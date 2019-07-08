Новости Украины и Новороссии 08 июля 2019
- 11:55 Трасса Н08, которую Порошенко торжественно открывал год назад.
- 11:49 70% украинцев ждут переговоров, — телеканал NewsOne прокомментировал телемост с Россией.
- 11:27 Скоморохи Украины.
- 10:58 Азаров о новом Майдане на Украине.
- 09:18 Вы*лядки преследуют Порошенко.
- 08:09 На Украине истерика из-за телемоста Киев-Москва.
- 07:06 Туск прокомментировал визит на Донбасс (ФОТО).
- 06:03 Пропуск в лучшую жизнь? СБУ зовёт ополченцев ЛДНР на Украину (ФОТО).
- 03:54 Восхищаюсь мочиловом нашей партии.
- 03:30 Угольный вопрос: почему Украина никак не обретёт независимость.
- Вчера 23:09 Выходят города.
- Вчера 22:31 Россия и Украина проведут прямой телемост (+ВИДЕО).
- Вчера 21:34 ДНР: Чем живёт республиканское пчеловодство?.
Трасса Н08, которую Порошенко торжественно открывал год назад
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70% украинцев ждут переговоров, — телеканал NewsOne прокомментировал телемост с Россией
Руководство телеканала NewsOne объяснило решение провести телемост с российским телеканалом «важностью диалога между народами Украины и России».
Об этом говорится на сайте телеканала.
NewsOne заявляет, что сегодня на Украине 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией и что политики предыдущей и теперешней власти продолжают бездействовать.
«Надо поговорить» — это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращения войны», — поясняет руководство телеканала.
Как сообщала «Русская Весна», депутаты Рады устроили форменную истерику, узнав о готовящемся телемосте. Олег Ляшко и Ирина Геращенко потребовали созвать совет нацбезопасности и обороны и привлечь СБУ.
Украинские неонацисты поставили Зеленскому ультиматум, дав ему сутки на принятие «адекватного решения» относительно телемоста.
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Скоморохи Украины
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Азаров о новом Майдане на Украине
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Вы*лядки преследуют Порошенко
Процедура займет не более 30 мин. Всё, что тебе необходимо только паспорт и собственноручное заявление о смене места голосования. Не надо уже НИКАКИХ дополнительных справок о месте проживании, прописки и прочих левых бумаг.
1. Давай начнем с того, где ты можешь проголосовать. Заходи на сайт реестра и выбери ближайшее к тебе отделение. Выбираешь область, где ты живешь и смотришь наиболее близкий к тебе “Відділ ведення ДРВ”. https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!c…
2. Теперь давай разберемся с заявлением. Скачай форму по ссылке в описании https://www.drv.gov.ua/ords/portal/f?…
и просто заполни её и всего лишь тебе надо будет отнести её, при этом с собой не забудь паспорт гражданина Украины. В заявлении есть пункт который называется “Дільниця для голосування”. Ты наверное если не голосовал по новому адресу, тогда и не знаешь где твой ближайший участок для голосования. Но это достаточно легко найти. Заходишь на сайт
https://www.drv.gov.ua/ords/svc/f?p=1…
и выбираешь свою область, город, улицу. И в своём районе уже находишь ближайший к твоему дому избирательный участок. И данный номер участка тебе надо будет вписать в заявлении.
3. Заполни форму и отнеси ее в выбранное отделение реестра. Не забудь взять с собой паспорт!
И обрати внимание на одну деталь. Заявление можно подать только лично и только до 15 июля.
Не дай им снова украсть твой голос
Тут есть нюанс, что при таком заявлении тебе разрешат голосовать только по партии, по мажоритарщикам не дадут бланк.
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На Украине истерика из-за телемоста Киев-Москва
Когда депутаты украинского парламента вышли из шокового состояния после известия о планирующемся телемосте Москва-Киев, они немедленно призвали созвать Совет национальной безопасности и обороны.
Как сообщала «Русская Весна», телеканал «Россия 1» анонсировал проведение 12 июля телемоста «Нам надо поговорить» с украинским телеканалом NewsOne.
«Предложение к (секретарю СНБО) Александру Данилюку по отдельному заседании СНБО по ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлем, это угроза национальной безопасности», — написала депутат Рады Анна Гопко на странице в соцсети вчера вечером.
Напомним, юную Гопко без опыта и почти без образования вынесло в парламентское кресло волной госпреворота 14-го года.
Не остался в стороне и Олег Ляшко.
