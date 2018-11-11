Новости Украины и Новороссии 11 ноября 2018
- 08:22 В ДНР и ЛНР открылись участки для голосования на выборах.
- 08:00 Новая зрада: политтехнологи Порошенко готовят его утилизацию.
- 05:00 «Это шок!» Украинских детей грязно развращают со школьной скамьи (ФОТО).
- 02:00 Запад боится выборов на Донбассе, поскольку это глас народа, — наблюдатель из Финляндии.
- 00:29 Власти Киева заявили об аварийном состоянии 80% теплосетей (ФОТО).
- Вчера 23:37 Итальянцы о важности выборов в ДНР для Европы.
- Вчера 22:23 Назло России: На Украине предлагают отказаться от празднования 8 марта.
- Вчера 21:37 Порошенко ждёт реакции Запада на выборы в ДНР и ЛНР.
- Вчера 19:29 В УПЦ жёстко ответили на призывы переименовать церковь.
В ДНР и ЛНР открылись участки для голосования на выборах
Ровно в 8.00 открылись избирательные участки в Донецкой и Луганской Народных Республиках для голосования на выборах глав и депутатов Народных советов.
Голосование продлится с 8.00 до 20.00 мск.
На пост главы ЛНР претендуют четыре кандидата, среди которых и. о. главы республики Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах участвуют два общественных движения — возглавляемый Пасечником «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз». Будут избраны 50 депутатов.
В ДНР на пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. Избранным также считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей. В парламентских выборах участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным «Донецкая республика», у которой большинство в Народном совете, и «Свободный Донбасс». В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.
Порога явки на выборах нет.
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Новая зрада: политтехнологи Порошенко готовят его утилизацию
Все социологические исследования настроений электората Украины перед предстоящими президентскими выборами едины в одном — рейтинге действующего президента.
Многочисленные соцопросы, независимо от того, кто их оплатил, свидетельствуют, что популярность Петра Алексеевича оценивается в диапазоне от 5 до 6,5%. Это тот редкий случай, когда социологам можно верить безоговорочно. Не по причине их честности и неподкупности, о чем лучше промолчать. А по другой — весьма тривиальной.
Ни один из хоть сколько-нибудь реальных будущих кандидатов на президентских выборах: ни Тимошенко, ни Вакарчук, ни Зеленский, ни рвущиеся в пиночеты Наливайченко с Гриценко — не заинтересован в умалении порошенковского рейтинга.
Более того, все они, а в первую очередь уже видящая себя на Банковой качановская кыця, готовы пылинки сдувать с соперника, чтобы Порошенко вышел во второй тур с ними. Так как только данная личность является универсальным ключом их победы — он единственный, у кого гарантированно выиграет абсолютно любой кандидат. Если, скажем, какой-нибудь нетрадиционный радикальный Ляшко попадет чудом способной на все украинской политики вместе с Порошенко во второй тур, то тогда новый гарант засияет всеми цветами ЛГБТ-радуги.
Впрочем, есть одно, но сугубо теоретическое исключение. Согласно социологии, Порошенко побеждает во втором туре кандидата с антинационалистическими лозунгами (условного Бойко). Поэтому АП вяло и пытается по схеме «Кучма ― Симоненко» организовать такого спарринг-партнера. Забывая, что нельзя войти дважды в одну и ту же реку и сработавшая двадцать лет назад после победы евромайдана схема априори обречена.
Но и речи быть не может, чтобы дружная компания заклятых друзей-патриотов платила за умаление порошенковского рейтинга.
Аксиоматично, что при любых раскладах шансы Порошенко на победу равны нулю. Недаром его ближайшее окружение, былые верные из верных, обивают пороги у Тимошенко и/или в амбасаде США, униженно предлагая свои услуги в борьбе против «преступного режима» и разоблачение всяческих его грязных тайн.
