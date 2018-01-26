С какой целью создан проект “Грудинин”?

Концептуал СМИ В этом ролике мы попытаемся разобраться с какой целью на политические подмостки выпущен Грудинин?

Совсем недавно в отечественном информационном пространстве появилась такая фигура, как Павел Грудинин.

Часть блогеров, политологов и аналитиков считают Грудинина проектом Кремля, прочат ему должность премьер-министра у Владимира Владимировича, другие же эксперты говорят, что Грудинин патриот, который всего добился сам и готов «поднять Россию с колен».

Все же не понятно, каким образом офшорный олигарх и кандидат от нынешней буржуазной партии КПРФ, вообще способен принести пользу России?

В этом ролике мы попытаемся разобраться, опираясь при этом на факты, чей же проект «Грудинин» и какие цели преследуют люди, продвигающие данного кандидата.

==========================================================================

Рекомендуем:

============================================================================



