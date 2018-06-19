Письма. Элитки и народ

Ув. Т. Волкова,

Несколько замечаний и вопросов по поводу последних статей на вашем сайте.

Рассмотрим статью ” Письма. «2024»”. Вы здесь пишите:

” Развал СССР был долгосрочной операцией иностранных разведок, которые способствовали приходу к власти сначала Андропова.

Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/pisma-2024 “

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Здесь возникает ряд вопросов. Мы можем только ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что там Андропова “вели” иностранные разведки и т. д. БЕЗУСЛОВНЫХ ФАКТОВ, подтверждающих эту, скажем так, гипотезу НЕТ. Каждый пытается там это доказать, исходя из непрямых фактов, разного рода интерпретаций и т.д.

В общем, канва тут ОДНА – очень ПЛОХИЕ АНГЛО-САКСЫ, которым с помощью подлейших, хитрющих методов удалось завербовать представителей управляющего слоя т.е. ЧЛЕНОВ КПСС и с их помощью РАЗВАЛИТЬ СССР.

Возникает простой вопрос – если это ТАК, то ЧТО ЖЕ это, простите, за УПРАВЛЯЩАЯ ЭЛИТА ВТОРОЙ ДЕРЖАВЫ МИРА, что ДАЛА ТАК ЛЕГКО СЕБЯ ЗАВЕРБОВАТЬ, ОБМАНУТЬ ну и т.д.? Каково же тогда должно быть, скажем так, КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА управляющей элиты СССР, чтобы ДАТЬ себя, завербовать, одурачить и т.д.? Ведь ВСЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ правящей элиты – от Андропова до Горбачева или родились при Советской Власти или по сути выросли при ней. Т.е. они, эти ПРЕДСТАВИТЕЛИ теоретически должны были быть на ГОЛОВУ выше представителей

правящих элит, скажем так, Запада. Ибо социализм должен был бы создать человека НОВОГО ТИПА – образованного, высокоморального, патриота, умного и т. д. Т.е. должен был создать человека по всем ПАРАМЕТРАМ выше, чем на “загнивающем” Западе.

И что же мы видим? Да то, что СССР действительно развалила ВЕРХУШКА ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТЫ СССР. Предательство и среди элит было в истории всегда.

НОВОЕ в развале СССР то, что предательство правящей элиты СССР, начиная с высшей, было МАССОВЫМ! ТАКОГО МАССОВОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА и ОГРАБЛЕНИЯ СВОЕГО НАРОДА и СТРАНЫ НЕ ЗНАЕТ ИСТОРИЯ!

Отсюда возникает вопрос – ГДЕ ПРИЧИНЫ этого явления? Конкретно – КАКИЕ условия есть НЕОБХОДИМЫЕ, чтобы вырос ТАКОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ да еще МАССОВО?

Генетика? Да генетика тоже. Но очевидно не только генетика. Т.е. в СССР были созданы определенные условия (стихийно или сознательно) в которых происходило:

а) формирования правящего слоя

б) была сформирована СИСТЕМА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОТБОРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА.

Что означает, что “вверх” шли не ЛУЧШИЕ, а ХУДШИЕ. Началось это при И.Сталине.

Достаточно посмотреть на “гигантов” мысли, которые окружали И. Сталина – ни ОДНОЙ – НИ ОДНОЙ ЛИЧНОСТИ! ВСЕ ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ и ТРУСЫ. НИЧЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. Вот где ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА КРАХА СССР.

Никакая не экономика. Наиболее ПАССИОНАРНЫХ и УМНЫХ людей И. Сталин уничтожил. Никто не умаляет роли И.Сталина. Но И.Сталин был не вечен.

О стране, стало быть, до КОНЦА не думал. Ибо главным была для него ВЛАСТЬ.

И остался САМ с группой приспособленцев – людей лишенных ВСЯКОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МОРАЛИ. Т.е. СЕМЕНА РАЗЛОЖЕНИЯ элиты СССР были ЗАЛОЖЕНЫ И.Сталиным, ну соответственно его окружением.

Это все ВНИМАТЕЛЬНО фиксировалось на Западе. Изучалось скрупулезно. Составлялись точные психологические портреты ВСЕХ представителей элит. Они (Запад) знали ВСЕ(!) о элите СССР – больше чем в СССР. Они ТОЧНО знали ТОЧКИ, где надо нажать.