Однако сам президент отнюдь не ведет себя подобно Ющенко в 2010 году, который, прекрасно понимая результат выборов, реально никакой избирательной компании не проводил и был озабочен лишь получением от Януковича гарантий неприкосновенности для себя и своей вороватой диаспорянской миссис. Ничего подобного с Порошенко не наблюдается. Его избирательная кампания, без преувеличения, гиперактивна. Да и вне ее рамок очевидно, что предпринимаемые им действия, включая интенсивные кадровые пертурбации и упорные попытки уничтожения бизнес-структур конкурентов, направлены исключительно на сохранение президентского кресла.
И не стоит, наблюдая за этим триумфом неадекватности, повторять сакраментальный вопрос из «Собачьего сердца»: «Как же он работал в очистке?» Просто еще раз подтверждается давнее наблюдение, что за воровство в особо крупных размерах и элементарный здравый смысл отвечают разные участки мозга.
Свою победу в 2014 году Порошенко одержал благодаря двум ключевым факторам. Американцы тогда прямо вмешались в выборы царька бантустана, в том числе пояснив Тимошенко, как себя надо вести, а находившиеся в ужасе от происходящего избиратели проголосовали за, как им казалось, «президента мира». Каким было нетрудно представляться на фоне совсем уж бабуинов.
Ничего этого сейчас нет и в помине. Для вашингтонских хозяев он давно отыгранная карта, а население в подавляющем большинстве проголосует за кого угодно, лишь бы не прошел ввергнувший страну в нищету и хаос Порошенко.
Живущий в параллельной реальности хозяин так и не проданного «Рошена» находится целиком под влиянием придворных политтехнологов, сладко поющих, подобно мудрецам бухарского эмира, о народной любви к великому владыке и почти находящейся в руках победе. Последние, впрочем, как раз действуют совершенно рационально. Для порошенковских мудрецов надо лишь получить и «эффективно освоить» бюджеты, а потом за провал спросить будет все равно некому.
И под их влиянием президент с его отнюдь не титаническим интеллектом избрал заведомо провальную, но зато требующую огромных затрат стратегию.
Было решено, что Порошенко будет позиционироваться жестким националистом и «железной рукой», откуда и его избирательный слоган (билбордами с которым буквально заставлена вся страна, и не звучит он только из утюгов) «Армия, мова, вера».
Политтехнологическая команда Банковой избрала ориентацию на националистический, верящий в бандеровские идеи электорат. Он действительно начал составлять на евромайданной Украине серьезную величину, хотя даже после более чем четырех лет тотальной идеологической обработки страны не способен самостоятельно определить результат выборов.
Однако для националистического электората Порошенко, несмотря на проводимую государственную бандеризацию и шовинистическую риторику, остается барыгой, спекулирующим на святых понятиях. Несмотря на то что за прошедшие годы зачищались наиболее активные потенциальные вожаки, которые бы могли возглавить данный сегмент, подобные настроения только значительно усилились.
Ему не забыли и никогда не забудут участие в создании Партии регионов, дьяконство в УПЦ, липецкую фабрику, работу подкрышных фирм на строительство Керченского моста и многое другое.
Своим для необандеровцев у Порошенко стать никак не получается. Скажем, политтехнологи всячески представляют своего работодателя отцом автокефалии, но это оставляет равнодушными и поведенных на данной тематике избирателей (тем более понимающих, что вопрос решался в Вашингтоне). Согласно социологическим исследованиям, пресловутый томос может добавить к рейтингу Порошенко не более 1–1,5%, что никак не поможет ему даже выйти во второй тур.
Националистический электорат без теплых чувств относится и к Тимошенко, которой тоже многое, начиная от этнического происхождения и попытки «ширки» с ПР, всегда припомнят. Но все же немалая часть националистов будет за нее голосовать как за временного попутчика, а для полностью дискредитированного Порошенко данная опция исключена.
Но дело даже не в том, что для президента бессмысленной является ставка на националистов, для которых он все равно останется чужим.
Выпячиваемой бандеровщиной Порошенко отпугнул не только антинационалистический электорат, часть из которого, пусть и небольшая, все же была готова поддержать его в качестве «меньшего зла».
