Новости Украины и Новороссии 08 июля 2019

18 августа 2015 г. Служба безопасности Украины приняла программу «Тебя ждут дома», рассчитанную на ополченцев Донбасса с предложением перейти на украинскую сторону и сдаться в плен. Согласно этой громко разрекламированной пропагандистской акции, киевские власти слащаво обещают перебежчикам всевозможные блага и освобождение от уголовной ответственности, а также гарантируют прямо-таки райскую жизнь. А взамен требуют совершенно сущий пустяк — предать своих…

И вот уже на протяжении четырех лет жители населенных пунктов Республик Донбасса, находящиеся у линии фронта, а также бойцы Управления народной милиции ДНР и ЛНР на своих позициях время от времени находят украинские листовки с сомнительными предложениями от незаконных киевских властей.

Подконтрольные нацистской хунте СМИ громко трубят об очередной «пэрэмоге», приписывая ее попеременно то своим хваленым спецслужбам, то якобы активной деятельности мифического «подполья Донбасса».

При этом украинские медийщики постоянно путаются в показаниях, рассказывая вначале о неких таинственных типографиях на территории ДНР — и тут же следом о воздушных шариках с агитацией, которые якобы ветром занесло из рук проукраинских активистов, находящихся за невероятное количество километров от границ Республик. На кого рассчитаны такие наивные восторженно-сопливые опусы — трудно сказать. Вполне вероятно, что весь этот лживый информационный продукт нацелен, прежде всего, на внутренне потребление — или для очковтирательства зарубежным спонсорам при составлении отчетности по разворованным грантам.

На самом деле прифронтовые города и позиции ополчения на линии соприкосновения иногда подвергаются налетам беспилотных летательных аппаратов ВСУ — или так называемых «агитационных дронов», высыпающих с неба на головы жителям Донбасса свой пропагандистский мусор. И чаще всего такие атаки происходят в ночные или предутренние часы.

Тактика забрасывания токсичной печатной агитацией прифронтовых территорий противника на самом деле совершенно не новая — и активно использовалась еще гитлеровской Германией в годы Второй мировой войны. В составе созданного в Третьем Рейхе министерства пропаганды, возглавляемого высокопоставленным фашистским преступником Йозефом Геббельсом, был отдел пропаганды за рубежом — причем с весьма колоссальным бюджетом по тем временам.

Если в 1933 г. на все министерство Геббельса выделялось всего 4-5 млн марок в год — то уже через пару лет, в 1935 г., бюджет только одного этого отдела превысил 35 млн марок! И именно сотрудниками гитлеровского «министерства лжи» для нападения на Советский Союз в 1941 г. было напечатано более 30 млн листовок — причем на языках 30 народов СССР.

А основным методом распространения этого невероятного количества пропагандистской дряни был сброс листовок с самолетов люфтваффе — германских военно-воздушных сил.

Так что здесь украинские последователи немецкого фашизма совсем не оригинальны — всё придумано до них. Единственное отличие, что вместо пилотируемой авиации, значительно поредевшей благодаря действиям сил ПВО ополчения Донбасса, укронаци используют беспилотные летательные аппараты. И хотя БПЛА, в отличие от полноценного самолета, может взять на борт всего несколько сотен листовок в лучшем случае, недостающий масштаб с лихвой компенсируют вопящие, как свиньи перед грозой, брехливые украинские СМИ, которые раздувают пару-тройку десятков все-таки долетевших до земли агитационных листовок до размеров чуть ли не миллионных тиражей.

Но чаще всего украинские СМИ используют и вовсе простейший трюк — кладут на асфальт или мостовую непонятно где (например, в том же Киеве), одну или в лучшем случае парочку листовок проукраинского содержания, предназначенных якобы для ополчения УНМ ДНР и ЛНР, а затем фотографируют. А в публикации во все трубы дудят про «десятки тысяч сброшенных листовок». Очень удобная схема, знаете ли — бетонные заборы и асфальт на территории всего бывшего СССР абсолютно одинаковы.

Поэтому наклеенную на фонарный столб, скажем, во Львове, отпечатанную на цветном лазерном принтере всего в единственном экземпляре листовку выдают за якобы действия каких-то «подпольщиков» в ДНР и ЛНР — между тем деньги для этого мнимого «подполья» уже давным-давно «попилены» между самими сотрудниками СБУ…

Ну, а самый верх «хероизма» в распространении такой вот агитации — это сфотографировать визитку в своей ладошке на фоне, например, какого-либо известного здания в Донецке или Луганске.

Это совсем по-украински — нагадить в собственные штаны, но зато на Красной площади! При этом в публикациях киевских СМИ маленький кусочек бумаги размера 4×9 см, трусливо сфотографированный впопыхах, сказочно вырастает до размеров чуть ли не громадного плаката.

Все эти простецкие способы обмана были также тщательно разработаны в ведомстве Геббельса, откуда до сих пор черпают свое «творческое вдохновение» украинские последователи гитлеризма. При этом уровень подражательства своим фашистским «папередникам» просто зашкаливает — копируется всё вплоть до малейших деталей!

Глядя на такую горе-агитацию, невольно возникает вопрос — неужели украинские «пропагандоны» действительно рассчитывают на успех своего откровенно гнилого предприятия? И если они, как обычные неучи и тупицы с полностью запудренными мозгами, банально забыли собственную историю — то вот жители Донбасса ее уроки помнят досконально: как говорится, на мякине не проведешь.

Согласно данным историка Г. Ф. Кривошеева, во время Великой Отечественной войны всего в немецкий плен попали 3 млн 396 тыс 400 советских военнослужащих. Из них после мая 1945 г. вернулись 1 836 000 военнослужащих — а 1 млн 783 тыс человек не вернулись: погибли или пропали без вести.

