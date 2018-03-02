Новости Украины и Новороссии 02 марта 2018

Пресс-конференция Виктора Януковича — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»

В эти минуты в Москве начинается пресс-конференция Виктора Януковича. Ранее экс-президент Украины пообещал, что в ходе общения с журналистами представит новые доказательства причастности нынешних властей «незалежной» к расстрелам на «Евромайдане» зимой 2014 года. «Русская Весна» предлагает своим читателям онлайн-трансляцию выступления бывшего президента Украины. Читайте также: Испугались: Пентагон после послания Путина заявил, что ПРО не направлена против России

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Газпром» потерял право на «бери или плати» и получит миллионные убытки, — глава «Нафтогаза»

Украинская сторона пытается отчаянно выдать перемогу, обернувшуюся зрадой, за свой успех. После того, как «Газпром» отказался от поставок газа Киеву с 1 марта, в «Нафтогазе» заявили, что российская компания автоматически теряет право на исполнение принципа take or pay («бери или плати») и получит миллионные убытки. «Они… не выполнили своих обязательств по контракту, это автоматически означает, что они не смогут больше требовать у нас в этом году take or pay. Это действия „Газпрома”, которые противоречат контракту, которые противоречат решению трибунала, которые противоречат духу отношений клиент-поставщик, и которые, я думаю, будут стоить „Газпрому” многих политических проблем в Европе», — возмущался глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире одного из украинских телеканалов. Читайте также: На контрасте: «послание» Порошенко в пустом зале бывшего завода-флагмана СССР (ВИДЕО) Коболев надеется, что эта «ошибка» обойдется «Газпрому» в сотни миллионов долларов. Отметим, однако, что пока ситуация оказывается плачевной для украинской стороны: «Нафтогаз» вынужден будет срочно закупать газ на европейских газовых хабах, где его стоимость в 2 раза превышает цену «Газпрома» и составляет около $600 за 1 тыс. куб. м. Кроме того, глава «Нафтогаза» уже признал, что после падения давления на входе украинская газотранспортная система (ГТС) «работает на максимальных уровнях нагрузки».

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Нафтогаз» вынужден срочно закупать газ в Европе по $600, — источник

Украинский «Нафтогаз» вынужден срочно закупить газ в Европе для поддержания транзита газа и внутренних потребностей страны. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на источник в «Нафтогазе». Напомним, как вчера сообщала «Русская Весна», «Газпром» с 1 марта прекратил поставки газа для «Нафтогаза», поскольку украинская сторона проигнорировала необходимость заключения допсоглашения о поставках газа на новых условиях. Это необходимо было сделать исходя из решения Стокгольмского арбитража. Учитывая отсутствие такого соглашения, «Газпром» вернул «Нафтогазу» перечисленную предоплату и отказался поставлять газ с 1 марта. По информации собеседника украинского издания, в настоящий момент стоимость газа на европейских газовых хабах (площадки для торговли газом) составляет около $600 за 1 тыс. куб. м. В случае если бы «Газпром» продолжил поставки украинской стороне в марте (в чем вчера было отказано), стоимость газа составила бы около $300 за 1 тыс. куб. м. Добавим, что 1 марта председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире одного из украинских телеканалов подтвердил, что после падения давления на входе ГТС украинской стороне «очень трудно поддерживать и транзит, и потребление, система работает на максимальных уровнях нагрузки». Читайте также: Россия угрожает ядерными ударами, — в МИД Украины паникуют

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украина поставит танк “Оплот” в США, пишут СМИ

Фото: © РИА Новости / Григорий Василенко

Украинский завод имени Малышева поставит в США один танк “Оплот”. Об этом сообщает агентство “Оборонно-промышленный курьер” со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, передает РИА Новости.

“Поставка будет осуществлена через государственную компанию–спецэкспортера”, — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, для украинского ОПК такая поставка является перспективной, поскольку речь “идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной”.

В январе завод имени Малышева сообщил, что отправил партию танков “Оплот” в Таиланд.

“Оплот” — украинская модификация советского танка Т-80.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Арест активов: Порошенко пригрозил “Газпрому”

Фото: © REUTERS / Gleb Garanich

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если “Газпром” не выплатит “Нафтогазу” компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, то его активы должны быть арестованы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Стокгольмский суд обязал “Газпром” выплатить украинской компании 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В целом, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме российская компания должна выплатить “Нафтогазу” 2,56 миллиарда долларов.