Критично другое — он полностью оттолкнул от себя аполитичный, желающий лишь спокойствия, мира и самой минимальной стабильности базовый электорат, который и составляет большинство избирателей. Фактически Порошенко прямо подтолкнул свою былую электоральную основу к Тимошенко, которая абсолютно те же националистические идеи преподносит без нарочитой истерики и топанья сапогами, а в красивой «евроинтеграционной» обертке.
Причем Порошенко так вошел в образ нового Бандеры, что, в отличие от Юлии Владимировны, в избирательной кампании практически игнорирует социальную тематику. В то время, когда его главная соперница именно на ней делает основной акцент, привычно обещая молочные реки в кисельных берегах от «отечественного производителя».
Несмотря на то что прекрасно известна цена ее обещаний, но такое «маленькому украинцу» приятнее слышать (лелея при этом слабую надежду, что хоть что-то будет реализовано), чем крики об армии и мове.
Крайне раздражают весь без исключения электорат и настойчивые заявления Порошенко, что именно благодаря президенту решена проблема коррупции. И это в то время, когда в самом глухом селе не только знают, но и ощущают на себе, что подобного уровня коррумпированности госаппарата, как при нем, на Украине еще не было.
В итоге «гениальные» политтехнологические наработки команды Порошенко свелись к окончательной потере избирателей, голосовавших за него (пусть и просто от безысходности) в 2014 году, и полному провалу планов по привлечению новых.
Теперь президент может рассчитывать лишь на тех, кто поддерживает любую власть (т. е. примерно имеющиеся 5–6%), что бы она собой ни представляла. Но проблема в том, что только одной этой биомассой никто еще выборы не выигрывал.
Похоже, что в конечном итоге Порошенко возлагает основную надежду все же не на политтехнологические ухищрения как таковые. Они явно сориентированы не только на привлечение избирателей, но и создание необходимого фона для применения «админресурса».
Все более интенсивная, подчеркнуто назойливая избирательная кампания должна весной объяснить, откуда вдруг появилась масса избирателей, проголосовавшая за «второй срок». То есть для того, чтобы, соблюдя минимальные приличия, придать видимость легитимности успеху, когда на местах дорисуют нужные цифры.
Однако и во времена существования на Украине достаточно твердой, жестко контролирующей вертикали власти «корректировка» результатов достигала максимум 3%. А что говорить про Порошенко, жестко контролирующего разве что собственную приемную — никто ради априори проигравшего рисковать не станет.
Пока Порошенко сидит на Банковой, губернаторы будут, само собой, обещать «все порешать».
Подобно политтехнологам, они знают, что потом за отсутствие результатов спросить будет некому. Более того, можно попытаться рассказать победителю, как мужественно «отказался выполнять преступные приказы».
У Порошенко еще есть время упиваться иллюзиями параллельной реальности, но это никак не отменяет того, что под играемые политтехнологами бравурные марши он шагает прямиком к обрыву. И при неминуемом падении в него речь пойдет уже не о неприкосновенности бизнеса, а о собственной свободе.
Дмитрий Тесленко
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«Это шок!» Украинских детей грязно развращают со школьной скамьи (ФОТО)
ЛГБТ в каждый украинский дом!
Украина настолько хочет быть погруженной в западно-европейские реалии, что готова развращать свое подрастающее поколение прямо со школьной скамьи. Теперь маленьких свидомчиков будут учить ЛГБТ-отношениям уже в образовательных учреждениях.
Так, в ходе обучения украинским деткам предлагается прочитать одно очень спорное произведение, которое шокировало даже родителей. Ивано-франковская писательница Татьяна Малярчук написала книгу под названием «Цветка и я», в котором рассказывается про неприродные отношения двух не достигших совершеннолетия сестер.
Нашла сие вопиющее безобразие активистка Оксана Федоренко. Её гневный пост в социальных сетях за несколько дней репостнуло более 3 тысяч человек, а остальные ожесточенно дискутировали в комментариях, не гнушаясь перехода на личности.