«Владимир Зеленский, сделайте, наконец, то, что не сделал партнер Медведчука Порошенко — соберите СНБО и очистите информационное пространство от влияния Кремля. Кум Путина не может и не будет влиять на информационную политику Украины. Если этого не сделает Зеленский — сделают украинцы», — написал Ляшко на странице в Facebook.
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Отказаться от проведения телемоста призвал и Гройсман.
«Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните — и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу», — пишет премьер-министр на странице в соцсети.
Скандалистка Ирина Геращенко (первый вице-спикер Рады — прим. РВ), которая совсем недавно со свистом вылетеле из ПАСЕ вместе со всей украинской делегацией, заявила, что реагировать на это «чудовищное» известие должны СБУ, Минстець (министерство пропаганды на Украине — прим. РВ), Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, правительство и администрация Зеленского.
Прокомментировал истерику во властных кругах одесский журналист Юрий Ткачёв:
«Телеканал NewsOne анонсировал телемост с каналом „Россия“. Политическая подоплёка этого всего понятна (Медведчук, ОПЗЖ, это всё). Но куда интереснее истерическая реакция на это „партии войны“, в т. ч. свинофермы (так Ткачёв называет сторонников Порошенко — прим РВ).
Дело, видите ли, в том, что эти ребята политически нежизнеспособны вне обстановки войны и ненависти. В этом плане они похожи на паразитов — скажем, лобковых вшей, которые в принципе способны существовать лишь в… весьма специфических условиях, да ещё и если эти… условия не мыть и не подвергать прочим гигиеническим процедурам.
И это хороший диагностический признак. Если у вас в стране завелись партии со сходной риторикой, то, возможно, пора политически помыться.
И да. Вчерашней темы с грузином-матерщинником в эфире это тоже вполне себе касается».
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Туск прокомментировал визит на Донбасс (ФОТО)
Как сообщала «Русская Весна», вчера президент Европейского Совета Дональд Туск вместе с Владимиром Зеленским посетили оккупированную Украиной часть Донбасса, попозировав для фото у разрушенного моста в Станице Луганкой.
После Туск прокомментировал эту поездку, назвав Донбасс востоком Украины, а украинских солдат «храбрыми».
«Посетил Станицу Луганскую сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с гуманитарными последствиями для местных жителей, оказавшихся в ловушке войны России. Прекрасная встреча с храбрыми украинскими солдатами, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями», − написал Туск в Twitter.
Разумеется, «гуманитарных последствий» в виде разрушенных домов, опустевших из-за обстрелов посёлков и сотни детских могил Туск не увидел — да и неудивительно, ведь все они находятся по другую сторону от линии соприкосновения, куда стреляют «храбрые украинские солдаты».
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Пропуск в лучшую жизнь? СБУ зовёт ополченцев ЛДНР на Украину (ФОТО)
18 августа 2015 г. Служба безопасности Украины приняла программу «Тебя ждут дома», рассчитанную на ополченцев Донбасса с предложением перейти на украинскую сторону и сдаться в плен. Согласно этой громко разрекламированной пропагандистской акции, киевские власти слащаво обещают перебежчикам всевозможные блага и освобождение от уголовной ответственности, а также гарантируют прямо-таки райскую жизнь. А взамен требуют совершенно сущий пустяк — предать своих…
И вот уже на протяжении четырех лет жители населенных пунктов Республик Донбасса, находящиеся у линии фронта, а также бойцы Управления народной милиции ДНР и ЛНР на своих позициях время от времени находят украинские листовки с сомнительными предложениями от незаконных киевских властей.
Подконтрольные нацистской хунте СМИ громко трубят об очередной «пэрэмоге», приписывая ее попеременно то своим хваленым спецслужбам, то якобы активной деятельности мифического «подполья Донбасса».
При этом украинские медийщики постоянно путаются в показаниях, рассказывая вначале о неких таинственных типографиях на территории ДНР — и тут же следом о воздушных шариках с агитацией, которые якобы ветром занесло из рук проукраинских активистов, находящихся за невероятное количество километров от границ Республик. На кого рассчитаны такие наивные восторженно-сопливые опусы — трудно сказать. Вполне вероятно, что весь этот лживый информационный продукт нацелен, прежде всего, на внутренне потребление — или для очковтирательства зарубежным спонсорам при составлении отчетности по разворованным грантам.
На самом деле прифронтовые города и позиции ополчения на линии соприкосновения иногда подвергаются налетам беспилотных летательных аппаратов ВСУ — или так называемых «агитационных дронов», высыпающих с неба на головы жителям Донбасса свой пропагандистский мусор. И чаще всего такие атаки происходят в ночные или предутренние часы.