Реакция Киева

Порошенко, комментируя решение суда, поздравил Украину с “исторической победой”, отметив ее важность для золотовалютных резервов страны. Он отметил, что из этих средств будет оплачены газ, который потреблялся Украиной в “очень тяжелом 2014 году”.

Кроме того, украинский лидер поручил главе “Нафтогаза”, а также генпрокуратуре, минюсту и МИД, добиться ареста активов “Газпрома”, если российская компания откажется исполнять решение суда. По его словам, украинские власти, в частности, могут арестовать активы “Северного потока — 2″.

Позиция “Газпрома”

Российская компания выразила несогласие с решением суда по иску “Нафтогаза” по контракту на транзит газа. В “Газпроме” отметили, что арбитры согласились с аргументами “Нафтогаза” о резком ухудшении состояния экономики Украины, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств украинской стороной по отбору топлива.

В то же время в отношении “Газпрома”, ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был, указывается в сообщении российского концерна.

В “Газпроме” заявили о готовности защищать свои права всеми законными способами.

История конфликта

Стокгольмский арбитраж в декабре обязал “Нафтогаз” выплатить “Газпрому” около 2 миллиардов долларов за поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, оставив условие “бери или плати” для 80% от этого объема.

Судебное разбирательство “Нафтогаза” с “Газпромом” длится с 2014 года, когда компании подали обоюдные иски друг к другу. Украина требовала ретроактивного изменения цены на топливо, взыскания переплаты за газ и отмены условия “бери и плати”, рассчитывая получить около 16 миллиардов долларов. Требования российской стороны — получение задолженности за уже поставленный газ, компенсация за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты, всего более 37 миллиарда долларов.

Стокгольмский арбитраж отклонил требования “Нафтогаза” об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Украинская «певица»-русофобка Приходько хочет помечать артистов, которые ездят в Россию

Украинская певица Анастасия Приходько хочет маркировать тех украинских артистов, которые ездят на гастроли Россию. Пока это только соответствующие подписи в телеэфире, а не желтая звезда на сценическом костюме или тавро. Эту изящно-нацистскую идею так называемая певица высказала журналистам украинского издания «Главред». «А еще можно делать так: когда артист пересекает границу, возвращаясь из России в Украину, можно прямо на таможне записывать с ним видео — пусть скажет на камеру: «Я — предатель. Во время войны я поехал(ла) на гастроли в Российскую Федерацию (или получать награды в России)», — на полном серьёзе заявляет Приходько. Ну а артистами, которым с талантом и гастролями повезло больше, чем самой Насте, по мнению самой же Насти, должны заниматься власти. Читайте также: Россия угрожает ядерными ударами, — в МИД Украины паникуют «У тех, кто сейчас управляет страной, в голове еще Советский Союз, потому гастроли в России — это норма. То есть они по-прежнему думают, что есть один большой Советский Союз, потому все ездят из страны в страну», — говорит певица. Как сообщала «Русская Весна», Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил ввести штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, которые гастролируют на территории России. Сама же Приходько без зазрения совести принимала участие в шоу Первого канала «Фабрика звезд 7», а также выступала на «Евровидение-2009» от России.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Мнение: Путин слил. Опять…

Зреет зрада. Путин согласился на миротворцев на Донбассе. Причём, не только по линии разграничения, но и на всей территории ЛДНР, включая российско-украинскую границу. В связи с чем наблюдается всплеск комментариев как с украинской, так и с российской стороны под общим лозунгом «Путин слил». Опять и снова. Дескать, санкции таки сделали своё дело и ВВП под их давлением пошёл на уступки.

Честно говоря, если тупо читать новостные ленты и плохо знать Путина, то всё выглядит именно так. Президент РФ, благодушно улыбаясь, ведёт себя так, как Иван Васильевич Бунша, временно исполняющий обязанности царя Иоанна Грозного, который в ответ на предложение отдать Кемску волость говорит сакраментальное «да забирайте!». Чем тут же ввергает в зрадопереможную истерику добрую половину фейсбука и твиттера.

При этом, есть несколько нюансов, которые остаются между строк.

Во-первых, Путин выразил своё согласие с оговоркой: «Мы как минимум не против, но нужно договариваться с этими непризнанными республиками…»

А это первый гол в ворота Украины, которая в лице заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева заявила, что не будет договариваться с представителями Донецкой и Луганской народных республик о размещении миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Гол номер два: «для Украины главное обсудить вопрос с миротворцами со своими ключевыми партнерами». Но обсуждение зашло в тупик, споткнувшись на теме российских миротворцев. Украина категорически против. Глава Минобороны Украины Полторак, говоря об участии России в миротворческой миссии в Донбассе, подчеркнул, что «не может быть в одном лице и миротворец, и агрессор». Финский же министр обороны считает, что без российского участия не обойтись.

