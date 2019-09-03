Новости Украины и Новороссии 03 сентября 2019

После задания от президента Зеленского для нового нового Кабмина отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на Украине, премьер Алексей Гончарук прояснил, как это будет выглядеть в реальности.

Он заявил, что иностранные граждане и компании смогут купить земельный участок только после регистрации юридического лица в Украине. Об этом Алексей Гончарук сообщил в прямом эфире украинского ТВ.

Напомним, мораторий на продажу земель сельскохозяственного назначения действует на Украине с 2002 года и если и было что-то хорошее, что сделал для страны Леонид Кучма, то это именно это решение.

Но для новой украинской власти никаких границ нет.

«Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и здесь платят налоги. То есть фактически, де-юре, доступ к праву покупки земельного участка будет иметь украинец — физическое лицо и украинское юридическое лицо», — сказал Гончарук.

Также он отметил, что в сотрудничестве со Всемирным банком рассматривается 25 разных сценариев открытия земельного рынка и выбирается тот, от которого экономический рост был бы максимальным.

При этом Гончарук подчеркнул, что на данный момент серый рынок земли уже существует — из-за оформления фиктивных документов.

«Русская Весна» показывала, как Гончарук катается по коридорам Кабмина на электросамокате и рассказывает, что в будущем украинские министры будут работать в «инновационном» здании.

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