет в своём Живом Журнале burckina-new.



— Чисто для справки: уже в конце 20-х начале 30-х годов ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в РСФСР достигла 40 лет для мужчин и 46 лет для женщин, т.е. значительно превзошли уровень 1913 года (она была такой низкой прежде всего из-за высокой детской смертности от отсутствия антибиотиков в те годы, — прим.ред.) А к 60-м годам ОПЖ в СССР вплотную приблизился к ОПЖ самых развитых стран мира…»

Если сравнить наше место по ОПЖ в мире в 1990 и 2017 году, то у нас же ситуация обратная: мы отстали от СССР.

Потому предлагаемые реформы правительства РФ вызывают только негативную реакцию у большинства трудящихся. И не без причины. На фоне экономического спада повышать налоги и перекладывать бремя социальной нагрузки на беднейшие слои населения — так учить буржуазный либерализм.



Именно буржуазный, то есть заботящийся об интересах «буржуа», «элитария» в первую очередь.

Поэтому у нас и банки получают госдотации на 3 триллиона, после чего тут же объявляют 1 триллион прибылью. Триллион прибыли банки, получается, получили в качестве подарка от Правительства (кстати, дефицит пенсионного фонда в 5 раз меньше — всего 200 миллиардов).



Вот что говорит В.И.Ленин из 1901 года о действиях президента и правительства в июне 2018 года (см. на картинке ниже).

И как актуальны и поныне следующие высказывания:

«Современная государственная власть — это только комитет, управляющий делами всего класса буржуазии» (К. Маркс, Ф. Энгельс), Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. Афоризмы, изречения. — М., 1987. С. 145. «Формы буржуазных государств чрезвычайно разнообразны, но суть их одна: все эти государства являются так или иначе, но в последнем счёте обязательно диктатурой буржуазии» (В.И. Ленин), там же С. 146. «Буржуазная республика — это республика капиталистических дельцов, где политика лишь коммерческое предприятие, как и всякое другое» (Ф. Энгельс), там же С. 149.

Пенсионная реформа.

На сайте РОИ (Российская общественная инициатива) уже находятся на рассмотрении 2 инициативы против повышения пенсионного возраста, которые будут переданы Правительству РФ (!) для рассмотрения. Каков будет результат, угадать несложно. Госдума направила данный законопроект на согласование в регионы (результат и так очевиден: кто пойдёт против федерального центра?). А поскольку у власти находится правящая партия «Единая Россия», то стоит обратить внимание на высказывание депутата Госдумы РФ А.Исаева.

Позже выйти на пенсию либо получать сниженную пенсию — такой выбор дал гражданам России первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Исаев 18 июня в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». По его словам, каким бы ни был исход «общественной дискуссии», закон о повышении пенсионного возраста будет принят безальтернативно (выделено нами).

«Что называется, не было бы несчастья, да счастье помогло: продолжительность жизни в нашей стране растёт, и в связи с этим растёт доля пенсионеров по отношению к работающим… У нас сейчас нет выбора — чтобы всё осталось, как было, или мы проводим пенсионную реформу. Выбор другой: либо мы проводим реформу и повышаем пенсии, либо, если остаются нынешние параметры, пенсии уменьшаются», — сказал на шоу Исаев

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо в адрес заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой в связи с активным обсуждением в средствах массовой информации вопроса о повышении пенсионного возраста. ФНПР считает, что при сегодняшних темпах экономического роста в России отсутствуют необходимые условия для повышения пенсионного возраста, и это решение может привести к серьёзным социальным проблемам.

А что об этом говорит Конституция РФ и другие законы?

ЗАКОН, ЕЩЁ РАЗ ЗАКОН

Увеличение пенсионного возраста, по мнению ряда юристов, противоречит Конституции России.

Читаем ч.2 ст.39 Конституции РФ:

«Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом».

Согласно п.1 ст. 7 закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» установлено (предусмотрено):

«Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.»

Но ведь согласно ч.2 ст.55 Конституции РФ чётко и ясно предусмотрено (запрещено):

«В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Безусловно, новым законом отменяются и умаляются права граждан России выходить на пенсию мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55 лет. Подчеркиваем особо: изменяются эти права граждан в сторону ухудшения!

А это уже не только прямое нарушение указанной ч.2 ст.55 Конституции РФ о запрете отменять права граждан, но и прямое нарушение ч.1 ст. 19 Конституции РФ:

«Все равны перед законом…».