Тактика забрасывания токсичной печатной агитацией прифронтовых территорий противника на самом деле совершенно не новая — и активно использовалась еще гитлеровской Германией в годы Второй мировой войны. В составе созданного в Третьем Рейхе министерства пропаганды, возглавляемого высокопоставленным фашистским преступником Йозефом Геббельсом, был отдел пропаганды за рубежом — причем с весьма колоссальным бюджетом по тем временам.
Если в 1933 г. на все министерство Геббельса выделялось всего 4-5 млн марок в год — то уже через пару лет, в 1935 г., бюджет только одного этого отдела превысил 35 млн марок! И именно сотрудниками гитлеровского «министерства лжи» для нападения на Советский Союз в 1941 г. было напечатано более 30 млн листовок — причем на языках 30 народов СССР.
А основным методом распространения этого невероятного количества пропагандистской дряни был сброс листовок с самолетов люфтваффе — германских военно-воздушных сил.
Так что здесь украинские последователи немецкого фашизма совсем не оригинальны — всё придумано до них. Единственное отличие, что вместо пилотируемой авиации, значительно поредевшей благодаря действиям сил ПВО ополчения Донбасса, укронаци используют беспилотные летательные аппараты. И хотя БПЛА, в отличие от полноценного самолета, может взять на борт всего несколько сотен листовок в лучшем случае, недостающий масштаб с лихвой компенсируют вопящие, как свиньи перед грозой, брехливые украинские СМИ, которые раздувают пару-тройку десятков все-таки долетевших до земли агитационных листовок до размеров чуть ли не миллионных тиражей.
Но чаще всего украинские СМИ используют и вовсе простейший трюк — кладут на асфальт или мостовую непонятно где (например, в том же Киеве), одну или в лучшем случае парочку листовок проукраинского содержания, предназначенных якобы для ополчения УНМ ДНР и ЛНР, а затем фотографируют. А в публикации во все трубы дудят про «десятки тысяч сброшенных листовок». Очень удобная схема, знаете ли — бетонные заборы и асфальт на территории всего бывшего СССР абсолютно одинаковы.
Поэтому наклеенную на фонарный столб, скажем, во Львове, отпечатанную на цветном лазерном принтере всего в единственном экземпляре листовку выдают за якобы действия каких-то «подпольщиков» в ДНР и ЛНР — между тем деньги для этого мнимого «подполья» уже давным-давно «попилены» между самими сотрудниками СБУ…
Ну, а самый верх «хероизма» в распространении такой вот агитации — это сфотографировать визитку в своей ладошке на фоне, например, какого-либо известного здания в Донецке или Луганске.
Это совсем по-украински — нагадить в собственные штаны, но зато на Красной площади! При этом в публикациях киевских СМИ маленький кусочек бумаги размера 4×9 см, трусливо сфотографированный впопыхах, сказочно вырастает до размеров чуть ли не громадного плаката.
Все эти простецкие способы обмана были также тщательно разработаны в ведомстве Геббельса, откуда до сих пор черпают свое «творческое вдохновение» украинские последователи гитлеризма. При этом уровень подражательства своим фашистским «папередникам» просто зашкаливает — копируется всё вплоть до малейших деталей!
Глядя на такую горе-агитацию, невольно возникает вопрос — неужели украинские «пропагандоны» действительно рассчитывают на успех своего откровенно гнилого предприятия? И если они, как обычные неучи и тупицы с полностью запудренными мозгами, банально забыли собственную историю — то вот жители Донбасса ее уроки помнят досконально: как говорится, на мякине не проведешь.
Согласно данным историка Г. Ф. Кривошеева, во время Великой Отечественной войны всего в немецкий плен попали 3 млн 396 тыс 400 советских военнослужащих. Из них после мая 1945 г. вернулись 1 836 000 военнослужащих — а 1 млн 783 тыс человек не вернулись: погибли или пропали без вести.
Иными словами, почти половина советских солдат были уничтожены в фашистском плену! А ведь часть из них, увы, тоже поверили нацистской агитации…
А что ожидает поверивших украинской пропаганде — и программе «Тебя ждут дома» от СБУ? В этом плане очень показательна история с бывшим ополченцем ДНР, воевавшим в 2014–2015 годах, Андреем Гордеевым. Поддавшись на лживую агитацию, Гордеев принял решение перейти на украинскую сторону — и 14 июля 2018 г. перешел линию фронта в районе села Водяное под Донецком, имея намерение добровольно явиться с повинной.