К несчастью к аморальности элиты СССР добавлялась ее НЕОБРАЗОВАННОСТЬ, нежелание учиться. После смерти И.Сталина – этот процесс “пошел”.

Поскольку высшие представители элиты не считали нужным всю жизнь учиться, как завещал В.И.Ленин, то были созданы ИНСТИТУТЫ всяческих ПОМОЩНИКОВ, РЕФЕРЕНТОВ и т.д. Т.е. тех, которые стали ЦЕЛЬЮ западных спецслужб – ибо через всех этих помощников можно было ЛОВКО влиять на того или иного скажем члена Политбюро, используя его невежество, нежелания глубоко разбираться в проблемах. Т.е. РЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ было, таким образом, перенесено на тех же помощников. Более того, появилась возможность ДЕЗИНФОРМИРОВАТЬ высшее руководство СССР.

Ко всему этому добивалась проблема ВОЗРАСТА членов того же Политбюро. В критической ситуации в высшем советском руководстве НЕ ОКАЗАЛОСЬ своего Дэн-Сяо-Пина.

Как заявлял потом руководитель отряда Витязь – они ЖДАЛИ от ГКЧП ПРИКАЗА на АРЕСТ Б.Ельцина и его банды. Он сказал, им бы хватило и ПОЛЧАСА. Всё…

Может быть, при этом было бы расстреляно несколько десятков мерзавцев из банды Ельцина – но была бы СПАСЕНА СТРАНА.

Китайцы оказались молодцы. Не побоялись пустить танки на Тяньаньмэнь и сегодня- ПЕРВАЯ ЭКОНОМИКА МИРА. Что же, каждый ПОЛУЧАЕТ СВОЕ.

С ув.

Т.В. Здравствуйте!

Качество «человеческого материала» было как раз, высоким, иначе СССР не выиграл бы войну. Я думаю, именно это качество и напугало наших партнеров по антигитлеровской коалиции больше всех других наших качеств… Война в равной степени проявляет в людях и лучшие, и худшие качества, лучших оказалось больше… «Элиты» гораздо охотнее считаются с мнением вооруженного народа, чем невооруженного… Поэтому, как только «советский народ под руководством коммунистической партии» в едином порыве» встал на борьбу с иноземным захватчиком, даже не самым достойным представителям элиты поневоле пришлось в эту борьбу включаться… Одно из моих любимых стихотворений о войне передает атмосферу того времени (уже не раз цитировала):

ОТСТУПЛЕНИЕ В АРДЕННАХ



Ах как нам было весело,

Когда швырять нас начало!

Жизнь ничего не весила,

Смерть ничего не значила.

Нас оставалось пятеро

В промозглом блиндаже.

Командованье спятило

И драпало уже.

Мы из консервной банки

По кругу пили виски,

Уничтожали бланки,

Приказы, карты, списки,

И, отдаленный слыша бой,

Я – жалкий раб господен -

Впервые был самим собой,

Впервые был свободен!

Я был свободен, видит бог,

От всех сомнений и тревог,

Меня поймавших в сети,

Я был свободен, черт возьми,

От вашей суетной возни

И от всего на свете!..

Я позабуду мокрый лес,

И тот рассвет, – он был белес,

И как средь призрачных стволов

Текло людское месиво,

Но не забуду никогда,

Как мы срывали провода,

Как в блиндаже приказы жгли,

Как все крушили, что могли,

И как нам было весело!

Увидев именно такого советского человека, который «впервые был самим собой, впервые был свободен», элиты и пережили культурный шок и испуг. Не только западные элиты, но и «наши». И это был второй после 1917 года сильный испуг мировых правящих элит…

Думаю, что именно война подтолкнула «Запад» к мысли, что с советами «надо срочно что-то решать» и активизировала работу иностранных разведок на этом направлении. «Помириться» с Западом нельзя, «договориться» невозможно. Они никогда не простят нам свой испуг.

Не хочу обсуждать наследие И. Сталина, но вот Н. Хрущев сделал ставку на бюрократию, а не на продвижение на руководящие должности «человека труда», то есть, сделал то, что теперь называется «поломать социальные лифты»… Подозреваю, что истоки деградации общественно-политического строя СССР лежат именно в этой плоскости.

