Канал ТНТ посмеялся над смертью генерала Карбышева. Пора отвечать за «шутки»?

«Товарищи, думайте о Родине! И мужество не оставит вас!», – последние слова генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева.

Цинизм ТНТ

В шоу Comedy woman на канале ТНТ посмеялись над зверски убитым героем СССР генералом Дмитрием Карбышевым. В своём номере юмористы представили героическую смерть от холодных струй воды как что-то смешное и глупое. Так называемая «шутка» вызвала бурю негодования и возмущения в обществе, и может привести к серьёзным негативным последствиям не только для самого телешоу, но и всего телеканала.

«Безнравственные куклы с ТНТ», – поставили участницам юмористического шоу свой диагноз интернет-пользователи и предложили наказать их за оскорбление народа. «Почему Госдума не примет закон с суровым наказанием для тех представителей «культуры», которые оскорбляют наш народ, как это сделали безнравственные куклы с ТНТ, насмехаясь над героически погибшим генералом Карбышевым?» – недоумевают в соцсетях. Другие и вовсе удивляются как «ТНТ пропускает такое в эфир?» и напоминают про уголовное наказание, которое предусмотрено в России за глумление над памятью Великой Отечественной войны. «Это вам не пост малолетки в ФБ, – напоминают контролирующим соцсети органам. – Где реакция правоохранительных органов?»

Заявления общественных деятелей

Вслед за бурной реакцией пользователей соцсетей последовали и заявления общественных деятелей, поддержавших жёсткие требования поставить на место телеканал ТНТ и зарвавшихся комиков:

«Юмористы Comedy woman на ТНТ глумятся над героем СССР генералом Карбышевым. Понятно, что мы живем в эру капитализма, где рейтинги и бабки решают всё. Но должен же быть предел человеческой подлости? Хотя эта юмористка, может, и не знает, кто такой Карбышев», – написал по этому поводу политолог Руслан Осташко.

В свою очередь координатор Межрегионального общественного движения «Потомки Бессмертного полка» Альберт Гаямян обратился в адрес Генерального прокурора России Юрия Чайки:

«Федеральный телеканал «ТНТ», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», развлекает молодёжь, формируя у неё неуважение к памяти наших предков — героев Великой Отечественной войны. В частности, федеральный телеканал позволяет себе глумление над памятью Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, зверски замученного оккупантами. Неуважение к памяти Героев нашего Отечества подтверждается кадрами из видеоролика «ТНТ глумятся над генералом Карбышевым, замученным фашистами. Comedy Woman», размещённого в Сети интернет 2 января 2019 года, прилагаемого к данному обращению. От имении участников Межрегионального общественного движения «Потомки Бессмертного полка» прошу Вас принять меры прокурорского реагирования, хотя предполагаю, что у Ваших подчинённых найдётся масса причин обойти данную ситуацию стороной», — говорится в обращении Гаямяна.

Также в Интернете уже появилась петиция руководителя Благотворительного Фонда «Дети рисуют МИР» Александра Борисова со следующим призывом:

«Я, Борисов Александр Иванович, как внук ветеранов Великой Отечественной Войны, которые защитили страну и спасли Европу от Немецко-фашистских захватчиков, как общественный деятель ЛНР, ДНР и России, как руководитель Благотворительного Фонда “Дети рисуют МИР”, ТРЕБУЮ ПУБЛИЧНОЕ ИЗВИНЕНИЕ АО «Газпром-Медиа Холдинг», ТНТ и редакторов коллектива Comedy Woman ЗА ОСКВЕРНЕНИЕ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Карбышева Дмитрия Михайловича, ЗВЕРСКИ ЗАМУЧЕННОГО ФАШИСТАМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!!! ТРЕБУЮ от ТНТ и авторов сюжета принести публичные извинения за оскорбительное высмеивание Героя Великой Отечественной Войны, не предавшего Родину».

А вот так прокомментировал ситуацию руководитель Курского регионального движения пропаганды ЗОЖ и добровольческой деятельности «Дружина» Сергей Григорьев:

«Уровень цинизма, допускаемого телеканалом ТНТ, давно превышает все мыслимые пределы. Общие для всего нашего народа нравственные и идейные ценности и установки уже много лет, будто специально, избираются продюсерами и сценаристами этой входящей в «Газпром-Медиа» компании в качестве объектов высмеивания. Заботящиеся о должном воспитании своих детей семьи давно отключили у себя этот канал, однако огромное количество подростков и молодёжи продолжают получать информационную прививку разврата, бездуховности, эгоцентризма. Грязная шутка с упоминанием генерала Карбышева прошла в мае 2013 года незамеченной широкой аудиторией. А может было просто не время. Повтор её в начале этого года в ролике на YouTube буквально всколыхнул неравнодушных людей, – посыпались тысячи разгневанных комментариев. Отрадно, что русские люди в большинстве своём остались верными унаследованным от великих предков идеалам уважения к стойкости, героизму и самопожертвованию героев прошлого. Однако, считаю, этого мало. Необходима официальная реакция и объяснение как актрисы Наталии Медведевой, озвучившей на всю Россию оскорбляющий её (Россию – ред.) текст, так и руководства канала ТНТ, которое ничтоже сумняшеся, платит зарплаты своим сценаристам и редакторам, которые такое осмеливаются творить. Я готов активно участвовать в подготовке обращения в адрес вышеуказанных лиц с требованием представить объяснения и извинения за непозволительную со всех разумных точек зрения, как эту конкретную шутку, так и вообще информационную политику телеканала».

