Навальный и Ургант работают по одной методичке. Оба вступились за Элджея!

Защита детей от аморальной музыки

Требования родительской общественности по защите детей от деструктивной информации, в частности от концертов аморальных исполнителей, начинают звучать всё громче. На днях призыв родителей Челябинска отменить выступление пропагандиста наркотиков и разврата Элджея поддержал депутат городской Думы Андрей Зеленин.

«Песни данного исполнителя содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, рискованного, опасного и суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным устоям», — отмечается в заявлении депутата, направленном им в полицию, прокуратуру, а также региональные Министерство культуры и управление Роскомнадзора. Так как в заявлении были представлены ссылки на конкретные клипы и песни исполнителя, наглядно демонстрирующие правоту Андрея Зеленина, то концерт Элджея был отменён.

Вслед за Челябинском своё слово сказали и родители Новосибирска, которые также оценили планируемые гастроли этого исполнителя как нежелательные. Депутат Горсовета Новосибирска от КПРФ Сергей Сухоруков на основании запроса местных родителей обратился в прокуратуру области с требованием «принять меры к недопущению» концерта Элджея, который должен пройти в городе 8 марта.

Перед тем как обратиться в прокуратуру, он сообщил, что слушал композиции рэпера, а также их прослушали его коллеги. «Они просто были шокированы. Я подумал, может быть, это моё субъективное ощущение, но со мной слушали и коллеги, и они были в шоке, что такое можно исполнять. Нецензурная лексика там кругом. Но кроме этого там поётся об употреблении веществ определённых, но я даже не могу произносить те вещи, что я услышал там. Поймите меня правильно», — пояснил Сергей Сухоруков.

И действительно, если ознакомиться с текстами песен Элджея (они представлены ниже), то любой здравомыслящий человек согласится с тем, что требования депутатов и родителей вполне законны.

Ургант и Навальный работают на одну контору!

Несмотря на откровенную пропаганду наркотиков, мата, разврата в песнях, у рэпера нашлись защитники. За него вступилась значительная часть либеральной прессы во главе с такими «тяжеловесами» как гражданин Израиля телеведущий Иван Ургант и «борец за совесть нации» Алексей Навальный. Просто оцените их видеовыступления. Они работают, словно, по одной методичке, озвучивая абсолютно одинаковые лживые тезисы. Один – на телевидении, другой – в Интернете.

Иван Ургант (Первый канал):

1. В своём ролике Иван Ургант умолчал тот факт, что депутат А.Зеленин отправил запрос на проверку текстов данного исполнителя после обращения родителей города Челябинска. Инициатива исходила именно от родителей!

2. Иван Ургант попытался представить пропаганду наркотиков и разврата чем-то смешным и безобидным. В действительности это очень опасные процессы, к которым надо относиться серьёзно.

3. Иван Ургант высмеял инициативу депутата, сравнив его заявления в правоохранительные органы с рулонами туалетной бумаги.

4. Иван Ургант не привёл выдержки из текстов песен, на которые сослался депутат, так как из этих текстов сразу виден реальный посыл творчества данного исполнителя.

5. Иван Ургант не сказал, что ранее он лично рекламировал творчество Элджея в своей передаче (позиционируя его как успешного и положительного певца), а значит, он и сам напрямую причастен к пропаганде наркотиков и разврата.

Алексей Навальный:

1. Алексей Навальный называет депутата Зеленина А.В. сумасшедшим за его позицию по защите детей от вредной пропаганды.

2. Алексей Навальный высмеивает заявление депутата, продвигая идею, что Элджей ничего не пропагандирует и что подобная аморальная музыка безвредна для детей.

3. Алексей Навальный замалчивает информацию о том, что депутат Зеленин А.В действовал на основе обращения родительской общественности Челябинска.

4. Алексей Навальный замалчивает тексты песен Элджея, в которых присутствует явная пропаганда наркотиков, разврата и т.д.

5. Алексей Навальный выгораживает Ивана Урганта, против которого ранее также выступила общественность.

Обратите внимание, насколько важен этот процесс отмены концертов аморальных исполнителей. Какие силы брошены на то, чтобы заглушить подымающуюся волну родительского движения в защиту детей от грязи современного шоу-бизнеса! Участвуйте в этом процессе!

