«Россию никому не сдержать!»: послание Путина парламенту и напоминание для Запада

Рекордное по своей продолжительности послание российского лидера прозвучало в первый день весны. Выступление Владимира Путина продлилось 117 минут, побив «временные показатели» 2009 года – 100 минут. Мероприятие прошло в Манеже, а не в Большом Кремлевском дворце. Его отличительной особенностью стала трансляция инфографики.

Численность журналистов, освещающих данное событие, составила 705 человек, а число гостей превысило тысячу. На мероприятии присутствовали депутаты Госдумы, сенаторы, главы регионов, министерств и основных конфессий. На повестке дня значились социально-экономические вопросы, достижения в области медицины и культуры, разработка новейших технологий и политика импортозамещения, модернизация армии и флота.

Лейтмотивом выступления Владимира Путина стала забота об улучшении жизни и достижение социального благополучия российских граждан. России предстоит преодолеть демографическую ситуацию, повысив рождаемость и сохраняя здоровье нации. С этой целью будут разработаны дополнительные мероприятия на уровне государства, направленные на улучшение медицинского обслуживания населения, строительство яслей, детских садов и школ.

Развитие сельского хозяйства и обеспечение промышленного подъема также являются приоритетными задачами, как и культурное развитие россиян, повышение образовательного уровня школьников и студентов. И не стоит забывать о необходимости обеспечить национальную безопасность России, повысить ее обороноспособность в свете увеличения внешних угроз. С этим задачами должны справиться российская армия и флот, прошедшие модернизацию и получившие новейшее вооружение и военную технику.

В рамках своего выступления президент отметил и тот факт, что в России разрабатываются технологии в ядерной сфере, которые позволят нам противостоять возможным противникам и навсегда изменить стратегический баланс в мире. Именно это способно обеспечить мир во всем мире. В подтверждение этих слов было показано новейшее вооружение и объявлено о создании неуязвимых ракет. Желающие даже могут принять участие в конкурсе и предложить свое название для новых систем вооружения.

Так, Владислав Сурков предложил название «Гиви» в честь командира донбасских ополченцев Михаила Толстых. В Твиттере эту инициативу поддержали, предложив и свои наименования.

Владимир Путин представил и новое гиперзвуковое оружие «Кинжал», которое, по мнению военных экспертов, является «абсолютным оружием» и великолепным достижением военного искусства по своим техническим характеристикам: «Это высокоточная система, которая может поражать любой объект, на любой территории, на любом удалении, хорошо защищенный: от пусковой установки, до центра управления».

Прозвучала и «горькая истина» для западных «партнеров»: «Россию сдержать не удалось. Западу предстоит это осознать».

Сдержать развитие России, определяемое потенциалом ее граждан, любовью к родине и желанием сделать жизнь будущих поколений лучше, невозможно. В очередной раз Путин напомнил противникам и недоброжелателям России о том, что в современном мире государство определяют люди, а не природные ресурсы и производственные мощности.

Поэтому Путин так много внимания уделяет людям как основе России. Они трудятся на фабриках и заводах, защищают границы России, разрабатывают новейшее вооружение, изобретают, творят, учат и обучаются, формируя новую российскую реальность, а в минуты опасности становятся героями, как летчик Роман Филипов, погибший в Сирии, отметил Владимир Путин: «Таких лётчиков как Филиппов у них (у запада) не будет никогда».

Вот поэтому Россию никогда никому не сдержать. Мы не укладываемся в западные рамки, не меняем истинные ценности на потребительское отношение, но всегда способны напомнить «коллегам» о необходимости жить в мире и согласии. И не последнюю роль в этом сыграла фигура российского лидера, проводящего внутреннюю и внешнюю политику, направленную на защиту суверенитета России и восстановление ее позиций в качестве глобального игрока, с мнением которого придется считаться всем.