«Министерство образования и науки Украины рекомендует!!! У меня шок, бранные слова… Гомосексуальные женщины (лесбиянки) по мнению Министерства образования и науки Украины в тренде. Рекомендую почитать инструкцию для школ (хрестоматию) «Украинская литература» (11 класс). Родители, помните ваших детей нужно спасать, к сожалению, только вы это можете сделать, не найдете время сегодня, завтра будет поздно. Интересуйтесь, участвуйте, контролируйте, смотрите, общайтесь, объясняйте, читайте, а главное — не молчите — это ваши дети, и их будущее», — пишет известный киевский юрист Оксана Федоренко.
Стоит отметить, что составители учебника посчитали «Цветку» отличным и ярким примером современной украинской литературы.
Что касается самой Малярчук, она не просто писательница, она представительница самой свидомой прослойки общества. Трудилась на канале, который принадлежит Петру Порошенко, жила в Европе, получала западные стипендии.
В общем, портрет понятен. Кстати, литературный критик Украины Татьяна Трофименко уверена, что тамошние школьники уже знакомы с гомосексуализмом, а «Цветка и я» — довольно консервативное произведение.
Вырождение украинского общества на глазах, товарищи.
Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Запад боится выборов на Донбассе, поскольку это глас народа, — наблюдатель из Финляндии
Запад боится выборов в Донбассе, поскольку это глас народа. Об этом сегодня на брифинге после получения удостоверения наблюдателя заявил директор и главный редактор Международного агентства новостей, наблюдатель из Финляндии на выборах в ЛНР Янус Путконен.
Ранее Украина, США и страны Евросоюза заявили о том, что не признают итоги выборов в Народных Республиках Донбасса.
«Раз они решили заблокировать результаты выборов предварительно, то они явно боятся демократического процесса здесь. Потому что они увидят, что процесс здесь проходит в соответствии с демократическими принципами, очень открыто. То, чего боится Запад, — это голос людей», — заявил Путконен.
Наблюдатель подчеркнул, что права препятствовать демократическим процессам нет ни у государственных институтов, ни у организаций.
«Такие решения должны быть запрещены в самом строгом виде. Мы уже знакомы с двойными стандартами на Западе, и двойные стандарты служат разным политическим элитам, каким-то меньшинствам, но не большинству», — констатировал наблюдатель.
Общественный деятель из Германии, руководитель фракции Партии левых в городском совете Квакенбюка Андреас Маурер отметил, что определять, законно прошли выборы или нет, могут только те, кто присутствовал наблюдателем на выборах.
«Признавать или не признавать из Брюсселя или Берлина — это абсурдно! Поэтому я не понимаю структуры, которые говорят о непризнании заранее. Только тот имеет моральное право высказать свое мнение, кто был бы здесь и наблюдал. Поэтому это решение не принимать выборы — это решение не против политиков, это решение против народа», — добавил Маурер.
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Власти Киева заявили об аварийном состоянии 80% теплосетей (ФОТО)
Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что около 80% теплосетей украинской столицы находятся в аварийном состоянии. В течение двух-трёх лет планируется заменить лишь наиболее проблемные участки инфраструктуры, однако комплексный ремонт и модернизация систем начнётся только в следующем межсезонье.
Между тем эксперты отмечают, что в других городах ситуация ещё хуже, поскольку их бюджет куда меньше, чем киевский. Изношенность теплосети — далеко не единственная проблема украинского ЖКХ. С декабря власти страны поднимут цены на газ для населения, а также разрешат прекращать поставки топлива должникам, отключая отопление в целых домах и микрорайонах.
Порядка 80% киевских тепловых сетей находятся в аварийном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА). Отмечается, что уже выделяются средства на проектирование работ по замене наиболее изношенных участков.
«В течение двух-трёх лет город планирует заменить наиболее аварийные сети в самых проблемных микрорайонах, чтобы избежать тотальной аварийности при запуске отопительного сезона», — сказал заместитель председателя КГГА Пётр Пантелеев.
Он отметил, что коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» уже перешло на работу в усиленном режиме для предотвращения аварий в текущем отопительном сезоне. «Безусловно, необходимо осуществить комплексную замену и модернизацию, и уже в течение следующего межсезонья мы к этому приступим», — добавил чиновник.
