В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Выводы по беседе:

1. Обсуждались текущие боевые действия в районе Маринки и Авдеевки. Отмечается, что эти населенные пункты сильно укреплены украинскими войсками, но российская армия постепенно блокирует и зачищает их.

2. Анализировалась военная ситуация на разных направлениях – Купянском, Артемовском, Бахмутском. Констатируется успешное продвижение российских войск, переход украинской армии к обороне.

3. Обсуждалось политическое положение Зеленского, который теряет поддержку на Западе. Его критикуют даже лояльные ранее СМИ. Растет популярность Виталия Кличко.

4. Проанализирована военная помощь Запада Украине. Отмечается, что, несмотря на масштабные поставки, они не привели к перелому в войне в пользу Украины. США исчерпывают возможности помощи без одобрения Конгресса.

5. В целом констатируется военное и политическое поражение режима Зеленского, переход западных СМИ и политиков на позиции признания этого поражения и необходимости переговоров с Россией.