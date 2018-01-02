Тайны Совхоза имени Ленина в Подмосковье (руководитель Павел Николаевич Грудинин – новый кандидат в президенты от КПРФ)

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина. Корреспондент Накануне.RU своими глазами увидел то, во что кандидат в президенты задумал превратить Россию.

Для немосквича станет сюрпризом, что Совхоз имени Ленина, ставший знаменитым на всю страну после выдвижения его директора Павла Грудинина в президенты РФ, совхозом в привычном понимании не является. На деле это городской жилой район всего в нескольких километрах от станции метро Домодедовская. Еще сильнее удивляет, что детище жизни сурового обличителя власти – пряничный городок из детских сказок. На нужный лад настраивают уже ворота, установленные на въезде.

О том, что это место – формально сельское поселение с одноименным названием – Совхоз имени Ленина, напоминает только традиционное для села соседство памятника вождю мирового пролетариата с “конторой”.

Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых, потерявшееся за памятником Ленину. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.

Местные называют его “замок детства”, построен он был пять лет назад по авторскому проекту. Что интересно, на самом деле здание имеет всего лишь два этажа. Так команда Грудинина сумела обойти действовавшие пять лет назад СНИПы, регламентирующие подобные сооружения исключительно как здания из двух этажей и не более. Команда Грудинина не только сумела пролоббировать строительство, но и смогла сделать учреждение муниципальным. Предприятию замок обошелся в 260 млн руб., в нем действует 180 мест, дети получают их бесплатно в общем порядке, как в любом обычном детском саду.

Всего в Совхозе имени Ленина проживает около 8 тыс. жителей (по другим оценкам, 12 тыс.). Одного детского сада явно недостаточно, и вскоре был построен второй. Он тоже выполнен в форме сказочного замка, хотя и выглядит несколько строже. На главной башне – часы с действующими курантами.

Когда едешь смотреть поселок, говорят, “обязательно посмотрите новую школу”. Московские хипстеры называют 548-ю – “школой будущего”. Устроить в нее детей считается большой удачей.

Павел Грудинин в своих интервью часто признавался в симпатиях к скандинавскому социализму. Еще директор Совхоза, как рассказывают в его команде, уверен, что преступность надо искоренять смолоду. Если детям есть чем заниматься, то им не приходит в голову мысль собираться по подъездам, чтобы пить пиво. И 548-я школа – это сплав скандинавских разработок в образовании и идей местных преподавателей. Максимум свободного пространства и “воздуха” в здании, прозрачные стены классов – это школа, в которой дети находятся весь день, а не только во время уроков. В подходах к обучению упор сделан на раннюю профориентацию ребенка и его максимальное развитие. То есть, лучше, если школьник проявит себя в максимуме сфер деятельности, чем будет терять на это время потом, закончив институт.

Характерно, что речь идет не о набившем оскомину “поиске себя” – в искусстве, шоу-бизнесе и гуманитарных сферах. Да, в наличии и балетные кружки, и театральные, и даже студия звукозаписи и скалодром, но этим сейчас редко удивишь. А вот тем, что в школе есть ремесленный цех, в котором можно учиться столярному делу, портяжному или кулинарному – удивить, пожалуй, можно.

Есть тут и лаборатории для опытов по химии и физике и огромный класс, под завязку набитый робототехникой.

Образование и питание бесплатное, но кружки – за деньги, впрочем, небольшие. Если ребенок вдруг захочет посещать их все сразу – это обойдется родителям в 5 тыс. руб. в месяц. Дети находятся в школе до восьми часов вечера. Говорят, заведение и строилось, чтобы ребенок проводил в ней целый день. Суть концепции шире, чем просто дать ребенку попробовать все. Вместо ставшего уже привычным разделения учеников на гуманитариев, математиков и химиков, здесь действует система разделения на базовые профессиональные направления: инженерное и архитектурное. При этом руководство школы утверждает, что ставит цель выпустить ребенка, обладающего и ремесленными навыками.

В школе масса свободного пространства, где преподаватели могут при желании проводить уроки вне классов. Например, в качестве факультатива иностранного языка можно смотреть в зале кино. А в качестве факультатива физкультуры – заниматься на скалодроме.

Так выглядит учительская в школе №548.

А так обычный, как тут называют, “универсальный” учебный класс.

В заведении учится почти 700 ребят. У младших своя атмосфера. Со второго на первый этаж они перемещаются исключительно по трубе-горке.

