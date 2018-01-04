Почему фермеру-олигарху Павлу Грудинину никогда не быть Президентом России!

Это обновлённая и дополненная версия моей ранней публикации "Москва — Третий Рим? А который именно? Ведь два первых Рима были по отношению к друг другу антиподами!".

Постараюсь писать максимально кратко, дабы не превращать статью в книгу, поэтому буду излагать здесь только самое важное, что надо знать современному человеку.

Напомню для начала старую истину: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего" (М.Ломоносов).

Начать писать на эту тему меня вынудила очень неоднозначная реакция читателей на мою предыдущую статью "Путин достоин всенародной поддержки и сейчас, и на выборах 2018!".

Я заострил внимание читателей в этой статье на то, что очевидно, но не вполне понятно большинству моих соотечественников.

Гербом России является двуглавый орёл с поднятыми вверх крыльями, а Вооружённые Силы Российской Федерации, российская полиция а также подчинённая Путину "Росгвария" работают под символикой двуглавого орла с опущенными вниз крыльями.

Невероятно, но факт! И это не может не удивлять никого, кто знает, что всякая власть опирается на символы, ибо, как говорил Конфуций: "Знаки и символы правят миром, а не слово и закон".

Почему же символы правят миром? Как это возможно?!

Прежде всего символы потому правят миром, что один-единственный зрительный образ может нести в себе больше информации, чем тысячи произнесённых кем-либо слов. Во-вторых, символ, как зрительный образ, выполняет функцию притяжения к себе людей или объединения внутри себя целого набора смыслов.

Кстати, с точки зрения эзотерики и лингвистики, слово "символ" является антонимом слову "диавол". И это не "игра слов", это так и есть!





ДИАВОЛ (диа-вол) (лат. diabolus) – разделение единого целого на противоположные части, например разделение круга пополам по диа-метру. Источник. СИМВОЛ (сим-вол) (symbolum/symbolus) – некий единый образ, состоящий из взаимосвязанных частей, условно передающий какую-либо мысль или идею, какое-либо переживание и тому подобное. Символ служит условным обозначением какой-либо величины, условный знак, «соединяющий» предмет в единое целое (греч. δμβολον - опознавательный знак для членов определённой общественной группы).ДИАВОЛ (диа-вол) (лат. diabolus) – разделение единого целого на противоположные части, например разделение круга пополам по диа-метру.

Приказ №300 Министерства Обороны России "О правилах ношения военной формы", изданный 25 июня 2015 года, говорит о том же:

"Знаки различия — один из древнейших артефактов. На протяжении всей истории племён существовали особые символы, которые позволяли отличить членов одного рода от другого. Такие знаки считались священными, оказывали незримую поддержку, были своего рода объединяющим началом. Кроме того, знаки различия помогали выстроить иерархическую лестницу. При этом внешний вид таких знаков кардинально менялся на протяжении человеческой истории.



Поначалу символика была далека от современного формата. Ведь первые знаки различия — это татуировки! Кроме того, у разных народностей в качестве знаков различия использовались перья, каменные бусы, ракушки и другие украшения, которые дополняли одежду первобытных людей.



Когда именно эти знаки превратились в современные нам погоны, шевроны , звёздочки и нашивки, сказать сложно. Но уже в Древнем Китае встречаются первые знаки различия на одежде. Их носили гражданские люди, и обозначали они должности чиновников. Примерно тогда же появились прообразы военных нашивок. Широко известны нашивки римских легионеров. У каждой когорты или подразделения Римской империи была своя эмблема, которая несла в себе очень важную для соратников информацию. Затем такого рода опознавательные знаки распространились по всей Европе. Со временем знаки различия значительно трансформировались.



Так, одной из разновидностей знаков различия стали нашивки, которые стали неотъемлемым элементом профессиональной, корпоративной и даже вполне обычной одежды...". Источник.

Как видите, всё очень непросто!

И те, кто нами правят, прекрасно знают, какую роль играют в жизни символы! При этом, тем не менее, государственным Гербом Российской Федерации является двуглавый орёл, который был изначально имперским символом в Западном (католическом) Риме, а Вооружённые Силы современной России и все силовые структуры работают под имперской символикой, которая была изначально у Восточного (православного) Рима.

Смотрите сами:

Вот что мы имеем в сегодняшней России:

Вот я и спрашиваю, если Москва — Третий Рим, то который именно? Ведь два первых были по отношению к друг другу антиподами!

Если судить по символике Вооружённых Сил России и МВД — двуглавый орёл с опущенными крыльями, то эти структуры построены в дань преемственности традиций Восточного Рима (Византии).