Призыв к спросу с руководства телеканала вполне ожидаем. Есть вещи в нашей истории, над которыми нельзя шутить. И это не ханжество, это уважение к тем, благодаря кому мы вообще сейчас существуем. Те, кто ищет дешёвой популярности или отрабатывает чей-то заказ, просто обязаны задуматься, на чьи могилы они тем самым плюют. Не будь мужества советского народа в те страшные годы, не было бы сейчас ни телеканала ТНТ, ни таких счастливых и беззаботных сценаристов с продюсерами.

Напомним, генерал Карбышев попал в плен и был отправлен немцами в концлагерь. Фашисты, желая сломить патриота своей Родины, постоянно его пытали. Дмитрий Михайлович был в семи концентрационных лагерях. Неоднократно его пытались завербовать. Но в итоге гитлеровцы записали в своих архивах: «… Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… Карбышева можно считать безнадёжным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела». И в конце концов, измученного, но не сломленного человека, вместе с другими заключёнными, они стали обливать ледяной водой на морозе.

По материалам: KurskTV.ru и ЦарьградТВ

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Чему учит шоу Comedy Woman? Comedy woman – юмористическое шоу от продюсеров Камеди Клаба и телеканала ТНТ, выходит в эфир с 2008-го года. Шоу позиционируется как женское, не только потому, что главные актрисы там женского пола, но и потому что поднимаются в первую очередь соответствующие темы – мода, отношения в семье, любовь, внешность и так далее. Для начала, познакомимся с актрисами, а точнее, с их постоянными образами, которые повторяются из номера в номер. Наталья Андреевна, она же Наталья Еприкян и автор идеи шоу. На сцене всегда изображает агрессивную, умную и злую начальницу. Екатерина и Полина: первая играет проституток, содержанок, изменщиц, позиционируется как секс-символ шоу, а вторую называют «светская алкоголльвица», и она в основном играет интеллигентных пьяниц. Мария и Наденька: одна – грубая нескромная женщина, ведёт себя как гопник в юбке, другая – позиционируется как юная и наивная красавица, легкомысленная дурочка. Ну и напоследок, вечная скандалистка Наталья и «простая русская баба» Татьяна, через образ которой высмеиваются женщины, придерживающиеся традиционных ценностей. Зачем на телевидении нужны юмористы? Как вы думаете, чем отличается профессиональный юморист или стендапер от любителя? Кто-то скажет опытом, харизмой, владением речью и так далее. Конечно, все эти факторы имеют значение, но главное отличие всё же в другом – в том, зачем человек выходит на сцену. Основная цель каждого выступления комика-любителя – рассмешить публику. Новичок в этом жанре считает свой выход успешным, если ему удалось вызвать у зрителей бурю положительных эмоций, звонкий смех и заработать громкие овации. В отличие от него у комика-профессионала главная цель иная – под маской юмора донести до аудитории определённые смыслы. То есть, юмор и смех для него – всего-лишь инструменты достижения целей. Чему учит шоу Comedy Club? Шоу Камеди Клаб можно назвать визитной карточкой ТНТ, так как именно оно принесло телеканалу популярность в первую очередь среди молодёжи. Формат передачи сделан по западным лекалам и представляет из себя серию выступлений юмористов по различным темам. Хотя темы на самом деле одни и те же. Если коротко обобщить 90 процентов всех выпусков за 10 лет, то получится примерно следующее: Вся правда о телеканале ТНТ В фильме дана объективная оценка деятельности ТНТ и совершенно открыто названы цели, на которые работает этот телеканал. Основой озвучиваемых выводов служит подробный анализ влияния на массовую аудиторию таких популярных сериалов, как «Универ», «Интерны», «СашаТаня», «Реальные пацаны», «Физрук», «Ольга», «Деффчонки», «Сладкая жизнь», «Измены». В картине также проводится разбор таких телешоу как «Дом 2», «Comedy Club», «Comedy Woman», «Холостяк», на примере которых демонстрируется, каким образом под маской развлечения и юмора происходит постепенное формирование определённых ценностей и взглядов у зрителей. Факты и наглядные аргументы, приведённые в фильме, не оставляют сомнений в том, что редакционная политика телеканала ТНТ, принадлежащего холдингу Газпром-Медиа, направлена на системное использование технологий информационного моделирования общества с целью формирования у массовой аудитории различных деструктивных моделей поведения.

Источник: whatisgood.ru