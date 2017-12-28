С какой целью на политические подмостки выпущен Грудинин?
23:02. 28 декабря 2017 Просмотров - 341 2 коммент. Опубликовал: brahman
Доверенное лицо Путина как кандидата в президенты РФ в 2000 г. Павел Николаевич Грудинин. Это неоспоримый факт.
Вопрос в другом: почему значительная часть комментаторов и аналитиков считает, что Грудинин – это путинская креатура, что он должен стать премьер-министром, что вообще кандидат от КПРФ способен принести России пользу???
Давайте разбираться, опираясь при этом на факты, и, по возможности, не измышляя гипотез.
Та часть аналитиков, которая утверждает, что задача Грудинина – отобрать голоса у Путина, безусловно, права. Собственно, эта цель молниеносного выдвижения председателя ЗАО была очевидна с самого начала.
И тут же возникает естественный вопрос: а кому это на руку? Какие силы заинтересованы в том, чтобы нынешний Президент РФ набрал как можно меньше голосов?
Вопрос в другом: почему значительная часть комментаторов и аналитиков считает, что Грудинин – это путинская креатура, что он должен стать премьер-министром, что вообще кандидат от КПРФ способен принести России пользу???
Давайте разбираться, опираясь при этом на факты, и, по возможности, не измышляя гипотез.
Та часть аналитиков, которая утверждает, что задача Грудинина – отобрать голоса у Путина, безусловно, права. Собственно, эта цель молниеносного выдвижения председателя ЗАО была очевидна с самого начала.
И тут же возникает естественный вопрос: а кому это на руку? Какие силы заинтересованы в том, чтобы нынешний Президент РФ набрал как можно меньше голосов?
Не знаю, как считаете вы, уважаемые читатели, но для многих ответ достаточно очевиден: заинтересованы как минимум те силы, что устраивали в предыдущих президентских выборах многочисленные болотные митинги и выступления. Уточнение "как минимум" – это дань уважения Пякину и знак согласия с его предположением.
Каким? Делегитимизация выборов Путина есть цель также и глобальных управителей. Мы же имели в виду чисто американских и европейских спонсоров Болотной. Т.е. ослабление Путина очевидно выгодно американцам, их страновой элите, но Валерий Викторович сюда добавил и более сильного игрока: глобальное управление.
Как бы то ни было, прав Пякин или нет, но то, что ослабление Путина выгодно страновым элитам Запада – это факт неоспоримый, доказанный всем ходом предыдущих президентских выборов. Мы же все помним, как иные представители Левого фронта, КПРФ, других партий ходили на инструктаж в американское посольство в Москве. Помним, ведь, не так ли?
Также мы не забыли, что ярые и яркие представители лидеров Болотной, вроде Удальцова, уже тогда признавались, что никакой альтернативной программы развития страны у них не было!
Вот Удальцов, высказался он от имени Немцова, Навального, Рыжкова и, конечно, своего собственного.
„В оргкомитете митинга собрались очень разные люди. И когда нас спрашивают, когда мы опубликуем свою общую экономическую программу, я говорю: мы бы с радостью, но общую программу экономическую мне, Немцову, Навальному, Рыжкову сделать очень трудно.”
Смотрите, как любопытно тогда могло получиться: Путина бы под давлением Болотной не переизбрали, а взамен власть на какое-то время перехватили бы обычные площадные говоруны, спонсируемые американцами. Вы только представьте себе, в какой России мы бы жили сегодня! Если, конечно, тогда страну бы не раскололи те, у кого программа по расколу была, в отличие от желавших порулить неизвестно куда и как Удальцова и К°.
Да и то сказать: какая главная стратегическая цель была у Удальцова, Навального, Рыжкова и иже с ними?
"Стратегия — это длительный период, большая цель. У нас большая цель — новая Россия, свободная, с честными выборами."
Оказывается, выборы – это одна из главных стратегических задач. А говорить про "новую", да ещё "свободную" Россию – это на уровне лексики незабвенной Эллочки Щукиной. Помните её "Хо-хо! Толстый и красивый."
Свободная – от чего? Для кого? Как? А ведь это всё совсем не праздные вопросы. Свободная Россия для иностранного капитала? Для народа? Для безпредела чиновников? Для мракобесия иудейских деятелей театральных, кинематографических и иных подмостков?
А ведь флаг ратовавших за освобождение Удальцова с подельниками – это ведь для кого-то также является выражением свободы!
Митинг оппозиции за свободу „политзаключенных”: Ходорковского, Удальцова и иже с ними
Ладно, скажет терпеливый читатель, тому уже почти шесть лет минуло, а мы же о дне сегодняшнем говорим, конкретно – о кандидате в президенты Грудинине.
Экскурс в не столь давнюю историю нам был необходим. Ибо сегодняшний Грудинин опирается… на те же силы, на те же ресурсы, что были задействованы в упомянутом историческом эпизоде, на того же Удальцова, наконец.
