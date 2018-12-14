Зачем Путин открывал памятник Солженицыну.

Автор – Александр Халдей

Президент – это фигура, впутанная в целый узел взаимосвязей, где каждый его жест и шаг – послание определённой аудитории. В данном случае Путин посылал сигнал не народу, и даже не Западу, а внутренним элитам. Давайте рассмотрим, что это за сигнал и о чём он говорит.

Прежде всего надо сказать, что год столетия Солженицына планировалось отметить в России давно. Ещё в 2014 году Путин подписал Указ по этому поводу. В плане не только открытие памятника, но и 80 мероприятий по стране. Надо ли напоминать, что ситуация в России и в мире в момент подписания Указа выглядела значительно иначе, чем сейчас?

Но и само подписание Указа планировалось ещё раньше – как минимум в 2012 – 2013 году. Это годы сладких мечтаний о вливании в Запад, хотя некоторые споры уже начались. Ведь сама Сочинская Олимпиада была знаком всему миру о том, что "Мы с тобой одной крови – ты и я!". Закрепить эффект планировалось на ЧМ по футболу в 2018-м. Именно ради входа в Запад планировался такой дорогой пиар. Сам по себе он не имел ценности, если не преследовал цели интеграции нашей элиты в глобальный западный проект.

А теперь давайте представим, что было бы, если бы Путин с учётом контекста момента отменил запланированные торжества, просто не пришёл бы на них. Весь мир и вся наша элита получила бы чёткий сигнал: высшая власть сменила точку зрения на эпоху репрессий. Путин готов перейти к антиперестройке, где всё начнётся в обратную сторону: сначала пойдёт историческая правда о Солженицыне как об агенте ЦРУ и разрушителе СССР, потом пойдёт реабилитация ГУЛАГа, а потом вернётся и практика ГУЛАГа. Элита поймёт отказ Путина от выступления на годовщине Солженицына именно так. Поймёт – и объявит Путину войну на упреждение. Со всеми майданными последствиями.

Репрессии – эта та тема, на которой проверяются вожди на верность элитам. Хрущёв первым высказался на эту тему, подав знак элите, что с репрессиями покончено навсегда. Брежнев просто изъял Сталина из исторического упоминания. Андропов уверял диссидентов, что возвращение репрессий невозможно, потому что "сначала ставим к стенке мы, а потом нас". Коммунистические или антикоммунистические элиты – все они неровно дышат в сторону возможных силовых расправ за свои действия. Ни одна элита не потерпит дамоклова меча карательных органов над своей головой.

Солженицын сказал вслух то, что у элиты было на уме, и потому он оказался элите вполне нужен. Вспомните – Твардовский публиковал в Новом Мире Солженицына, и это было санкционировано сверху. Не публиковал "Архипелаг ГУЛАГ", так публиковал "Один день Ивана Денисовича". Солженицына отвергли не за тему репрессий, а за публикацию "Архипелага" на Западе без согласования с властями. Как и Пастернака за "Доктора Живаго", где вообще не было ничего ни о репрессиях, ни об антисоветчине. Так что Путин в общем ни за какие рамки мнения советской элиты о Солженицыне не выходит.

Из Солженицына сейчас лепят такого белого имперца, озабоченного темой обустройства России, такого патриота, покинувшего США и вернувшегося в Россию. То, что в США Солженицын был раскручен исключительно ЦРУ, вспоминать сейчас не корректно – приватизационная элита ищет своих классиков и находит их в Солженицыне так же, как националистическая элита Украины находит своего классика в Тарасе Шевченко. И не важно, кем на самом деле были Солженицын и Шевченко, важно, как они будут трактованы официальной правящей группой. В какое знамя их превратили. Собственно, нет ничего удивительного, у СССР такими были Горький и Маяковский, да и вообще весь Союз советских писателей занимался производством таких "знамён". Солженицын – знамя антисоветской эпохи. Закончится она – и снесут памятник Солженицыну, если народ не сделает этого раньше. Я почему-то уверен – этот памятник ждёт несчастливая судьба. В христианской стране памятник Иуде не имеет перспективы, а его писания – священного статуса.

Сам по себе Солженицын как писатель не то, чтобы исключительно бездарный – он кричаще бездарный. Агрессивно бездарный. Антиэстетичный и просто неинтересный – самое большое зло для писателя. Читать его книги американские дети отказывались напрочь даже за деньги – проводился такой эксперимент. Издатели его тиражей разорялись – без субсидий ЦРУ ни одна его книжка не имела бы шансов дойти до читателя. В России будет точно так же. Нет лучшего способа воспитать ненависть к Солженицыну, чем ввести его писанину в обязательную школьную программу для детей по литературе. Я не знаю ни одного взрослого человека в СССР, кто смог бы заставить себя дочитать до конца хоть одно произведение Солженицына.

Для Путина отменить выступление на открытии памятника Солженицыну было равносильно выходу в центр Красной площади и провозглашению на Лобном месте клятвы "Мы вас похороним!", обращённой в адрес нынешней правящей элиты от Москвы до самых до окраин. Началась бы паника, после чего управлять элитой стало бы невозможным. Можно посадить Улюкаева и Ходорковского, можно, пожать плечами по поводу почему-то повесившегося Березовского, можно сажать губернаторов и снимать с работы глупых глав департаментов, можно даже выдавить за границу целые группы невписавшихся в "политику партии" – никого это не взволнует, так как все понимают – идёт удаление беспредельщиков. Всё это частные случаи. Но те, кто лоялен – тот безопасен. Система координат задана.