Оказывается, будущие пенсионеры, но граждане сегодняшней России, будут по новому закону явно не равны сегодняшним гражданам-пенсионером, что и есть прямое нарушение конституционных прав будущих пенсионеров о конституционном равенстве всех перед законом — новый антиконституционный закон серьёзно (существенно !) ущемляет права будущих пенсионеров. Безусловно, нарушаются права человека, гарантированные в ст.2 Конституции РФ:

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства».

Нарушается также и ч.1 ст.1 Конституции РФ о правовом государстве, которая означает, что государство, являясь правовым, должно служить людям и выражать их интересы и действовать под их правовым контролем. А у нас закон пытаются принять «безальтернативно».

Поэтому не может быть принят новый закон без изменения Конституции РФ. Сначала надо изменить Конституцию — поотменять все указанные выше права граждан, а потом, с чистого листа писать новый закон о пенсионном возрасте.

А согласно ст.135 Конституции РФ парламент России (Федеральное Собрание) сам не может изменить указанные выше статьи Конституции из глав 1 и 2 Конституции, а в случае необходимости должно быть созвано Конституционное Собрание. А это уже очень серьёзно!

Но есть ещё одно замечание к тому как обсуждается пенсионная реформа. Оно связано с противоречием, которое заложено в самой Конституции РФ 1993 года.

Посмотрим, как звучала формулировка статей о пенсии в советской конституции 1978 года. Глава седьмая, статья 43.

«Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.



Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по временной нетрудоспособности; выплатой за счёт государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения».

В Конституции же от 1993 это звучит так.

Статья 39:



1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.



2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.



То есть в Конституции от 1993 года вообще не прописано право на пенсию. Гарантируется лишь социальное обеспечение по возрасту. Право на пенсию прописано только в федеральном законе «О трудовых пенсиях…» (см. выше), то есть имело место понижение юридического статуса права на пенсию, поскольку закон изменить легче, чем Конституцию.



Часть 2 статьи 39 о том, что есть какие-то государственные пенсии, может и не связываться с гарантией социального обеспечения, чисто формально, а может, конечно, и связываться. Всё зависит от того, как в практике правоприменения трактовать данное противоречие.

Таким образом, формально говоря, наши претензии к закону — пусты, поскольку из-за данного противоречия в Конституции правительству дано право менять закон, как того оно захочет.

Так почему же в столь спешном порядке продвигается столь антиконституционный, циничный и аморальный законопроект при отсутствии условий для его существования? Кто является инициатором данных идей?



ОТКУДА ДУЕТ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»?

Выяснилось, что вообще повышение пенсионного возраста, а также повышение НДС — это рекомендации МВФ ещё 2017 года.

Это тот случай, когда над Украиной не стоит смеяться, хотя там, в отличие от России, постоянно идёт обсуждение предлагаемых МВФ реформ. Данная информация также постоянно муссируется в России в прессе и на ТВ.



Так вот, наше Правительство и ЦБ просто выполняют поставленные задачи в так называемых Рекомендациях МВФ, среди которых — повышение пенсионного возраста, НДС, а также так называемое «бюджетное правило».

Данный документ МВФ называется «Российская Федерация. Доклад персонала для консультаций 2017 года в соответствии со статьей IV».

Интересно уже то, как документ называется. Это «доклад персонала», что великолепно анонимизирует источник информации. Чисто формально им может быть и уборщица в здании МВФ. И эти рекомендации неизвестно кого исполняет Правительство РФ.

Остановимся на некоторых пунктах данного документа

п.15 Рекомендаций

«…Персонал МВФ ещё раз подчеркнул, что корректировка бюджета должна быть основана на мерах, имеющих более постоянный характер и целевую ориентацию (например, на повышении целевой направленности программ социальной помощи), в идеале с низкими мультипликаторами в ближайшей перспективе, чтобы ограничить их влияние на рост (например, сокращение энергетических субсидий).



И наконец, с течением времени более значительной бюджетной экономии можно добиться за счёт параметрической реформы пенсионной системы».

Вот откуда речи про обоснование пенсионной реформы бюджетной экономией.

п.16 Официальные органы (правительство РФ, ЦБ РФ — наше прим.) привержены проведению бюджетной консолидации.

