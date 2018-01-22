Новости Украины и Новороссии 22 января 2018
- 08:04 Лавров: Переворот на Украине — позор Европы.
- 07:00 Из-за бедности украинцы начали покупать продукты поштучно (ВИДЕО).
- 01:30 Как и зачем скребут «потомков шумеров»?.
- 01:00 «Безупречные» манеры украинской политической элиты (ВИДЕО).
- Вчера 22:40 Майдан имени Тимошенко: США без Юли не обойтись (ВИДЕО).
Лавров: Переворот на Украине — позор Европы
Глава МИД Сергей Лавров назвал историю переворота на Украине европейским позором.
«Эта украинская история, история переворота, история предательства Запада по отношению к международному праву, когда соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза, было просто растоптано.
После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор», — заявил он в интервью газете «Коммерсант».
Министр подчеркнул, что, «констатируя эту историческую данность, мы не замыкаемся в себе, а хотим выполнить Минские соглашения».
Двадцать первого февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович и лидеры парламентской оппозиции подписали Соглашение об урегулировании политического кризиса в республике. Свидетелями заключения договора выступили министры иностранных дел Германии и Польши — Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский.
Тем не менее Германия, Польша и другие страны ЕС впоследствии не стали осуждать нарушение соглашения во время государственного переворота на Украине в марте 2014 года.
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Из-за бедности украинцы начали покупать продукты поштучно (ВИДЕО)
Украинцы начали покупать продукты поштучно, а продавцы на рынках, которые еще несколько лет назад возмутились бы необходимости взвешивать два яблока или три луковицы, сегодня молча взвешивают — покупать стали в разы меньше.
Украинцы беднеют и покупательная способность населения сейчас, как в 90-х, жалуются продавцы на рынках. Жалуются и на выручку, упавшую в разы. И уже не раздражаются, когда их товар берут поштучно.
Вот и в сюжете украинского телеканала «Україна» показывают пенсионерку Наталью — она показывает свои нехитрые покупки — одна свекла, две моркови. Но даже так, по её словам, выходит дорого.
Продавцы, показанные в новостном сюжете, такому подходу уже не удивляются — рассказывают, что мясо и сало, которое побило рекорд по росту цен, теперь тоже деликатес: люди просят отрезать кусочки по 200 грамм.
«Часто так покупаю. Пенсия полторы тысячи гривен — не разгонишься. Поэтому приходится покупать по одной штучке», — рассказывает покупательница.
На украинском телевидении в прошлом году излюбленным занятием было разоблачать «фейки российской пропаганды» — рассказ об украинцах, отнимающих хлеб у голубей и загадочных Зоряна и Шкиряка*.
«Смотрите, в России показали какую-то городскую сумасшедшую и рассказывают, что мы тут голодаем», — покатывались со смеху «разоблачители» на зарплате.
Получится ли назвать городскими сумасшедшими этих пенсионеров, которые на полторы тысячи гривен не могут купить больше двух свёкол?
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* оговорка ведущей одного из политических ток-шоу на российском ТВ после гибели Михаила Толстых в феврале прошлого года.
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Как и зачем скребут «потомков шумеров»?
Факт остается фактом: на Украине погоня за собственной древностью набирает скорость, подключаются новые оригинальные участники.
Если раньше на этом поле паслись Валера Бебик, Эдмунд Квасив, Мыкола Галичанец и Сергей Плачинда, то по их следам пошли политологи и политики, авторы украинских учебников и ученые вроде директора Института украиноведения академика Петра Кононенко или Александра Дубины.
Последний прогремел своим заявлением еще лет 8 назад: «В последнее время украинская историческая наука сделал гигантский шаг вперед, который имеет всемирное значение.
Благодаря титаническому исследовательскому труду наших ведущих ученых, настойчивому поиску патриотов-энтузиастов, на основе бесспорных фактов наконец-то была частично восстановлена историческая правда, которая заключается в том, что Украина является колыбелью мировой цивилизации, а мы, украинцы, — ее творцами».
Необыкновенные приключения древних укров (понятие «укры» введено в оборот новыми «историками»), Ной, переждавший Потоп на Говерле, галлы из Галиции, слепой запорожский кобзарь Гомер, Будда из старинного козацкого рода Щакамунько, выкопанное Черное море и открытая украинцами Америка, Хуанхэйская Сич — чего только не описали знатоки украинской старины!
