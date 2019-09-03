Новости Украины и Новороссии 03 сентября 2019
- 08:32 Для детей военнослужащих Республики организовали развлекательную программу.
- 08:03 Подготовка к распродаже: Премьер Украины объяснил, как иностранцам купить землю на Украине (ВИДЕО).
- 06:28 Украинский политик назвал цифры потерь Киева из-за блокады Крыма (ВИДЕО).
- 05:10 Кто мешает миру на Донбассе? (ВИДЕО).
- 03:54 Порошенко готовит переворот? (ВИДЕО).
- 01:55 А теперь я в “Слуге народа”.
- 01:23 Неожиданно: Украина намерена завершить сотрудничество с МВФ (ВИДЕО).
- 00:02 «Просто катастрофа»: Украине не хватает запасов угля.
- Вчера 22:19 США выдвинули условие Украине для получения $250 млн военной помощи.
- Вчера 21:56 СБУ начала новый виток политпреследований: возбуждено дело в отношении главреда одесского издания «Таймер».
- Вчера 21:20 «Бессмертный герой»: В Италии почтили память Захарченко (ФОТО).
Для детей военнослужащих Республики организовали развлекательную программу
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Подготовка к распродаже: Премьер Украины объяснил, как иностранцам купить землю на Украине (ВИДЕО)
После задания от президента Зеленского для нового нового Кабмина отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на Украине, премьер Алексей Гончарук прояснил, как это будет выглядеть в реальности.
Он заявил, что иностранные граждане и компании смогут купить земельный участок только после регистрации юридического лица в Украине. Об этом Алексей Гончарук сообщил в прямом эфире украинского ТВ.
Напомним, мораторий на продажу земель сельскохозяственного назначения действует на Украине с 2002 года и если и было что-то хорошее, что сделал для страны Леонид Кучма, то это именно это решение.
Но для новой украинской власти никаких границ нет.
«Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и здесь платят налоги. То есть фактически, де-юре, доступ к праву покупки земельного участка будет иметь украинец — физическое лицо и украинское юридическое лицо», — сказал Гончарук.
Также он отметил, что в сотрудничестве со Всемирным банком рассматривается 25 разных сценариев открытия земельного рынка и выбирается тот, от которого экономический рост был бы максимальным.
При этом Гончарук подчеркнул, что на данный момент серый рынок земли уже существует — из-за оформления фиктивных документов.
«Русская Весна» показывала, как Гончарук катается по коридорам Кабмина на электросамокате и рассказывает, что в будущем украинские министры будут работать в «инновационном» здании.
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Украинский политик назвал цифры потерь Киева из-за блокады Крыма (ВИДЕО)
Блокада Крыма была ошибкой и из-за неё украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов. Такое мнение высказал в эфире украинского телевидения экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.
Суслов занимал кресло министра при президенте Кучме.
Так, он подчеркнул, что блокада Крыма со стороны Украины была ошибочной, потому что принесла Киеву лишь убытки и открыла новые возможности для России.
«Ошибочной была блокада Крыма. Когда подорвали линии электропередач, вызвали большие проблемы, в том числе, и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым. Чем это закончилось? Это закончилось тем, что немцы помогли России построить две электростанции в Крыму», — сказал Суслов.
По его словам, денежные потери Украины из-за блокады полуострова исчисляются миллиардом долларов, а эти деньги теперь уходят российским предпринимателям.
«Насколько я помню, больше 300 миллионов от экспорта электроэнергии и больше 600 миллионов от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры Херсонской области, Николаевской области — юга Украины. Весь этот рынок перешел Ставрополью, Кубани и так далее», — отметил экс-министр.
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Кто мешает миру на Донбассе? (ВИДЕО)
Бандиты, захватившие власть на территории бывшей Украины в 2014 году, уходить оттуда не собираются. Мало того — они очень сильно переживают, что может закончиться гражданская война.
По словам одесского блогера Александра Воскобойникова, некоторые из них «очень сильно боятся, что может наступить мир». Поэтому украинский нардеп Игорь Мосийчук начал понемногу «переобуваться» и громче говорить о том, что «он поддерживает мир, но не на условиях страны-агрессора».
Другие, напротив, уверены в том, что мира на Донбассе не будет.
«Мир не придет на Донбасс. Мир может прийти на Донбасс исключительно с возвращением государственного суверенитета», — сделал заявление в эфире украинского телевидения замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука.
Но кто и что бы не говорил на Украине, а слово — за Зеленским. Воскобойников отметил, что «многим сейчас непонятна его позиция».