«...Хотя утверждение пенсионной реформы может произойти только через некоторое время после президентских выборов, они обсудили три набора мер, которые могут быть рассмотрены: i) повышение и выравнивание установленных в законодательстве пенсионных возрастов; ii) уменьшение пенсионных пособий в случае раннего выхода на пенсию; iii) сокращение пенсионных выплат для пенсионеров, не достигших обязательного пенсионного возраста.



Они согласились, что налогово-бюджетная политика на федеральном уровне должна быть направлена на поддержку развития налоговой базы в регионах, и отметили, что ими начата разработка стимулов, которые подталкивали бы регионы к увеличению собственных поступлений…».

Всё по плану: повышение возрастов (да ещё и их выравнивание — и это при нашем демографическом перекосе между продолжительностью жизни мужчин и женщин), уменьшение пенсий под разными предлогами и даже то, что реформу нужно проводить после выборов. И про налоги не забыли.

п.31. Персонал МВФ отметил налогово-бюджетные меры, которые поддержали бы экспорт небиржевых товаров и среднесрочные перспективы роста.

«Надлежащим образом разработанное бюджетное правило для цены на нефть уменьшит влияние цен на нефть на РЭВК и защитит конкурентоспособность от изменчивости цен на нефть.



Кроме того, может существовать потенциал для изменений в налоговой политике, которые способствовали бы повышению конкурентоспособности, например, сдвиг с налогов на труд в сторону налогообложения потребления (уменьшение отчислений на социальное страхование с 30 процентов до 22 процентов и повышение ставки НДС с 18 до 22 процентов), тем самым создавая временный стимул для экспорта и способствуя уменьшению неформальной занятости».

Наше же правительство нашло самый худший, самый жёсткий вариант: и НДС поднимут, и социальные налоги не сократят.

Далее: п.35

«И наконец, реформа параметров пенсионной системы может с течением времени дать значительную экономию для бюджета и способствовать ослаблению негативных демографических тенденций на рынках труда».

п.36.

«Для поддержания среднесрочной устойчивости и смягчения влияния со стороны изменчивости цен на нефть принципиальное значение имеет вызывающее доверие бюджетное правило.



Программа покупки иностранной валюты выполняет функцию краткосрочного инструмента для восполнения буферных бюджетных резервов, но она не является полноценным бюджетным правилом.



Вызывающее доверие бюджетное правило, которое закрепило бы дефицит на надлежащем уровне, привело бы к уменьшению неопределенности в налогово-бюджетной политике. Текущее предложение официальных органов по бюджетному правилу, хотя в целом является адекватным, может быть улучшено.



В правило можно внести изменения, которые бы позволяли налогово-бюджетной политике более гладко адаптироваться к стойким изменениям цен на нефть, а также создавать более значительный объём сбережений, учитывая, что текущие и прогнозируемые ненефтяные первичные дефициты в России выше уровня, задаваемого долгосрочными контрольными значениями для бюджетной сферы».

п. 37. Персонал МВФ с удовлетворением отметил, что ЦБ РФ практически достиг своего целевого показателя инфляции.

п. 41. Следующие консультации в соответствии со Статьей IV должны быть проведены в рамках стандартного 12-месячного цикла.

Как видно, и Правительство, и ЦБ в нашей стране во внутренней политике абсолютно не самостоятельны. Для них: рекомендации МВФ — первичны, а интересы населения — вторичны. Поэтому реформа МВД, образования, здравоохранения, ЖКХ и др.— это также согласно рекомендаций МВФ. Своим умом думать, видимо, не хотят.

В 2017 году исполнилось 25 лет с судьбоносного для нашего государства события. В 1992 году РФ вступила в МВФ.



Правительство Ельцина-Гайдара подписало с фондом «Письмо о намерениях», что МВФ обеспечит их программами «перехода к рынку», а Правительство РФ будет внедрять разработанные только экспертами фонда программы «переходного периода», законы, кодексы, конституцию. То есть фактически тогда в РФ было введено внешнее управление.



Ответственность за формирование институтов «рыночной экономики», её результаты перешли к МВФ, представляющему экономические интересы США и «семёрки». По этой причине РФ политически и экономически не является суверенным государством, так как Правительство, ФС РФ (Федеральное Собрание — наше прим.) и ЦБ в рамках данного международного договора исполняют функции только администрации внешнего субъекта управления (де-юре — это МВФ. Читайте нашу статью «Нужен ли нам МВФ?».





ИАЦ

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