Через четыре дня труп убитого ополченца украинская сторона передала ДНР. Исследование тела погибшего в морге показало, что Гордеев был убит на коленях со связанными за спиной руками — на теле четко видно вход пули слева у плеча и выход справа под ребрами, т. е. стреляли сверху-сбоку.
Иными словами, его, безоружного и поддавшегося лживой агитации, попросту казнили.
Также на теле погибшего обнаружили многочисленные глубокие ножевые порезы, что свидетельствует о зверских пытках, которые он вынес перед смертью. Таким вот «хлебом, чаем и радушием» встретили сотрудники СБУ бывшего военнослужащего ДНР, поверившего их циничной пропаганде…
И подобных примеров — огромное количество.
Как поступает с пленными ополченцами украинская сторона, видно на примере обмена военнопленных. Каждый раз ДНР и ЛНР передают Киеву попавших в плен ВСУшников вполне себе свежими и даже неплохо упитанными — а взамен получают своих бывших бойцов просто в кошмарном состоянии: с перебитыми ребрами, сломанными конечностями, со следами страшнейших пыток…
Именно поэтому, несмотря на все усилия киевской пропаганды, за 4 года по программе «Тебя ждут дома» в лапы сотрудникам СБУ попали всего около 200 бывших военнослужащих ДНР.
Как говорится, слишком уж наглядная аналогия прослеживается в действиях гитлеровского гестапо — и современных украинских спецслужб, до капельки копирующих своих духовных наставников из Третьего Рейха…
Видя тщетность своих попыток переубедить ополчение Донбасса в переходе на украинскую сторону, киевская хунта на позиции УНМ ДНР подбрасывает листовки уже не только с уговорами сдаться — а хотя бы просто бросить оружие и разойтись по домам. И здесь тоже ничто не ново под луной — точно такую же агитацию видели и наши деды, оборонявшие героический Ленинград.
Самое удивительное, что Украина, время от времени подкидывая подобные листовки, совершенно не скрывает своих истинных намерений.
Буквально на днях одобренный новым президентом Украины Владимиром Зеленским и пока еще действующим старым Кабинетом министров кандидат на должность председателя Луганской областной государственной администрации, а пока еще ректор Луганского университета внутренних дел Виталий Комарницкий выступил за законодательное разделение населения неконтролируемого Киевом Донбасса на три категории.
«Что касается законодательства, мы считаем, что люди на неподконтрольных территориях должны понимать, что их ждет, — вещал Комарницкий в ходе круглого стола „Новая политика на Донбассе. Возрождение. Развитие. Стабильность“, прошедшего 3 июля 2019 г. в Киеве. — В связи с этим мы предлагаем разделить в законодательстве три четких группы.
Первая группа — это военные, люди, которые держали оружие в руках. Эта категория, на наш взгляд, обязательно должна подлежать уголовной ответственности… Еще две категории — это „люди публичного права“, которые должны нести административную ответственность, и мирное население, которое должно быть освобождено от ответственности…»
Вот так — всё очень четко и понятно: ни военнослужащим, ни гражданским служащим в ДНР и ЛНР на «милость победителя» рассчитывать вовсе не придется! Точно также, как и членам их семей. А в целом это — половина населения Республик Донбасса…
Собственно, это подтвердил и другой деятель взбесившейся Украины — главарь запрещенной неонацистской группировки «Братство» Дмитрий Корчинский. На следующий день после «откровений» нового луганского гауляйтера, нацист Корчинский в эфире киевского телеканала «Магнолия ТВ» заявил:
«Все эти москали должны уехать в Нечерноземье, откуда приехали их деды и отцы. Нам эти люди не нужны, нам нужны территории. Нам нужна реконкиста, заселить Донбасс теми, кто там жил до голодомора. Снова украинцами, кого они выморили голодом. Эта публика нам не нужна. Мы не можем жить с ней в одном государстве. Пожалуйста — в Сибирь…»
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О том, что на протяжении всей истории Донбасса здесь жили предки тех же самых людей, чьи внуки сейчас воюют против бандеровских банд, придурковатому радикалу Корчинскому, видимо, невдомек. Но слово не птица — вылетит, не поймаешь. У нас хорошо помнят ставшую знаменитой фразу днепропетровского губернатора-фашиста Бориса Филатова: «Обещайте русским всё, что угодно — вешать будем потом!»
Ну и будто в подтверждение своих истинных намерений, совсем недавно киевские «пропагандоны» уже совершенно не стесняясь состряпали новый — и как им кажется, весьма остроумный — образчик печатной агитации.