Иными словами, почти половина советских солдат были уничтожены в фашистском плену! А ведь часть из них, увы, тоже поверили нацистской агитации…

А что ожидает поверивших украинской пропаганде — и программе «Тебя ждут дома» от СБУ? В этом плане очень показательна история с бывшим ополченцем ДНР, воевавшим в 2014–2015 годах, Андреем Гордеевым. Поддавшись на лживую агитацию, Гордеев принял решение перейти на украинскую сторону — и 14 июля 2018 г. перешел линию фронта в районе села Водяное под Донецком, имея намерение добровольно явиться с повинной.

Через четыре дня труп убитого ополченца украинская сторона передала ДНР. Исследование тела погибшего в морге показало, что Гордеев был убит на коленях со связанными за спиной руками — на теле четко видно вход пули слева у плеча и выход справа под ребрами, т. е. стреляли сверху-сбоку.

Иными словами, его, безоружного и поддавшегося лживой агитации, попросту казнили.

Также на теле погибшего обнаружили многочисленные глубокие ножевые порезы, что свидетельствует о зверских пытках, которые он вынес перед смертью. Таким вот «хлебом, чаем и радушием» встретили сотрудники СБУ бывшего военнослужащего ДНР, поверившего их циничной пропаганде…

И подобных примеров — огромное количество.

Как поступает с пленными ополченцами украинская сторона, видно на примере обмена военнопленных. Каждый раз ДНР и ЛНР передают Киеву попавших в плен ВСУшников вполне себе свежими и даже неплохо упитанными — а взамен получают своих бывших бойцов просто в кошмарном состоянии: с перебитыми ребрами, сломанными конечностями, со следами страшнейших пыток…

Именно поэтому, несмотря на все усилия киевской пропаганды, за 4 года по программе «Тебя ждут дома» в лапы сотрудникам СБУ попали всего около 200 бывших военнослужащих ДНР.

Как говорится, слишком уж наглядная аналогия прослеживается в действиях гитлеровского гестапо — и современных украинских спецслужб, до капельки копирующих своих духовных наставников из Третьего Рейха…

Видя тщетность своих попыток переубедить ополчение Донбасса в переходе на украинскую сторону, киевская хунта на позиции УНМ ДНР подбрасывает листовки уже не только с уговорами сдаться — а хотя бы просто бросить оружие и разойтись по домам. И здесь тоже ничто не ново под луной — точно такую же агитацию видели и наши деды, оборонявшие героический Ленинград.

Самое удивительное, что Украина, время от времени подкидывая подобные листовки, совершенно не скрывает своих истинных намерений.

Буквально на днях одобренный новым президентом Украины Владимиром Зеленским и пока еще действующим старым Кабинетом министров кандидат на должность председателя Луганской областной государственной администрации, а пока еще ректор Луганского университета внутренних дел Виталий Комарницкий выступил за законодательное разделение населения неконтролируемого Киевом Донбасса на три категории.

«Что касается законодательства, мы считаем, что люди на неподконтрольных территориях должны понимать, что их ждет, — вещал Комарницкий в ходе круглого стола „Новая политика на Донбассе. Возрождение. Развитие. Стабильность“, прошедшего 3 июля 2019 г. в Киеве. — В связи с этим мы предлагаем разделить в законодательстве три четких группы.

Первая группа — это военные, люди, которые держали оружие в руках. Эта категория, на наш взгляд, обязательно должна подлежать уголовной ответственности… Еще две категории — это „люди публичного права“, которые должны нести административную ответственность, и мирное население, которое должно быть освобождено от ответственности…»

Вот так — всё очень четко и понятно: ни военнослужащим, ни гражданским служащим в ДНР и ЛНР на «милость победителя» рассчитывать вовсе не придется! Точно также, как и членам их семей. А в целом это — половина населения Республик Донбасса…

Собственно, это подтвердил и другой деятель взбесившейся Украины — главарь запрещенной неонацистской группировки «Братство» Дмитрий Корчинский. На следующий день после «откровений» нового луганского гауляйтера, нацист Корчинский в эфире киевского телеканала «Магнолия ТВ» заявил:

«Все эти москали должны уехать в Нечерноземье, откуда приехали их деды и отцы. Нам эти люди не нужны, нам нужны территории. Нам нужна реконкиста, заселить Донбасс теми, кто там жил до голодомора. Снова украинцами, кого они выморили голодом. Эта публика нам не нужна. Мы не можем жить с ней в одном государстве. Пожалуйста — в Сибирь…»

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О том, что на протяжении всей истории Донбасса здесь жили предки тех же самых людей, чьи внуки сейчас воюют против бандеровских банд, придурковатому радикалу Корчинскому, видимо, невдомек. Но слово не птица — вылетит, не поймаешь. У нас хорошо помнят ставшую знаменитой фразу днепропетровского губернатора-фашиста Бориса Филатова: «Обещайте русским всё, что угодно — вешать будем потом!»

Ну и будто в подтверждение своих истинных намерений, совсем недавно киевские «пропагандоны» уже совершенно не стесняясь состряпали новый — и как им кажется, весьма остроумный — образчик печатной агитации.

И вот здесь, пожалуй, уже любые комментарии излишни. Как говорится, имеющий уши — да услышит, а имеющий глаза — да увидит…

Ну, а кто там на самом деле поедет в Сибирь и кто понесет заслуженную уголовную ответственность, — ближайшая история покажет.

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Сергей Молчанов, специально для «Русской Весны»