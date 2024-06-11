Вооружённые силы Украины остро нуждаются в срочном контрнаступлении, чтобы Киев мог выйти на переговоры с Москвой, занимая более сильные позиции. Об этом всю прошлую неделю громко кричал небезызвестный таблоид Foreign Policy (FP), один из рупоров финансовых глобалистов и Демпартии США. Ребята открыто называют вещи своими именами, как это принято в современном западном публичном пространстве, когда речь идёт не о деньгах, а об аборигенах… Американские обозреватели прямо советуют Киеву в кратчайшие сроки достичь информационных успехов, подкреплённых достижениями на поле боя. Декларируется, что "если украинская армия продолжит терпеть неудачи, страны Запада сократят объём помощи Киеву, поэтому демонстрация успехов необходима…". В ряде публикаций при этом всячески акцентируется внимание на том, что "украинская армия не сможет одолеть войска России, и по этой причине Киеву в любом случае придётся согласиться на переговоры. Чтобы усилить свою позицию, армия Украины должна добиться хотя бы локального успеха на фронте…" Бу-бу-бу… бу-бу-бу… Таков рефрен подавляющей части соросовских и прочих изданий, находящихся под управлением международных банкиров.

Казалось бы, подходит к концу третья неделя с начала продвижения российских войск на харьковском направлении. Многие говорят, что сегодня такое движение выглядит подзамороженным. Однако в действительности на целом ряде участков фронта происходят, может быть, и не очень заметные, но важнейшие для нашего наступления события.

Начиная с 1 июня ВС РФ серьёзно продвинулись на западном, ранее авдеевском, направлении, особенно на флангах Часова Яра. Штурмовые группы заняли Парасковиевку.

В районе населённого пункта Нетайлово вплоть до естественной преграды, так называемой линии ставков (донецкое название искусственных запруд), освобождена вся территория, ранее контролировавшаяся противником. Войска вышли на окраины Карловки, которая считается наиболее удобным транспортным хабом донбасской группировки ВСУ, через неё шло снабжение всего западного направления.

К северу от Очеретино уже три недели расширяется зона контроля российских Вооружённых сил практически во все стороны. При этом подразделения Российской армии выбили группировку ВСУ из центральной части Красногоровки в ДНР и закрепились на новых позициях, в городе продолжаются уличные бои. На юго-западном участке боевых действий после занятия основной части населённого пункта Работино также идут наступательные действия фактически по всей "старой" линии соприкосновения. На кураховской части юго-западного направления 5 июня занята Георгиевка.

На западном направлении на Часов Яр после месяца ожесточённых боев 4, 5 и 6 июня российские десантники быстрым прорывом вышли к каналу Северский Донец — Донбасс, спустя пару дней заняли обе траншеи противника на берегу канала и освободили южную часть населённого пункта Калиново. Штурмовые группы заняли основную часть многоэтажных домов на севере и северо-западе микрорайона Канал. На южном участке десантники закрепились на берегу канала, несколько раз штурмовые группы уже переходили на его противоположную сторону, но не создавали устойчивых плацдармов на западном берегу, это была пока разведка боем.

Так вот в чём заключается основная мысль. Незначительные на первый взгляд подвижки на фронте дали возможность выровнять достаточно извилистый и насыщенный глубокими выступами и "карманами" поставдеевский фронт. Операции такого рода не слишком заметны в публичном поле, это создаёт впечатление некоего тактического затишья. В реальности же, мягко говоря, никакого затишья нет. Уничтожается большая часть резервов, которые ВСУ перебрасывают под Часов Яр из славянско-краматорской агломерации.

Харьковская полоса наступления группировки "Север" привела к нарастающей буквально с каждым днём переконфигурации на линии боевого соприкосновения. За последние три недели в район Волчанска и Липцев передислоцировано как минимум шесть бригад ВСУ: три из Херсонской области и три из Донбасса. Именно благодаря этому манёвру ВС РФ и начал куда как более активное продвижение в Донбассе и фактически поставил под жирный вопрос дальнейшее существование группировки в Часовом Яре, а также вошёл в центр Красногоровки.