Но нет границ познания и предела сенсациям. Только лишь за пару десятков дней нового года в СМИ древняя история Украины пополнилась сразу тремя замечательными фактами.
Вы еще не слышали о казаках гетмана Артура, заседавших за круглым столом в Камелотской Сечи? Тогда вам к политологу Александру Палию.
Собственно, свое открытие о сарматской старшине, захватившей власть древней Британии, Палий делает на базе просмотренного им фильма «Король Артур», снятого еще в 2004 году. Для исторического источника вполне покатит — фильм-то красивый, а «Анналы Камбрии» или «Историю королей Британии» Гальфрида Монмутского изучать не стоит, ибо они явно сфальсифицированы москалями.
Кстати, гетман британских казаков-сарматов Артур, как стало известно, погиб от руки своего родственника Мордреда, почти Мордора, как сегодня именуют Россию все потомки сарматов.
Сегодня уже ясно, что сарматы тоже произошли от древних укров и вытеснили из Поднепровья скифов, тоже произошедших от древних укров. Так глубоко политолог Палий не копает, но уверяет, что местные британские филологи нашли в Великобритании немало собственных названий местностей, возможно, сарматского происхождения. Возможно, и не сарматского, но разве это имеет значение для истории Палия?
Следующая историческая находка принадлежит общественному инспектору охраны культурно-исторического наследия, военному историку и правозащитнику из Киева Александру Станкову.
Историк-общественник доказал ошибочность царящего в массах мнения о том, что название Киева произошло от Кыя — брата Щека, Хорива и Лыбеди, чьи памятники украшают набережную Днепра и майдан Незалежности наравне с некрополем небесных сотников.
Оказывается, название «Киев» происходит от имени царицы Евы, которая его и основала. Как уверяет Станков, на языке некоего древнего народа (древних укров?) «Ки» означает «место», а «Ев» это часть имени царицы.
Разумеется, информацию о царице Еве замалчивали. Но Станков обвинил в фальсификации почему-то не Кремль, а историка Михаила Грушевского, известного своим рекордно коротким (трехчасовым) пребыванием на посту президента Украины.
Исследователь уверяет, что останки Евы хранились в подземельях музея «София Киевская», но не так давно гробницу ограбили.
«Были украдены ценности основательницы нашего города, Евы. Это действительно дорого стоит. Украли из сейфа „Софии Киевской“. В 18:00 закрывался музей и с Евы снимали кое-какие драгоценности — колье, серьги, поручи, цепочку», — уточнил Станков.
Самое шумное сообщение сделала заслуженная «спалахуйка» Украины, певица во всех отношениях Руслана Лыжичко, которой после победы на Евровидении стали приходить откровения: то майдан возглавить, то узреть предками украинцев легендарных шумеров!
Заявление Русланы враз стало сенсационным, хотя серьезные историки указали на методологическую ошибку. Мол, не украинцы были потомками шумеров, а напротив — шумеры произошли от древних украинцев. Шумеров-то называли «мясопотамы», что переводится с украинского как «м’ясо потім» («мясо потом»).
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Еще академик И. Крипьякевич вспоминал: «Древние украинцы со своей прародины двигались в великий завоевательный поход… как наводнение разлились они на широких просторах… кинули свои полки на Балканы, переправились в Малую Азию, а отдельные части пошли глубоко в далекие страны» (Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. Львів, 2001, с.151).
Связь шумеров с украинцами не раз подчеркивали знатоки древности еще начала 20 века. Один из идеологов украинского нацизма, автор т. н. украинской геополитической концепции Юрий Лыпа в 1938 году писал: «Не зря в наидревнейших колядках и наидревнейших украинских вышивках встречаем пышные павы с Тигра и Евфрата». (Липа Ю. Призначення України. Львів, 1991).
В 1985 году два укроамериканских ученых доктора наук — Иван Овечко (Университет Северного Колорадо) и Роман Кухарь (государственный Университет Канзаса) — издали «Карманный путеводитель по Украине и украинцам» (A Pocketbook Guide to Ukraine and Ukrainians, 2nd edition, Ukrapress, Colorado, 1985).
Помимо других удивительных данных, они указывают: «Самыми новыми исследованиями некоторых виднейших археологов мира установлена непрерывная эволюция украинской нации.
С доисторических времен, именно с периода переселения великой Шумерской нации из западных и центральных районов Украины, где уже более 7000 лет существовала высокоразвитая трипольская культура. Шумеры [ergo — украинцы], согласно этим исследованиям, были первым народом, который начал использовать иероглифы, изобретенные ими более 5000 лет тому назад».