Если судить по символике российской судебной системы и Верховного Суда РФ, которые являются в России независимой властной структурой, то судебная власть России — прямая наследница Западного Рима, знаменитого своим Римским Правом и правовым устройством общества на принципах рабовладения!

Настоятельно рекомендую читателю прочесть статью "Ну ни хрена себе! — сказал я себе!".

Далее я цитирую другого автора, копающего историю в этом же направлении:

"Римское право — это право общества рабовладельческой формации, но именно на Римском праве построены правовые системы России, всех Европейских стран и большинства стран мира. Другими словами — правовое устройство большинства стран основано на принципах рабовладения, что отражено в их символике и даже в их конституции. Конституция России — не является исключением!

Экономические основы рабства

Человек владеет результатами своего труда, в то время как раб — не владеет. В этом основной экономический смысл рабства.

Что говорится в Конституции РФ о владении результатами труда (статья 37):

"Статья 37

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы."

То есть признаётся только право на труд, на вознаграждение за труд и гарантируется минимальный размер оплаты труда. Результаты же самого труда не принадлежат гражданину России! То есть, Конституция РФ действительно построена на Римском праве рабовладельческого общественного устройства, где у рабов отбирались результаты труда, а с господского плеча давалась определённая награда. Уж какую форму принимала награда, миску похлёбки или большое количество напечатанных цветных фунтиков-фантиков, это не может быть прописано в Конституции, это дело договора раба (работника) и работодателя.

Забавно, что чёткого определения, кто такой раб, да и отдельной статьи "Раб" в "Википедии" нет, как в анекдоте про Вовочку: "ж.па есть, а слова такого — нет!"

Патриции и плебеи

Патриции, Populus Romanus Quiritium, квириты — это лица, принадлежащие к исконным римским родам, пользующиеся всеми правами, включая право на результаты труда (не только своего труда). Они обладают правами по праву рождения. Еще раз повторю — патриции обладают правами ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ, это очень важно.

Есть основания относить Римскую аббревиатуру SPQR к указанию на Патрициев, обладающих всей полнотой прав.

Впоследствии этот символ был заменён на ЛАБАРУМ:

Оба символа широко используются в христианстве и по сей день.

Плебеи, в отличие от патрициев, поражены в правах, их права регулируются специальным набором законов, известным как Jus gentium — право народа.

То есть, в обществе, построенном по Римскому праву, есть две основные категории:

- Патриции, обладающие всеми правами по рождению



- Плебеи, чьи права ограничены и описаны в специальных законах

В Конституции РФ используются два понятия, без чёткого определения

- Человек



- Гражданин

Тонкость в том, что "человек" и "гражданин" — это юридические термины в основном законе (в Конституции РФ), и они обозначают разные категории людей. Определите сами, к какой категории Вы относитесь де-юре.

Вчитайтесь в Конституцию РФ (статья 17):

"Статья 17

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц."

Важно, что человек и гражданин — два разных юридических понятия, в пункте 1 и 2 главы 17 они употребляются совместно "человека и гражданина", а в пункте 2 той же главы стоит только "человек" и говорится о его правах ОТ РОЖДЕНИЯ. В соответствии с Римским правом, "человек" по правовому статусу соответствует патрицию, а "гражданин" — плебею, то есть, рабу.

Тот факт, что раб считает себя человеком (то есть — патрицием), с юридической точки зрения ничтожен, то есть — ничего не значит. Гражданство же (чьё-либо) удостоверяется официальным документом, имеющим юридическую силу.

Если у Вас еще остались сомнения в Вашем статусе, то обратите внимание, что в Конституции прописан референдум, второе название которого — плебесцит, то есть выражение мнения плебсом. В качестве кого Вы имеете право участвовать в референдуме?"

Источник.

В Восточном Риме, который известен также как:

- Византийская империя



- Ромейская Империя



- Василия Ромеон



- Романия



- Греческое царство

государственное устройство было иным.

Справка:

"Византия, Византийская империя, Восточная Римская империя (395 — 1453 гг.) — государство, сформировавшееся в 395 году вследствие окончательного раздела Римской империи, после смерти императора Феодосия I, на западную и восточную части. Чуть больше чем через восемьдесят лет после раздела Западная Римская империя прекратила своё существование, оставив Византию исторической, культурной и цивилизационной преемницей Древнего Рима на протяжении почти десяти столетий истории Поздней Античности и Средневековья.