Главнокомандующий ВСУ генерал Сырский 5 июня, по обыкновению с помощью соцсетей, что несколько странно, сделал экстренное заявление о ситуации под Купянском в Харьковской области. Сырский написал, что российские войска перешли в атаку на двух направлениях. Блог генерала, как водится, цитирует украинское издание "Страна".

"Противник пытается прорвать оборону наших войск с двух направлений. Идут ожесточённые бои", — написал главком ВСУ в среду 5 июня. Сырский назвал ситуацию "сложной", однако заявил, что "у ВСУ есть шансы изменить обстановку в свою пользу". Для этого командованием делается всё возможное. При этом 3 июня украинские солдаты под Купянском массово объявили, что "их отправили в непродуманный штурм, который закончился большими потерями, а раненых долго не эвакуировали".

Но это ещё не всё. "Противник продолжает проведение наступательных действий, сосредоточивая основные усилия на кураховском, покровском, купянском, харьковском направлениях. Кроме того, проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часову Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населённых пунктов. На других направлениях противник проводит наступательные действия с целью растяжения линии активного фронта, сковывания наших войск и недопущения переброски их на другие участки ведения боевых действий. В целом ситуация остаётся сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий, широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб", — знакомит украинских граждан с обстановкой Сырский в своём телеграм-канале. Это, конечно, не паника. Но чувствуется крайнее напряжение главкома.

Повторюсь, ибо это и есть самое главное в стратегии нашего Генштаба, о которой я здесь пишу. Противник вынужден не только перебрасывать на харьковское направление резервы, но и снимать с нескольких направлений уже действовавшие там батальоны, ослабляя эти участки. Исходя из информации некоторых источников, командование ВСУ перебросило под Волчанск и Липцы до 50 батальонов. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, "наступление российских войск замедлилось, потому что ВСУ подтянуло резервы".

Теперь о ситуации на земле. В Волчанске ВСУ продолжают контролировать часть агрегатного завода, район многоэтажной застройки в центре города, а также полудачные районы на другом берегу реки Волчьей. Что касается Липцов, продвижение наших войск притормозилось на тактических высотах после занятия лесного массива, однако может быть продолжено буквально на днях.

Надо сказать, что противник в последние дни несколько раз пытался переходить в контрнаступление и в Волчанске, и под Липцами. Все попытки вернуть себе утраченные позиции были в жёсткой форме и с тысячными потерями в рядах ВСУ отбиты нашей обороной, не допущен ни один отход, не говоря уже о прорыве наших позиций. Украинское командование не ожидало, что наши войска так оперативно создадут надёжные линии обороны на маршруте вчерашнего наступления, но такая тактика, похоже, сегодня становится обязательной для действий российских войск.

Украинская армия начала контрнаступление, заявил военкор Александр Коц. Он считает, что ВСУ сейчас пытаются подавить управление группировкой войск "Север". "Разрешение на удары западной высокоточкой по приграничью получено и тут же начало реализовываться", — рассказал он в своём телеграм-канале. Корреспондент рассказал, что украинские военные провели ракетные атаки в две волны: осколочно-фугасные, а затем кассетные — российские системы ПВО этим атакам успешно противостоят. "Значит, противник будет больше комбинировать — "Вампирами", "Ольхой", "Точками", беспилотниками, — предположил эксперт. — Будет пытаться продавливать ПВО, чтобы точечно бить по выявленным при помощи НАТО целям". Он напомнил, что ровно год назад контрнаступление ВСУ начиналось точно так же и закончилось их беспрецедентными потерями.

"Украина резко сменила тактику ведения войны, теперь она наносит удары вглубь России американскими ракетами", — пишет военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке. По его словам, БПЛА ВСУ, согласно новым тактическим установкам, ищут "дорогостоящие цели в Белгородской и Курской областях, по которым, как только удаётся их обнаружить, наносится удар из западного высокотехнологичного оружия". Главным образом эти удары наносятся управляемыми ракетами с помощью установок HIMARS, доставленных на Украину из армейских запасов США. С момента получения разрешения от Вашингтона, пишет Рёпке, ВСУ ежедневно обстреливают Белгородскую область из РСЗО HIMARS.