Отрывки из песен Элджея

Отрывки из текстов песен Элджея, которые тщательно стараются замалчивать все, кто выступает в защиту исполнителя:

песня «Растворитель»: «…Люди, как мишени в тире. Они такие тупые, я бы мог их убивать если бы мне платили… Я сливаю бабки на наркотики и тряпки…Я аморальный, не верю никому из вас. И мне нормально…»;

песня «Secret Chat»: «…Ты леди, я тр**аю тебя под RnB. Я не твой бойфренд, но зато могу купить тебе фенди…»;

песня «Ребёнок рождённый сиять»: «…В средней школе старшеклассницы любили меня трогать. Я прогуливал уроки у них дома. Я любил желтую Мамбу и черную Кока-Колу. Участковый говорил, что я наркоман. Ritter-sport пополам, розовый Bubble Gum, Аэрофлот врывается в облака. Акакака! У тебя прекрасная жопа, на ней моя рука»;

песня «Алло-Алло»: «..Твоя тёлка потекла. Иди вытирай… Я хотел бы летать в облаках… [У-во-у] Чтобы никому не мешать. Я хотел бы не спать никогда… [У-во-у] Чтобы всё сдолбить и сожрать…»

песня «Минимал»: «..На баре синие. Мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких как ты до*уя… Вокруг одни идиоты и светодиоды. Я пью чёрную воду и алкоголь. Я не знаю кто ты, да и по*уй, ведь сегодня, ты точно пойдёшь со мной…»

песня «Hey, Guys»: «…На концертах су*ки подают в отключке. Люблю когда их много – не беру поштучно (ай, ай). Детка хочет мой поцелуй, даже на от**бись. Oo-ooh, oo-ooh. Глотай текилу и заткнись, нас у входа ждёт таксист…»

песня «Розовое вино»: «- Я похож на птицу! – На принца? – На принца или на орла. Эй! Я беру вторую бутылку розового вина… Мы уже в океане дискотек, алкоголя и мариваны. No stress. Хаваем как M&M’s dance-dance…»

песня «Ecstasy»: «Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Устрой destroy алкоголь Мы с тобой и пустой танцпол… Ты, наверно, чья-то дочь, а я просто красивый торч. Утро – ночь. Утро – ночь…»

песня «Suzuki»: «Эй, биомусор, как тебе туса? А я просто прививаю таким, как ты чувство вкуса».

Инструкция как отменить концерт аморального исполнителя: https://whatisgood.ru/raznoe/music/kak-otmenit-kontsert-amoralnoy-gruppyi/

Зачем отменять концерты:

Если вам удастся отменить 2-3 концерта аморальных исполнителей в своём городе, то все региональные промоутеры, потеряв уйму личного времени и денег, в следующий раз 10 раз подумают, прежде чем приглашать к вам Фейса, Элджея, Хаски и прочих фриков.

Если отменить концерт одного исполнителя в нескольких городах (а с каждой отменой в одном городе, вероятность отмены в другом увеличивается), то скорее всего, этим исполнителем вообще не захотят заниматься промоутеры. Слишком много накладок и рисков.

Региональные органы власти в лице конкретных чиновников (у большинства из которых также есть дети) обратят внимание на то, как подросткам и молодёжи прививают деструктивные смыслы через аморальную музыку.

В случае придания факта отмены концерта огласке в СМИ, широкая общественность обратит внимание на то обстоятельство, что наиболее раскрученный среди молодёжи музыкальный контент носит вполне определенный деградационный характер. Это будет способствовать выработке у общества методологии распознания и противодействия таким деструктивным влияниям.

Организаторам концертов и самим рэперам придётся задумываться о том, какие смыслы они транслируют массовой аудитории через свою музыку. Чем больше отменённых концертов, тем больший стимул у исполнителей переориентироваться на созидательное творчество.

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В июле 2018 года в Санкт-Петербурге прошёл четвёртый фестиваль ВКонтакте, в ходе которого было запланировано выступление таких групп, как Хлеб, Little Big, и исполнителя Элджея. Фестиваль проходил без возрастных ограничений, то есть на него были допущены дети.

За месяц до начала фестиваля в рамках проекта Научи хорошему был проведён контент-анализ содержания песен и клипов указанных исполнителей и выявлены многочисленные факты использования нецензурной лексики, пропаганды пошлости, насилия, алкоголя и других наркотиков. В связи с чем мы обратились в администрацию социальной сети с просьбой пересмотреть состав участников фестиваля, чтобы не нарушать российское законодательство, в частности, Закон о защите детей от вредной информации.

Источник: https://whatisgood.ru/press/events/navalnyiy-i-urgant-rabotayut-po-metodichke/