И вот здесь, пожалуй, уже любые комментарии излишни. Как говорится, имеющий уши — да услышит, а имеющий глаза — да увидит…
Ну, а кто там на самом деле поедет в Сибирь и кто понесет заслуженную уголовную ответственность, — ближайшая история покажет.
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Сергей Молчанов, специально для «Русской Весны»
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Восхищаюсь мочиловом нашей партии
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Угольный вопрос: почему Украина никак не обретёт независимость
При правлении Петра Порошенко экономика Украины, особенно в энергетической отрасли, приобрела ярко выраженный политический оттенок.
Он настолько усердно спекулировал на теме «слезания с российской газовой иголки», что совершенно позабыл о главном принципе бизнеса — о рентабельности. Но не будем сейчас о газе, о котором и так было сказано достаточно. Вспомним о другом крайне важном для Незалежной энергоносителе — угле. Здесь тоже все довольно интересно.
После того, как весной 2017 угледобывающие предприятия Донбасса оказались отрезаны от основной части Украины в результате блокады, Киев вынужден был искать новый источник поставок и переключился на импорт. Многие наверное помнят фотографию довольного Порошенко, держащего в руках мешочек с углем — символ нового контракта с пенсильванской компанией Xcoal.
Уже тогда эксперты возопили о нерентабельности такого сотрудничества. Даже при сравнительно приемлемой цене на антрацит, логистические издержки полностью нивелировали всю выгоду. Ведь куда дешевле добывать и транспортировать топливо с близлежащих территорий, а не из-за океана.
Вот и сейчас решили вернуться к злободневной теме. Нардеп Евгений Мураев на своей странице в Facebook напомнил, что Украина до сих пор вынуждена приобретать уголь «где попало» вместо того, чтобы развивать отечественную угледобычу.
«Вот эта формула ущербна: когда власть согласна делать приятно даже угольщикам Пенсильвании, но на собственных шахтеров ей плевать», — возмущается Мураев.
А знаете, кому еще делает приятно украинская власть? Российским угольщикам. Ну и донецким, хоть и не напрямую. Ведь ни для кого не секрет, что поставки топлива из РФ в Украину ведутся как ни в чем не бывало, несмотря на агрессивную риторику киевской власти.
Почему-то при Порошенко было принято политизировать только газовый вопрос, а тему поставок угля старались не слишком педалировать.
Наверное потому, что понимали, что без российского антрацита никак. Это признавали и в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, заявляя, что необходимое качество топлива можно найти только в России и Донбассе. Это признавали и в Государственной фискальной службе с помощью сухой статистики, согласно которой в 2017 году Незалежная закупила у РФ угля на 1,5 млрд долларов, в 2018 — на 1,8 млрд, и на 800 млн долларов за первое полугодие 2019.
Судя по этим цифрам, именно Россия обеспечивает Киеву наиболее выгодные условия, потому и доля её в поставках угля колеблется в районе 65–70%. А что до развития украинской добычи, то депутат Мураев, безусловно, имеет резон. Только возможно оно будет лишь после прекращения войны на Донбассе.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Выходят города
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Россия и Украина проведут прямой телемост (+ВИДЕО)
12 июля, впервые за годы войны между Украиной и Республиками Донбасса, пройдет прямой телемост между российским и украинским телеканалами. Проект будет называться «Надо поговорить».
Телемост проведут между собой украинский телеканал NewsOne и федеральный канал «Россия».
В анонсе программы проводится параллель с телемостами второй половины 80-х годов между США и СССР, который вели Фил Донахью и Владимир Познер.
Двухчасовой телемост состоится 12 июля в 18:00.
В студиях будут работать ведущие Елена Кирик и Василий Голованов (с украинской стороны) и Мария Ситтель с Андреем Малаховым (с российской).
Отметим, что анонс этого телемоста уже вызвал нервную реакцию у сторонников Петра Порошенко. Так, второй номер списка партии Порошенко Ирина Геращенко написала у себя в соцсети, что проведение телемоста — «это вызов, на который должны отреагировать Нацсовет, СБУ, Мининформации, правительство, офис президента».
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ДНР: Чем живёт республиканское пчеловодство?
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Хабадники Украины , которым, пока, не удалось Зельца притянуть к себе , пошли путем подталкивания его в нужном им направлении (задружиться со своими в РФ), с помощью контролируемых ими каналов СТВ ( сионотелевидения Zik, 112, Ньюс Ван, НАШ),-и телемоста, в том числе. Из-за чего взбеленились нацики. И ,ещё,подогретая тема выборов 21 июля, куда пролазят одни жиды. Проблема с нациками , если им удастся выйти из-под контроля, решится только насилием и кровью. А потом- ??