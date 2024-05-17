Армия России шестой день подряд интенсивно продвигается на харьковском направлении, ежедневно сообщая об освобождении новых населённых пунктов. В понедельник 13 мая стало известно о начавшихся боях в центре Волчанска — важнейшего по значению населённого пункта на пути к Купянску и Харькову.

Многие западные СМИ подчёркивают, что информация о действиях России под Харьковом до самого начала наступления сохранялась в секрете, и внезапный удар русских войск "стал неприятным сюрпризом для неприятеля, который сейчас пытается в панике заполнить бреши резервами с других участков фронта и даже сотрудниками полиции и погранслужбы. Наступление российских военных в Харьковской области может быть ловушкой для ВСУ", — пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. Дэвид удивляется, что Россия никого не ставит в известность о своих намерениях, не кричит о своих планах, да уж, это действительно необычно для военно-политической культуры западного сообщества.

По его словам, если российская кампания на севере — всего лишь уловка, то её цель заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть силы с востока на север, а если же это настоящее наступление, то на Волчанск в ближайшие дни обрушатся целые полки. Экс указал, что продвижение российских сил в любом случае будет проблемой для украинцев.

ВСУ в экстренном порядке перебрасывают к Харькову резервы с Красноармейского направления.

Операция, которую проводит наша группировка "Север", может не ограничиться созданием только буферной зоны, о необходимости которой ранее заявлял президент. Весь мир гадает: что это — попытка защитить Белгородскую область от обстрелов, отодвинув ВСУ на 100 км к Западу; отвлекающий манёвр с целью оттянуть украинские силы из Донбасса и в короткий срок завершить его освобождение; либо начало генерального наступления. И теперь давайте вкратце проанализируем каждый из этих трёх вариантов.

Вариант 1. Создание буферной зоны

Что говорит в пользу описываемого варианта?

Вот что сообщает "Военная хроника": "Вечером 12 мая была занята территория мясокомбината на севере Волчанска, проводилась зачистка здания обувной фабрики. Самый большой "туман войны" к востоку от города в районе Хуторов: сведений нет никаких. Судя по работе артиллерии ВСУ в Рубежном прямо по центру Волчанска, российские штурмовики ведут бои за центр".

Разумеется, если речь идёт о локальной, точнее, региональной задаче создания буферной зоны в Харьковской, Сумской, Черниговской областях, то начинать следовало именно с Волчанска: это место наибольшей концентрации террористических группировок типа "Кракена"*, слаживания разнообразных ДРГ, центр агрессии против многострадального Шебекино и прилегающих населённых пунктов. Ликвидация волчанского гадюшника ВСУ/ГУР/СБУ давно назрела. Фактически, в этом старинном русском городе обосновалась вся мразь, открыто вставшая на путь террористической войны с Россией, точнее, все главные исполнители преступных приказов. Так что, в рамках создания полноценного буфера, это направление даже не обсуждается.

Собственно, если исходить из данной концепции как основного мотива действий ВС РФ, украинские власти сами спровоцировали такой ход, ведь дальше терпеть обстрелы было невозможно: 13 мая завершились поисково-спасательные работы в Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома, в который попала украинская ракета. Из-под завалов смогли спасти 17 человек, 15 погибли.

Утром 13-го начались бои в районе села Старица, расположенного на запад от Волчанска.

ВС РФ начинают окружать Волчанск с одной стороны, заявил депутат Харьковского облсовета Николай Скорик. Информация устарела, бои идут уже и восточнее райцентра. Ясно, что окружение и взятие города — проблема нескольких дней. В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть уничтожение моста через реку Волчья в Волчанске, посредством которого боевики киевского режима осуществляли переброску в город живой силы и военной техники, эвакуировали раненых и снабжали свою группировку боеприпасами.

Также появились кадры удара ОДАБ-1500 с УМПК по опорному пункту ВСУ на окраине населённого пункта Цегельное в Волчанском районе Харьковской области.

В настоящее время продолжается скоординированный штурм Волчанска подразделениями российской армии. На позиции противника непрерывно сбрасываются авиабомбы, и ведётся плотный огонь артиллерии.

