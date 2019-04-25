В Орле есть мемориальный сквер Танкистов. Свое название он получил 7 августа 1943 года через 3 дня после освобождения города, когда на земляном холме установили подбитый легкий танк Т-70, который в составе роты ст. лейтенанта Сергея Марченко участвовал в Курской битве. Потом – в 1968 году - неказистую и маленькую бронемашину по кличке «трактор» заменили брутальным танком Т-34-85 (образца 1944 года), не имеющего, однако, отношения к легендарному сражению.

DROM.RU: продажа автомобилей Объявления о продаже авто в Челябинской области на DROM.RU! Фото + цены!Объявления о продаже авто в Челябинской области на DROM.RU! Фото + цены! Перейти Яндекс.Директ ОРУЖИЕ11/11/18 Т-70: почему немцы подбили так много советских танков в Курской битве В Орле есть мемориальный сквер Танкистов. Свое название он получил 7 августа 1943 года через 3 дня после освобождения города, когда на земляном холме установили подбитый легкий танк Т-70, который в составе роты ст. лейтенанта Сергея Марченко участвовал в Курской битве. Потом – в 1968 году - неказистую и маленькую бронемашину по кличке «трактор» заменили брутальным танком Т-34-85 (образца 1944 года), не имеющего, однако, отношения к легендарному сражению. Несмотря на то, что 9-тонная советская бронемашина Т-70 была легкой добычей 57-тонного немецкого танка T-VI «Тигр», в Прохоровском сражении она сыграла очень важную и несправедливо забытую роль. Сверхлегкий танк с габаритами пятидверной «Нивы» Все видели пятидверный автомобиль «Нива». Так вот габариты у танка Т-70 – примерно такие же: длина у ВАЗ 2131 – 4240 мм, у «трактора» - 4285 мм, ширина – 2119 мм (с зеркалами) и 2348 мм соответственно. Разве что по высоте они отличаются, впрочем, не намного: тольяттинский внедорожник ниже танка Т-70 на 40 см, правда, за счет небольшой смещенной влево башни с пушкой 20-К обр. 1932/38 гг. А так особой разницы нет. Если учесть небольшой вес Т-70 каких-то 9,1 тонн (для сравнения участник Курской битвы немецкий T-VI «Тигр» весил 57 тонн), то справедливо говорить о бронемашине на гусеничном ходу, нежели о танке, как таковом.

О чем говорят архивы Вермахта В 5-й Танковой Армии Ротмистрова, участвующей в сражении под Прохоровкой, из 706 единиц бронетехники находилось 597 танков. Из них, в свою очередь, значительное число составляли Т-70, которые летом 1943 года трудно было назвать полноценным танком. Приводятся разные цифры – 218, 260 и даже 301 «тракторов», которые оказались на линии огня в кульминационном сражении Курской битвы. Напомним, со стороны Вермахта в знаменитой танковой битве могли быть задействены 413 единиц бронетехники, включая «неубиваемые» T-VI, расстреливающие наши Т-34 с 2 км, тогда как «тридцатьчетверка» могла ответить максимум с 600 метров. Однако, как с фашисткой стороны, так и с нашей, 12 июля 1943 года во встречном сражении на южном фасе Курской дуги приняло участие меньше машин.

По данным немецкой стороны, под Прохоровкой вступило в бой 150 танков и САУ Панцерваффе (танковые войска 3-го Рейха), в том числе 7 «Тигров». Преобладали модернизированные T-IV, среди которых затерялось всего лишь 4 легких танка T-II «Луч», а также 30 САУ. С нашей стороны, если верить архивам Вермахта, им навстречу выехало 368 танков, среди которых было 186 Т-34 и 139 Т-70, а также 33 САУ. «Немцы разбили русских в соотношении 1 к 6» Современная немецкая историография считает, что 12 июля 1943 года во встречном сражении под Прохоровкой с убедительным перевесом победил Вермахт. У фашистов было подбито или сожжено 71 машина, а у советских войск – 256 танков. Впрочем, в интернете гуляют и другие соотношения потерь 1:5 и даже 1:6. Во многом, это связано с методикой подсчета, которую с пропагандистским пристрастием вели немцы по приказу Министерства пропаганды Геббельса. Им было предписано не учитывать бронетехнику дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер», которая была эвакуирована с поля боя и, по мнению механиков Панцерваффе, подлежала восстановлению. В частности 2 танка T-VI были отправлены в дорогостоящий ремонт и неизвестно, вернулись ли они в строй. Однако теперь эти цифры, как факты высокой эффективности армии Адольфа Гитлера, вновь вытащены на свет. Тем не менее Вермахт все-таки признал безвозвратное уничтожение своих 2 «Тигров», 49 средних танков и 20 САУ. Что касается советской техники, то с нашей стороны было подбито 152 Т-34-76 и 68 Т-70, а также другая техника в меньших количествах, в частности 18 САУ. Казалось бы, и в самом деле, немцы нанесли нашим танкистам несоизмеримый ущерб и показали бесспорное превосходство Панцерваффе.