По статистике выпускники 548-ой школы все (!) в итоге поступают на бюджет в вузы. Так утверждается.

Построить школу самому без участия государства в России, оказывается, можно. Удивительно, что гораздо сложнее отдать ее потом государству на баланс, чтобы она стала муниципальной. Москва школу брать себе не хотела. Она дорога в обслуживании и находится территориально все-таки вне Москвы. Грудинин же хотел отдать ее именно Москве. Логика тут проста, в столице на ученика в месяц тратится 129 тыс. руб., в Московской области – 70 тыс. руб. Говорят, чтобы убедить чиновников на Тверской забрать учебное заведение себе, Геннадий Зюганов разговаривал с Владимиром Путиным.

Как только Грудинин выдвинулся в президенты, в телеграмм-каналах сразу стали приписывать ему конфликт с Сергеем Собяниным. Но гораздо заметнее напряженные отношения руководства совхоза с властями Московской области и ее губернатором Андреем Воробьевым. Об этом рассказали сразу двое собеседников. Чиновники Грудининым не очень довольны, несмотря на всю очевидную социальную ответственность его предприятия. В совхозе это объясняют тем, что директор отказывается участвовать в общих программах для бизнеса, например, финансировать профессиональные спортивные команды. Конфликтные ситуации возникают и в сфере ЖКХ. Здесь коммунальные услуги на тысячу-две дешевле, чем в остальном Подмосковье. Это тоже якобы не устраивает чиновников.

Тема отношений с государством в совхозе, мягко говоря, не вызывает воодушевления, что несколько неожиданно для аграрного предприятия. Есть уже устоявшееся мнение, что аграрию, даже крупному, в России не выжить без поддержки. “Субсидии – это очень хорошо, но и если их нет, это неплохо”, – говорят в совхозе.

Настороженное отношение чувствуется также и к тем, кто здесь не проживает. Порядок охраняет местный ЧОП “Коловрат”. Попасть в грудининскую школу неместному очень не просто. Есть ощущение, что совхоз вообще всячески пытается отгородиться от москвичей.

Например, Грудинин открыл “Парк сказок”, и он вышел настолько уютным, что превратился в излюбленное место отдыха всех москвичей. Жителям поселка просто перестало хватать места и они попросили Грудинина закрыть парк от “понаехавших”, на что директор возразил: “Как я могу вашего ребенка в парк пускать, а другому ребенку говорить: нет, а тебе нельзя, ты не отсюда?” В итоге пришлось открыть еще один парк только для жителей поселка.

Зато для всех в совхозе работает агро-туристический комплекс. Концепция его взялась из убеждения Грудинина о том, что детям, живущим в мегаполисе, нелишним было бы знать хотя бы то, откуда берется молоко. Родители, у которых нет родни с хозяйством в деревне, могут привезти сюда детей. Тут ребята будут сами доить корову, кататься на лошадях, молоть зерно. Рассказывают, что как-то приехала группа детей, в которой мальчик расплакался, узнав, что коровы не сиреневые.

Понятно, что все описанное стоит денег. Детский сад обошелся в 260 млн, знаменитая на всю Москву школа стоила совхозу 2 млрд руб. На вопрос – “где брали деньги?” – тут отвечают “продавали землянику”. В совхозе говорят, что средства есть потому, что сам Грудинин не считает себя капиталистом (лишь 44% акций ЗАО у него), а его акционерное общество не выплачивает дивидендов. Вся прибыль, как утверждается, идет на повышение зарплаты и пенсионеров, соцпрограммы и модернизацию производства.

Логика предприятия Грудинина – полная экономическая независимость его территории, та самая “опора на свои силы” в отдельно взятом селе (впрочем, это цель максимум). Поэтому “бизнесов” у совхоза несколько. Сдача в аренду складских и не используемых на предприятии помещений, переработка овощей и ягод (например, сырье для соков долгое время покупал Лебедянский завод, выпускавший соки “J7″), добыча и продажа воды из артезианских скважин, животноводство, в том числе своя пасека.

Но главное – клубника. Она в совхозе везде, а не только на полях и логотипе.

Иногда ее заменяют яблоки. Их в совхозе тоже выращивают.

В офисе самого Грудинина тоже есть клубника.

С ягодой же связан и еще один слух о Совхозе имени Ленина, который тоже появился после того, как стало известно о выдвижении Грудинина, что на самом деле его предприятие ничего не производит, а просто перепродает “турецкую клубнику”.

