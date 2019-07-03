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Путин, крах либерализма, Медведев и Едро

09:26. 3 июля 2019 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсудили последние новости. Прежде всего, речь зашла о крахе либерализма, который в интервью The Financial Times обозначил президент России Владимир Путин. Попытались дать ответ на вопрос, что же такое либерализм. Поразмышляли над тем, исчерпал ли себя либерализм как явление. Поговорили о смысле либерализма. Не остался без внимания и рост тарифов ЖКХ. Подискутировали на тему политических взглядов президента России В.В.Путина. Предметно обсудили экономическую политику внутри России. Проанализировали западную модель общества потребления, под которую всячески «причёсывают» и наше общество. Досталось внимания и премьеру Медведеву с его новой «перестройкой» и «курсом на перемены» . Затронули аспекты сращивания политических партий и государственной машины. И под конец порассуждали над понятием «цифровизации». Что такое «цифровизация партии», о которой пишет глава ЕДра? Вы знаете?

Хронометраж:
01:07 — О том, что такое либерализм
09:06 — Исчерпал ли себя либерализм?
12:27 — О росте коммунальных тарифов
17:00 — О смысле либерализма
22:14 — Путин — либерал?
25:56 — Об экономической политике внутри России
31:08 — О модели западного общества потребления
34:37 — О Медведевском «курсе на перемены»
38:16 — О сращивании партий и государства
40:25 — Цифровизация партии — ключ к счастливому будущему?

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P.S. Предыдущие выпуски «По сути дела»:

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105314

Метки: блог, Видео, комсомольская правда

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