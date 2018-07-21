Зачем на телевидении нужны юмористы?

Как вы думаете, чем отличается профессиональный юморист или стендапер от любителя? Кто-то скажет опытом, харизмой, владением речью и так далее. Конечно, все эти факторы имеют значение, но главное отличие всё же в другом – в том, зачем человек выходит на сцену. Основная цель каждого выступления комика-любителя – рассмешить публику. Новичок в этом жанре считает свой выход успешным, если ему удалось вызвать у зрителей бурю положительных эмоций, звонкий смех и заработать громкие овации. В отличие от него у комика-профессионала главная цель иная – под маской юмора донести до аудитории определённые смыслы. То есть, юмор и смех для него – всего-лишь инструменты достижения целей.

Если вы осознаете эту разницу, то вы сможете совсем другими глазами смотреть на современные юмористические телешоу. Ведь на телевидении регулярно мелькают только профессионалы, любители там надолго не задерживаются. Но и профессионалы в жанре юмора на ТВ остаются далеко не все – а только те, которые понимают, на какие реальные цели работает тот или иной телеканал, и осознанно и умело транслируют через свои шутки аналогичную идеологию.

В случае с тем же телеканалом ТНТ и его многочисленными битвами стендаперов, потенциальный шанс победить в этих конкурсах и пройти, что называется, в высшую лигу, имеют только те комики, которые тонко и искусно в своих выступлениях шутят про наркотики, секс, пошлость, извращения и так далее. Но стоит ли игра свеч, каждый выступающий решает сам, исходя из своей нравственности и воспитания.

Стать «звездой» Comedy или StendUp на ТНТ можно только транслируя через юмор идеологию телеканала.

Но не будем долго останавливаться на ТНТ, любой хоть немного осознанный человек понимает, что главная функция этого телеканала заключается в высмеивании и опошливании всего, что дорого русскому человеку, а также в продвижении всевозможных пороков в молодёжную среду под прикрытием юмора. Подробно эту тему разбирали в видеообзорах, посвящённых Comedy Club и Comedy Woman – рекомендуем ознакомиться.

В этом ролике рассмотрим более тонкую и масштабную манипуляцию. Нет в России такого человека, который не знал бы, кто такая Елена Малышева. Небольшой процент в основном пожилых людей, безоговорочно доверяющих телевидению, относится к ней уважительно, но 90 процентов общества её люто ненавидит. И есть за что! Малышева среди всех отечественных телеперсон внесла самый большой вклад в растление телезрителей, и в первую очередь детей. Именно в её передачах «Здоровье» и «Жить здорово» уже на протяжении 20 лет регулярно на всю страну ведётся откровенный секспросвет под прикрытием медицинской тематики:

Родительские организации направили десятки обращений во все возможные инстанции: от Генеральной прокуратуры и до администрации Президента. Но даже несмотря на всенародную ненависть, многочисленные скандалы и поднятую шумиху, не смогли добиться снятия Малышевой с эфира.

И единственная причина, по которой эта госпожа остаётся до сих пор на ТВ и продолжает заниматься своим грязным делом, – это та юморная атмосфера, которую вокруг неё сумели сформировать с помощью профессиональных телевизионных комиков, совсем не зря кушающих свой хлеб с маслом и икрой.

Технология этого процесса следующая. Когда в обществе вокруг какой-то темы назревает потенциал негодования, её по всем каналам начинают усиленно высмеивать, тем самым подменяя восприятие проблемы, как угрозы, на смешливо-снисходительное. Ярче всего это проявилось в инциденте, когда Малышева провела в эфире своей передачи постановку процедуры обрезания, использовав с этой целью женщину в свитере.

Тогда интернет взорвался, и столько мата в адрес Константина Эрнста и всего Первого канала ещё никогда не звучало. За написанное, опубликованное и сказанное по 282-й статье можно было бы привлечь половину страны. И так как общественное недовольство грозило вылиться в серьёзные проблемы, то тему очень оперативно стали глушить. Чем? – Правильно, юмором. Всевозможные Галкины, Петросяны, Урганты и прочие телевизионные клоуны стали превращать этот эпизод в бесконечный поток шуток и смеха.

Малышева в утреннем эфире Первого канала делает обрезание, учит «правильному» сексу и оправдывает мастурбацию. Это повод посмеяться или начать борьбу?

В результате этой информационной операции, в которой были задействованы практически все юмористы российского телевидения, огромная часть общества, вместо того, чтобы воспринимать Малышеву как угрозу, как агрессию, направленную против их же детей, стало относиться к ней с юмором, обсуждая все её выходки не со сжатыми кулаками и огнём в глазах, а с улыбкой. Организации родителей, выступивших против этого откровенного телевизионного геноцида, мало кто поддержал: центральные СМИ их протест замолчали, дав слово юмористам, а в соцсетях пользователи активнее распространяли смешные пародии на Малышеву, а не «нудные» заявления в прокуратуру или серьёзные выступления общественников.

Поэтому Малышева и сегодня каждое утро на главном телеканале страны встречает всех нас своей иезуитской улыбкой, рассказывая детям о том, как правильно заниматься сексом и случайно не забеременеть. И как ни странно это звучит, но исчезнет она с экрана телевидения только тогда, когда ВЫ перестанете над ней смеяться.

Источник: feedproxy.google.com