С одним, но существенным исключением: теперь грудининцы хвалятся тем, что у них есть программа преобразования страны!!!
О ней – чуть ниже, а пока отметим для себя следующий факт: под видео примазывающегося к концептуалам небезызвестного Разумея можно найти ссылку на эту самую программу.
Сама по себе попытка осмыслить феномен Грудинина похвальна, а вот некоторый изъян в логическом мышлении бросается в глаза. Впрочем, Разумей этот недостаток умело возмещает замаскированным под приличия хамством, да ещё подаваемым в форме концептуального начётничества.
Например, Емельян утверждает, что появление Грудинина потребно Путину для того, чтобы, обеспечив максимальный по идеологии спектр кандидатов, легитимизировать будущее избрание Путина президентом (4:20).
Вот только неясно, чем Грудинин с программой, одобренной КПРФ, отличался бы от кандидата Зюганова, выступавшего бы с той же самой программой??! Ведь и в том, и в другом случае коммунистически настроенному избирателю дали бы его кандидата. Уже не говоря о том, что отобрав с Грудининым вместо Зюганова больше голосов у Путина, говорить о более серьёзной легитимности как минимум странно. Так что логика Разумея остаётся для нас загадкой…
Так куда же ведёт ссылка на программу кандидата Грудинина? Ведёт она на сайт… бышего близкого соратника Бориса Николаевича Ельцина, в народе – ЕБНа. Имя этому соратнику мужа Наины Ельциной – Юрий Болдырев.
Да, да, это тот самый Болдырев, который вначале участвовал в предательской для России Межрегиональной Депутатской Группе, МДГ, а затем занял должность личного консультанта Ельцина.
Это Болдырев, который с 1991 по 1992 гг. — член Высшего консультативного совета при председателе Верховного Совета РСФСР, а затем при Президенте Российской Федерации. Кто был этим президентом, надеемся, фамилию не надо напоминать?
Это тот самый Болдырев, буква чьей фамилии присутствует в названии одной российской партии. Партии, нанёсшей, пожалуй, наибольший материальный вред стране. Партии, которая под очередной Новый год, когда депутаты уже начали его праздновать, протолкнула в Думе губительнейший для страны закон о приватизации сотен и сотен наших российский месторождений природных ресурсов.
Название этой партии – "Яблоко", где буква "Б" – от фамилии одного из трёх её основателей. Есть ещё и "Л" от Лукина и "Я" от Явлинского. Короче, "БЛЯ", которое, почему-то, назвали "Яблоком".
Это тот самый Болдырев, через полгода после назначения которого Ельциным в качестве заместителя Председателя Счётной палаты был достигнут пик приватизации народной собственности.
Кстати, Юрий Юрьевич обладает удивительным свойством: вырывать свою собственную, с нашей точки зрения – гадкую, персону из реального исторического контекста. И тем хуже для исторических фактов, когда к микрофону подходит Болдырев!
Закон же тот грабительский многим известен под названием СРП – Соглашение о разделе продукции. Лучше всех о его кабальных для России условиях рассказал Караулов в своём замечательном сериале о Путине.
Что же вещал в конце 2011 года бывший член либероидной МДГ, бывший личный консультант ЕБНа, бывший назначенец того же Ельцина в руководство Счётной палаты?
Ругает ельцинскую приватизацию член Верховного Совета СССР, председатель подкомитета по экономическому законодательству в 1991 году! Тот, кто закладывал законодательные основы под будущую приватизацию, в т.ч. проводившуюся и Семьёй, которой верно служил Болдырев.
Это Главный Государственный инспектор РСФСР, начальник Контрольного управления Администрации Президента Российской Федерации осуждает действия ельцинской власти (1992-1993 гг.)?!!
И вот этот обласканный ЕБНом субъект, ничтоже сумняшеся, осуждает ельцинизм!
Понимаете, ельцинский клеврет, служивший ему верой и правдой в течение 10 лет, находившийся в самой сердцевине процессов приватизации российской народной собственности, один из создателей вражеского "Яблока" осуждает чиновников ельцинского периода!
И как осуждает!! Патетично!!! Ай да Болдырев, вот уж точно – их сукин сын…
Лидеры Болотной – "это все те, когда они были в сердцевине власти, – выборы проводились не менее цинично, не менее оскорбительно для граждан.
А как эту молодёжь не отдать нашим циникам? Тем, кто сдавал природные ресурсы оптом, кто уничтожал наш оборонный комплекс, кто если и лично не организовывал, то поощрял, и потакал, и обосновывал… махинации на всех предшествующих выборах, включая выборы, так называемые выборы Ельцина в 96-ом году. Вот…
Кто прямо участвовал и организовывал, в конечном счёте, в этой грабительской, не менее оскорбительной, на самом деле, приватизации…"
Ну каков, а? Личный (и официальный) консультант Ельцина, назначенец последнего в орган, легитимирующий приватизацию, точнее, приХватизацию – он, по его же словам, вообще ни при чём: такой белый и пушистый, "как СнЫгурЫчка"…
Один раз ему уже удалось поучаствовать в уничтожении нашего государства.
