Новости Украины и Новороссии 03 февраля 2018
- 10:46 Раскольники «киевского патриархата» готовят силовой захват православного монастыря в Киеве.
- 10:22 Подайте «Джавелины»: Полторак встретился с главой Пентагона (ФОТО).
- 08:30 Майданный шок: Украина потеряла 50% ВВП из-за антироссийских санкций США и ЕС (ВИДЕО).
- 08:00 Две трети украинцев недовольны «перемогами» майдана (ВИДЕО).
- 04:30 Украина: Майдановцы напуганы, неонацисты захватывают власть, угрожая депутатам (ФОТО).
- 04:00 ДНР и ЛНР: Путь к объединению.
- 03:15 ДНР: Замминистра ЖКХ рассказал о ситуации с водоснабжением в Республике.
- 03:00 Польша ставит ультиматум Украине: Бандера под запретом (ФОТО).
- 01:00 Неонацисты уничтожили Поклонный крест в Киеве (ВИДЕО).
- Вчера 23:26 Не хочу говорить о Порошенко, начну нецензурно выражаться — пенсионер из Донбасса.
Раскольники «киевского патриархата» готовят силовой захват православного монастыря в Киеве
Днем 3 февраля под видом мирной акции раскольники «киевского патриархата» готовят силовой захват Десятинного мужского монастыря в Киеве.
Братия обители взывает к православным людям, призывая их прийти на молебен о спасении храма и отстоять древнюю православную святыню.
«Дорогие братия и сестры! 3 февраля 2018 года на 12:00 (13:00 мск — прим. РВ) под видом мирной акции архитекторов, раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемые отдельными народными депутатами (Рады), готовят силовой захват Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы.
В связи с этим братия Десятинного монастыря призывает всех на молебен, чтобы стать на защиту Альма Матери Церквей Киевской Руси — Десятинного храма.
Если сегодня снесут Десятинный храм, завтра радикалы придут в ваши храмы. Мы должны объединиться воедино и показать, что с Нами Бог и вместе мы сила.
Начало молебна в 11:00 (12:00 мск — прим. РВ) по адресу ул. Владимирская, д. 2, территория национального музея истории Украины», — говорится в воззвании, опубликованном на официальном сайте монастыря.
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Подайте «Джавелины»: Полторак встретился с главой Пентагона (ФОТО)
В пресс-службе Пентагона сообщили, что глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис и министр обороны Украины Степан Полторак провели переговоры в пятницу, 2 февраля.
«Сегодня мы намерены обсудить прагматичные шаги по укреплению отношений между нашими вооруженными силами», — заявил Мэттис журналистам перед началом встречи.
Полторак по итогам переговоров отметил, что военные ведомства США и Украины «начали работу на стратегическом уровне».
«Мы открыли консультации по оборонным вопросам на стратегическом уровне», — похвастался глава Минобороны «незалежной», указав, что ранее этот процесс происходил формально.
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«Сегодня эти консультации были направлены на то, чтобы исходя из угроз, исходя из реального состояния тех вызовов, которые стоят перед Украиной, мы продумали, спланировали и подготовили ряд серьезных мер по улучшению наших взаимоотношений», − добавил он.
По данным Минобороны Украины, в ходе своего визита в США Полторак должен принять участие в ряде двусторонних встреч, а также обсудить сроки поставок Киеву заветных «Джавелинов».
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Майданный шок: Украина потеряла 50% ВВП из-за антироссийских санкций США и ЕС (ВИДЕО)
Санкции, направленные против России, успешно убивают экономику Украины, уже лишив ее половины ВВП. Такие шокирующие цифры озвучил в эфире одного из украинских телеканалов нардеп Верховной рады Евгений Мураев.
«Эти санкции убивают Россию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы — половину», — подчеркнул нардеп, напомнив, что от введенных ограничений страдают не власти «незалежной», благополучно продающие конфеты в Россию, а высокотехнологичные отрасли украинской промышленности.
