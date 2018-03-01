Сдержать Россию не удалось!
19:16. 1 марта 2018 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Потрясающая речь по значимости, а по содежанию – совершенно уникальное выступление Президента России перед Федеральным собранием.
Выступление – логичное продолжение доклада в Совбезе ООН, который, в свою очередь, опирался на знаменитую Мюнхенскую речь 2007 года.
Тогда, в Германии, было заявлено о том, что идущие в мире глобальные процессы развиваются не в нужном большинству людей планеты направлении. Не исключая и жителей России. А с трибуны ООН было заявлено не только то, что у России есть собственные интересы и она будет проводить самостоятельную политику, но и был в мягкой манере указан главный источник развивающегося на планете насилия: Запад и его лидер – США.
В послании же Федеральному собранию тон и манера кардинально отличаются от предыдущих выступлений. Россия готова показать свою силу. И источнику беспорядков и войн на Земле, т.е. тем же Соединённым Штатам, было сказано прямо и недвусмысленно: вы, ребята, тупое и никчемное жульё. Ваши попытки сохранения мирового господства тщетны, техническое состояние и уровень вашего вооружения позавчерашнего дня, а попытки нападать на Россию заведомо обречены на провал.
Однако главное даже не в современном супервооружении, которое появилось у России. Путин в одной фразе показал своё истинное отношение к цивилизации Запада, если рассматривать нравственный аспект.
В этом „никогда” выразилось чёткое понимание того, что западный вариант глобализации нам совершенно неприемлен. Никак.
Выступление – логичное продолжение доклада в Совбезе ООН, который, в свою очередь, опирался на знаменитую Мюнхенскую речь 2007 года.
Тогда, в Германии, было заявлено о том, что идущие в мире глобальные процессы развиваются не в нужном большинству людей планеты направлении. Не исключая и жителей России. А с трибуны ООН было заявлено не только то, что у России есть собственные интересы и она будет проводить самостоятельную политику, но и был в мягкой манере указан главный источник развивающегося на планете насилия: Запад и его лидер – США.
В послании же Федеральному собранию тон и манера кардинально отличаются от предыдущих выступлений. Россия готова показать свою силу. И источнику беспорядков и войн на Земле, т.е. тем же Соединённым Штатам, было сказано прямо и недвусмысленно: вы, ребята, тупое и никчемное жульё. Ваши попытки сохранения мирового господства тщетны, техническое состояние и уровень вашего вооружения позавчерашнего дня, а попытки нападать на Россию заведомо обречены на провал.
„Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями.”
Однако главное даже не в современном супервооружении, которое появилось у России. Путин в одной фразе показал своё истинное отношение к цивилизации Запада, если рассматривать нравственный аспект.
„Главное – в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш лётчик гвардии майор Роман Филипов, у них не будет никогда!”
В этом „никогда” выразилось чёткое понимание того, что западный вариант глобализации нам совершенно неприемлен. Никак.
А что взамен?
„Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновлённой, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации.”
Самим же американцам и силам, поддерживающим заокеанского гегемона, Путин дал простой совет.
„Теперь нужно осознать эту реальность, убедиться в том, что всё, что мною было сегодня сказано, это не блеф, – а это не блеф, поверьте, – подумать, отправить на заслуженный отдых тех, кто живёт прошлым и не в состоянии заглянуть в будущее, прекратить раскачивать лодку, в которой мы все находимся и которая называется «Планета Земля».”
Что не понимают противники Путина? Что не понимают те, кто охаивает послание Федеральному собранию? А такие есть.
Эти люди, если не считать „засланных казачков”, не желают осознать того, что мы живём в иной, не сталинской, и даже не в советской, социалистической реальности. Сегодня Россия, к сожалению, заражена капитализмом. И президенту приходится работать именно в этой социальной среде.
Тогда Сталину было намного проще: границы страны надёжно охранялись, шпионам не давали возможность разгуливать по стране, госдеповские „консультанты” не имели доступа к предприятиям атомной отрасли страны, как это имело место при ельцинщине.
Не было при Сталине и десятков тысяч НГО-НКО, претендующих ныне на формирование властной повестки дня. Не было Интеренета, позволяющего врагам России вести свободную и открытую пропаганду среди советских людей.
Многое изменилось с тех пор. Но многое и забыто: в каком состоянии была страна к концу 90-х??!
„Все мы вместе должны прочувствовать и понять, что происходит в мире, вокруг нас и какие вызовы стоят перед нами”
Тем же, кто не желает „прочувствовать и понять”, президент адресует следующее.
„Нужно принять давно назревшие, непростые, но крайне необходимые решения. Отсечь всё, что тормозит наше движение, мешает людям раскрыться в полную силу и реализовать себя. Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного, результативного труда.
Не сделаем этого – не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны.”
И можно лишь восхититься управленческим талантом Президента РФ. Который сумел в России, являющейся частью мировой капиталистической системы, незаметно для управителей последней создать независимую суперсистему. Итог деятельности которой – это не только новейшее вооружение, но и „сбережение народа России”.
Но и это не главный итог работы созданной Путиным суперсистемы. Последняя заявила, что наша страна будет проводить глобализацию на планете согласно исконным российским принципам, основанным на справедливости и нравственности.
И выразилось это, в частности, в короткой фразе:„Сдержать Россию не удалось!”
*Полный текст стенограммы выступления Путина перед Федеральным собранием здесь.
С.Ю. Сальников
***
Источник: ss69100.livejournal.com