Название «Византийская» Восточная Римская империя получила в трудах западноевропейских историков уже после своего падения, оно происходит от первоначального названия Константинополя — Виза́нтий (греч. Βυζάντιον, лат. Byzantium), куда римский император Константин I перенёс в 330 году столицу Римской империи, официально переименовав город в «Новый Рим»[3]. Сами византийцы называли себя римлянами — по-гречески «ромеями»[3], а свою державу — «Римской („Ромейской“) империей» (на среднегреческом (византийском) языке — Βασιλεία Ῥωμαίων, Васили́я Роме́он) или кратко «Романией» (Ῥωμανία, Романи́я). Западные источники на протяжении большей части византийской истории именовали её «империей греков» из-за преобладания в ней с VII века греческого языка, эллинизированного населения и культуры. В Древней Руси Византию обычно называли «Греческим царством», а её столицу — Царьградом.

Бессменной столицей и цивилизационным центром Византийской империи был Константинополь, один из крупнейших городов средневекового мира. Наибольшие владения империя контролировала при императоре Юстиниане I (527—565), вернув себе на несколько десятилетий значительную часть прибрежных территорий бывших западных провинций Рима и положение самой могущественной средиземноморской державы. В дальнейшем под натиском многочисленных врагов государство постепенно утрачивало земли. После славянских, лангобардских, вестготских и арабских завоеваний империя занимала лишь территорию Греции и Малой Азии. Некоторое усиление в IX—XI веках сменилось серьёзными потерями в конце XI века, во время нашествия Сельджуков, и поражения при Манцикерте, усилением при первых Комнинах, после распада страны под ударами крестоносцев, взявших Константинополь в 1204 году, очередным усилением при Иоанне Ватаце, восстановлением империи Михаилом Палеологом, и, наконец, окончательной гибелью в середине XV века под натиском османов". Источник.

В том же источнике есть очень любопытное замечание:

"После падения Западной Римской империи (476), Восточная Римская империя продолжала существовать ещё почти тысячу лет; в историографии она с этого времени обычно называется Византией. Для правящего класса Византии характерна мобильность. Во все времена человек из низов мог пробиться к власти. В некоторых случаях ему было даже легче: например, была возможность сделать карьеру в армии и заслужить воинскую славу. Так, например, император Михаил II Травл был необразованным наёмником, он был приговорён к смерти императором Львом V за мятеж, и его казнь была отложена лишь из-за празднования Рождествa (820); Император Василий I был крестьянином, а затем объездчиком лошадей на службе у знатного вельможи. Роман I Лакапин был также выходцем из крестьян, Михаил IV, до того как стать императором, был менялой, как и один из его братьев". Источник.

Прямо как про нашего Путина написано! Его родители были простыми крестьянами, сам он сделал карьеру, служа в КГБ, а далее судьба привела его к должности Президента Российской Федерации... В итоге, что очень символично, подведомственные Путину силовые структуры работают под символикой Восточного Рима — в противоположность судебной власти России, которая ему непосредственно не подчиняется!

Эти факты дали мне основание написать, что в нынешней России между собой борются, не посвящая российский народ в детали этой борьбы, две разнополярные власть имущие силы, одна из которых сделала своим священным символом двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями, а другая власть имущая сила, представителем которой является Владимир Путин, сделала своим священным символом двуглавого орла с опущенными вниз крыльями.

Причём надо иметь ввиду, что одна из этих борющихся власть имущих сил всегда выступает в роли агрессора, а другая вынуждена при этом защищаться:

В этой связи меня удивляют те недалёкие люди, которые во всех российских бедах обвиняют одного Владимира Путина. Ему как в России, так и за её пределами противостоит мощная, хорошо организованная, способная на любую подлость, коварство и ложь могучая международная мафия, владеющая огромными финансовыми ресурсами и средствами массовой информации!

На какую подлость и ложь могут идти представители этой международной мафии с использованием СМИ, можно судить по выступлению Савика Шустера в эфире государственного телеканала Украины: "Путин — это новый Гитлер":

Давайте сейчас после слов С.Шустера "Путин — это новый Гитлер" вновь вернёмся к факту существования "Восточного Рима" а также "Западного Рима", чтобы посмотреть на нашу и на мировую историю под несколько иным углом зрения.

В то время, как Византийская империя ("Восточный Рим") существовала на планете как минимум уже 6 веков (говорю "как минимум" чтобы не раздражать великих знатоков истории), неподалёку от неё усилиями нескольких очень богатых родов, готовых с беспредельной жестокостью и подлостью бороться за безраздельную власть над миром, создавалась так называемая "Священная Римская империя".

