Новости Украины и Новороссии 13 января 2020
- 10:55 Укрофилолог.
- 09:03 Трамп вновь обвинил Украину в своём импичменте.
- 06:31 Климкин: Чему радуетесь, украинцы?.
- 04:30 Что такое «Украинская идея» для жителя Киева, Чернигова, Одессы, Харькова и Полтавы начала XX века? (ФОТО).
Укрофилолог
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Трамп вновь обвинил Украину в своём импичменте
Дональд Трамп вновь накинулся на демократов, назвав предъявленные ему обвинения и импичмент безосновательными.
Что примечательно: на этот раз американский лидер также вспомнил об «украинском вмешательстве» в выборы в США.
«Палата представителей США расследует происхождение жалобы информатора в украинском деле. Генеральный инспектор Разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор — главная проблема, не опубликовали его показания», — написал Трамп в своем микроблоге Twiiter.
По его словам, это выглядит так же, как всё, что «мы уже видели», от российского вмешательства до украинского вмешательства, которое стало обманом с импичментом.
«Нужно получить ответы генерального инспектора до пятницы, потому что это тот парень, который поджег фитиль. Так что, если он хочет очистить свое имя, пусть докажет, что его офис некомпетентен. Генеральному инспектору не были нужны доказательства», — добавил он.
Ранее спикер Палаты представителей США, инициатор процедуры импичмента Нэнси Пелоси заявила, что сенаторы «поплатятся», если не позволят новым свидетелям дать показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Как сообщала «Русская Весна», адвокат и советник президента США экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил о возможном сговоре между украинскими чиновниками и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.
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Климкин: Чему радуетесь, украинцы?
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин оригинально прокомментировал новость о том, что по итогам минувшего года Украина стала третьей страной в мире по объемам сельхозэкспорта в страны Евросоюза.
Таким образом экс-министр отреагировал на мониторинговый отчет Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией, согласно которому Украина заняла третье место (после США и Бразилии — прим. РВ) среди крупнейших экспортеров сельхозпродукции в страны ЕС в период с ноября 2018 по октябрь 2019 года.
«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток», — написал Климкин.
Экс-министр добавил, что для Украины настало время «заняться кетчупом, печеньем и колбасой», чтобы стать поставщиком пищи, а не сырья.
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Что такое «Украинская идея» для жителя Киева, Чернигова, Одессы, Харькова и Полтавы начала XX века? (ФОТО)
К сожалению, «недобитая» ещё в самом зародыше в 1914-м, а затем в 1917–1920 гг. т. н. «Украинская идея» всё же умудрилась прорасти сквозь тело Советского Союза. Пусть советские политики и не могли себе представить «Суверенную Украину», но «Незалежная» всё-таки появилась на политических картах мира в 1991 году. Точнее — воскресла из небытия истории… Истории, написанной рукой историка-фантаста Михаила Грушевского под диктовку Австрийского Генерального Штаба.
Сейчас-то мы отчетливо видим «всю суть украинизма и украинской национальной идеи». Сейчас-то мы хорошенько рассмотрели цели и задачи Украины в глазах её «западных хозяев», как политического, экономического и военного буфера между Европой и Россией.
Но куда мы смотрели раньше?.. Ответ на этот вопрос был 70 лет стерт из нашей памяти советской цензурой и жесткой идеологической политикой СССР.
А вот во времена Российской Империи, где была «жесткая и жестокая цензура» — в Киеве, в самом центре Малороссии совершенно спокойно выходил ежемесячный журнал «Українська Хата», который издавался за Австро-Германские деньги, и в котором печатались все до единого «украинские диссиденты».
И уже тогда, в далеком ныне 1912 г., — «украинская национальная идея» была сформирована с феноменальной точностью! С точностью, которая и спустя 100 лет не утратила свою актуальность…
«Если у нас идет речь об Украине, то мы должны оперировать одним словом — ненависть к её врагам…
Возрождение Украины — синоним ненависти к своей жене московке, к своим детям кацапчаткам, к своим братьям и сестрам кацапам, к своим отцу и матери кацапам. Любить Украину значит пожертвовать своей кацапской родней».
Из шестого номера издания: «Украинська Хата» (журнал), коллектив авторов, г. Киев, Российская Империя, 1912 г.
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Далиант Максимус, специально для «Русской Весны»
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