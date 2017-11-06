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Focus о легендарной «Ниве»: Автомобиль, который доставляет удовольствие

10:09. 6 ноября 2017 Просмотров - 393 3 коммент. Опубликовал:

Focus о легендарной «Ниве»: Автомобиль, который доставляет удовольствие

Немецкое издание считает, что «Нива» является самой большой инновацией советского автопрома.

На фоне небывалой популярности российского внедорожника в Европе, информационно-политический журнал Focus опубликовал материал о легендарном образце отечественного автопрома – LADA Нива 4×4. По словам обозревателя немецкого издания, этой «неубиваемой» машине, выпуск на рынок которой состоялся 40 лет назад, не страшны поломки.

Focus о легендарной «Ниве»: Автомобиль, который доставляет удовольствие

В распоряжении специалистов портала оказалась трехдверная версия внедорожника, выпускаемая на экспорт в Германию – LADA 4×4 Urban.

«Если бы «Лада» была человеком, она при первом же упоминании сокращения SUV (Sport Utility Vehicle – прим. ред.), упала бы от смеха. О спорте и стиле российские автомобилестроители в 1976 году вообще не имели понятия», – пишет издание.

Focus о легендарной «Ниве»: Автомобиль, который доставляет удовольствие

Немецкие аналитики уверены, что такая машина – идеальный вариант транспорта для организации пьянок на природе. Тем не менее, LADA 4×4 – это пример «самой большой инновации, порожденной советской автомобильной промышленностью».

«Водитель высоко сидит на довольно мягком сиденье и благодаря вертикально установленному лобовому стеклу имеет почти великолепный обзор. Капот, ровный, как стол для пинг-понга, оканчивается под прямым углом. Quadratisch, praktisch, gut (квадратный, практичный, хороший –прим. ред.)», – отметил обозреватель портала.

Focus о легендарной «Ниве»: Автомобиль, который доставляет удовольствие

Несмотря на весьма внушительный внедорожный потенциал, автомобиль, по мнению издания, имеет немалое количество недостатков. В первую очередь, «Ниву» вряд ли можно назвать самой привлекательной машиной в мире: «Искусственный материал кабины воняет, как штабель горящих покрышек, эргономика — как половая тряпка».

«Тем не менее «Урбан» доставляет много радости. Эта машина — будто осел. Может быть, не самый красивый, но привлекательный. Самое главное в «Ладе 4×4»: всегда что-то рычит, дребезжит и угрожает», – пишет портал.

Когда водитель разгоняется на этой машине до 90 км/ч, пытаясь удержать стабильный ход, он понимает, что значит настоящая езда.

«И это доставляет удовольствие. Это как ретромашина. Новенькая, только что с заводского конвейера. Невероятно выгодная цена: от 11 990 евро, включая сиденье с подогревом и электрический стеклоподъемник» – подытожил обозреватель.

Материал подготовил Сергей Перелесов

Источник: nnm.me

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3 коммент.»

  • 2839 2449
    Руса 6 ноября 2017 в 12:52 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    “Нива”- великолепный автомобиль, для любой погоды, для тех- у кого есть дача
    или домик в деревне, для охоты и рыбалки. Приемлемая цена, а водитель сидит в кабине, действительно, как король на именинах.
    Советские инноваторы, конструкторы и инженеры создали народный автомобиль,
    который до сих пор пользуется огромной популярностью.

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    • 6114 4712
      Павел Руса 6 ноября 2017 в 12:57 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
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      Когда мне мужики в гаражах говорят: “Пашка, смени машину, купи хорошую”, я спрашиваю, а что такое хорошая для моих целей машина, если там, в наших сибирских лесах и буераках, я встречаю ещё только УАЗы…

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  • 735 499
    Олег Лебедев 6 ноября 2017 в 13:18 Ссылка Пометить
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    Старые (“квадратные”) Жигули, включая Ниву, имели кучу недостатков. Главным считалось – повышенная ломучесть. Основным лозунгом Жигулей было “ни недели без поломки”. Помимо этого – никудышное железо и краска на кузове – через 5 лет уже сплошь и рядом сквозные дыры. Но по мне, так еще ужасным недостатком было то, что на передних сиденьях, вкдючая водительское, было некуда вытянуть ноги. Приходилось отодвигать до конца сиденье. Руль при этом оказывался далеко от водителя и к нему приходилось тянуться, что было крайне неудобно. Народ шутил, что дизайнеры, видимо, рассчитывали на водителей-орангутанов с короткими ногами и длинными руками. На других советских машинах – Волгах, Москвичах и даже Запорожцах с этим было гораздо лучше.

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