Справка из энциклопедии: "Священная Римская империя просуществовала с 962 по 1806 годы, а с 1512 года — она называлась "Священная Римская империя германской нации" (лат. Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae, нем. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation). В период наивысшего расцвета в состав империи входили: Германия, являвшаяся её ядром, северная и центральная Италия, Нижние Земли, Чехия, а также некоторые регионы Франции. С 1134 года формально состояло из трёх королевств: Германии, Италии и Бургундии. С 1135 года в состав империи вошло королевство Чехия, официальный статус которого в составе империи был окончательно урегулирован в 1212 году. Империя была основана в 962 году восточно-франкским королём Оттоном I Великим и рассматривалась как прямое продолжение античной Римской империи и франкской империи Карла Великого. Священная Римская империя просуществовала до 1806 года и была ликвидирована в ходе наполеоновских войн, когда был сформирован Рейнский союз, а последний император Франц II Габсбург отрёкся от престола".



"Возникнув в 962 году, Священная Римская империя претендовала на преемственность античной Римской империи и Франкской империи Карла Великого, пытаясь стать универсальным государственным образованием, объединяющим весь европейский христианский мир . Оттон I Великий, первый монарх Священной Римской империи, использовал титул imperator Romanorum et Francorum (с лат. — «император римлян и франков»). Хотя ядром империи всегда являлась Германия, её сакральным центром был Рим: в этом городе до XVI века проводились коронации императоров и именно из Рима, по средневековым представлениям, проистекала их божественная власть. Титул «Римский император» (лат. imperator augustus Romanorum) использовался уже Оттоном II Рыжим (973—983), а словосочетание «Римская империя» впервые упоминается в источниках под 1034 годом. В то же время, использование данного титула вызвало резкое неприятие в Византии, где считалось, что только византийский император ИМЕЕТ ПРАВО называться римским императором". Источник.

На мой взгляд, изначально, с момента своего возникновения "Священная Римская империя" претендовала только на одну преемственность от античной Римской империи — уничтожать огнём и мечом людей с талантами как у Христа-Спасителя.

Напомню, что легендарного Исуса, который чудесным образом излечивал "античных евреев" (современников "античного Рима") от тяжких болезней и объяснял им при этом, что "Бог есть незримый Дух", жестоко казнили на территории, подвластной этому самому античному Риму. И суд над ним, как написано в Библии, состоялся под надзором римского прокуратора Понтия Пилата.

Иллюстрация: Христос на суде Понтия Пилата. Иллюстрация: Христос на суде Понтия Пилата.

Впоследствии именно на территории "Священной Римской империи" незадолго до развала и гибели "Византийской империи" ("Восточного Рима) началось массовое уничтожение людей с талантами как у Христа. Инквизиторы вешали на них ярлыки "ведьма" или "колдун", и такого ярлыка было уже достаточно, чтобы сначала запытать человека до самооговора, а потом приговорить его к жестокой смерти через сожжение на костре.

Как это происходило, рассказывают вот эти средневековые гравюры:

Как вы, читатель, понимаете, все Гитлеры, какие только были в нашей истории, — это порождение западной цивилизации, порождённой, в свою очередь, так называемой "Священной Римской империей".

Что касается конкретно Адольфа Гитлера (Шикльгрубера), то он даже не скрывал ни от кого, что его кумиром был один из правителей "Священной Римской империи" — Фридрих Барбаросса (1122-1190), сын Юдит Баварской. Именно в честь него Гитлер назвал свой план нападения на СССР — "Планом Барбаросса", а гербового орла Фридриха Барбароссы Гитлер сделал в 1935 году гербовым орлом нацистской Германии. Об этом я расскажу отдельно.

Фридрих Барбаросса. Фридрих Барбаросса.

Должен заметить, что ничего подобного не происходило в так называемом "Восточном Риме", который именовался историками всяко разно: и "Греческим царством", и "Византийской империей", и "Романией"... Вот только истинного названия того большого "Царства", которое обогатило человечество своей высокой Культурой, никто из официальных историков почему-то не хочет указывать! Похоже, что есть в нашем обществе и в мире класс людей, который считает, что это давно похороненная историческая тайна, и никто не должен её знать!

Между тем, об этом проговорился недавно сам глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл, когда вдруг решил напомнить всем о своём патриаршем титуле:

"...и когда отпал западный патриархат, то на место западного патриарха был избран московский патриарх всея Руси и всех Северных стран, в юрисдикцию которого входила бы вся христианская ойкумена на север от Византийской империи. "Патриарх Гиперборейских стран", — вот так звучит по гречески. Гиперборея — это всё то, что севернее Византии! Это история! И мы бы могли бы употреблять этот титул и сейчас, его никто не отменил. Просто как-то укоренился "патриарх Московский и всея Руси".

Получается, что Гиперборея, которую сегодня все ищут и не могут найти, не была какой-то маленькой северной страной или землёй, как это указано на карте Птолемея, изготовленной ещё в 140 году новой эры.