Зато понятна позиция людей, живущих в Донбассе. Они там точно знают, кто на кого напал и кто кого обстреливал. И это не «российские наемники», как привыкли заявлять в ВСУ. На недавней встрече с защитниками Донбасса «ветераны АТО» подтвердили, что украинская армия обстреливала из артиллерии, в том числе из ТРК «Точка», мирные города: Луганск, Донецк, Первомайск и так далее.
Там хотят одного: мира. Но те, кто не дают мирно решить конфликт, сидят не в Донецке или Луганске, а на Банковой, в Киеве… Они прекрасно понимают, что если это случится, — их время кончится. Поэтому из последних сил стараются удержаться….
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Порошенко готовит переворот? (ВИДЕО)
На Украине только и разговоров, что о путче Порошенко. Правда или нет, но якобы это послужило поводом к тому, чтобы оставить на посту министра МВД Арсена Авакова, потому что «только он способен остановить Порошенко». Кажется, Авакову пора примерять костюм супермена?
А все потому, что очень любопытные журналисты подглядели переписку нардепа от партии «Слуга народа» Елизаветы Богуцкой. В ее сообщении для некой «Леночки» говорилось о том, что Авакова оставляют, а Порошенко «готовит переворот».
«Именно на декабрь Петя готовит путч», — написала Лиза Богуцкая.
Однако некоторые украинские эксперты считают, что это все делается «специально, чтобы напугать Зеленского». По мнению журналиста Дмитрия Гордона, эти страхи беспочвенны.
«Даже в советское время, Леонид Макарович это хорошо помнит, 1991 год. Когда был КГБ, все органы… Путч собрали, но вершить его было некому. А сейчас и подавно некому делать путч. Это точно чепуха», — сказал Гордон.
«Я думаю, что больше всех испугался Петр Алексеевич Порошенко, что ему придется делать путч.
Потому что на самом деле это то, чего он боялся пять лет и теперь когда кто-то толкает его на баррикады, я думаю, ничего ужаснее в его воображении и быть не может», — поделился мнением главред скандального украинского пропагандистского ресурса Цензор.нет Юрий Бутусов.
А первый украинский президент Леонид Кравчук и вовсе считает, что у «Европейской солидарности» для этого духу не хватит.
«Я думаю, у фракции „Европейская солидарность“ даже нет сил, чтобы начать путч. А когда еще начнет работать прокурор генеральный, сил станет еще меньше», — уверен Кравчук.
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А теперь я в “Слуге народа”
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Неожиданно: Украина намерена завершить сотрудничество с МВФ (ВИДЕО)
Новый Кабинет министров Украины будет работать над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) стала последней.
Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире ICTV, в понедельник, 2 сентября.
По словам главы Министерства финансов, программа станет длиннее предыдущих, однако, вероятно, будет последней.
«Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее просмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы», — сказала Маркарова.
Министр отметила, задача Украины «выпуститься из программы», как это удалось раньше другим европейским странам.
«Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам будет нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами», — заявила Маркарова.
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«Просто катастрофа»: Украине не хватает запасов угля
Глава Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец заявил о катастрофической ситуации с запасами угля в стране.
«Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года. В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа», — сказал он.
Как считает Волынец, причиной данной ситуации являются проблемы с ценообразованием на ресурсы.
По официальным данным, в августе на украинских ТЭЦ оставалось 753 тысячи тонн угля. Год назад запасы составляли 1,4 миллиона тонн. При этом, Украина, ежедневно расходуя около 49 тысяч тонн, тратит запасы вдвое быстрее, чем пополняет.
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США выдвинули условие Украине для получения $250 млн военной помощи
США поддерживают Киев в «противостоянии российской агрессии», однако у Белого дома есть вопросы относительно ситуации с преодолением коррупции в Украине. Об этом 2 сентября на пресс-конференции в Варшаве заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя сообщения о приостановке программы военно-технической помощи Украине.
Пенс подчеркнул, что по поручению президента Дональда Трампа интересовался, как украинский президент Владимир Зеленский видит достижение прогресса в борьбе с коррупцией. Это было важным условием накануне принятия в Белом доме решения о предоставлении дальнейшей военной помощи Украине.
Зеленский стал президентом под антикоррупционными лозунгами, напомнил Пенс. По его словам, украинский лидер на переговорах 1 сентября сообщил американской стороне о законодательных инициативах в сфере борьбы с коррупцией.
Вице-президент отметил, что Конгресс США в июне утвердил пакет военно-технической помощи Украине на 2019 год в объеме $250 млн.
«Мы готовы выделить деньги, но хотели бы убедиться, что Украина идет правильной дорогой, что это инвестиции, которые усилят безопасность и стабильность Украины. Таковы ожидания американцев и ожидания президента», — сказал Пенс.
