Многие считают, что главная цель любой шутки – рассмешить аудиторию. Но это подход любителей. Профессионалы воспринимают юмор по-другому – для них это инструмент донесения смыслов, взглядов и идей до слушателей. Не просто инструмент, а один из самых эффективных по силе воздействия – им пользуются в политике, маркетинге, пропаганде. Почему это так – узнаете подробно из этой статьи.

Устройство психики

Начнём с теории, описывающей то, как устроена психика человека. Эти знания нужны не только, чтобы разобраться в теме юмора, но и в целом являются жизненно важными. К сожалению, они до сих пор не преподаются в школе, и как следствие, люди часто не понимают, как они мыслят и что происходит у них в голове. Исправим эту ситуацию.

Психика человека состоит из двух взаимосвязанных между собой систем обработки и анализа информации – сознания и подсознания. А также базы знаний, на которую сознание и подсознание опираются в своей работе – называется она «мировоззрением». Чтобы быстро осознать суть каждого понятия, рассмотрим процесс взаимодействия названных компонентов психики, проведя аналогию с привычным нам всем компьютером.

Работу сознания можно уподобить тому, как в компьютере функционирует операционная система (например, Windows). У вас есть свой личный «рабочий стол», на котором находятся интересующие вас в данный момент иконки – то, о чём вы часто думаете, вспоминаете, рассуждаете и оцениваете. Своим вниманием вы как мышью компьютера решаете, к чему и когда проявить интерес, какие образы оживить в памяти, запустив их мысленную трансляцию, а что отправить «в корзину», надолго убрав из поля зрения.

При этом, щёлкая мышкой на очередной скаченный видеофайл (вспоминая те или иные события), вы особо не задумываетесь над тем, что в этот момент происходит «под капотом системы». Для вас это просто видеоролик, трансляцию которого вы при желании можете ускорить, замедлить или вообще запустить покадрово, но для процессора вашего компьютера – это десятки тысяч ежесекундно выводимых на монитор пикселей и миллионы операций, обеспечивающих этот процесс. Вот мы и дошли до понимания того, что такое подсознание – это очень мощная система обработки информации (аналог процессора и видеокарты вместе взятых), работающая в автоматическом режиме и обеспечивающая ваше сознание – вашу «операционную систему» – необходимыми данными.

Но может ли компьютер работать без оперативной памяти или жёсткого диска, где хранится вся информация? Конечно, нет, ведь там установлены все программы и система для своей работы должна постоянно обращаться к этой базе данных. Это хранилище и есть аналог мировоззрения человека. Всё то, что вы когда-либо узнали, услышали, увидели или осознали сами – записывается на ваш «жёсткий диск», помечается различными маркерами и служит основой для дальнейшего функционирования вашей психики.

Кто устанавливает программы в вашу психику?

Если вы давно пользуетесь компьютером, то, наверное, понимаете, какое большое значение имеет то, какие программы на него установлены и как хорошо они работают. Например, медленный браузер, который еле-еле открывает страницы в Интернете, может сорвать рабочую онлайн-конференцию или просто как следует вас разозлить. Поэтому опытные пользователи ПК всегда следят за тем, что и кто устанавливает в их систему, и не позволяют там накапливаться всякому мусору.

В случае с психикой человека ситуация похожая. В ней тоже работают различные «программы», многие из которых вы установили сами – например, научились водить автомобиль или разговаривать на иностранном языке. Обратите внимание, как проходил процесс «загрузки» новых умений и навыков к вам в голову.

Сначала вы долго изучали теорию (например, зубрили знаки дорожного движения), потом отрабатывали новые знания на практике (управляли автомобилем с инструктором), и только спустя месяц самостоятельного вождения навык был настолько хорошо усвоен, что перешёл в автоматический режим. Теперь вы можете ехать за рулём машины, одновременно слушая музыку или общаясь с пассажиром, а управление автомобилем происходит в автоматическом режиме с уровня подсознания.

Заметьте, вождение — это ведь достаточно сложный процесс: надо контролировать обстановку на дороге, состояние автомобиля, оценивать скорость приближения объектов и многое другое. Но теперь вам это всё даётся легко, потому что «программа установлена» в вашу психику и её выполнением занято ваше подсознание, ресурсы которого достаточно мощные, чтобы легко справляться с этой задачей. Скажите ему за это спасибо, оно ваш верный помощник по жизни. А после слов благодарности задайтесь вопросом – вы сами устанавливаете все программы в свою голову? Или это может делать кто-то другой?

