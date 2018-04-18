«Денег нет» – денег тьма

Главная прибыль олигархов – в расхищении богатств страны (а это и наши богатства!) и дележке прибыли от всех предприятий, ведь каждое из них ежечасно, ежедневно, каждый месяц и все эти годы дает прибыль. Раньше она целиком поступала в казну, чтобы мы бесплатно учились, лечились, имели бесплатные квартиры, ездили за копейки в пионерлагеря и санатории и т.д. А теперь вся прибыль идет в карманы олигархов. Каким образом? Просто 90% всех предприятий страны – частные, это акционерные общества, а главные акционеры там – наши богатеи, они и забирают себе всю прибыль. И им всего хватает… Причем можно быть акционером сразу на десятках, сотнях, даже тысячах предприятий и везде иметь долю.



Повсюду, в общем-то, одни и те же лица – несколько сотен олигархов, порядка 500 семей (не считая тех, кто состоит акционером тайно, через подставных лиц). Это и есть элита страны, и у нее 90% всех денег и богатств России. Они-то и владеют всей нашей экономикой, по сути, всей Россией! Они давно уже приватизировали страну, превратили ее в громадное АО. Ведь нам, по сути, ничего не принадлежит. У нас отобрали, украли Родину. Что защищать-то? Заводы Дерипаски? Собственность прочих паразитов? А они черпают несметные прибыли из нашей Родины!



Известно, в год мы продаем ресурсов на 20 трлн рублей и только 7 трлн из них попадает в казну, остальные 13 – в те же карманы (а так как больше половины экономики отдали иностранцам, то и львиная доля прибыли – им). И зачем с нами воевать, если и безо всякой войны чуть не всю нашу экономику за бугром прибрали к рукам? А с ней и прибыли? Вот так нас грабит Запад!



Также известно: от продажи нефти и газа в карманы олигархов идет в 400 раз больше, чем в казну! (т.е. продали тонну нефти – это нам, продали еще 399 т – это им). И таким образом, только за последний год 200 наших олигархических семей разбогатели (наворовали) на 100 млрд долларов (на 6 трлн рублей). Они надежно (как им кажется) упрятали всё наворованное в офшорах – там скопилось уже больше 1 трлн долларов – 60 трлн рублей! 4 бюджета страны! Вот где наши денежки! Вот откуда тысячи дворцов, которые выросли по всей России (и не только) как грибы после дождя у нас в стране и на лазурных берегах.



А вообще денег у нас тьма, немерено: еще несколько триллионов спрятаны в фондах, 7 наших триллионов крутятся в Америке, да в банках валяются без дела более 55 трлн (22,5 трлн у физических лиц). Если еще забрать деньги от водки, курева и национализации плюс прогрессивный налог (80% бюджета США – от налогов на богатых) – деньги вообще девать будет некуда!



Пойдут они на достойное повышение «минималки»? Да никогда! Так, чуть-чуть кинут (до прожиточного минимума). Пойдут они на прогрессивную шкалу? Да никогда! Это резко ограничит их прибыли. Будут они границы закрывать? Да никогда! Ведь награбленное нужно еще и сохранить, то есть вывезти. Пойдут они на национализацию? Да никогда! И президент не пойдет! Это смерть для них! Национализируй – и их не станет! Это срубить сук, на котором сидишь. Та же спиртоводочная промышленность – при царе и в СССР давала 30% денег в бюджет, а сегодня – только 1%. Почему? А потому что там в акционерах вся элита страны! И полно иностранцев! Они-то и забирает себе 29%! Это если не касаться главной их кормушки – Газпрома (который ежегодно не доплачивает в бюджет 1,8–2 трлн рублей).



Итак, бюджет пустой, денег нет ни на что, потому что 90% всех прибылей и денег – у олигархов, у элиты. Государству (и нам – всему народу) достается только 10%. Но они тоже не для нас с вами, эти средства тоже бессовестно разворовывают. Счетная палата насчитала: в минувшем году объем средств, потраченных с нарушениями (читай – украденных), – около 2 трлн рублей – вдвое больше, чем в 2016 году. Хотя это только верхушка айсберга. А реально разворовывают по полбюджета и более (как-то в 2011 г. промелькнуло сообщение: коррупция 300 млрд долларов. По тем временам – 9 трлн рублей. По теперешним – все 18 трлн! А бюджет – всего15 трлн). Думаете, сегодня меньше? Ой ли! Ведь коррупция практически узаконена!



