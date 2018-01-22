Новости Украины и Новороссии 22 января 2018

Факт остается фактом: на Украине погоня за собственной древностью набирает скорость, подключаются новые оригинальные участники.

Если раньше на этом поле паслись Валера Бебик, Эдмунд Квасив, Мыкола Галичанец и Сергей Плачинда, то по их следам пошли политологи и политики, авторы украинских учебников и ученые вроде директора Института украиноведения академика Петра Кононенко или Александра Дубины.

Последний прогремел своим заявлением еще лет 8 назад: «В последнее время украинская историческая наука сделал гигантский шаг вперед, который имеет всемирное значение.

Благодаря титаническому исследовательскому труду наших ведущих ученых, настойчивому поиску патриотов-энтузиастов, на основе бесспорных фактов наконец-то была частично восстановлена историческая правда, которая заключается в том, что Украина является колыбелью мировой цивилизации, а мы, украинцы, — ее творцами».

Необыкновенные приключения древних укров (понятие «укры» введено в оборот новыми «историками»), Ной, переждавший Потоп на Говерле, галлы из Галиции, слепой запорожский кобзарь Гомер, Будда из старинного козацкого рода Щакамунько, выкопанное Черное море и открытая украинцами Америка, Хуанхэйская Сич — чего только не описали знатоки украинской старины!

Но нет границ познания и предела сенсациям. Только лишь за пару десятков дней нового года в СМИ древняя история Украины пополнилась сразу тремя замечательными фактами.

Вы еще не слышали о казаках гетмана Артура, заседавших за круглым столом в Камелотской Сечи? Тогда вам к политологу Александру Палию.

Собственно, свое открытие о сарматской старшине, захватившей власть древней Британии, Палий делает на базе просмотренного им фильма «Король Артур», снятого еще в 2004 году. Для исторического источника вполне покатит — фильм-то красивый, а «Анналы Камбрии» или «Историю королей Британии» Гальфрида Монмутского изучать не стоит, ибо они явно сфальсифицированы москалями.

Кстати, гетман британских казаков-сарматов Артур, как стало известно, погиб от руки своего родственника Мордреда, почти Мордора, как сегодня именуют Россию все потомки сарматов.

Сегодня уже ясно, что сарматы тоже произошли от древних укров и вытеснили из Поднепровья скифов, тоже произошедших от древних укров. Так глубоко политолог Палий не копает, но уверяет, что местные британские филологи нашли в Великобритании немало собственных названий местностей, возможно, сарматского происхождения. Возможно, и не сарматского, но разве это имеет значение для истории Палия?

Следующая историческая находка принадлежит общественному инспектору охраны культурно-исторического наследия, военному историку и правозащитнику из Киева Александру Станкову.

Историк-общественник доказал ошибочность царящего в массах мнения о том, что название Киева произошло от Кыя — брата Щека, Хорива и Лыбеди, чьи памятники украшают набережную Днепра и майдан Незалежности наравне с некрополем небесных сотников.

Оказывается, название «Киев» происходит от имени царицы Евы, которая его и основала. Как уверяет Станков, на языке некоего древнего народа (древних укров?) «Ки» означает «место», а «Ев» это часть имени царицы.

Разумеется, информацию о царице Еве замалчивали. Но Станков обвинил в фальсификации почему-то не Кремль, а историка Михаила Грушевского, известного своим рекордно коротким (трехчасовым) пребыванием на посту президента Украины.

Исследователь уверяет, что останки Евы хранились в подземельях музея «София Киевская», но не так давно гробницу ограбили.

«Были украдены ценности основательницы нашего города, Евы. Это действительно дорого стоит. Украли из сейфа „Софии Киевской“. В 18:00 закрывался музей и с Евы снимали кое-какие драгоценности — колье, серьги, поручи, цепочку», — уточнил Станков.

Самое шумное сообщение сделала заслуженная «спалахуйка» Украины, певица во всех отношениях Руслана Лыжичко, которой после победы на Евровидении стали приходить откровения: то майдан возглавить, то узреть предками украинцев легендарных шумеров!

Заявление Русланы враз стало сенсационным, хотя серьезные историки указали на методологическую ошибку. Мол, не украинцы были потомками шумеров, а напротив — шумеры произошли от древних украинцев. Шумеров-то называли «мясопотамы», что переводится с украинского как «м’ясо потім» («мясо потом»).

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Еще академик И. Крипьякевич вспоминал: «Древние украинцы со своей прародины двигались в великий завоевательный поход… как наводнение разлились они на широких просторах… кинули свои полки на Балканы, переправились в Малую Азию, а отдельные части пошли глубоко в далекие страны» (Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. Львів, 2001, с.151).