Не спешите с ответом, вспомните своё детство. Когда-то родители многократно показывали и объясняли вам, что кушать надо ложкой, а не руками. В какой-то момент после нескольких десятков перевёрнутых тарелок, вы вдруг научились кушать по-человечески. И вы явно не задумываетесь сегодня о том, как правильно держать столовые приборы и отправлять пищу точно в рот – этот процесс происходит на автомате. Вас также учили садится на горшок, правильно переходить дорогу и помогли освоить много других полезных навыков.

Согласитесь, что в тот момент вы явно были ещё слишком маленькими, чтобы назвать эти программы результатом вашего «осознанного выбора». Поэтому сперва поблагодарите своих родителей – они тоже сделали многое для того, чтобы вы сейчас жили, познавали, радовались и даже просто читали этот текст (читать ведь вас тоже, скорее всего, учили они), а затем примите простой факт: ваше подсознание на протяжении вашей жизни программируете не только вы.

Юмор как инструмент программирования

Если вы понимаете, как работает процесс программирования психики, то вы можете осознать и ту роль, которую в этом процессе может играть юмор.

Когда мы рассматривали примеры с вождением или обучением кушать ложкой, то программистом (тем, кто определял содержание устанавливаемых программ) выступали либо вы сами, либо тот, кто априори желал вам добра – ваши родители, а кроме них были ещё спортивные тренеры, школьные учителя, и многие другие, кто воспитывал в вас характер и делился ценными знаниями. Всех этих субъектов можно условно назвать «добрыми программистами».

Но ведь могут быть и «злые программисты», которые видят в вас лишь потенциальных клиентов и хотят любыми методами склонить к покупке своего товара. Или считают вас и тысячи других людей просто биомассой, от которой надо очистить Землю, чтобы, например, защитить экологию. Вы ведь наверняка слышали, что «земля перенаселена и ресурсов на всех не хватает», а значит, люди больше не нужны. Зачастую именно так и мыслят «злые программисты», планируя под сокращение, конечно, вас, а не себя.

Для реализации своих планов и целей – им надо запрограммировать вас, сделав, например, «фанатом бренда», «заядлым курильщиком» или «ценителем качественного пива». А может быть они захотят, чтобы вы стали толерантными и начали защищать права меньшинств, пополнив ряды феминисток, чайдфри или ЛГБТ? Поверьте, у злых «программистов» на вас очень много планов, вы им очень интересны. И у них только одна проблема – как вас запрограммировать?

Ведь вы вряд ли испытываете восторг от провонявшей табачным дымом одежды, да и вид алкашей на улице не служит хорошей рекламой «качественного пойла». Поэтому им надо вас как-то обмануть – предложить вам привлекательную с виду программу, но заражённую нужными им психическими вирусами. Они должны получить доступ к вашему вниманию, усыпить бдительность и запрограммировать ваше подсознание.

К счастью, для «злых программистов» и, к несчастью для вас, им на помощь приходит юмор. А вы думали почему во всех соцсетях и на телевидении так много юмористических программ, сообществ, групп? Потому что юмор – это идеальное прикрытие для любого информационного яда.

Помните элегантную улыбку Ивана Урганта? А шутки Comedy Club или сериала Интерны? Или может быть вы не прошли мимо самых популярных во ВКонтакте сообществ Лепра и МДК? Кстати, название МДК расшифровывается как «мудак» – именно так администраторы этого паблика называют 11 миллионов своих подписчиков. Ну а лепра – это проказа, которую ещё называют «медленной смертью».

Хозяева юмористических телепередач и подобных сообществ искренне рады вашему вниманию, ведь благодаря ему они установят вам в головы нужные программы и модели поведения. Посмотрите, например, это видео – и ответьте на вопрос – какие идеи доносит автор под прикрытием юмора до своей аудитории?

Управление через Юмор

Технология влияния через юмор достаточно простая, во всяком, случае для тех, кто понимает устройство психики человека и способен абстрагироваться от своих положительных эмоций.