Гол номер три: окончательное решение по вопросу размещения миротворцев ООН на Донбассе принимает Совет безопасности ООН, постоянным членом которого является Россия. Которая наложит вето на любую резолюцию СБ ООН, ссылаясь на отказ ЛДНР принять у себя миротворческую миссию, состав и полномочия которой с ними не согласованы.

Гол номер четыре: если Украина в предложении ООН укажет агрессию России, то это будет означать войну двух государств. Со всеми вытекающими последствиями. Миротворцы, как правило, в таких случаях не участвуют. Если агрессия России не будет указана, значит, имеет место внутренний гражданский конфликт, снимающий все обвинения с России и влекущие отмену санкций и тогда миротворцы могут участвовать.

Бонус: 18 января сего года Верховная рада признала Россию страной-агрессором и возложила не неё ответственность за «оккупацию» Донбасса. Таким образом усложнив себе же юридическую процедуру по введению миротворцев.

Как видите, противоречий более чем достаточно. Главная из которых заключается в том, что раз Украина не признает Донбасс стороной конфликта, то для введения миротворцев необходима подпись России. А согласится ли Россия быть стороной конфликта, да еще в решении ООН? Вопрос риторический. А без согласия фактически воюющих сторон миротворцев в зону практических боевых действий никогда не пошлют.

Так что слова Путина о необходимости договариваться с ЛДНР — это, по сути, нивелирование всех зрад и перемог, имевших место в этом вопросе и возврат на нулевую точку отсчета. И сделал он это красиво.

Я понимаю, что некоторым очень хотелось, чтобы ВВП рявкнул в лицо офигевшего Куца что-то типа «засуньте в ж…пу своих миротворцев! Русские своих не бросают!». Но большая геополитика несколько отличается от соцсетей. Она требует некоторой хитрости. Которая и заключалась в согласии, которым Путин показал себя человеком, искренне готовым принять все условия. Но только после согласия ЛДНР. Которое, как мы знаем, получено не будет!

И теперь вся эта ситуация от и до укладывается в одну цитату из моей любимой сказки: «План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение».

И в объективной реальности хотелки Украины по миротворцам будут выглядеть примерно так:

Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдет,

И выйдет из него не дело, только мука.

Однажды Лебедь, Рак да Щука…

В общем, никто Донбасс не сливает. Выдыхайте.

А хитрый план у Путина есть. И он его в очередной раз продемонстрировал.

Жаль только, что не все его смогли понять).

Юлия Витязева

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

США одобрили поставки Украине ракет Javelin на сумму $47 млн

© Фото : U.S. Army / Charles Rosemond

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на общую сумму в размере 47 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

Теперь стороны могут заключить контракт.

В американском оборонном ведомстве добавили, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США. Уточняется, что решение было принято в ответ на соответствующий запрос украинского правительства.

При этом, согласно сделке, правительство США не будет нести никаких дополнительных обязательств перед украинской стороной.

В американском военном ведомстве также заявили, что продажа Киеву комплексов Javelin защитит ее суверенитет, но не изменит военный баланс в регионе.

“Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать свой долгосрочный оборонный потенциал, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность и удовлетворить свои требования национальной обороны. Украина не будет иметь никаких проблем с внедрением этой системы в свои вооруженные силы”, — говорится в сообщении Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, заявляя, что этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Святые “Джевелины”

