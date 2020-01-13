Новости Украины и Новороссии 13 января 2020

Дональд Трамп вновь накинулся на демократов, назвав предъявленные ему обвинения и импичмент безосновательными.

Что примечательно: на этот раз американский лидер также вспомнил об «украинском вмешательстве» в выборы в США.

«Палата представителей США расследует происхождение жалобы информатора в украинском деле. Генеральный инспектор Разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор — главная проблема, не опубликовали его показания», — написал Трамп в своем микроблоге Twiiter.

По его словам, это выглядит так же, как всё, что «мы уже видели», от российского вмешательства до украинского вмешательства, которое стало обманом с импичментом.

«Нужно получить ответы генерального инспектора до пятницы, потому что это тот парень, который поджег фитиль. Так что, если он хочет очистить свое имя, пусть докажет, что его офис некомпетентен. Генеральному инспектору не были нужны доказательства», — добавил он.

Ранее спикер Палаты представителей США, инициатор процедуры импичмента Нэнси Пелоси заявила, что сенаторы «поплатятся», если не позволят новым свидетелям дать показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Как сообщала «Русская Весна», адвокат и советник президента США экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил о возможном сговоре между украинскими чиновниками и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

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