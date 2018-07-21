Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, Экономика

Депутатов голосовавших за увеличение пенсионного возраста хотят отозвать

18:11. 21 июля 2018 Просмотров - 371 Один комментарий Опубликовал:

ÐÐµÐ¿ÑÑÐ°ÑÐ¾Ð² Ð³Ð¾Ð»Ð¾ÑÐ¾Ð²Ð°Ð²ÑÐ¸Ñ Ð·Ð° ÑÐ²ÐµÐ»Ð¸ÑÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿ÐµÐ½ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð¾Ð·ÑÐ°ÑÑÐ° ÑÐ¾ÑÑÑ Ð¾ÑÐ¾Ð·Ð²Ð°ÑÑ

Депутатов голосовавших за увеличение пенсионного возраста хотят отозвать


В свете последних событий волна недовольства всё стремительнее распространяется по регионам, очень много избирателей недовольны решением Государственной Думы о повышении пенсионного возраста.
Всё чаще в интернете задаются вопросы: «Как отозвать избранного депутата?» Люди считают себя обманутыми, потому что их избранники не защищают интересов избирателей, а преследуют какие-то свои, личные цели. И народ не хочет ждать, когда наступят следующие выборы, если депутаты явно нарушают конституцию, не исполняют своих прямых обязанностей по защите прав граждан, то им не место в Госдуме.
Справедливый народный гнев вполне понятен, ведь сегодняшняя ситуация с пенсионной реформой прямой результат действия, а точнее бездействия, нынешней власти.
Вот лишь несколько фактов:
1. Все принятые ранее законы и реформы не дали никаких результатов, ни один из принятых законов не облегчил людям жизнь и не улучшил экономическую ситуацию в стране. Напротив, большинство законов оказались либо непродуманными, либо вовсе оторванными от реальности. Многие законы по нескольку раз переделывают, изменяют, а то и вовсе отменяют. Как результат Россия оказалась в сложнейшем экономическом кризисе.
2. В стране сложилась ситуация двойных законов: для бедных один закон (самый строгий), для богатых другой (почти полное отсутствие всякого закона).
3. Оклады депутатов, чиновников и всех государственных людей достигли космических масштабов и совершенно не отвечают реальной пользе, которую приносят государственные деятели. Например, те же депутаты имеют зарплату выше, чем такие же депутаты в развитых странах, однако Россия пока не достигла такого экономического триумфа, как скажем Германия, за что же зарплата? Если в стране нет денег, то первыми должны были экономить те, кто за эту страну отвечают: правительство, чиновники и депутаты, но ни кто из них не отказался от завышенных окладов.
4. Все деньги, получаемые от продажи природных богатств России, уходят, на гонку вооружения, зарплаты чиновников, покупку долларов или отправляются в резервный фонд. Правительство не хочет вкладываться в развитие страны, не строит новых производств, не развивает науку, не инвестирует в медицину.
5. Нынешняя власть не делает ничего для обеспечения граждан рабочими местами, и даже напротив, несколько раз уже поднимало вопрос о том, как бы обложить налогом безработную часть населения.
6. Многие новые законы откровенно нарушают конституцию РФ. Вот лишь те, что сразу приходят на ум: «Закон о митингах», «Пакет Яровой», «Закон о защите чувств верующих», «Досудебная блокировка сайтов» и много других. Кстати все эти законы направлены на усиление позиций нынешней власти и ослабления, если не полного уничтожения, любой оппозиции.
Уже этих фактов достаточно, чтобы убедиться в полной некомпетентности правительства. Зачем нужно государство, которое неспособно заботиться о гражданах? Такая власть никому не нужна.
Вот поэтому люди начинают прозревать и задаваться вопросами: «Как отозвать депутата?», «Как повлиять на решения правительства?», «Какую реальную ответственность правительство несёт перед народом?»

Источник: www.yaplakal.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Один комментарий»

  • 1253 -297
    Vlad Rubos 21 июля 2018 в 19:20 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Главу НОДа Женечку Федорова не забудьте отозвать.Сей пиз..бол тоже за “реформу” проголосовал

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>