Гиперборея была огромным по территории образованием, чем то вроде СССР или нынешней Российской Федерации. "Гиперборея — это всё то, что севернее Византии!", — сказал патриарх Кирилл, чей титул и сегодня звучит по гречески: "патриарх Гиперборейских стран".

Что касается названия "Византия", то это, как известно, другое название Царьграда, неофициальное название которого — Константинополь!" Ниже объяснение, почему мы имеем такую путаницу в исторических названиях:

"Название «Византийская» Восточная Римская империя получила в трудах западноевропейских историков уже после своего падения, оно происходит от первоначального названия Константинополя — Византий (греч. Βυζάντιον, лат. Byzantium), куда римский император Константин I перенёс в 330 году столицу Римской империи, официально переименовав город в «Новый Рим». Источник.

"Западные источники на протяжении большей части византийской истории именовали её «империей греков» из-за преобладания в ней с VII века греческого языка, эллинизированного населения и культуры. В Древней Руси Византию обычно называли «Греческим царством», а её столицу — Царьградом". Источник.

То есть, это уже после гибели "Восточной Римской империи" или "Греческого царства" западноевропейские историки назвали его в своих книгах "Византийской империей", поскольку по-гречески её столичный град назывался Византий. А почему по-гречески столица "Греческого царства" так называлась, да потому, что "греки" там доминировали. Об этом говорит нам следующая цитата из энциклопедии: "Главным отличием Византии от Западной Римской империи было преобладание на её территории греческой (эллинской) культуры". Источник.

Замечу, что последнее уточнение в еврейской энциклопедии сделано потому, что так называемые "греки" сами себя греками не называли! Это тоже была придумка западноевропейских историков! Так называемые "греки" называли сами себя эллинами, подразумевая под сим не национальность, а мировоззрение! Свою страну они, соответственно, называли не Грецией, а Элладой!

Эллины считали себя "детьми богов", они были очень красивы и художественно одарены, увлекались помимо всего прочего мифотворчеством, и образы своих мифологических богов они ваяли с себя!

Да, да! ЭЛЛИНЫ СОЗДАВАЛИ БОГОВ ПО СВОЕМУ ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ!

Вот наглядные примеры:

Боги древнегреческой мифологии: Аполлон Гиперборейский и Артимида.

Аполлон Гиперборейский — златокудрый сребролукий бог света, покровитель искусств, предводитель и покровитель муз, предсказатель будущего, бог-врачеватель, покровитель переселенцев и основывающихся древнегреческих колоний. Олицетворяет Солнце.



Артемида — девственная, всегда юная богиня охоты, богиня плодородия, богиня женского целомудрия, покровительница всего живого на Земле, дающая счастье в браке и помощь при родах.

В силу вышесказанного а также имея наглядное историческое свидетельство в виде скульптуры Аполлона Гиперборейского, я считаю неправомерным для себя использовать в дальнейшем тексте термин "древнеГреческий", ибо правильно говорить и писать "древнеЖреческий", подразумевая при этом, что территориальное образование под названием "Эллада" было основано когда-то гиперборейскими жрецами (отсюда другое название Эллады — "Жреция" (Greece), а не "Греция") а также гиперборейскими аристократами, переселившимися из Заполярья (это современный синоним/аналог слова Гиперборея) на юг, поближе к Солнцу и тёплому морю.

"В настоящее время в Греции слово Эллада является официальным самоназванием, а слова грек или Греция (лат. Greco, Greek, Greece) не признаются населением и употребляются только в общении с иностранцами. В других странах Эллада часто служит синонимом понятия Древняя Греция". Источник.

Только этим можно объяснить очень тесную связь Эллады с Гипербореей.

На это указывает и древнеЖреческий историк Геродот: "Мудрецы и служители легендарного Аполлона Абарис и Аристей, обучавшие греков, считались выходцами из страны гипербореев" (Herodot. IV 13-15; Himer. Orat. XXV 5).

Живший в 6 веке до н.э. древнеЖреческий поэт Пиндар оставил следующее свидетельство: "Гипербореи были художественно одарены. Блаженная жизнь сопровождалась у гипербореев песнями, танцами, музыкой и пирами; вечное веселье и благоговейные молитвы характерны для этого народа. Гиперборейцы обучали и наделяли другие народы новыми культурными ценностями (музыкой, философией, искусством создания поэм и гимнов". (Пиндар, Pyth. X 29-4Т).

Если всё так обстоит, почему сегодня об этом мало кто вспоминает?