Факт прихода укров из Триполья в Месопотамию доказывает и современная украинская наука. «Украинцы с давних пор давали миру царей, философов, поводырей. Чисто украинские фамилии встречаются в Египте: 5 фараонов из династии Шышкив! А в древнем Шумере — цивилизации более высокого уровня — законы создавал Шульга» (Слоньовська О. В. Конспекти уроків з української літератури. Київ, 2000, с. 40. Рекомендовано МО Украины. Цит. по: Г. Грабович. Слідами національних містифікацій//Критика, 2001, ч.6).
Таким образом, певица Руслана своим заявлением лишь популяризовала давно известные данные.
Стоит ли указывать, что артефакты и источники тщательно берегли от Януковича и Кремля в надежных карпатских «схронах», доставшихся от доблестной УПА*, которую Бандера, потомок шумерского рода Бандеруинингимов, предлагал называть ШУМПА (шумерская повстанческая армия), дабы ввести в обман МГБ.
Потому можно не сомневаться, что сама Руслана, посвященная в тайны «шумерской старины», не раз перечитывала на шумерском языке знакомые до боли тексты глиняных табличек, среди которых сохранились великие:
«Несе Инанна воду», «Реве та й стогне Тібр широкий», «Ще шумерла України», «Як помру, то поховайте в Междуречье милом…», поэма «Днепровский бедняк» («Ниппурский бедняк») и долгое время считавшийся вавилонским эпос «Гей, нумо лише…» («Энума Элиш»).
Теперь, когда тайна веков распечатана благодаря майдану и помощи Госдепа США, информация потоком хлынет на жителей Украины и они узнают о славных укрошумерских городах УР (украинский рай), Урук (от Укр), Киш (Кош), Умма (тогдашние Сумы), Гирсу (Херсон).
Стране вернут ее героев — знаменитого атамана евфратского куреня Гильгамеша и его сотника козака Энкиду (Никодима).
А чего стоят бог неба Ан, в честь которого назовут впоследствии самолет, бог воды Энки (Генка), бог Солнца Шамаш (Опанас), богиня Инанна (Ивановна), которой посвящена легендарная «Инанна и Шукаллетуда» о садовнике, который «шукал», но не туда, за что Ивановна жестко наказала людей.
Так или иначе, но, кроме безвиза, на Украине получили и новую, хотя и очень древнюю, историю. А теперь, когда не схлынула волна переименований, поступают предложения переназвать Украину в Шумерию, претендуя не только на славу далеких предков, но и их бывшие, богатые нефтью земли. А что? Вятрович подмахнет инициативу, Климкин озвучит, Петро подпишет.
Так зачем скребут украинцев по части истории?
На Украине с новой силой зашумели политологи, певицы, политики, чтобы скрыть, заболтать, исковеркать исторические факты, связанные с реальной историей Украины и её народов.
Не случайно, что в январе на Украине фактически не вспомнили исторические решения Земского собора России 1653 года и Переяславской рады 1654-го. На зашумевшей с новой силой исторической ниве главные герои — укры. По всему миру.
Но шумы заслоняют и мифологизированную националистами январскую «соборность» 1919 года, закрученную историю с Крутами, петлюровщину с УНР, гетьманат со Скоропадским. О них нельзя больше так нагло и цинично врать.
Поэтому и скребут. Чтобы историческая нива Украины превратилась в Дикое поле. Но истории известно, кто освоил Дикое поле, кто создал Украину. Будущее за их потомками, а не за шумерами и козаками гетмана Артура, заседавшими за круглым столом в Камелотской Сечи.
Дарья Меньшова
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* Запрещенная в РФ террористическая организация
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«Безупречные» манеры украинской политической элиты (ВИДЕО)
Нынешний политический истеблишмент на Украине не стесняется выставлять на всеобщее обозрение хоум-видео и демонстрировать «безупречные манеры» в публичных местах.
Собачьи танцы
В Сети стремительно набирает популярность видео странного танца генерального прокурора Юрия Луценко с собакой. Короткий ролик, на котором Луценко танцует с бернской овчаркой по кличке Черчилль, в канун Нового года на своей странице в социальной сети опубликовала супруга генпрокурора и народный депутат Ирина Луценко, которая, судя по видео, и снимала короткий клип.
С ее страницы это видео и пошло гулять по интернету, и, конечно, не прошло незамеченным и даже вылилось в скандал.