На самом деле совхоз – это 2 тыс. га (70% территории поселения и находятся в сельхозобороте, и 300 га земли заняты под землянику).

В “несуществующих садах” вокруг совхоза растет не только клубника, но и яблоки, груши, смородина, крыжовник, облепиха, черноплодная рябина и малина.

К слову, начиналось все более двух десятков лет назад с научного проекта по выведению особой культуры жимолости. Научная работа агрономами тут ведется и сейчас.

Впрочем, “начиналось” будет сказать не совсем верно. Совхоз работает с советских времен, в нем трудились родители Грудинина и он сам начал трудовую деятельность именно тут сразу после окончания института, в котором получил инженерное образование. С 1982 по 1989 год работал заведующим механической мастерской, с 1990 по 1995 год – в должности заместителя директора, а в 1995 году общим собранием был избран директором ЗАО “Совхоз имени Ленина”.

Но именно своим “научным” подходом к сбору клубники совхоз и обрел свою первоначальную славу в соседних районах… и политических организациях. Грудинин каждое лето бросает клич по всей Москве, а также по партиям и движениям, которые работают с совхозом, предлагая приехать на сбор урожая. Работа волонтеров оплачивается ягодой же. 10% от собранного волонтер получает на руки. Уже несколько лет подряд за грудининской клубникой на поля съезжается вся левая тусовка столицы. Так что, можно утверждать, что свою предвыборную кампанию Грудинин начал довольно давно.

Однако очевидно, что основную работу делают не политически активные граждане, а обученные тяжелому труду работники на зарплате. Грудининская клубника оказывается на прилавках и рынках уже с утра, когда сбор только начинается. Оперативность достигается за счет организации, а также того, что ягоду не нужно мыть тщательно. Трактор сразу забирает паллеты с поля и отвозит на весовую, где ее взвешивают, тут же стоят машины, в которые она грузится. В машине ее уже ждет продавец. Исключить этап промывки для достижения товарного вида получается потому, что ягода не касается почвы, даже если идет дождь. Для этого мульчируется солома и раскладывается между рядами, таким образом, когда ягода растет, она ложится на солому, а не на землю.

Благодаря технологии капельного орошения на полях грудининская клубника получает воду по часам и вырастает необычайно крупной.

Зимой постоянные рабочие совхоза с полей уходят не в отпуск, а на другие работы, трактористы убирают на улицах снег, остальные трудятся в цехах переработки. В совхозе, напомним, кроме клубники, выращиваются и овощи, тут же они и перерабатываются.

Раньше сырье для соков, получаемое из морковного пюре, продавали крупным производителям. Теперь тут сами делают и 16 сортов собственных соков, и узвар из клубники.

“Совхоз имени Ленина” всегда был и животноводческим хозяйством, при этом тут отдают себе отчет в том, что эта отрасль по умолчанию убыточная в России. Говорят, Грудинин верит, что так будет продолжаться недолго и новые технологии, тот же интернет вещей, изменят ситуацию. Животноводческая ферма совхоза – одна из самых модернизированных в стране. На ней установлено оборудование, подключенное к беспроводному интернету, что позволяет осуществлять тонкий и удаленный контроль за хозяйством и техникой. Есть робот, который убирает за коровами продукты жизнедеятельности, есть автоматическая дойка – захотела корова подоиться, она идет к автомату, который сам моет, обрабатывает ей вымя и берет на пробу первую струйку молока. Если животное здорово – дойка начинается. После корова получает лакомство, чтобы не ленилась доиться впредь. Хитрые и прожорливые коровы, которые злоупотребляют удойкой, вместо лакомства получают легкий удар током.

Весьма непросто было разобраться за недолгое пребывание в поселке в отношениях Грудинина и КПРФ. Партия явно окормляет и поддерживает своего выдвиженца. На одной из высоток совхоза даже стоит огромный шар с партийной символикой, будто указывая – “это место за нами”. Но кто на самом деле играет в этом альянсе первую скрипку и насколько он долговечен, непонятно. Совхоз Грудинина вряд ли может быть воспринят как образцовый идейными борцами с частной собственностью и за права трудящихся. Вряд ли они вообще согласятся его и совхозом-то называть. Но вот для социал-демократов это очевидный пример успеха их идей на российской почве.

На самом предприятии с тревогой следят за тем, как шеф в очередной раз врывается в политику (первый его политический поход тут датируют 1997 годом). Опасаются, что излишнее внимание государства, которому здесь не очень доверяют, не только не принесет результата, но и разрушит этот рукотворный город-сад.