Короче, программа будущего переустройства России возможным президентом Грудининым вывешена на сайте Болдырева. Это некогда уважаемый ресурс Кирилла Мямлина "ИВК" – Институт Высокого Коммунитаризма. Но уже давно на сайте публикации подписаны лишь одним именем: Болдырев.
Читаем заголовок программы:
Смотрите, выше – согласованная позиция движения, где не так давно активным участником был Удальцов (который, кстати, и организовал недавно интернет-праймериз, с целью выдвижения единого кандидата от левых сил); движения, члены которого были активными участниками болотных митингов; движения, некоторые члены которого исправно отмечались в посольстве США в период предыдущих президентских выборов.
Заметьте, мы не озвучиваем гипотез, не опираемся на чьи-то домыслы, а всего лишь приводим в более-менее стройную систему всем известные факты. Ранее известные, либо для некоторых ставшие сегодня таковыми.
Более того, на съезде означенного на картинке (даже неясно: брать ли в кавычки следующее слово или нет?) патриотического движения сначала кандидатом в президенты был выдвинут не Грудинин, а Болдырев! Однако, тут мы вынуждены спуститься до предположения, хозяева данной патриотической тусовки правильно подсчитали, что шансы Грудинина несравненно выше, чем яблочника Болдырева. Впрочем, это и без предположений очевидно.
Итак, Грудинин – успешный бизнесмен районного уровня, сумевший значительно обогатиться.
Акционерами ЗАО в 1995 году были 526 акционеров (работников совхоза), в 2017 году осталось 40 акционеров ЗАО (большинство акций у менеджеров и у самого Грудинина)
Грудинин – не слишком до сегодняшнего дня успешный политик, который перепробовал уже не одну общественную организацию. Был в "Единой России", затем просил Жириновского принять членов своего ЗАО в ЛДПР, теперь, вот, выступает от КПРФ.
То, что Грудинин заботится о своих работниках, так это отлично! Вот только столь некрепкий в своих политических убеждениях человек со всей очевидностью неспособен консолидировать Россию. И это не гипотеза и не домысел, это – правда жизни.
Успехов в правом деле всегда добивались люди с крепким нравственным стержнем внутри, успехи же политических флюгеров всегда недолговечны.
Даже факт статуса Грудинина в качестве доверенного лица Путина спустя 17 лет никоим образом не может служить гарантией того, что первый смог бы или даже стал бы продолжать все те благоприятные для России действия, которые в последние годы предпринял Владимир Владимирович.
И цель выдвижения Грудинина, главная цель, очевидна любому здравомыслящему человеку: то, что врагам России не удалось сделать в предыдущем выборном цикле с помощью технологий оранжевых революций, в цикле нынешнем проводится в жизнь в весьма респектабельной манере.
Разбужены резервы "спящих", призванные если не убрать Путина с поста, то как минимум резко понизить легитимность его будущего избрания. Внешне действительно всё обставленно чинно и благородно: красивая (однако нереалистичная) программа Болдырева, КПРФ и К°, постоянное мелькание слова "патриот" и очень вкусная морковка для народа: средняя зарплата по ЗАО Грудинина в 70 тысяч рублей.
Внешне всё красиво, благопристойно и невероятно демократично-привлекательно. Но это – оболочка, лишённая, как и во времена болотной оппозиции, реального содержания.
Главная цель кураторов Зюганова, Болдырева, Удальцова и иже с ними остаётся неизменной: чтобы России не было.
И если вы пойдёте голосовать за Грудинина, то знайте: оправдания типа "я не знал" собрать Россию не помогут.
С.Ю. Сальников
Источник: ss69100.livejournal.com
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А я яй,как жо так,задеть религиозные чуйства некоторых адептов.)))Прям железом по стеклу,или серпом по причиндалам.)Ну что там навальный,или фрик мальцев,тут должон быть кандидат из народу,такой весь мужик от сохи,с корявыми от чижолой работы мозолистыми ручищами,которыми он бороздит плугом просторы нечерноземья,поднимая урожайность топинамбура до невообразимых высот.)Мужик нашелся,правда не корявый,а кучерявый,да еще и председатель,и не бороздит,а конкретно пи.дит по делу.Ну прям икону пиши.Соловьев его конкретно спрашивает,а кака ваша зарплата,а он конкретно без увиливания-20 лямов в год.Ну это же на порядок выше чем у ваших работников говорит ему Соловьев,-..ну я же и работаю не моргнув глазом отвечает кандидат в кандидаты.)Да и прям что тут осуждать,подумаешь на грядках с клубникой ковыряться,надо же всем энтим руководить,а это уже тяжкий труд,это вам не на галерах грести.)))