Спрашивается, почему же сегодня в той же всемирной "Википедии" написано: "В исторической науке миф о гипербореях считается лишённым конкретной исторической подосновы частным случаем характерных для самых разных культур утопических представлений об окраинных народах. Гиперборее посвящено немало литературы, в основном паранаучного или оккультного толка. Различные авторы локализуют Гиперборею в Гренландии, недалеко от Уральских гор, на Кольском полуострове, в Карелии, на Таймырском полуострове; высказывались предположения, что Гиперборея располагалась на ныне затонувшем острове (или материке) Северного Ледовитого океана". Источник.

Так и хочется этим историкам сказать: мозгокруты вы поганые! А ничего, что в России есть патриарх "Русской Православной Церкви", официальный титул которого по-гречески звучит так: "патриарх Гиперборейских стран"?! И сам он говорит, что: "Гиперборея — это всё то, что севернее Византии!"

Получается, что за названиями "Греческое царство", "Восточный Рим", "Ромейская империя", "Византия" историки в течение долгих веков скрывали истинное название огромного культурно-территориального образования — ГИПЕРБОРЕЯ. И Русь (Русия) с её Заполярьем была едва ли не самой большой частью этого культурно-территориального образования.

А теперь давайте проведём некоторые временные параллели, чтобы раскрыть другие исторические тайны, тщательно скрываемые от россиян и прежде всего от русского народа.

Все энциклопедии утверждают, что так называемая "Византия" прекратила своё существование в 1453 году после взятия турками-османами Царьграда (города Константинополя, он же Византий).

Из некролога по поводу падения "Греческого царства", или "Восточного Рима", или "Гипербореи", или "Византии" (что суть одно и то же):

"Византия создала блестящую культуру, может быть, самую блестящую, какую только знали средние века, бесспорно единственную, которая до XI в. существовала в христианской Европе. Константинополь (Византий) оставался в течение многих столетий единственным великим городом христианской Европы, не знавшим себе равных по великолепию. Своей литературой и искусством Византия оказывала значительное влияние на окружавшие её народы. Оставшиеся от неё памятники и величественные произведения искусства показывают нам весь блеск византийской (читайте — гиперборейской, комментарий — А.Б.) культуры. Поэтому Византия занимала в истории средних веков значительное и, надо сказать, заслуженное место". Источник.

А что же стало происходить в Европе и в России уже после падения Византии? — давайте зададим сами себе вопрос.

В Священной Римской империи в это время резко усилилась борьба с "ведьмами" и "колдунами", то есть людьми с талантами как у Исуса Христа.

Историческая справка: "Согласно расчётам историков, гонение на ведьм возникло в 30-40-е годы XV столетия в западно-альпийских областях — в Савойе, Дофине, Пьемонте и Западной Швейцарии. По словам Иозефа Ханзена, многочисленные процессы против вальденсов, проходившие в этих местах, образовали связующее звено между еретичеством и ведовством. В 1484 году после увещеваний Генриха Инститориса Крамера, автора «Молота ведьм», папа римский Иннокентий VIII издал буллу «Summis desiderantes affectibus» («Всеми силами души»), направленную против ведьм, которая стала причиной многих процессов инквизиции в странах христианской Европы. Значительную роль в преследовании ведьм оказала «информационная революция» XVI века , выраженная в изобретении книгопечатанья.

Массовые процессы над ведьмами можно разделить на три этапа, исходя из их интенсивности. Первый этап массовых гонений приходится на период с 1585 по 1595 годы. Два других приходятся на время около 1630 года и на 50-60-е годы XVII века. За это время произошло около 100 тысяч процессов и погибло около 50 тысяч жертв. Больше всего жертв было в государствах Германии, Швейцарии, Франции и Шотландии, в меньшей степени охота на ведьм затронула Англию и практически не затронула Италию и Испанию. Лишь несколько процессов над ведьмами было в Америке, самый известный пример — Салемские события 1692—1693 годов. В качестве общей тенденции можно отметить перемещение волн процессов с запада на восток, так что, например, в Австрии и на востоке Центральной Европы пик преследования ведьм был достигнут сравнительно поздно, около 1680 года. Вплоть до середины XVIII в. в Центральной Европе ещё судили и казнили ведьм.