Напомним, что бывший регионал Мураев прошел в Раду от партии «Оппозиционный блок», однако в июне 2016 года объявил о своем выходе из фракции и теперь действует как независимый парламентарий.
Ранее Министр экономического развития Степан Кубив говорил, что Украина лишилась около 15 млрд долларов из-за потери традиционных рынков реализации продукции, важнейшим из которых была Россия.
В свою очередь, замминистра экономики Украины Наталия Микольская обозначила экспортные потери Киева за период с 2012 по 2016 год в ужасающие 31,4 млрд долларов.
На видео с 43:30
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Две трети украинцев недовольны «перемогами» майдана (ВИДЕО)
В украинском обществе нет доверия к политикам, антирейтинги которых просто зашкаливают.
Так прокомментировал результаты недавнего соцопроса в исследовании компании Gfk Ukraine директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Например, 71% украинцев считают, что страна движется не туда. 66% считают, что за последний год экономическая ситуация в стране ухудшилась. Где рост зарплат, рост ВВП? На общественном мнении это пока что не очень отображается. 77% категорически не доверяют президенту, являются его противниками. Если сравнивать с исследованием „Успешной Украины”, то антирейтинги украинских политиков зашкаливают. Самый маленький антирейтинг Анатолия Гриценко — 56%. Самый большой — у Яценюка, 89%», — сказал политолог.
Он также обратил внимание, что ключевой проблемой страны 48% украинцев назвали коррупцию, на второе место поставил войну войну — 42%, а на третье — рост цен — 41%.
«Но если поставить вопрос по-другому, „что больше всего волнует лично вас”, то рост цен — 69%. То есть 70% украинцев волнует рост цен. Война — 26%. Обратите внимание — разрыв в три раза. 25% — бедность, безработица, коррупция, девальвация», — отметил Бортник.
Опрос был проведен компанией GfK Ukraine по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (МРИ). Опрос проводился с 14 сентября по 10 октября 2017 года по случайной выборке, включавшей 2400 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и имеющих право голоса. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Дополнительно было опрошено 4800 респондентов в Днепропетровске, Хмельницком, Мариуполе и Николаеве (т. е. 1200 респондентов в каждом городе). Статистическая погрешность не превышает 1,7% в сторону увеличения / уменьшения, а коэффициент досягаемости составил 63,7%.
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Украина: Майдановцы напуганы, неонацисты захватывают власть, угрожая депутатам (ФОТО)
Как сообщала «Русская Весна», на днях большая группа боевиков-неонацистов из Координационного совета участников «АТО» и «Национальной дружины» заполонила зал городского совета Черкасс, «помогая» депутатам «правильно» проголосовать.
В тот день муниципальный орган принимал бюджет города на 2018 год в присутствии толпы радикалов. Некоторые из депутатов отказались голосовать, но фашисты в униформе и черных масках заявили, что никого не выпустят из зала заседаний, пока годовой финансовый план не будет принят. После одобрения бюджета народные избранники также проголосовали за самороспуск черкасского горсовета.
После перерыва большинство законодателей не вернулись в зал, и депутат Павел Карась обратился с призывом о самороспуске горсовета. «Предлагаю обратиться в Верховную Раду Украины с предложением о роспуске Черкасского городского совета и проведения выборов», — сказал он.
За такое решение проголосовало большинство — 22 из 42-х депутатов.
Произошедшее с тревогой прокомментировал украинский майданный активист и блогер Андрей Шокотко, он же опубликовал кадры с места событий.
«На фото Черкасский горсовет, «национальные дружинники» зашли в сессионный зал, чтобы «помочь» депутатам.
Пока не расстреливают и даже не бьют, просто напялили маски и демонстрируют силу, стоя в проходах. Примерно так выглядит свертывание демократии, даже такой фейковой как у нас.
Видимо, наши главнюки устали играть в демократию, устали имитировать демократию. До сих пор имитируют ради репутации на Западе, чтобы бабло давали, но репутация просрана, так что потемкинская деревня не нужна.
Теперь им хочется заполнять стадионы, как это делал старина Пиночет — совсем не ради футбола.
