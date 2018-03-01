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ВАЖНО: На выступлении Путина показали, как Россия может разбомбить США (+ВИДЕО, ФОТО)

13:59. 1 марта 2018 Просмотров - 481 5 коммент. Опубликовал:
ВАЖНО: На выступлении Путина показали, как Россия может разбомбить США (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

В ходе Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию было продемонстрировано видео запуска баллистической ракеты «Сармат», оснащенной системой преодоления противоракетной обороны.

Реальные кадры пуска ракеты сопровождались графикой, демонстрирующей, как новейшая разработка достигает Нового света через Северный и Южный полюс.

Кроме того, Владимир Путин рассказал об успешном испытании крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой: она может обходить рубежи обороны и сколь угодно долго маневрировать на пути к конечной цели.

«Ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится. Но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают», — пообещал президент России.

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В заключение своего выступления Путин предложил Западу осознать, что все новейшие военные разработки России, о которых он говорил сегодня, — не блеф.

«Сдержать Россию не удалось. Пора прекратить раскачивать лодку, которая называется планета Земля», — подчеркнул президент России, обращаясь к «зарубежным партнерам».

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ВАЖНО: На выступлении Путина показали, как Россия может разбомбить США (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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5 коммент.»

  • 8604 4593
    Lada 1 марта 2018 в 17:43 Ссылка Пометить
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    Милитаризация России – страшное явление… это раскачивает ситуацию во всём мире… дипломатия в загоне…Путину нужна война…это уже ясно…

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  • 2510 1816
    Sergeev 1 марта 2018 в 17:56 Ссылка Пометить
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    А не переворачиваете ли Вы, все с ног на голову? По Вашему лучше пойти на поклон к америкосами, как ходил ЕБН и горбатый?

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  • 4971 4277
    Руса 1 марта 2018 в 18:21 Ссылка Пометить
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    Россия- основа, чтобы не было Третьей мировой войны.
    В этом В. Путин прав.
    Гегемония пиндосов заканчивается. Наступают новые времена.

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  • 1721 1317
    Валерий 1 марта 2018 в 19:07 Ссылка Пометить
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    А вспомните, как начиналось: Сердюков со своей формой от Юдашкина, Васильева со своей продажей недвижимости и все это ежедневно обсуждаемое по много-много раз. И разгул всепропальщиков и путинслил и т.д. и т.п. А в это время, лет уже как 10 – 15 тихой сапой у нас тайно строгали новую концепцию обороны. И ВВП выступил, как всегда, неожиданно и опять всех удивил. Красава Путин. Только так и можно обыграть сильного и хитрого врага: притворяясь бессильным.
    Ядерный двигатель, ракета со скоростью в 20 мах – это реально фантастические вещи, буквально, вчера.

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    Гульнара 1 марта 2018 в 19:19 Ссылка Пометить
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    Посмотрела обзор реакции западных СМИ на выступление Путина сегодня. Мало пока серьезных материалов, есть кое-какие вякания или сведение все до уровня “якобы фэнтези” в исполнении президента РФ. Уходят от анализа и обращают внимание на мелочи (Путин кашляет, якобы плохая инфографика и т.д.). А зачем показывать реальные вещи? Не думаю, что ВП говорил все для красного словца. Видимо, еще со времен затопления подводной субмарины “Курск” тихой сапой работали над новыми видами вооружениями. Просто теперь картинка становится более понятной: почему Чемизов возглавил огромную суперкорпорацию, куда вошли все ведущие предприятия ВПК РФ. Такие вещи не делают на “коленках”, требуются десятки лет. Думаю, что теперь янки и Запад будет меньше бахвалиться своей военной мощью. Хороший намек другим – о помощи союзникам, в также одновременно предупреждение на всякий случай и “стратегическим партнерам” в лице КНР. Нравятся названия – “Кинжал”, “Авангард” и т.д. Краткость – сестра таланта, по Чехову. Вспоминается строчка из старой советской песни: №Мы – мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути” или философские слова из песни “Хотят ли русские войны”? Приятно, что снова поднимают престиж офицерского корпуса, поднимают чувство внутреннего достоинства у самих жителей России

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