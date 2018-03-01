ВАЖНО: На выступлении Путина показали, как Россия может разбомбить США (+ВИДЕО, ФОТО)

В ходе Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию было продемонстрировано видео запуска баллистической ракеты «Сармат», оснащенной системой преодоления противоракетной обороны.

Реальные кадры пуска ракеты сопровождались графикой, демонстрирующей, как новейшая разработка достигает Нового света через Северный и Южный полюс.

Кроме того, Владимир Путин рассказал об успешном испытании крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой: она может обходить рубежи обороны и сколь угодно долго маневрировать на пути к конечной цели.

«Ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится. Но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают», — пообещал президент России.

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В заключение своего выступления Путин предложил Западу осознать, что все новейшие военные разработки России, о которых он говорил сегодня, — не блеф.

«Сдержать Россию не удалось. Пора прекратить раскачивать лодку, которая называется планета Земля», — подчеркнул президент России, обращаясь к «зарубежным партнерам».

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