Любая бюрократия, как партийная, так и беспартийная, и лишенная всякой идеологии, всегда стремиться воспроизводить только сама себя. Любая бюрократия склонна к отрицательному отбору:

Сквозь общие радость и смех,

под музыку, песни и танцы

дерьмо поднимается вверх

и туго смыкается в панцирь.

(И. Губерман)

Точку приложения усилий для развала своего идеологического конкурента Запад выбрал правильно, именно бюрократическая элита СССР оказалась в наибольшей степени подвержена моральному разложению и склонна к предательству интересов народа.

Сейчас идет обратный процесс — морально и интеллектуально деградировавшая элита уже не способна осуществлять качественное управление страной и защищать не то что интересы народа, но даже и свои собственные. Отсюда истерика по поводу каждого не то что митинга, но и одиночного пикета. Сменить уходящую элиту сможет любая организованная сила, элита это понимает, и все ее действия направлены сегодня на одно — на усиление раскола в обществе по любым поводам. Даже «пенсионная реформа» затеяна с этой целью. Главный тезис реформы — мы прибавим пенсию нынешним пенсионерам, если отберем ее у будущих… И в каждой фразе «реформаторов» сквозит жалкая надежда на то, что сын-пенсионер, пойдет «войной» на отца-пенсионера за обещанную жалкую подачку в виде прибавки в 100 рублей… Этого они не дождутся, так как цена их обещаний тоже всем хорошо известна. «Элитка» меряет других по себе, исходя из собственных моральных качеств, поэтому они, как всегда, просчитались…

С уважением, Татьяна

Добрый вечер, Татьяна!

Вот вы пишите: “Либо наши чинуши найдут выход из этого санкционного разгула, либо погибнут сами под этим прессом и нас за собой потянут. Не «договариваться» с Западом надо, а восстанавливать юрисдикцию СССР без восстановления руководящей роли компартии.

Выход из санкционного кризиса там же, где и вход.” Но ведь подобные призывы сродни другим подобным (совершенно бесплодным) призывам к восстановлению, например, советской системы образования, здравоохранения, науки и прочее без восстановления системы общественных отношений. Абсолютно всё, что было “стоящим” в советском обществе, будь то наука, образование, искусство – есть продукт деятельности той самой идеологической надстройки, то есть как раз партии. Без коммунистической партии Россия была бы Российской Империей – отсталой и во всех ключевых аспектах экономического развития зависимой буржуазной страной с колоссальным уровнем социального неравенства. Резюмируя всё сказанное, можно сказать, что никакое восстановление ничего “советского”, будь то юрисдикция, образование, медицина и прочее, без “восстановления” советского человека невозможно. А советский человек невозможен без определяющей и доминирующей роли коммунистической партии в обществе. Так что, не юрисдикция нужна, а идеология, тогда и интервенты, сколько бы их ни было, как показывает исторический опыт, победимы. С уважением, Дмитрий.

Т.В. Здравствуйте, Дмитрий!

Советский человек возможен и без коммунистической партии, что доказали все последующие 27 лет жизни без «руководящей и направляющей роли» КПСС. Большинство населения бывшего СССР осталось все теми же советскими людьми, сохранившими стремление к справедливости, не смотря на все испытания, которым нас подвергли «демократы» и «либералы» за почти уже тридцатилетний срок своего нахождения у власти.

Сейчас необходимо восстановить систему органов управления СССР, а не погрязнуть в идеологических спорах, ибо обанкротившаяся управляющая структура летит в тартарары и тянет за собой все население когда-то великой страны.

А все официальные носители коммунистической идеологии давно поступили на службу к либералам, и верить им нельзя. Я бы, например, отстранила предателя интересов трудящихся Шмакова от ведения переговоров о повышении пенсионного возраста. Да и Зюганов после того, как он попытался выдать за «честного коммуниста» очередную ротшильдовскую дурилку — Грудинина, окончательно потерял доверие народа.

Согласна, идеология будет необходима на этапе восстановления государства, но сейчас, когда управляющая компания-банкрот пытается выжать из населения все жизненные ресурсы, надо как можно скорее отказаться от ее услуг. Не бывает иной идеологии у коммерческих управляющих структур, кроме зарабатывания денег для их владельцев. Вот восстановим государство, тогда и будем спорить об идеологии, а с коммерсантами от политики, о чем говорить?

С уважением, Татьяна