Как воруют? Через откаты-распилы в госкорпорациях. Их главный смысл – именно изъятие государственных средств, перекачка их в личные карманы. К примеру, стоимость строительства футбольного стадиона в мире (чемпионат мира на носу) – 4–6 тыс. долларов на одно место вместимости. Так то ж в мире! А у нас – больше 10 тыс., а кое-где – 15–20 тысяч! То есть на 4 тыс. построили, а 6–16 тыс. – в карман! То же самое с мостами, стоимость стро­ительства – 6–12 млн долларов... Такой механизм грабежа казны был отлажен еще в Сочи и на стройках к саммиту АТЭС. Сам саммит обошелся нам в 680 млрд, а Сингапур провел в 200 раз дешевле. Мост на остров Русский обошелся нам в 60 млрд, а китайцы за такую же сумму построили мост в 35 км! 1 км дороги в Сочи стоил 160 млрд, а у китайцев – 8 млрд. Арифметика проста: на 8 млрд строили, а 152 млрд делили…



А ведь до 2001 года у нас не было миллиардеров-олигархов! Олигархический капитализм – явление новейшей эпохи. Предводители нынешнего режима знают все нервные узлы экономики, чтобы обеспечить сверхэксплуатацию народа, выжать из него все соки, обобрать как липку, до нитки! И обобрать всю страну.



То есть олигархат в совершенстве отладил механизм «доения» России в пользу нескольких сотен семей (и иностранцев). И он точно знает, образно говоря, как ощипать курицу, чтобы она орала отчаянно, но не умерла… В общем, как подытожил Ю. Болдырев («Советская Россия», №8): «…есть единый олигархический режим во главе с нынешним президентом. И этот режим за последние 17 лет, по данным ЦБ, вывез из страны за рубеж минимум 750 млрд долларов» (а по данным независимых аналитиков, 1–1,5 трлн, или 60–90 трлн руб.). Вполне внятная и однозначная цифра. Вот в чем суть! Все остальное не имеет никакого значения!»… Богатенькие, вам хорошо? А дочку изнасилуют? А сын сопьется или снаркоманится, в бандиты уйдет? Это вас устроит?



Еще не забудем: капитализм-то у нас бандитский, государство криминальное. А что это означает? Просто в любой шайке принято щедро делиться с атаманом и не жалеть. А иначе не поздоровится, тюрьма. А кто атаман? Потому с каждого отката, с каждого распила или взятки наверх идет хорошая, щедрая доля (из Приморья при Дарькине, к примеру, каждые 10 дней в Москву увозили чемодан долларов). Вот что такое бандитский капитализм. И кто его создал? Понятно, кто нас так лихо грабит и кто «доит» Россию?.. Нравится вам жить в таком государстве? На кой черт оно нам такое? Пора менять элиту! Или что, пусть и дальше грабят?..



Эту элиту все устраивает, они в шоколаде. И менять ничего не собираются. Не будет ни прогрессивного налога (плюс 1,5 трлн к бюджету), ни госмонополии на спиртное (еще плюс 1,5 трлн), ни выхода из ВТО (почти 5 трлн ущерба), ни достойных зарплат и пенсий и никакого развития – ни-че-го! И никакой национализации не будет! Казалось бы, чего проще? Национализируй – и десятки триллионов снова потекут в казну, а не мимо нее. И бюджет как минимум удвоится. Нет, не хотят... А вывоз капитала по 1,5 трлн в год тоже продолжится. И будет президент изо всех сил защищать такое государство. Как? С помощью избирательной системы, которую сам же и создал – систему фальсификаций для удержания власти.



Правда, совсем недавно президент вдруг прозрел и выдал: «Нам нужно мощно рвануть вперед!» Вот это да! Позвольте, а где ж вы раньше-то были? Или этот пассаж-«обещалка» все из той же оперы – типа удвоить ВВП, догнать Португалию, создать 25 миллионов рабочих мест? Похоже на то...



Но – совершенно неожиданно – появился вдруг другой, по-настоящему альтернативный кандидат. Появился выбор! И появилась надежда! Кто это? Грудинин со своим Совхозом имени Ленина. И на него обрушили всю мощь медиа-подавления.



Давно пора понять: против нас уже 30 лет ведут психологическую войну. Что это такое? Классический пример: в двух соседних комнатах показывают один и тот же портрет, в одной говорят: это великий ученый, лауреат. В другой – это закоренелый преступник-рецидивист, руки по локоть в крови. Люди верят и тому, и другому. Люди вообще безоговорочно верят всему, особенно ТВ, такова природа человека. Сомневаться способны немногие. Этим и пользуются. Вот брякнул Жирик на всю страну, что Грудинин олигарх – всё, большинство верит. Вранье, конечно, но попробуй докажи! Извиняться-то на всю страну они не собираются? И так врут всегда, везде и по любому поводу – это и есть психологическая война… Пора бы оглянуться на жизнь, сбросить шоры с глаз, избавиться от теледурмана и начать думать своей головой. Дружно прийти и проголосовать! И тогда мы победим!

Источник: www.sovross.ru