На начало июня главной поражённой целью ВСУ якобы остаётся самая современная российская система ПВО — комбинированный ЗРК С-300/С-400, подбитый 2 июня в 50 км от украинской границы. Стоимость такого комплекса оценивается в 300−500 млн евро, пишет телеграм-канал "Bild на русском". Таким образом, ярко вырисовывается новая тактика. Сделать материальный ущерб для России настолько весомым, чтобы заставить её свернуть крупное наступление на харьковском направлении из-за неприемлемости затрат. Выбить наиболее ценные стратегические установки ПВО/ПРО, чем поставить под вопрос всю структуру ПВО на данном участке, исключив тем самым действия фронтовой бомбардировочной авиации, а соответственно, применение управляемых ФАБов, самого страшного для противника российского наступательного оружия на сегодняшний день.

Конечно, это тактика слабейшего. Никто не может обвинить украинскую армию в слабости как таковой, солдаты вгрызлись в оборону, закусили удила и, как славяне советского воспитания (сражаются 40–50-летние), в массе своей проявляют чудеса стойкости. По сути, на фронте сражаются две сильнейшие сухопутные армии мира, и мне всегда удивительно, когда какие-нибудь французы, немцы, бельгийцы, а то и сами чехи рассказывают байки о необходимости прибытия инструкторов для "обучения" украинских офицеров "правильной" концепции современной обороны. Думаю, украинцам это должно быть вдвойне противно: чему, интересно, их могут научить люди, никогда не сталкивавшиеся с реальной войной, исповедующие общезападные толерантные идеологемы о приоритете "жизни и здоровья" солдата над всеми тактическими и оперативными установками военного руководства? Если бы ВСУ так воевали, Россия ещё в 2022 году приняла бы капитуляцию в Чопе. ВСУ воюет как часть Советской армии, именно поэтому и держится до сих пор, фронт не посыпался, несмотря на тотальное преимущество наших ребят во всём, за исключением БПЛА.

Но… Ресурс ВСУ не безграничен, и он падает. Качество солдат и офицеров ВСУ по мере выбывания личного состава (и особенно кадровиков) сильно проседает. Наряду с очень крепкими, подготовленными и упёртыми в обороне группами наши штурмовики то и дело нащупывают крайне слабые звенья из плохо подготовленных новобранцев и "мобиков". Мобилизация не более чем 30 000 бойцов в месяц и бесконечные "броуновские" колебания по внутренним операционным линиям не могут ни в коей мере скомпенсировать убытие основных сил. Именно поэтому ВСУ прибегают к "оружию слабейшего" — одиночным ударам "высокоточкой" по наиболее ценным объектам ВС РФ, а СБУ занимается террористическими актами в городах и на предприятиях России. Надо ли говорить, что такая тактика, равно как и расчёт на "вундерваффе" в виде мифических F-16, которые прилетят и резко изменят расклад на поле боя в пользу Украины, — полностью провальна.

На нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске Ростовской области 6 июня в результате массированной атаки беспилотников произошёл пожар. Площадь возгорания составила 100 кв. метров. Тушение пожара приостанавливалось из-за повторной атаки БПЛА. Сотрудников отвели на безопасное расстояние. Погибших и пострадавших нет. Пожар потушен, завод работает в штатном режиме. Систему ПВО предприятия решено укрепить.

Одновременно появились более-менее понятные подробности точечного удара российских ракет 4 июня по базе отдыха в селе Дачное Харьковской области. Изначально говорилось о 300 боевиках, накрытых ракетным ударом, более сотни из которых погибли, ещё более сотни получили ранения разной степени тяжести. Сейчас уже ясно, что на этой базе отдыха было размещено подразделение аэроразведки ВСУ "Птахи Мадьяра" вместе с хозяином/командиром Робертом Бровди с позывным "Мадьяр".

Изначально данное подразделение принимало участие в боях под Артёмовском в составе 59-й моторизованной бригады. Сейчас их перебросили под Харьков, где война дронов дошла до своего апогея, воздух буквально кишит стаями из тысяч БПЛА. В последнее время подразделение начало использовать не только разведывательные, но и ударные FPV-дроны, нанося урон русским солдатам и технике.