Особенно массовыми суды над ведьмами были на территориях, затронутых Реформацией. В лютеранских и кальвинистских государствах появились собственные, даже более суровые, чем католические, законы о колдовстве (например, был отменён пересмотр судебных дел). Так, в саксонском городе Кведлинбурге с населением в 12 тысяч человек за один только день 1589 года были сожжены 133 «ведьмы». В Силезии один из палачей сконструировал печь, в которой за 1651 год сжег 42 человека, включая двухлетних детей. Но и в католических государствах Германии охота на ведьм была в это время не менее жестокой, особенно в Трире, Бамберге, Майнце и Вюрцбурге. В Кёльне в 1627—1639 годах было казнено около тысячи человек. Священник из Альфтера в письме к графу Вернеру фон Сальму так описывал ситуацию в Бонне начала XVII века: «Кажется, вовлечено полгорода: профессора, студенты, пасторы, каноники, викарии и монахи уже арестованы и сожжены… Канцлер с супругой и жена его личного секретаря уже схвачены и казнены. На Рождество Пресвятой Богородицы казнили воспитанницу князя-епископа, девятнадцатилетнюю девушку, известную своей набожностью и благочестием… Трёх-четырёхлетних детей объявляли любовниками Дьявола. Сжигали студентов и мальчиков благородного происхождения 9—14 лет. В заключение скажу, что дела находятся в таком ужасном состоянии, что никто не знает, с кем можно говорить и сотрудничать». Преследование ведьм в Германии достигло высшей точки во время Тридцатилетней войны 1618—1648 годов, когда воюющие стороны обвиняли друг друга в колдовстве..." Источник.

Надеюсь, читатель обратил внимание на слово Реформация в приведенной выше исторической справке?

Давайте вникнем, что по этому поводу говорят историки:

"Реформация (лат. reformatio — исправление, превращение, преобразование, реформирование) — широкое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI — начала XVII века, направленное на реформирование католического христианства в соответствии с Библией.



Началом реформации принято считать выступление доктора богословия Виттенбергского университета Мартина Лютера: 31 октября 1517 года он, по легенде, прибил к дверям виттенбергской Замковой церкви свои «95 тезисов», в которых выступал против существующих злоупотреблений католической церкви. Концом Реформации историки считают подписание Вестфальского мира в 1648 году, по итогам которого религиозный фактор перестал играть существенную роль в европейской политике..." Источник.

То есть, если сложить смыслы, имеющиеся в двух последних текстах, то "особенно массовыми суды над ведьмами (и колдунами тоже) были на территориях, затронутых Реформацией католического христианства в соответствии с Библей". Началась эта чудовищная Реформация в 1517 году, а завершилась в 1648 году, аккурат тогда, когда "преследование ведьм (и колдунов) достигло в Германии высшей точки..."

И ведь что удивительно, в это же самое время на территории Руси (Русии) тоже началась Реформа православной веры, которую решили устроить в угоду "Священной Римской империи" новый "патриарх всея Руси" Никон с согласия и одобрения царя Алексея Михайловича Романова.

Эта реформа была бы не возможна, если бы в 1613 году к власти над Московской Русью не пришла династия Романовых. Поэтому я должен непеременно упомянуть первого из Романовых — Михаила Фёдоровича Романова, уже при коронации которого на царство произошла великая измена на Руси!

Вглядитесь внимательно в детали этого рисунка, которому уже несколько сотен лет:

Здесь запечатлён один из моментов избрания Михаила Романова на царство. Сцена на Красной площади. На шпиле Спасской башни Московского Кремля установлен (всмотритесь!) золочёный двуглавый орёл с поднятыми вверх крыльями, как на гербе Священной Римской империи!

В то же время известно, что на Руси была распространена единая с Византией православная вера. И гербовая символика у русских царей, которые правили Русью до Романовых, была схожей с Византийской:

Слева Герб Константинопольского патриархата, справа памятник царю Ивану III. Слева Герб Константинопольского патриархата, справа памятник царю Ивану III.

Справка: "Иван III Васильевич (также Иван Великий; 22 января 1440 — 27 октября 1505) — великий князь Московский с 1462 по 1505 год, государь всея Руси. «Иоанн, Божьей милостью государь и великий князь всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, Пермский, Югорский и Болгарский и иных». Сын московского великого князя Василия II Тёмного. Результатом правления Ивана Васильевича стало объединение значительной части русских земель вокруг Москвы и её превращение в центр единого Русского государства". Источник.

И ещё одна очень любопытная историческая справка из того же источника:

"Первой женой великого князя Ивана стала Мария Борисовна, дочь тверского князя Бориса Александровича. Великая княгиня, обладавшая кротким характером, умерла 22 апреля 1467 года, не достигнув и тридцатилетнего возраста. <...>



Через два года после смерти своей первой супруги великий князь решил жениться вновь. После совещания со своей матерью, а также с боярами и митрополитом он решил дать согласие на недавно полученное от Папы Римского предложение вступить в брак с византийской царевной Софьей (Зоей), племянницей последнего императора Византии, Константина XI, погибшего в 1453 году при взятии Константинополя турками. Отец Софьи, Фома Палеолог, последний правитель Морейского деспотата, бежал от наступающих турок в Италию вместе со своей семьёй; его дети пользовались папским покровительством. Переговоры, продолжавшиеся в течение трёх лет, закончились, в конечном итоге, приездом Софьи. 12 ноября 1472 года великий князь обвенчался с ней в кремлёвском Успенском соборе. Стоит отметить, что попытки папского двора воздействовать через Софью на Ивана, и убедить его в необходимости признать унию, полностью провалились".