Между тем стало известно о намерении «Киевтеплоэнерго» с 1 декабря повысить тариф на производство тепловой энергии на своих ТЭЦ для нужд населения на 32%. Подобный рост связан с тем, что с 1 ноября 2018 года в соответствии с постановлением правительства установлена новая цена на газ для всех категорий потребителей.
Напомним, что стоимость голубого топлива в рамках договорённостей с Международным валютным фондом увеличилась на 23,5% и достигла 8,5 тыс. гривен ($307,49) за 1 тыс. кубометров для населения и 8,3 тыс. гривен ($300,76) — для предприятий теплокоммунальной энергетики. В ответ МВФ выделит Киеву очередной заём размером в $3,9 млрд «для обеспечения экономической устойчивости» государства в 2019 году, в котором тарифы на газ должны быть повышены дважды.
Добавим, что президент Украины Пётр Порошенко назвал повышение цены на голубое топливо «ценой независимости». По его словам, «дешёвый сыр — лишь в мышеловках, а дешёвый газ — в российской клетке».
«Проблема аварийных теплосетей не только в Киеве. Она по всей Украине. Я знаю по другим городам, что не везде включили тепло даже на сегодняшний день. Но Киев — всё же столица, денег побольше, а в других городах ситуация ещё сложнее», — заявил RT экономист и политолог Александр Дудчак.
Повышение тарифов ЖКХ в правильных рамках
В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман попытался заверить граждан страны в том, что подорожание газа на 23% приведёт к росту соответствующих тарифов жилищно-коммунального хозяйства, но не более чем на 16%.
«Если речь идёт о 70%, значит, кто-то под шумок хочет сыграть и кратно повысить цены на тепло, а ответственность повесить на кого-то другого», — заявил глава кабмина.
Ранее о подобном росте цен на отопление и горячую воду с декабря говорил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
Работы по ремонту теплосетей в Киеве Facebook © страница Петра Пантелеева в Facebook
Заметим, что если украинское население платить не будет или накопит долги, то ему будут отключать отопление даже при минусовой температуре. Подобное решение было принято Нацкомиссией по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
С 1 декабря НАК «Нафтогаз Украины» сможет заставлять региональных операторов газораспределительной системы прекращать поставку топлива котельным. При этом отказ от выполнения требований будет считаться злоупотреблением монопольным положением и наказываться соответствующим образом.
Отметим, что на этой неделе лидеры шести украинских оппозиционных фракций и парламентских групп внесли в Верховную раду проект постановления об отмене повышения цен на газ. Депутаты, в частности лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, Олег Ляшко от Радикальной партии и сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, предложили ввести мораторий на увеличение стоимости природного газа для населения.
«Повышение тарифов будет продолжаться и дальше»
Как считает глава Центра политического анализа Павел Данилин, гражданам Украины следует готовиться к тому, что тарифы на ЖКХ, связанные с газом, могут вырасти более чем на 16%.
«Что касается Украины, то там вообще нельзя верить ни одному слову украинских властей. Если они говорят, что вырастет на 16% — это значит, что вырастет на 160%. Думаю, что украинцы должны привыкать к тому, что жить придётся в холоде», — сказал Данилин в беседе с RT.
По мнению экономиста и политолога Александра Дудчака, украинский премьер пытается перевести обсуждение проблемы в совершенно другую плоскость и отвести от себя удар.
«Повышение будет продолжаться и дальше. Он же пытается изобразить из себя такого борца за интересы народа и говорит, что нет, высокого повышения быть не должно, но оно всё же будет. На самом деле нужно обсуждать, как страну довели до этого состояния, почему постоянно повышаются тарифы, почему они неподъёмные, почему в эти тарифы никаким образом не вписываются зарплаты и пенсии, и после выплаты коммуналки уже не остаётся ничего на физическое существование», — сказал он.
Дудчак добавил, что правительство Украины также не пытается каким-то эффективным способом разрешить ситуацию с долгами граждан страны по коммунальным платежам. При этом он заметил, что руководство государственной нефтегазовой компании тем временем выписывает себе внушительные премии. Напомним, что «Нафтогаз» решил премировать 41 сотрудника на общую сумму $46,3 млн за их вклад «в победу» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.