Часть пользователей соцсетей обратили внимание на помпезность интерьера «будки», запечатленной на ролике. В частности, волонтер и телеведущий Алексей Мочанов поинтересовался, откуда у Луценко средства на такое роскошное жилье.
«Луценко вырос в политика у Александра Мороза и его собратьев-социалистов на граните Майдана, в революциях против Кучмы. Ни дня не в госслужбе. Откуда деньги у публичного политика, который публично обещал снять депутатскую неприкосновенность и не сдержал ни одного своего обещания?» — задался вопросом участник волонтерского движения.
Другие пользователи отметили странность того, что публичный человек выставляет такое видео на всеобщее обозрение. Негодующие юзеры допустили, что обнародование такого ролика может служить поводом для сомнений в адекватности главного героя клипа и его окружения, так как подобным видео место только в домашних коллекциях.
На такие комментарии супруга Луценко ответила, что просто хотела показать, «что такое простые человеческие радости».
«Понимаете, работа и профессиональные обязанности — это не все. Вот именно такие яркие и трогательные моменты и являются жизнью. И это мы с Юрой храним уже 29 лет», — объяснила нардеп.
Вылизывание тарелок
Странными манерами отличился не так давно народный депутат фракции «Народный фронт» Антон Геращенко. Народный избранник в одном из ресторанов вылизывал тарелки после трапезы, видео с этими кадрами позднее слили в Сеть, и оно быстро приобрело популярность, став вирусным.
В ответ Геращенко заявил, что обедал в ресторане «Бао» с заместителем посла Японии в Украине Мичио Харада, а такое поведение — искренняя благодарность повару за вкусную еду. «Я люблю восточную кухню. А одно блюдо было особенно вкусным.
Заметив это, японский дипломат рассказал, что в Японии, где не принято использовать хлеб для вымакивания вкусного соуса, считается знаком особого уважения к повару, когда блюдо после обеда остаётся вычищенным до блеска. И в японской традиции это не считается зазорным», — пояснил депутат, заявив также, что вылизанная тарелка в ресторанах Франции считается хорошим тоном.
Впрочем, Геращенко как «ценителя японской кухни» позднее стали троллить его политические оппоненты. Так, нардеп Михаил Добкин в ходе одного из эфиров с Геращенко предложил в студии «поубирать тарелки».
Наряду с этим в любви к вылизыванию тарелок признался и советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, заявив, что «всегда облизывает тарелки, когда ему очень вкусно».
Еще одного советника главы МВД Украины Илью Киву застали за поеданием пищи и вовсе руками. Киву запечатлели на Бали, популярном среди туристов острове в Индонезии, во время новогодних каникул. Запечатлели советника министра в ресторане отеля.
«Да, это я. Руками вкуснее», — сказал Кива, уточнив, что ел руками, потому что был голоден после тренировки, а официант не успела принести ему приборы.
Атака на женщин
Постмайданные политики известны постоянными драками, потасовками и рукоприкладством не только в адрес друг друга, но в принципе любого, кто подвернется под горячую руку, даже если это женщина.
В 2015 году нардеп «Народного фронта» Андрей Тетерук, который является на сегодня первым заместителем главы фракции, ударил стеклянной бутылкой по голове свою коллегу — депутата Рады от «Батькивщины» Александру Кужель, после чего ее госпитализировали. Почти сразу после этого Тетерук написал в социальной сети, что раскаивается в содеянном.
Тетерук извинился и объяснил произошедшее тем, что «ход событий бывает ужасно непредсказуем», но вместе с этим заявил, что не считает инцидент с Кужель поводом для сложения им депутатских полномочий.
Меня спровоцировали, провоцировали неоднократно, и я совершенно не вел себя агрессивно и не считаю, что мои действия являются такими, которые не позволяют народному депутату продлить свои полномочия», — заявил нардеп, добавив, что во время инцидента «пытался избежать ударов, которые наносила ему госпожа Кужель сумкой».
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Майдан имени Тимошенко: США без Юли не обойтись (ВИДЕО)
Юлия Тимошенко — один из самых опытных и беспринципных политиков Украины.
Ей все равно, договариваться с Путиным или взорвать ядрен-батон над Донбассом.
Главное, чтобы ей лично это было выгодно. И вероятнее всего, именно она и сменит в скором времени сначала Михаила Саакашвили в роли главного оппозиционера Украины, а затем и Петра Порошенко в роли ее президента, как бы те не сопротивлялись этому.
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Юрий Подоляка
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