По информации телеграм-канала "Партизаны", "последнее видеообращение "Мадьяра", записанное им в селе Липцы Харьковской области с угрозами в адрес российских военнослужащих и преждевременными словами о скорой победе Украины, стало своеобразным реквиемом для Бровди и его подразделения. Дешёвое бахвальство и поразительная беспечность сыграли злую шутку с "Птахами Мадьяра" — по ним был нанесён скорый и выверенный удар российских ВКС". Телеграм-каналы пишут, что, помимо личного состава, ударами "были полностью уничтожены хранившиеся на складе боеприпасы, беспилотники, а также стоящие в гаражах военные автомобили". Выжил ли сам гениальный предприниматель Роберт Бровди, неизвестно.

Ситуация на Харьковском направлении категорически не устраивает ВСУ и киевское руководство, особенно накануне пресловутой "мирной конференции" в Швейцарии. Военным специалистам всего мира отчётливо понятно, что для линии фронта длиной менее 100 км потери ВСУ чересчур велики. Да, в связи с переброской 50 батальонов с других участков фронта и резервов некоторое замедление продвижения ВС РФ здесь действительно наблюдается и уже больше недели подаётся украинскими пропагандистами, да и лично Зеленским, как невиданная "перемога". Но в перспективе нескольких недель ситуация в любом случае угрожает резко ухудшиться для ВСУ как под Харьковом, так и на других участках фронта, причём самое плохое может начаться как раз во время заседания "миротворцев" в швейцарском отеле "Бюргеншток".

Ясно, что оперативный замысел ВСУ заключается (во всяком случае, так было несколько дней назад) в попытке отбросить российские войска на харьковском направлении, чтобы высвободить оттуда до 70 батальонов. Лишённый этих частей противник не сможет стабилизировать ситуацию на других участках линии боевого соприкосновения, особенно в Донбассе, где ВС РФ продолжают постепенно ускоряющееся продвижение в направлении Часова Яра и славянско-краматорской агломерации. Однако с каждым днём становится всё более понятно, что данная задача существующими на фронте силами ВСУ, даже после их серьёзного укрепления, невыполнима. Как я уже писал в прошлый раз, начинается генеральное сражение лета 2024 года. Тот факт, что на харьковское направление ВСУ перебросили рекордное количество сил и средств, нас в целом устраивает. Постоянное выдёргивание важных слаженных подразделений противника и их переброска под воздействие огромного количества российских артиллерийских, реактивных стволов и нашей авиации на открытом пространстве позволяют нам их массированно уничтожать.

Донбасское продвижение российских штурмовых колонн ярко демонстрирует, что снятие ресурсов с других участков фронта критично ослабляет оборону ВСУ даже там, где она всё ещё плотная, структурированная и ведётся вполне стойкими и надёжными подразделениями. Введение же свежих подразделений ВСУ непосредственно в Волчанск является политически ангажированным безумием, не имеющим ничего общего с военной целесообразностью, они обречены и в ближайшее время оставят город.

Николай Сорокин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. ВСУ остро нуждается в контрнаступлении, чтобы усилить свои позиции на переговорах с Россией.

2. Россия достигла определенных успехов на разных участках фронта, выровняв линию обороны ВСУ.

3. ВСУ перебрасывает резервы и подразделения с других направлений на харьковское направление, ослабляя другие участки фронта.

4. ВСУ пытается нанести точечные удары высокоточным оружием по ценным российским целям, чтобы замедлить наступление РФ.

5. Качество личного состава ВСУ снижается из-за потерь, а мобилизация не может компенсировать убыль.

6. Тактика ВСУ не может скомпенсировать постоянные потери от российской артиллерии и авиации.

7. Перспективы ВСУ в ближайшие недели выглядят неутешительно как под Харьковом, так и на других участках фронта.

Вывод: Несмотря на попытки ВСУ переломить ситуацию на фронте, автор считает, что у них нет достаточных ресурсов для успешного контрнаступления. Россия методично продвигается вперед, истощая силы противника на разных направлениях. Тактика ВСУ, основанная на точечных ударах и "броуновском движении", не может компенсировать потери от российского огневого превосходства.