Поэтому и появились «национальные дружины», — заявил украинский пропагандист Шокотко, еще недавно прославлявший Майдан.
Скандал продолжается
После этого стало известно, что МВД Черкасской области открыло уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины «по факту событий, произошедших во время сессии городского совета Черкасс. В настоящее время полиция проводит комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия».
2-го февраля Всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» заявила, что решение сессии Черкасского городского совета о самороспуске носит лишь декларативный и символический характер и не может быть реализовано из-за отсутствия соответствующей нормы в украинском законодательстве.
В Комитете избирателей уточнили, что досрочно прекратить полномочия горсовета можно только через местный референдум, но на сегодняшний день он не может быть проведен в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О всеукраинском референдуме».
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ДНР и ЛНР: Путь к объединению
Главы ДНР и ЛНР подписали документы о создании единого таможенного пространства. Кто-то назвал это событие чуть ли ни объединением двух молодых государств, а кто-то — элементарной вынужденной мерой. Правда, как всегда, где-то посередине.
Итак, что же произошло и чего ждать от этих интеграционных процессов (так их называют эксперты)?
В первую очередь, на мой взгляд, подписание такого рода соглашений укрепляет суверенитет Донецка и Луганска.
Оба донбасских региона строят автономную государственность, подкреплённую не только красивой и антифашистской риторикой, но и конкретными юридическими проектами.
Формализм, который может раздражать львиную когорту идеологов русского мира, на самом деле усиливает позиции ДНР и ЛНР прежде всего в поле международного права. Ведь именно кропотливый правовой и юридический труд при поддержке грамотно выстроенного законотворчества позволяет создать эффективную государственную систему.
Романтика революции довольно быстро уходит и уступает место ежедневным потребностям населения. Без твёрдой почвы под ногами, которой как раз являются юридическая и правовая база, любая республика автоматически приобретает статус банановой — то есть квазиформирования, всерьёз не воспринимаемого никакими субъектами международного права.
На первоначальном этапе обстоятельства сложились таким образом, что Луганск и Донецк пошли самостоятельными путями. Сейчас они, с одной стороны, действуют по принципу «Назвался груздем — полезай в кузов» (то есть строят независимые в широком понимании этого слова государственные системы), с другой (понимая, что излишний формализм крайне нервирует не только идеологов, но и простых граждан) — принимают компромиссные формы по объединению собственных правовых просторов.
Появление общего таможенного пространства между ДНР и ЛНР — это не столько шаг к созданию единого донбасского государства, сколько рывок навстречу простым луганчанам и дончанам.
При элементарной поездке друг к другу в гости они вынуждены были ощущать на себе все прелести бюрократизма, проходя через таможенный контроль сначала одной республики, потом другой.
К тому же, бюрократическое бремя, бесцеремонно падающее на плечи малого и среднего бизнеса Донбасса, не сказывалось позитивно на его развитии.
Если схема растаможки товаров, курсирующих по маршруту Донецк — Луганск, упростится, то вполне вероятен качественный скачок в этой сфере.
По информации моих источников, глава ДНР Александр Захарченко никогда не был против создания единого экономического поля, но эти инициативы не вызывали реального встречного движения со стороны бывшего руководителя ЛНР Плотницкого. Теперь, когда на смену ему пришёл Пасечник, дело, очевидно, сдвинулось с мёртвой точки.
Частенько в политесных кругах звучит мнение, что именно Захарченко помог разрешить недавний луганский кризис в пользу Пасечника. И что теперь Батя (позывной Захарченко) чуть ли не хозяин всего Донбасса, а луганский глава действует по его указаниям.
Данные политесные мнения справедливы лишь отчасти. Захарченко, конечно же, сыграл определённую роль в той непростой ситуации. Подразделения МВД и других донецких структур действительно зашли в Луганск, но прежде всего для того, чтобы не допустить опрометчивого кровопролития. Они стали своего рода силовым гарантом на случай, если ситуация накалится до предела.