Таким образом внешний контур обороны Волчанска прорван на всём протяжении, и противнику остаётся лишь попытаться зацепиться за высотную застройку в центре города.

Одновременно с Волчанском развивается наступление на Липцы, откуда, если вы помните, ЗРК "Патриот" пару месяцев назад атаковал и сбил российский ИЛ-76 с нашим экипажем и украинскими военнопленными. Липцы, при всей своей кажущейся незначительности, на самом деле являются ключевым пунктом снабжения первой линии обороны самого Харькова. Их взятие — первый шаг к окружению бывшей первой столицы Украинской ССР и второго, а во многих вопросах — первого по значению города нынешней Украины.

Липцы — это, конечно, также центр террористической угрозы Белгородской области, что неоднократно было подтверждено на практике, и с этой точки зрения их взятие вполне вписывается в первую "буферную" концепцию. Но движение на Липцы уже резко (с точки зрения нынешних довольно скромных по масштабу операций) расширяет линию фронта. Между Волчанском и Липцами — 35 км. Липцы находятся ровно на середине прямой линии Белгород — Харьков. Но и это ещё не всё.

Зеленский признал, что на севере Харьковской области для ВСУ складывается тяжёлая ситуация. Линия фронта в Харьковской области расширяется, а неудачи связаны с системной задержкой западной помощи. Зеленский только не рассказал, куда подевалась предыдущая западная помощь почти на 150 млрд долларов и о причинах задержки: Запад выскреб всё, полгода всерьёз нечего было поставлять, а что могли — естественно, поставляли.

Командующий оперативно-тактической группировкой войск "Харьков" армии Украины бригадный генерал Юрий Галушкин снят с должности, на его место назначен генерал с характерной фамилией Драпатый. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица". Соответствующее решение принято Зеленским и Сырским. Михаил Драпатый при этом останется заместителем начальника Генштаба Украины.

Группа войск "Харьков" штатно входит в "Хортицу", её создали после начала Россией военной операции. "Хортица" ответственна за т.н. Слобожанское направление обороны, то есть за Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Черкасскую области. Галушкин возглавил группировку месяц назад, в начале апреля, и вот внезапно смещён. Ему инкриминируют халатность при создании оборонительных рубежей на госгранице, при этом в один голос утверждают, что чем ближе к Харькову, тем серьёзнее и плотнее линии обороны, а весь мегаполис окружён надолбами, противотанковыми рвами и "зубьями дракона". Поглядим-посмотрим ещё…

Денис Ярославский, украинский военный эксперт, объяснил прорыв ВС РФ к Волчанску отсутствием укреплений в Харьковской области, которые, тем не менее, присутствовали там на бумаге: "Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошёл в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой! За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство или умышленный саботаж!". К тому же Ярославский обвинил 125-ю бригаду теробороны ВСУ в оставлении позиций. Странное обвинение: что ещё можно было требовать от теробороны против регулярных войск и штурмовых подразделений?

В общении с журналистами Ярославский продемонстрировал съёмку с беспилотника, на которой видно, как российские солдаты совершенно беспрепятственно пересекают госграницу.

Одновременно харьковские информационные ресурсы размазывают по стенке главу областной военной администрации Олега Синегубова за создание коррупционных схем на строительстве укреплений. А что они, интересно, хотели в стране, где такая практика общепринята и, по сути, безальтернативна, этим занимаются абсолютно все. Сообщается, что Синегубов покинул Харьков и не хочет возвращаться туда, есть намёки, пока ничем не подтверждённые, что он перебрался на территорию России.

Тупой специалист по отношениям с англосаксонским миром Лёша Гончаренко (террорист и экстремист) немедленно впал в истерику и заявил буквально следующее: "Где бетонные укрепления, где минные поля, где министр обороны? Не смогли покопать лопатой и экскаватором, чтоб не потерять наш город — это жесть".

Итак. Существуют уже два оформившихся позиционных района для дальнейшего наступления в Харьковской области — волчанский и липцевский; очевидно, что они скоро объединятся. Группировка войск "Север" за сутки продвинулась в глубину обороны противника и освободила Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. По некоторым данным, войска заняли до 300 квадратных километров территории, ранее подконтрольной противнику.

