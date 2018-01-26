С какой целью создан проект “Грудинин”?
В этом ролике мы попытаемся разобраться с какой целью на политические подмостки выпущен Грудинин?
Совсем недавно в отечественном информационном пространстве появилась такая фигура, как Павел Грудинин.
Часть блогеров, политологов и аналитиков считают Грудинина проектом Кремля, прочат ему должность премьер-министра у Владимира Владимировича, другие же эксперты говорят, что Грудинин патриот, который всего добился сам и готов «поднять Россию с колен».
Все же не понятно, каким образом офшорный олигарх и кандидат от нынешней буржуазной партии КПРФ, вообще способен принести пользу России?
В этом ролике мы попытаемся разобраться, опираясь при этом на факты, чей же проект «Грудинин» и какие цели преследуют люди, продвигающие данного кандидата.
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Рекомендуем:Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Молодцы, ребята 5 баллов. Продолжайте в том же духе, лейте воду на мельницу Грудинина. Огромная вам благодарность за помощь.
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Все безупречные политики на том свете, может быть по тому и безупречные. А что с ВВП? Кругом наживаются, а он чист? Лично мне ХПП надоел, да и после Сердюкова, бывшего подчинённого ВВП, не верю и самому ВВП. Если история повторяется, то точно в виде фарса: попы Гапоны какие-то мелкие пошли.
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Как этот бред достал, честное слово, эта заказаху вызывает только злость по отношению к её авторам, сколько можно нести эту околесицу, неужели эти лжецы реально думают, что пользователи интернета настолько тупы, чтобы поверить этому бреду. Нет, они несут этот бред, и ещё мнят себя какими-то спасителями от ужасных коммунистов-олигархов. Это напоминает фильмы про зомбо-апокалипсис, авторы которых пока их выдумывают, снимают фильмы, а потом, на белом глазу, начинают сами в это верить и убеждать других в надвигающемся зомбо-апокалипсисе. Люди, предвыборная компания в России превращается в зомбо-апокалипсис, спасайтесь кто может!
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:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)))))))))