Отказ Путина от выступления на открытии памятнику Солженицына – это отказ от системы и возврат к старой системе. Той, где никакая лояльность не гарантирует от репрессий. Так зачем тогда такая лояльность? Вся элита немедленно кинется в раскрытые объятия Госдепа и найдёт там своё пристанище. В России случится дворцовый переворот в духе Горбачёва-2, после чего её как страны не станет.

Так что имея такую альтернативу, Путин решил в принципе верно – из двух зол надо выбирать меньшее. Он пойдёт и скажет пару общих слов в адрес этого Иуды и графомана Солженицына на открытии ему памятника, потому что отказ от этого вызовет эффект разорвавшейся бомбы. Ни один Песков потом не объяснит элитам, что это было. Из страны утроенным темпом рванут олигархи и капиталы, рубль обвалится, фондовый рынок рухнет, панику найдут чем подогреть из-за рубежа. Эффект домино, начавшись, закончится всеобщим разрушением.

Это будет, если он не пойдёт и не выступит. А что будет, если пойдёт и выступит? Несколько патриотов в интернете три дня будут ворчать. Опять скажут, что Путин – либерал и что-то там слил. Через три дня страна это забудет, через две недели всё успокоится, как ничего и не было, а очередной подводный камень, способный разнести вдребезги российскую государственность, будет обойдён.

В жизни политиков бывают безвыходные ситуации, когда приходится делать вещи заведомо непопулярные. Ленин давил Кронштадтский мятеж, поднятый классово близкими моряками, вчерашними крестьянами и рабочими, потом заключал Брестский мир, после чего половина коммунистов даже вышли из партии, правда, потом вернулись назад. Сталин заключал Договор о ненападении с Гитлером, запрещал реагировать на начало войны, издавал 227-й приказ "Ни шагу назад!", сажал и отчасти выпускал невиновных, коллективизировал село, давил оппозицию. Хрущёв убил авторитет Сталина, заложил основания краха СССР, хотя в его время это выглядело как оттепель. Брежнев всем надоел своим застоем, который оказался райским временем покоя и стабильности, Андропов начал борьбу за дисциплину, чем народ был очень недоволен. Выступление на открытии памятника Солженицыну – это ничтожно малая плата за возможность сохранения покоя элит в процессе, когда их собираются переформатировать. Если держать в уме этот момент, станет понятным, зачем Путин пришёл на открытие памятника Солженицыну и что-то там сказал про его писательское значение. Мы ведь все прекрасно понимаем настоящее значение Солженицына и его перспективу в будущей России. Перед нами игра, игра президента, зарубившегося с Западом насмерть, и элиты, в Запад страстно влюблённой и панически боящейся расправы за воровство и измену.

В данном случае Путин действует как разведчик из засады – усыпляет бдительность, чтобы продолжать своё дело. Ибо если бы Путин реально любил Солженицына и считал его путеводной звездой России, Крым оставался бы на Украине, Южная Осетия и Абхазия в Грузии, Сирии уже не существовало бы, Англия, Польша и Прибалтика были бы нашими лучшими друзьями, Ходорковский – Главой Думы, а главой правительства был бы Чубайс, получающий указания из посольства США, а не из Кремля.

Реальная политика Кремля – лучшее доказательство его реальных намерений и его настоящего отношения к Солженицыну. И ради возможности всё это продолжать стоит, если нужно, сходить на открытие памятника где-то в тупичке одного из глуховатых районов Москвы. Хотя, действительно, сама по себе процедура крайне неприятная. И от Путина мы отличаемся тем, что можем себе позволить туда не ходить. Он пока, увы, такого себе позволить не может. Война ещё не окончена и победа ещё не достигнута.

Можно сказать – автор опять защищает либерала Путина от критики. Это не так. Путин – прагматик и вовсе не рад делать непопулярные вещи. Если он их делает – на то есть причина. Автор видит скрытые причины публичного поступка. И каждый может их увидеть. Если не хотеть этого видеть, то можно кричать "Путин опять слил нас в унитаз!" С таким же успехом можно требовать от Штирлица пения Интернационала на факельном шествии СА. Только вот умным такое требование назвать никак нельзя. Даже если один человек из ста это поймёт, это уже будет немалым достижением.

А Солженицын – он уже нашёл в России свою позорную могилу. Иуду не спасли тридцать нобелевских серебренников. Народ ещё покажет своё отношение к этому памятнику. Уверен – мы увидим множество попыток облить памятник помоями и отломать Исаевичу что-нибудь на постаменте. Открытие памятника было большой политической ошибкой – теперь народу есть где доказать власти своё несогласие. Появилась вторая доска с Маннергеймом, борьбу за которую власть проиграла. Проиграет и тут. Это станет национальным спортом до тех пор, пока памятник не уберут с глаз долой от греха подальше. Рано или поздно это непременно случится.

Источник: cont.ws