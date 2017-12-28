С какой целью на политические подмостки выпущен Грудинин?

Доверенное лицо Путина как кандидата в президенты РФ в 2000 г. Павел Николаевич Грудинин. Это неоспоримый факт.Вопрос в другом: почему значительная часть комментаторов и аналитиков считает, что Грудинин – это путинская креатура, что он должен стать премьер-министром, что вообще кандидат от КПРФ способен принести России пользу???Давайте разбираться, опираясь при этом на факты, и, по возможности, не измышляя гипотез.Та часть аналитиков, которая утверждает, что задача Грудинина – отобрать голоса у Путина, безусловно, права. Собственно, эта цель молниеносного выдвижения председателя ЗАО была очевидна с самого начала.И тут же возникает естественный вопрос:Какие силы заинтересованы в том, чтобы нынешний Президент РФ набрал как можно меньше голосов?