Однако назвать Пасечника человеком Захарченко было бы полной чушью. Бывший глава МГБ ЛНР — а теперь руководитель луганской республики — изначально имел достаточно сильные собственные позиции, которые не подразумевали марионеточного образа жизни. Тот, кто хотя бы немного знаком с его биографией и ситуацией изнутри, подтвердит мои слова.
Другое дело, что, в отличие от Захарченко, Пасечник новичок в публичной политической жизни, всю свою карьеру он занимался вопросами безопасности, и одной из его главных функций было как раз особо не светиться. На его фоне Батя, конечно, уже состоявшийся политический лидер (хотя и для него путь в публичность был непрост, Захарченко куда комфортнее чувствует себя на фронте, чем на пресс-конференции).
В целом Пасечник для донецкого лидера более надёжный партнёр, чем его предшественник. По крайней мере, совместные шаги навстречу простым жителям Донбасса это продемонстрировали. И в конце всё-таки подчеркну: говорить об объединении ДНР и ЛНР в данный момент чересчур преждевременно. А союзные проекты республик, будь то таможня или любая другая сфера, только будут играть на руку их суверенитету.
Семен Пегов
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ДНР: Замминистра ЖКХ рассказал о ситуации с водоснабжением в Республике
Виталий Кижаев рассказал о работе, проводимой по водообеспечению Республики.
В пресс-службе Минстроя ДНР поделились с «Русской Весной» последней информации о ситуации с водоснабжением.
В четверг, 1 февраля, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Республике и рассказал о мероприятиях, проводимых в Республике по сокращению потерь питьевой воды и оптимизации разводящих сетей водоснабжения.
«Так сложилось, что Донецкая и Луганская области наименее обеспеченные водой регионы. Постоянные обстрелы фильтровальных станций и других объектов водоснабжения, а также серьезная изношенность водопроводных сетей, лишь усугубили ситуацию. Нам все проблемные места известны, мы постоянно мониторим ситуацию и поэтапно, по мере возможности, их решаем», — рассказал Виталий Кижаев.
По словам первого заместителя руководителя ведомства, в июне 2017 года было возобновлено водоснабжение села Новозарьевка Старобешевского района, жители которого (население — 1,7 тыс. человек) не получали централизовано воду порядка 10 лет.
Проведен комплекс работ по улучшению водоснабжения поселка Новоамвросиевское в Амвросиевском районе, который на протяжении многих лет сталкивался с проблемой обеспечения водой из-за устаревшего оборудования на насосной станции Красновского водозабора и изношенности водопровода».
Виталий Кижаев отметил, что только при реализации организационных мероприятий по снижению потерь питьевой воды, не требующих дополнительных денежных средств, за 2017 год потери снизились на 2,5%.
В планах Министерства — повысить эффективность и надежность функционирования систем водообеспечения и водоотведения населенных пунктов Донецкой Народной Республики», — заявил первый замминистра.
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Польша ставит ультиматум Украине: Бандера под запретом (ФОТО)
Сенат Польши принял закон «Об Институте национальной памяти Польши». Он принят практически двумя третями голосовавших сенаторов: 57 — за, 23 — против, двое воздержались.
Многие российские журналисты любят бездумно пользоваться чужими определениями. Поэтому российские СМИ заговорили об этом законе как о скандальном. На самом деле ничего такого в нем нет.
Его назвали скандальным на Украине, потому что он предусматривает введение уголовной ответственности для тех, кто отрицает, поддерживает или пропагандирует преступные действия ОУН/УПА* в годы Второй мировой войны. Закон также называет преступными действия украинских националистов, сотрудничавших с Третьим рейхом.
Ну и что здесь скандального? В России за попытки реабилитации преступлений нацистов и коллаборационистов также предусмотрена ответственность. Просто российские законы в этом аспекте менее четко выписаны, но это только потому, что они формулировались еще до того, как неонацизм в виде бандеровщины стал практически официальной идеологией Украины.