То есть, католический Рим хотел разыграть нечто вроде шахматной партии с участием фигуры российского Царя и фигуры племянницы последнего императора Византии, но их коварный замысел "воздействовать через Софью на Ивана III" не удался!

Однако, судя по всему, Западный Рим добился своих целей позже, когда латинянам удалось привести к власти Романовых. Это понятно уже из того факта, что у Романовых поменялась гербовая символика! Она стала одинаковой с символикой Священной Римской империи!

Судите сами:

Это ещё одно наглядное доказательство великого вероломства, с которым столкнулась Русь.

На какое вероломство Романовы пошли дальше в союзе со своими патриархами, давайте рассмотрим позже. Я лишь пока напомню, что слово "вероломство" — состоит из двух корней, и его точный смысл: "веру ломать". Этим цари Романовы и занялись со своими патриархами в середине XVII века, назвав процесс ломки Православия — Реформой! Что изменила на Руси эта Реформа, я расскажу в следующей части.

А пока я ещё раз напомню читателю, что в современной России мы имеем многовластие: власть Президента России, власть независимой судебной системы, власть законодательную и власть исполнительную. И все они действуют по разному и под разными гербовыми орлами, одни под двуглавым орлом Священной Римской империи (с поднятыми вверх крыльями), другие под двуглавым орлом Византии (с опущенными вниз крыльями).

Вот я и решил задать всем вопрос: "Москва — Третий Рим? А который именно? Ведь два первых Рима были по отношению к друг другу антиподами!"

3 января 2018 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Если кому-то хочется как можно быстрее прочесть продолжение этого рассказа, рекомендую прочесть отдельные мои работы, написанные в рамках написания единой мировоззренческой картины:

1. "ИСПОВЕДЬ "ЯСНОВИДЯЩЕГО": О ТОМ, ЧТО БЫЛО, И ЧТО БУДЕТ".

2. "О древних евреях замолвите слово!".

3. "ЧЕМ ЕВРЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РУССКОЙ?".

4. "Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло..."

А если у кого-то возник вопрос, при чём тут Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», выдвинутый от КПРФ в качестве кандидата в Президенты России?!, то я отвечу так: управлять современной Российской Федерацией в условиях постоянной внешней и внутренней угрозы — это не совхозом управлять! Тут нужны совершенно иные мозги, иное образование и иные способности!

Доверить страну Грудинину — значит опять, извините, просрать Россию, как это уже было со "всенародным доверием Б.Н.Ельцину":

Комментарий:

Белый Рус:

Антон, браво!

Ты подмечаешь то, что у подавляющего, к сожалению, большинства находится перед глазами, но они это в упор не видят!

Прокатился Путин на лошади и Ты, один из тех, кто заметил, что сбруя украшена нашими древними символами-свастиками. И появилась великолепная статья о том, как ЧУЖИЕ присвоили себе не только наши фамилии, но и СИМВОЛЫ.

Напомнил Гундяев о величии своего титула (за что ему низкий поклон) и появилась эта великолепная аналитическая работа, с далеко идущими выводами и зовущая к внимательном, скрупулёзному изучению, чем же и где была наша древняя Родина.

Что касается Грудинина, то полностью разделяю Твою точку зрения. Если пчела жужжит, то это кому-то нужно! Вопрос, кому? И вполне возможно, что самому ВВП. По всем статьям из Грудинина "Царь всея Руси" как из "пластилина" пуля.

Однако, чисто теоретически, Путин может дать, ещё одному криптоеврею порулить министрами, которых Грудинин грозится поставить в "стойло". Пи........ /свистеть????/, не мешки ворочать, ну или не турецкую землянику за русскую выдавать. Этот хоть не будет исподнее за деньги благотворительных фондов по безналу покупать.

С другой стороны может он и стоит в нужном Народу "стойле" и его руками удастся почистить авгиевы конюшни от злобного и зловонного дерьма.

Поглядим! Плохо только, что времени нет тренировать. Или они нас закопают, или мы их. Да, кстати, ВВП пока добрался до трона, успел и чекистами порулить, и министрами. Так что фермеру раскатывать губы на трон как-то неприлично. Не по Сеньке, в общем-то, картузик. А фотки с русскими лохами, тянущими руки за Бору Эльцина зачОтные!Одна надежда, может их, этих лохов, поубавилось уже?