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С какой целью создан проект “Грудинин”?

19:26. 26 января 2018 Просмотров - 443 5 коммент. Опубликовал:

В этом ролике мы попытаемся разобраться с какой целью на политические подмостки выпущен Грудинин?

Совсем недавно в отечественном информационном пространстве появилась такая фигура, как Павел Грудинин.
Часть блогеров, политологов и аналитиков считают Грудинина проектом Кремля, прочат ему должность премьер-министра у Владимира Владимировича, другие же эксперты говорят, что Грудинин патриот, который всего добился сам и готов «поднять Россию с колен».
Все же не понятно, каким образом офшорный олигарх и кандидат от нынешней буржуазной партии КПРФ, вообще способен принести пользу России?

В этом ролике мы попытаемся разобраться, опираясь при этом на факты, чей же проект «Грудинин» и какие цели преследуют люди, продвигающие данного кандидата.

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Рекомендуем:

Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович

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RussiaPost

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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5 коммент.»

  • 204 146
    Евгений 26 января 2018 в 21:00 Ссылка Пометить
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    Молодцы, ребята 5 баллов. Продолжайте в том же духе, лейте воду на мельницу Грудинина. Огромная вам благодарность за помощь.

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    Владислав 26 января 2018 в 21:04 Ссылка Пометить
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    Все безупречные политики на том свете, может быть по тому и безупречные. А что с ВВП? Кругом наживаются, а он чист? Лично мне ХПП надоел, да и после Сердюкова, бывшего подчинённого ВВП, не верю и самому ВВП. Если история повторяется, то точно в виде фарса: попы Гапоны какие-то мелкие пошли.

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  • 305 181
    Юра 26 января 2018 в 22:06 Ссылка Пометить
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    Как этот бред достал, честное слово, эта заказаху вызывает только злость по отношению к её авторам, сколько можно нести эту околесицу, неужели эти лжецы реально думают, что пользователи интернета настолько тупы, чтобы поверить этому бреду. Нет, они несут этот бред, и ещё мнят себя какими-то спасителями от ужасных коммунистов-олигархов. Это напоминает фильмы про зомбо-апокалипсис, авторы которых пока их выдумывают, снимают фильмы, а потом, на белом глазу, начинают сами в это верить и убеждать других в надвигающемся зомбо-апокалипсисе. Люди, предвыборная компания в России превращается в зомбо-апокалипсис, спасайтесь кто может!

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  • 0 0
    Прут 26 января 2018 в 22:42 Ссылка Пометить
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  • 3209 2263
    Владимир 26 января 2018 в 22:53 Ссылка Пометить
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    :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)))))))))

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