Теперь данное решение должен утверждить Конгресс, что более чем вероятно произойдет.Само собой, после начала фактических поставок, можно ожидать расширения номенклатуры вооружений и у ЛДНР.Как и ожидалось, США будут осуществлять достаточно серьезные усилия для того, чтобы максимально затянуть завершение войны в Сирии, создать максимально возможные трудности для России и Ирана, а при возможности, добиться раскола Сирии. Курды выступят очевидным инструментом этой политики, поэтому курдов погибнет много, но и не только курдов. https://lenta.ru/news/2018/03/02/cosmos/ – цинк https://www.golos-ameriki.ru/a/us-russia-threat/4275554.html – более подробно о выступлениее ХайтенаСамо собой, теперь тема перспективных ракетных вооружений и опережающих технологий РФ и Китая будет использования для еще большего наращивания оборонного бюджета.Есть существенная вероятность, что оборонный бюджет на 2019-й год может перевалить за 800 млрд. долларов, ведь кол-во врагов США растет, а значит американский ВПК после безвременья времен Обамы снова на коне. https://russian.rt.com/world/news/487961-rossiya-posol-gosdep-rsmd – цинкНа смену стратегической стабильности приходит долгосрочная стратегическая нестабильность военно-политического характера. В среднесрочной перспективе трудно рассчитывать на прогресс десэкалационных переговоров, в то время, как преобладает алармистская риторика и стороны обмениваются прямыми или завуалированными угрозами, в том числе и военного характера.В целом, не трудно заметить продолжающуюся ускоренную деградацию американо-российских отношений по всем направлениям, что является новой "нормальностью" для значительных сегментов как американского, так и российского военно-политического истеблишмента.Как и говорил Эрдоган, лето 2018-го года обещает быть жарким. Украина и Сирия очевидные источники грядущих эпизодов затяжного конфликта, но полагаю это далеко не единственные страны, на территории которых мы увидим разрастание новой иттерации Холодной войны.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

МИД Венгрии: Украина “наносит удар в спину” Европе

Фото: © РИА Новости / Сергей Кузнецов

МИД Венгрии раскритиковал решение Конституционного суда Украины об отмене закона об основах государственной языковой политики, который разрешал использование региональных языков в работе госорганов. Заявление опубликовано на сайте министерства, передает РИА Новости.

“На Украине проводятся жестокие атаки на национальные меньшинства. Серия связанных действий началась с закона “Об образовании”, продолжилась нападениями на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья, а теперь достигла апогея с отменой закона о языке, который позволял меньшинствам использовать их родной язык”, — заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто, отметив, что подобное было бы невозможно в правовом государстве.

Украина, по словам министра, ожидает от Европы проявления солидарности и в то же время “наносит удар в спину” жестокими мерами по отношению к национальным общинам. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что его страна отказывается поддерживать стремления Киева к интеграции с Европой, пока права меньшинств не будут восстановлены.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, среди прочего, существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, посчитали, что закон нарушает права нацменьшинств. В Москве также пришли к выводу, что документ противоречит конституции и международным обязательствам Киева.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

На контрасте: «послание» Порошенко в пустом зале бывшего завода-флагмана СССР (ВИДЕО)

Главной темой вчерашнего дня стало выступление президента России — зал был полон, а западные СМИ начали выпускать полуистеричные сюжеты ещё до окончания послания. На этом фоне особенно занятно вспомнить прошедшую совсем недавно так называемую пресс-конференцию Порошенко. А донецкий блогер Денис Селезнёв подметил упущенную всеми деталь: место проведения этой конференции. Именно в месте и антураже проведения, по его мнению, состоит суть всего действа. Читайте также: Россия угрожает ядерными ударами, — в МИД Украины паникуют

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Нагнуть Газпром

Статья о споре Нафтогаза и Газпрома https://sharij.net/110576

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

За последние годы Украина упустила 5 млрд, потому что не способна их освоить, — Еврокомиссия

В Еврокомиссии заявили, что возможности ЕС по финансовой помощи Украине превышают возможности Украины освоить эти средства. Об этом на 14-й инвестиционной конференции, организованной инвесткомпанией Dragon Capital, заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Катерина Матернова. «Значительное число проектов, на которые были выделены средства ЕС, так и не были реализованы в Украине. Возможно, не все эти проекты были идеальными, возможно, архитектура части из них оставляла желать лучшего, но сам этот факт впечатляет. За последние годы Украина не смогла получить 5 млрд (отметим, что во время выступления не была указана валюта, но, вероятно, речь идет о евро, — ред.), которые готовы были предоставить ей западные доноры», — заявила она. «Вообще такая проблема характерна для нашего сотрудничества с Сомали и другими африканскими странами, но также и для Украины, Молдовы и Грузии. И это проблема, на которую мы не можем закрывать глаза», — добавила она. Читайте также: Испугались: Пентагон после послания Путина заявил, что ПРО не направлена против России

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

История с падением в обморок

От нормальных людей 707, 708, 709

Исключительно (!) по желанию:

PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…

Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100119243…

Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100156567…

Биткоин: 199FvoicY9b9NrLTgYjG673RpaEiXttJHB

К оглавлению | Источник: www.youtube.com