Поляков можно понять. Они потеряли надежду. Причем не одну, а сразу две. С одной стороны, они разочарованы в ЕС. Вместо того чтобы продолжать безвозмездно выделять Варшаве из своих закромов по 10 миллиардов долларов ежегодно, лидеры Евросоюза (Франция и Германия) решили, что, во-первых, восточным европейцам пора жить на свои.
Во-вторых, не худо было бы странам Восточной Европы прекратить артачиться и гостеприимно распахнуть объятия мигрантам из Азии и Африки. В-третьих, Париж и Берлин запланировали реформу ЕС, которая практически лишит «новую Европу» права голоса при определении европейской политики. Они получат статус младших партнеров в Соединенных Штатах Европы и должны будут выполнять указания Берлина и Парижа.
С другой стороны, поляки осознали, что Киев не в состоянии выполнить запланированную для него Варшавой миссию. Польские политики видели Украину эдаким русофобским бастионом, надежно ограждающим их с Востока.
Киев должен был связывать Москве руки, заодно предоставляя Польше аргумент для убеждения лидеров ЕС в том, что Евросоюз должен жестко противостоять Кремлю как можно дальше на Восток от собственных границ: на Украине, в Белоруссии, на Кавказе, в Средней Азии — везде, куда дотянутся его руки.
Польские лидеры считали, что таким образом они не только надежно обеспечат свою безопасность, но и займут лидирующее положение в Восточной Европе, станут региональным гегемоном.
В свою очередь, это должно было резко повысить роль Польши в ЕС, введя ее в узкий круг лидеров союза.
Для реализации идеи антироссийского санитарного кордона из постсоветских стран поляки вместе со шведами даже лоббировали в ЕС идею Восточного партнерства, которое, по сути, включало европейские и кавказские постсоветские государства на границах России в сферу влияния ЕС. Но Киев все равно не справился с задачей, а без Украины рушилась вся схема.
Пока была надежда на то, что Украина примет на себя всю тяжесть противостояния с Россией, обеспечив Польше почетное место за европейским столом, Варшава относилась к бандеровщине спокойно.
Простые поляки возмущались, но политики исходили из того, что украинская бандеровщина должна стать российской, а не польской проблемой.
Не было на Украине другой русофобской идеологии. Приходилось не только соглашаться с тем, что имеется, но даже обучать и натаскивать бандеровцев в рамках общеевропейских программ по организации цветных переворотов.
Но к 2016 году ситуация коренным образом изменилась. Украинское государство так и не оправилось от последствий организованного в феврале 2014 года, в том числе и с польской помощью, вооруженного переворота.
Его прогрессирующий распад не удалось остановить. Государственные структуры коллапсировали, а экономика большей частью была разрушена (остатки умирают). С каждым годом в стране все труднее найти работу. С этой проблемой столкнулись миллионы людей. В том числе многие горячие сторонники Майдана и Бандеры.
Безработные украинцы поехали искать работу за рубежом. Миллионы — в Россию, миллионы — в Польшу. В Россию ехали больше жители гораздо менее бандеризированного юго-востока страны.
Кроме того, украинские СМИ качественно запугали своих «патриотов», рассказывая им, как за любое сочетание в одежде желтого с голубым «кровавый путинский режим» тут же ловит и отправляет в Сибирь снег убирать, а потом железную дорогу Салехард — Игарка строить. Поэтому Россия почти не заметила массовой украинской миграции.
Иное дело — украинцы, выбравшие Польшу. Большинство — из западных областей, и многие поддерживают идеи Бандеры, даже толком не зная ни самой идеологии, ни биографии этой малосимпатичной личности.
Чувствуя себя европейцами и считая, что Майдан и есть Европа, они стремились порадовать поляков возгласами «Слава Украине!» и прочими бандеровскими речевками, а также объясняли этим «жертвам путинской пропаганды», что не только одесситы «сами себя сожгли» в Доме профсоюзов, а граждане ДНР/ЛНР себя обстреливают из тяжелой артиллерии, но и поляки во время Волынской резни «сами себя вырезали», да и вообще резни не было, а бандеровцы воевали с нацистами и коммунистами и всех победили. Так их научили украинское телевидение, украинская школа, украинские политики.