Люди любят смеяться и развлекаться. Юмористические передачи дают им то, что они хотят – смех и развлечение, а в обмен – вкладывают им в головы свои программы. Здесь кстати и ответ на то, почему съёмка одного выпуска комедийного сериала стоит в районе 100 тысяч долларов, а зрителям, всё это «добро» достаётся абсолютно бесплатно – примерно также, как мышам дарят сыр, накалывая его на крючок мышеловки.

Пока внимание человека отвлечено на шутки и его захлёстывают положительные эмоции, в этот самый момент – туда на подкорку, в мировоззрение и подсознание, записывается то, что нужно заказчику. Этот троянский конь проходит в большинстве случаев беспрепятственно, Посмотрите, например, как это делается на примере употребления алкоголя, таким юмором забит каждый второй паблик ВКонтакте:

А если кто-то и выявит манипуляцию, то всегда можно заявить, что у этого человека просто нет чувства юмора, а авторы ничего такого не имели в виду, они просто шутят – ведь шутки действительно смешные. Идеальное прикрытие для внедрения инфовирусов в ваше подсознание – не правда ли?

Однако не стоит падать духом! Обстановка трудная, но это нормально – сильного человека опасность мобилизует и помогает собраться. Проходят времена, когда сила юмора была в основном в руках тех, кто использовал её явно не с благими целями – теперь «меч знаний» становится доступен практически каждому, кто готов им овладеть, и это всё меняет.

Во-первых, лично вы теперь обрели защиту, и запрограммировать вас через юмор в обход сознания будет гораздо сложнее. Услышав очередную шутку, просто задайте себе вопросы – какие смыслы до меня доносит автор под прикрытием смеха? Это полезные или вредные смыслы? Как мне стоит относиться к такому юмору? Ответив на них, вы легко распознаете, как на вас хотят повлиять создатели очередной шутки. Сделайте это для себя привычным (установите ещё одну полезную «программу» в ваше подсознание), и вы обзаведётесь надёжным бронежилетом, защищающим от пуль убойных и вредных шуток.

А во-вторых, юмор – это ведь просто инструмент, и с помощью него можно аналогичным образом продвигать и созидательные смыслы, идеи, взгляды, модели поведения. Можно стать добрым «программистом», заворачивая в обёртку юмора то, что вы считаете полезным обществу и людям – помогая окружающим становится лучше в интеллектуальном и нравственном аспектах.

В группе ВКонтакте «Полезный юмор» мы стараемся идти по этому пути. Например, мы не хотим, чтобы наше общество захлестнула вся эта толерантная грязь с легализацией однополых браков, насаждением ЛГБТ-ценностей, феминизмом и прочим – поэтому через шутки, публикуемые в группе, стараемся показывать всю глупость, вредность и абсурдность этих модных заграничных веяний. Помогаем нашим подписчикам осознать, что есть норма, а что является отклонением, сделать выбор в пользу нормы. Слайдшоу:

Также нам нравится публиковать поучительный юмор, юмор про моду, Голливуд и многое другое. Если вы считаете эту деятельность полезной, то можете участвовать в жизни проекта: комментировать, делиться понравившимися вам шутками или присылать свои идеи на публикацию в предложенные новости. Для своего окружения, которое будет смеяться над распространяемыми вами полезными шутками, вы будете становиться таким же добрым «программистом».

Если вы хотите глубже изучить тему влияния Юмора, то рекомендуем приобрести продолжение этого образовательного курса, состоящего из трёх лекций. С первой вы уже познакомились.

Во второй лекции подробно раскрывается тема Эмоций, их роль в психике человека. Вдобавок мы предложим вам конкретный алгоритм действий, которым удобно пользоваться при оценке полезности или вредности шуток.

В третьей лекции рассказывается о том, как работать над своим мировоззрением, выявлять и исправлять ошибки. И предлагается механизм создания и продвижения в социальных сетях своего юмористического сообщества с полезным юмором.

Для продолжения обучения пришлите в сообщения сообщества фразу «Лекция 2»: https://vk.com/im?sel=-206735159

Вкладывать время и средства в своё самообразование – это разумно!

Источник: Группа ВК «Полезный юмор»

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