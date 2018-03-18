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Путин – либерал

04:43. 18 марта 2018 Просмотров - 91 Один комментарий Опубликовал:

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Один комментарий»

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    Oblichitel 18 марта 2018 в 5:01 Ссылка Пометить
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    Все предприятия так или иначе окажутся под контролем иностранцев, даже если собственник будет числится из местных – и за какой суверенитет страны мы боремся после этого, с каким таким западом мы боремся? Ой и досталось бы тебе, Вовка, от Сталина на орехи за такие делишки, шкода…

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