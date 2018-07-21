Депутатов голосовавших за увеличение пенсионного возраста хотят отозвать

В свете последних событий волна недовольства всё стремительнее распространяется по регионам, очень много избирателей недовольны решением Государственной Думы о повышении пенсионного возраста.

Всё чаще в интернете задаются вопросы: «Как отозвать избранного депутата?» Люди считают себя обманутыми, потому что их избранники не защищают интересов избирателей, а преследуют какие-то свои, личные цели. И народ не хочет ждать, когда наступят следующие выборы, если депутаты явно нарушают конституцию, не исполняют своих прямых обязанностей по защите прав граждан, то им не место в Госдуме.

Справедливый народный гнев вполне понятен, ведь сегодняшняя ситуация с пенсионной реформой прямой результат действия, а точнее бездействия, нынешней власти.

Вот лишь несколько фактов:

1. Все принятые ранее законы и реформы не дали никаких результатов, ни один из принятых законов не облегчил людям жизнь и не улучшил экономическую ситуацию в стране. Напротив, большинство законов оказались либо непродуманными, либо вовсе оторванными от реальности. Многие законы по нескольку раз переделывают, изменяют, а то и вовсе отменяют. Как результат Россия оказалась в сложнейшем экономическом кризисе.

2. В стране сложилась ситуация двойных законов: для бедных один закон (самый строгий), для богатых другой (почти полное отсутствие всякого закона).

3. Оклады депутатов, чиновников и всех государственных людей достигли космических масштабов и совершенно не отвечают реальной пользе, которую приносят государственные деятели. Например, те же депутаты имеют зарплату выше, чем такие же депутаты в развитых странах, однако Россия пока не достигла такого экономического триумфа, как скажем Германия, за что же зарплата? Если в стране нет денег, то первыми должны были экономить те, кто за эту страну отвечают: правительство, чиновники и депутаты, но ни кто из них не отказался от завышенных окладов.

4. Все деньги, получаемые от продажи природных богатств России, уходят, на гонку вооружения, зарплаты чиновников, покупку долларов или отправляются в резервный фонд. Правительство не хочет вкладываться в развитие страны, не строит новых производств, не развивает науку, не инвестирует в медицину.

5. Нынешняя власть не делает ничего для обеспечения граждан рабочими местами, и даже напротив, несколько раз уже поднимало вопрос о том, как бы обложить налогом безработную часть населения.

6. Многие новые законы откровенно нарушают конституцию РФ. Вот лишь те, что сразу приходят на ум: «Закон о митингах», «Пакет Яровой», «Закон о защите чувств верующих», «Досудебная блокировка сайтов» и много других. Кстати все эти законы направлены на усиление позиций нынешней власти и ослабления, если не полного уничтожения, любой оппозиции.

Уже этих фактов достаточно, чтобы убедиться в полной некомпетентности правительства. Зачем нужно государство, которое неспособно заботиться о гражданах? Такая власть никому не нужна.

Вот поэтому люди начинают прозревать и задаваться вопросами: «Как отозвать депутата?», «Как повлиять на решения правительства?», «Какую реальную ответственность правительство несёт перед народом?»