Украинские паблики и телеграм-каналы вовсю публикуют слухи о выдвижении колонн в сторону одного из важнейших райцентров Харьковской области — Богодухова. Если информация подтвердится в ближайшие день-два, это будет означать, что принято решение взять под контроль весь север области. В таком случае линия фронта на этом участке увеличится до 100 км, что уже само по себе требует задействования сил, несопоставимых по численности с теми, которые необходимы для проведения локальной операции по отодвиганию линии соприкосновения на несколько десятков километров вглубь. Тогда это уже, как минимум, армейская наступательная операция. А в таком случае всё это совсем не похоже на исключительную направленность на создание буферной зоны. То есть, одно не отменяет другое, разумеется, буфер нам жизненно необходим, но речь, видимо, идёт не только об этом.

Вариант 2. Отвлекающий манёвр с целью оттянуть украинские силы из Донбасса и в короткий срок завершить его освобождение

При таком раскладе основной удар летней кампании ВС РФ будет нанесён на другом участке фронта. Под Харьковом, в таком случае, войска стянут на себя как можно больше сил ВСУ с других направлений, после чего нанесут главный удар по славянско-краматорской агломерации Донбасса, последнему неподконтрольному его анклаву. Естественно, если позволит оперативная обстановка, они будут двигаться на Харьков и Купянск, а если сюда перебросят серьёзные силы ВСУ и они станут оказывать действительно мощное сопротивление, сравнимое с тем, что Россия показала летом на юге, то войска окопаются, создавая при этом постоянную угрозу Харькову. В этом смысле главной задачей ВС РФ станет не создание мощного и глубокого буфера, а максимальное растягивание фронта и расчистка остатков подконтрольного Украине Донбасса от войск неприятеля. Тем более, что только ленивый не говорит сегодня про острую нехватку личного состава у украинской армии, которой просто не хватит людских резервов для эффективной обороны сразу двух направлений. Всё это так. Более того, этой версии придерживается абсолютное большинство экспертов. Но вот что лично меня смущает: а кто сказал, что направление на западный Донбасс — главное? Да, освобождение Донбасса является одной из трёх главных целей Специальной военной операции, в этом нет никаких сомнений. Но ведь Донбасс можно освободить и зачистить по-разному.

Дело в том, что у нас есть ещё как минимум две основные цели, которые сводятся к полному освобождению Украины от милитаризма и нацизма. Для этого всё её пространство должно быть зачищено от их носителей, то есть конкретно от военных и нацистов. На Украине, точнее, на территории нынешней Украины, более не должно быть ни одного военного, кроме российских, и ни одного нациста.

А это, в свою очередь, означает, что вся территория нынешней Украины должна быть взята под военный и идеологический контроль Российской Федерации. И никаких других вариантов исхода Специальной военной операции, если мы твёрдо стоим на позициях безальтернативного достижений заявленных целей, быть просто не может.

Вышесказанное означает ровно одно: нам так же, как и Донбасс, нужно освободить Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск, Кировоград, Киев, Сумы, Чернигов, Житомир и Львов. А потом уже, после завершения процедур демилитаризации/денацификации, мы станем, в том числе и с применением процедуры референдумов, определять, какие регионы войдут напрямую в состав России, какие станут буферными, а из каких, если вдруг будут приниматься подобные решения, можно будет скомпоновать полностью свободные от оружия и нацизма украины или же одну Украину.

Отсюда и концепция отвлечения сил от Донбасса лично мне кажется немного натянутой. Ведь существуют как минимум четыре оперативных направления, каждое из которых может считаться главным, вернее, они все главные и равновеликие. Есть северное направление — Харьков, Сумы, Чернигов, Киевская область (сразу в скобках замечу, что в Киевскую область ведёт и ещё один путь, наглядно продемонстрированный русской армией в 2022 году — непосредственный удар по украинской столице из Гомельской области Белоруссии). Направление западное — оставшаяся часть Донбасса, Днепропетровск. Юго-западное — Запорожье, Кривой Рог, Кировоград. И, наконец, южное — Херсон, Николаев, Одесса, Приднестровье. И все эти направления в той или иной степени отвлекают сохранившиеся до сих пор войска Украины друг от друга. Как только на одном из данных маршрутов количество войск сокращается, этим немедленно пользуется российское командование, и на данном участке начинается продвижение. Так и Донбасс будет быстрее и бескровнее освобождён, и остальные цели операции достигнуты в соответствии с изначальными планами.