Связь шумеров с украинцами не раз подчеркивали знатоки древности еще начала 20 века. Один из идеологов украинского нацизма, автор т. н. украинской геополитической концепции Юрий Лыпа в 1938 году писал: «Не зря в наидревнейших колядках и наидревнейших украинских вышивках встречаем пышные павы с Тигра и Евфрата». (Липа Ю. Призначення України. Львів, 1991).

В 1985 году два укроамериканских ученых доктора наук — Иван Овечко (Университет Северного Колорадо) и Роман Кухарь (государственный Университет Канзаса) — издали «Карманный путеводитель по Украине и украинцам» (A Pocketbook Guide to Ukraine and Ukrainians, 2nd edition, Ukrapress, Colorado, 1985).

Помимо других удивительных данных, они указывают: «Самыми новыми исследованиями некоторых виднейших археологов мира установлена непрерывная эволюция украинской нации.

С доисторических времен, именно с периода переселения великой Шумерской нации из западных и центральных районов Украины, где уже более 7000 лет существовала высокоразвитая трипольская культура. Шумеры [ergo — украинцы], согласно этим исследованиям, были первым народом, который начал использовать иероглифы, изобретенные ими более 5000 лет тому назад».

Факт прихода укров из Триполья в Месопотамию доказывает и современная украинская наука. «Украинцы с давних пор давали миру царей, философов, поводырей. Чисто украинские фамилии встречаются в Египте: 5 фараонов из династии Шышкив! А в древнем Шумере — цивилизации более высокого уровня — законы создавал Шульга» (Слоньовська О. В. Конспекти уроків з української літератури. Київ, 2000, с. 40. Рекомендовано МО Украины. Цит. по: Г. Грабович. Слідами національних містифікацій//Критика, 2001, ч.6).

Таким образом, певица Руслана своим заявлением лишь популяризовала давно известные данные.

Стоит ли указывать, что артефакты и источники тщательно берегли от Януковича и Кремля в надежных карпатских «схронах», доставшихся от доблестной УПА*, которую Бандера, потомок шумерского рода Бандеруинингимов, предлагал называть ШУМПА (шумерская повстанческая армия), дабы ввести в обман МГБ.

Потому можно не сомневаться, что сама Руслана, посвященная в тайны «шумерской старины», не раз перечитывала на шумерском языке знакомые до боли тексты глиняных табличек, среди которых сохранились великие:

«Несе Инанна воду», «Реве та й стогне Тібр широкий», «Ще шумерла України», «Як помру, то поховайте в Междуречье милом…», поэма «Днепровский бедняк» («Ниппурский бедняк») и долгое время считавшийся вавилонским эпос «Гей, нумо лише…» («Энума Элиш»).

Теперь, когда тайна веков распечатана благодаря майдану и помощи Госдепа США, информация потоком хлынет на жителей Украины и они узнают о славных укрошумерских городах УР (украинский рай), Урук (от Укр), Киш (Кош), Умма (тогдашние Сумы), Гирсу (Херсон).

Стране вернут ее героев — знаменитого атамана евфратского куреня Гильгамеша и его сотника козака Энкиду (Никодима).

А чего стоят бог неба Ан, в честь которого назовут впоследствии самолет, бог воды Энки (Генка), бог Солнца Шамаш (Опанас), богиня Инанна (Ивановна), которой посвящена легендарная «Инанна и Шукаллетуда» о садовнике, который «шукал», но не туда, за что Ивановна жестко наказала людей.

Так или иначе, но, кроме безвиза, на Украине получили и новую, хотя и очень древнюю, историю. А теперь, когда не схлынула волна переименований, поступают предложения переназвать Украину в Шумерию, претендуя не только на славу далеких предков, но и их бывшие, богатые нефтью земли. А что? Вятрович подмахнет инициативу, Климкин озвучит, Петро подпишет.

Так зачем скребут украинцев по части истории?

На Украине с новой силой зашумели политологи, певицы, политики, чтобы скрыть, заболтать, исковеркать исторические факты, связанные с реальной историей Украины и её народов.

Не случайно, что в январе на Украине фактически не вспомнили исторические решения Земского собора России 1653 года и Переяславской рады 1654-го. На зашумевшей с новой силой исторической ниве главные герои — укры. По всему миру.

Но шумы заслоняют и мифологизированную националистами январскую «соборность» 1919 года, закрученную историю с Крутами, петлюровщину с УНР, гетьманат со Скоропадским. О них нельзя больше так нагло и цинично врать.

Поэтому и скребут. Чтобы историческая нива Украины превратилась в Дикое поле. Но истории известно, кто освоил Дикое поле, кто создал Украину. Будущее за их потомками, а не за шумерами и козаками гетмана Артура, заседавшими за круглым столом в Камелотской Сечи.

Дарья Меньшова

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* Запрещенная в РФ террористическая организация