«То ли они ждут, когда уже люди с вилами начнут выходить, то ли когда совершенно рассыпется вся инфраструктура. Они считают, что решение проблемы — это повышение платежей.
А если учесть, то „Нафтогаз“ умудряется себе выписывать многомиллионные премии, то, значит, резервы для сокращения расходов есть хотя бы на сумму этих премий, которые выписываются вообще непонятно за какие заслуги», — подчеркнул политолог.
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Роман Шимаев, Марианна Чурсина
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Итальянцы о важности выборов в ДНР для Европы
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Назло России: На Украине предлагают отказаться от празднования 8 марта
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предлагает отказаться от празднования 8 марта.
«Что касается 8 марта, то я думаю, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования», — сказал он.
В частности, по его мнению, это возможно «потому, что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором».
«Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет», — считает Вятрович.
По его словам, среди молодого поколения какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 марта, нет.
Вятрович убежден, что праздник 8 марта изменит свой формат.
«Не говорю, что 8 марта вообще исчезнет из календаря, но думаю, что изменится его идея и концепция. Мы будем говорить не о международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин, что является важным для украинского общества. Очевидно, в таком новом формате совершенно излишним будет выходной день, который превращает этот праздник в «день тортиков и букетиков», — заключил он.
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Порошенко ждёт реакции Запада на выборы в ДНР и ЛНР
Киев ждет реакции «Большой семерки», партнеров из ЕС, США и Канады на выборы в ДНР и ЛНР.
Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.
«Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждем и заседание стран Большой семерки, и реакции наших партнеров по Европейскому Союзу, партнеров из США, Канады и всего мира», — сказал он журналистам в Париже в субботу вечером.
Также Порошенко призвал жителей Донбасса не участвовать в выборах.
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В УПЦ жёстко ответили на призывы переименовать церковь
Каноническая Украинская православная церковь получила название раньше, чем Украина как государство, и ни о каком переименовании речи идти не может, считает председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).
Так он прокомментировал в эфире «Общественного радио» высказывания, с которыми уже не раз выступали представители неканонических церковных структур и некоторые представители власти. В частности, накануне глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что УПЦ больше не может использовать свой «бренд» и должна называться «Русская православная церковь».
Архиепископ Климент назвал эти заявления абсурдными. По его словам, УПЦ получила все права на имущество на территории Украины.
«Украинская православная церковь была образована еще во времена, когда ею руководил тогдашний митрополит Филарет. И она абсолютно легитимна, так как ее получил Филарет от патриарха московского Алексия. Патриарх Алексий дал томос, который Филарет получил, после чего украинский экзархат был реформирован в Украинскую православную церковь. Согласно томосу, украинская православная церковь получила все права на имущество, все юридические аспекты, связанные с ее деятельностью в пределах территории Украинского государства. Это было в 1991 году после событий, связанных с независимостью Украины», — сказал Климент.
По его словам, переименование церкви в Русскую православную не представляется возможным.
«Устав Украинской православной церкви зарегистрирован всеми высшими органами, которые в то время ответственны были за юридических лиц в Украине, тем более религиозных.
И сегодня все эти разговоры об изменении названия выглядят как клоунада. Все понимают, что это невозможно», — отметил архиепископ.
Спор об автокефалии
Киевские власти добиваются от Константинопольского патриархата томоса об автокефалии. Получить его должен предстоятель «объединенной» церкви, которого изберут на «объединительном соборе». Его дату пока не назначили, хотя спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что он может состояться в конце ноября. Каноническая Украинская православная церковь заявила, что не будет участвовать в этом мероприятии.
В середине октября Константинополь объявил, что начинает процедуру предоставления автокефалии. В частности, он отменил акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата, а также снял анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета и лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Синод РПЦ назвал действия Константинополя расколом и прекратил евхаристическое общение с ним по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Как заявил митрополит Иларион, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.
Кроме того, общение с Константинополем разорвала и Русская зарубежная церковь.
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