Поляки от этого сильно огорчились и попросили своих политиков избавить их от «европейцев» с Украины. Те, может быть, и не прислушались бы к просьбам граждан. Предыдущие двадцать лет мнение общественности никого в Варшаве не волновало.
Но тут еще выяснилось, что прекрасная европейская жизнь за немецкий счет завершается и придется перейти на самообеспечение. И даже, скорее всего, начать отрабатывать вложенные в их страну Евросоюзом средства.
Как только выяснилось, что дивидендов не будет, а будущее в ЕС туманно, Польша начисто утратила стимул к проведению в отношении Украины «европейской политики», которую сама же пыталась сформулировать.
С этого момента партнерское суверенное государство на восточной границе Польши, населенное братским европейским народом, превратилось в захваченные бунтовщиками «Кресы всходни».
А что бунтовщики оказались еще и бандеровцами, так это и оправдывает резкое изменение польской политики в отношении Киева. Дружили, мол, с Украиной, пока обманывались, думая, что ею управляют приличные люди, а сейчас присмотрелись и увидели: там же сплошные нацисты бандеровского разлива.
Так что в принятии Польшей соответствующего закона нет ничего не только скандального, но и удивительного. Это только первая ласточка в ряду польских подарков украинским «партнерам».
Удивляет поднявшаяся на Украине истерика. Не столько факт болезненной реакции на польский закон, сколько содержание озвученных политиками тезисов. За неполные сутки украинские политики успели заявить:
- Бандера — герой, и современная Украина основана на его идеях;
- на Украине вообще нет бандеровщины;
- вопрос бандеровщины слишком сложен, и Украине с Польшей надо долго и упорно вырабатывать совместную компромиссную оценку личности Бандеры;
- каждый имеет право исповедовать любые взгляды, и если бандеровщина на Украине популярна, то это вообще не польское дело.
Были еще вариации на ту же тему, но это основные тезисы. Как видим, все эти постулаты (подчеркну: изложенные официальными лицами), как и официальная позиция, противоречат друг другу. Это значит, что, несмотря на довольно длительный период, в течение которого в Польше ведется официальная антибандеровская кампания, украинская элита даже не выработала общей государственной позиции.
Более ограниченные и нацифицированные особи просто упираются рогами в пол и отстаивают свое право на любовь к Бандере. Те, кто посообразительнее и не хотят портить отношения с поляками в частности и с Западом в целом, либо пытаются отрицать наличие на Украине бандеровщины, либо предлагают договориться.
Только все это бессмысленно. Польша неслучайно пошла на предельно жесткие меры, без оглядки на дипломатические последствия. В Варшаве давно (с первых дней независимости) активно мониторят ситуацию в Киеве.
По мере ослабления Украины отношение Польши к ней постепенно менялось в худшую сторону. Первоначально заняв позицию партнера, Варшава быстро почувствовала себя протектором.
Сейчас же речь вообще не идет ни о какой субъектности киевского режима.
Тамошним политикам и их подручным практически открытым текстом говорят, что между своей восточной и российской западной границами Польша не видит никакого государства. Поэтому, если они хотят, потеряв свою страну, получить польское покровительство, то пусть учатся выполнять польские законы и команды.
И нельзя сказать, что это требование Варшавы несправедливо. Украина шла к этому 26 лет своей независимости. Ну вот, пришла.
Ростислав Ищенко
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*запрещенная в России экстремистская организация
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Неонацисты уничтожили Поклонный крест в Киеве (ВИДЕО)
В пятницу, 2 февраля, неонацисты разрушили Поклонный крест, установленный в Киеве.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви.
Святыня находилась на месте храма святого великомученика Георгия Победоносца, построенного святым благоверным князем Ярославом Мудрым в середине XI в. и разрушенного в 1934 году.
Акт вандализма нацисты сопровождали антицерковными лозунгами.
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Не хочу говорить о Порошенко, начну нецензурно выражаться — пенсионер из Донбасса
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