Поэтому, на самом деле, никто не знает, на каком из участков линии боевого соприкосновения получит развитие наступление ВС РФ. Думаю, что в значительной степени это будет продиктовано военными и экономическими возможностями, складывающимися на момент начала прорывов вглубь территории противника.

Вариант 3. Начало генерального наступления

А что следует понимать под генеральным наступлением? Под ним следует понимать движение больших масс войск по как минимум двум из вышеперечисленных четырёх направлений. Созрели ли военные и экономические условия для подобных действий? Это высшая государственная тайна, на этот вопрос вам никто не ответит, нужно наблюдать и анализировать ситуацию на фронте, и только тогда, через несколько недель, можно будет сделать окончательные выводы по этому вопросу. Пока всё развивается в логике, не исключающей начало такого рода наступления. Это уже точно никакая не разведка боем, а создание крупных наступательных плацдармов. По имеющейся сегодня открытой информации, в прорывы ежедневно вводятся новые силы. Это тоже говорит в пользу решения штурмовыми подразделениями гораздо более широкой задачи, чем простое отодвигание позиций противника от Белгородской области. Если войска начнут двигаться в сторону Богодухова, я ещё больше укреплюсь в таком мнении.

Немаловажно ещё вот что. По мнению многих военкоров, самую серьёзную роль в стремительном наступлении на севере Харьковской области сыграло изменение российскими войсками тактики ведения боя: "Взрываются мосты, обрезаются линии снабжения, наносятся удары по колоннам техники, у противника нет возможности подвозить резервы и вывозить раненых, поэтому противнику остаётся только бежать или сдаваться в плен", — уточнил, в частности, военкор Сергей Воробьёв в эфире Первого канала.

Здесь также важно наблюдать за развитием ситуации в Донбассе и на остальных участках фронта. Ситуация в Часовом Яре стала для ВСУ критической, это признали в том числе украинские военачальники, которые, естественно, скрывают потери. Корреспондент хорватского издания Advance Д. Марьянович заявил, что на Западе битву за Часов Яр считают заранее проигранной для ВСУ. По его мнению, когда российские военные получат контроль над городом, он станет их новой базой для наступления, как раз таки в сторону славянско-краматорской агломерации.

Иными словами, все признаки большого наступления налицо, но нужно понимать, что это пока признаки, окончательные выводы можно будет сделать не ранее, чем через пару недель.

На фото: боевая работа РСЗО "Град" артиллерийского подразделения группировки войск "Север" (Харьковское направление). Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

*запрещённая в РФ террористическая организация

Николай Сорокин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Российские войска интенсивно продвигаются на харьковском направлении, освобождая населенные пункты, в том числе Волчанск и Липцы.

2. Рассматриваются три возможных варианта этого наступления:

а) Создание буферной зоны для защиты Белгородской области.

б) Отвлекающий маневр для оттягивания сил ВСУ с Донбасса.

в) Начало генерального наступления для полного освобождения Украины.

3. Российские войска изменили тактику, обрезая пути снабжения противника, что ускорило их продвижение.

4. Автор склоняется к мнению, что идет начало генерального наступления по нескольким направлениям для демилитаризации и денацификации всей Украины.

5. Ситуация в Часовом Яре близка к критической для ВСУ, что может открыть путь для наступления на Славянск и Краматорск.

Вывод: По мнению автора, российское наступление на харьковском направлении, скорее всего, является частью начала широкомасштабного генерального наступления по освобождению всей территории Украины в соответствии с целями специальной военной операции. Однако окончательные выводы можно будет сделать по дальнейшему развитию ситуации в ближайшие пару недель.