Он также добавил, что призвал Зеленского обратиться к европейским партнерам с целью углубления сотрудничества и привлечения инвестиций в сфере безопасности, защиты суверенитета и восстановления страны.
На вопрос журналиста, связана ли возможная приостановка программы помощи Украине с заявлениями адвоката президента Руди Джулиани о возможном подкупе бывшего вице-президента США Джо Байдена прежними властями Украины, Пенс ответил отрицательно.
Предложенный Конгрессом пакет помощи Украине в сфере безопасности предусматривает предоставление нелетальных и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил ВСУ.
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СБУ начала новый виток политпреследований: возбуждено дело в отношении главреда одесского издания «Таймер»
СБУ начала новый виток политпреследований: возбуждено дело в отношении главреда одесского издания «Таймер».
На Украине сменилась власть, но не система. СБУ начала новый виток политических преследований.
На этот раз под каток политрепрессий попал журналист, главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.
«Оказывается, помимо уголовного дела по сепаратизму издания ТАЙМЕР, открытого в феврале 2015 года, СБУ завела ещё одно дело, в 2017 году, тоже по сепаратизму и уже в отношении меня лично и моего уютненького (покойного) фейсбука. Юрий, мол, Ткачёв, цитирую, “систематично готує та поширює в публічному інформаційному просторі держави інформаційні повідомлення деструктивної спрямованості”.
Спустя два года после открытия дела, в конце июля цитатки из фейсбука передали на лингвистическую экспертизу. Проводить её будет собственная экспертизная контора СБУ», — написал Ткачёв в своем телеграм-канале ((https://t.me/dadzibao/615) 31 августа.
«Мякотка заключается в том, что переданные на экспертизу материалы были собраны следователями в ходе “проведення слідчої дії — огляду інформації, яка міститься в мережі Інтернет” 14 июня 2019 года. То есть, спустя год после того, как страничка, где размещались эти материалы, была, собственно, администрацией фейсбука удалена. Соответственно, никакой “осмотр информации в сети интернет” в указанное следователем время уже тупо ничего не дал бы — нечего было “осматривать”.
То есть, даже и тут не обошлось без банальных фабрикаций. Но это полбеды. Интереснее другое.
Очевидно, что по сути СБУ подняла некие старые, задолго до сделанные выписки и пустило их в ход. Откуда вопрос: интересно, почему в том же 2017 или на худой конец 2018 году они им ходу не давали, а теперь, при новом начальстве, назначенном Зеленским, решили таки дать. Забавно, не находите?» — задался вопросом журналист.
«Я на самом деле к такому развитию событий отношусь исключительно положительно. Во-первых, факт того, что копают это дело, а не дело 2015 года, может значить, что ТАЙМЕР решили оставить в покое, сосредоточившись на мне лично. Что не может не радовать: по крайней мере, оставят в покое нашу команду, а это отлично. А говоря лично обо мне, за последние 5 лет я уже немного устал ждать продолжения событий 2015 года и готовиться к ответным действиям. Ожидание действительно утомляет, и вот оно, похоже, подошло к концу. Я готов дать СБУ интеллектуальный бой в зале суда, и намерен использовать потенциал скамьи подсудимых по политическому делу в качестве трибуны на 100%», — написал Ткачёв.
Желательно, чтобы к этому интеллектуальному бою присоединились правозащитники и журналисты, причем заранее, до зала суда, чтобы не угодил за решётку еще один оппозиционных украинский журналист.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
«Бессмертный герой»: В Италии почтили память Захарченко (ФОТО)
31 августа в итальянском городе Турине команда художников DonbassArt выполнила большую фреску, посвященную памяти Александра Захарченко. Фреска расположена в туринском парке уличного искусства. Памятное произведение, обрамленное цветами итальянского флага, размером 3×2 метра, символизирует скорбь народа Донбасса по погибшему лидеру движения за независимость региона.
В тот же день в итальянском городе Потенца на стенах домов появились сотни памятных плакатов с надписью «Против терроризма. Бессмертный герой Захарченко».
Маурицио Марроне, руководитель представительства ДНР в Турине, прокомментировал данную акцию:
«Очень трогательно, что молодые художники хотят почтить память Захарченко и в Европе. Очевидно, что молодые итальянцы устали видеть бездействие собственного правительства, пляшущего под дудку Брюсселя и Вашингтона, и смотрят на Захарченко как на образец героя, который пожертвовал своей жизнью ради свободы и суверенитета Республики и своего народа. Это также означает, что Представительские центры ДНР в Италии успешно доносят истинную информацию о происходящем в Донбассе, помогают наладить культурное взаимодействие молодого поколения по обе стороны, несмотря на русофобскую пропаганду».
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