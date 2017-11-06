Focus о легендарной «Ниве»: Автомобиль, который доставляет удовольствие

Немецкое издание считает, что «Нива» является самой большой инновацией советского автопрома.

На фоне небывалой популярности российского внедорожника в Европе, информационно-политический журнал Focus опубликовал материал о легендарном образце отечественного автопрома – LADA Нива 4×4. По словам обозревателя немецкого издания, этой «неубиваемой» машине, выпуск на рынок которой состоялся 40 лет назад, не страшны поломки.

В распоряжении специалистов портала оказалась трехдверная версия внедорожника, выпускаемая на экспорт в Германию – LADA 4×4 Urban.

«Если бы «Лада» была человеком, она при первом же упоминании сокращения SUV (Sport Utility Vehicle – прим. ред.), упала бы от смеха. О спорте и стиле российские автомобилестроители в 1976 году вообще не имели понятия», – пишет издание.

Немецкие аналитики уверены, что такая машина – идеальный вариант транспорта для организации пьянок на природе. Тем не менее, LADA 4×4 – это пример «самой большой инновации, порожденной советской автомобильной промышленностью».

«Водитель высоко сидит на довольно мягком сиденье и благодаря вертикально установленному лобовому стеклу имеет почти великолепный обзор. Капот, ровный, как стол для пинг-понга, оканчивается под прямым углом. Quadratisch, praktisch, gut (квадратный, практичный, хороший –прим. ред.)», – отметил обозреватель портала.

Несмотря на весьма внушительный внедорожный потенциал, автомобиль, по мнению издания, имеет немалое количество недостатков. В первую очередь, «Ниву» вряд ли можно назвать самой привлекательной машиной в мире: «Искусственный материал кабины воняет, как штабель горящих покрышек, эргономика — как половая тряпка».

«Тем не менее «Урбан» доставляет много радости. Эта машина — будто осел. Может быть, не самый красивый, но привлекательный. Самое главное в «Ладе 4×4»: всегда что-то рычит, дребезжит и угрожает», – пишет портал.

Когда водитель разгоняется на этой машине до 90 км/ч, пытаясь удержать стабильный ход, он понимает, что значит настоящая езда.

«И это доставляет удовольствие. Это как ретромашина. Новенькая, только что с заводского конвейера. Невероятно выгодная цена: от 11 990 евро, включая сиденье с подогревом и электрический стеклоподъемник» – подытожил обозреватель.

Материал подготовил Сергей Перелесов

Источник: nnm.me