Бухгалтерия войны Отметим, что себестоимости танков T-VI и T-IV даже по немецким источникам превосходили себестоимость Т-34-76 в 10 и 3 раза соответственно. Таким образом, потери 2 фашистских «Тигров» и 32 «четверок» были эквивалентны подбитым или сожженным во встречном сражении 116 русским «тридцатьчетверкам». А если бухгалтерию войны применить к невероятно экономным в производстве гусеничным броневикам Т-70, то уничтожение ими, хотя бы одного T-IV в полной мере компенсировало всех «тракторов», оставленных на поле боя. А такие случаи, кстати, были зафиксированы. Сюда также следует прибавить безвозвратные потери 5 больших самоходок Hummel из 11 участвующих в сражении и ни одной нашей САУ СУ-152 из 12. Следовательно, даже по-формальному подсчету легко поставить под сомнение убедительную победу дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер» над 5-й ТА Ротмистрова во встречном сражении под Прохоровкой. Что толку от того, что немцы потеряли в количественном выражении гораздо меньше машин, если по стоимости они значительно дороже, но при этом цели сражения не достигнуты. Значит, речь идет об обычном жонглировании цифрами.

Спасти танкиста Иванова Произвести Т-70 было несравнимо проще и дешевле, чем тяжелый танк Панцерваффе. Но также понятно, что встреча «трактора» с монстром T-VI один на один не сулила ничего хорошего советской машине, точнее гарантировала ей стопроцентное уничтожение. Вообще-то Т-70 считался противопехотной машиной или танком второго эшелона. Тем не менее конструктор Николай Астров спроектировал эту бронетехнику таким образом, чтобы у экипажа был высокий шанс на выживание. Так, по итогам сражения под Прохоровкой только 40 % подбитых танков Т-70 считались невозвратными потерями, тогда как 41 машина из 68 после ремонта вернулась в строй. Связано это, во-первых, с тем, что боекомплекты не детонировали во время попадания вражеского снаряда, а также удачным расположением бензобака. А вот танкистам Т-34 повезло меньше: 78 % «тридцатьчетверок», участвующих во встречном сражении, не подлежали восстановлению. Это во-вторых. А в-третьих, из-за меленького габарита наводчики Панцерваффе начинали целиться в «тракторов» с 600 метров (а в Т-34 почти с 2 км). Внезапное появление Т-70 отвлекало немцев от расстрела Т-34 на большом расстоянии, что позволяли «тридцатьчетверкам» подойти на дистанцию эффективного выстрела. Забытый танк-герой Курская битва, в том числе встречное сражение под Прохоровкой, показали, что самоходка СУ-76 на базе Т-70 из-за более мощного калибра 76 мм пушки и максимального возвышения орудия (что позволяло бить на 13 км) эффективнее, чем «трактор». Поэтому в октябре 1943 года было принято решение прекратить выпуск Т-70 в пользу СУ-76. И здесь свою роль сыграла бухгалтерия войны. Со временем советские танкисты с легких танков пересели на «тридцатьчетверку» с 85 мм пушкой, что во многом сравняло огневые мощности средних танков. Причем за счет скорости и маневренности в 1944 и 1945 годах встреча один на один Т-34 и T-IV не сулила ничего хорошего уже «немцу».

Но в любом случае жизнь танкиста на войне была короткой. Именно поэтому сохранилось так мало воспоминаний о танке Т-70. Хотя этот простенький гусеничный броневик с высокой ремонтопригодностью геройски сражался с более мощными фашистскими танками в начале войны, когда еще крайне мало выпускалось Т-34. Благодаря появлению новых снарядов БР-240СП и БР-240П для 45 мм пушки, «трактор» достаточно эффективно подавлял вражескую пехоту и подбивал из засады немецкие T-IV. Свой весомый, но забытый вклад в победу над фашизмом он, безусловно, внес. Александр Ситников



Источник: https://russian7.ru/post/t-70-pochemu-nemcy-podbili-tak-mnogo-sove/