Новости Украины и Новороссии 20 августа 2019
- 06:50 Почему Сара Нетаньяху бросила киевский хлеб на землю: объясняем причины.
- 04:00 Порошенко сбежал от тюремного преследования.
- 03:30 Украина против Русского мира — пчёлы против меда.
- 00:30 Население Украины продолжает стремительно сокращаться.
- Вчера 22:00 Опубликовано полное видео побега израильского наркобарона от СБУ (ВИДЕО).
- Вчера 20:47 Верховный суд Украины признал законным тотальный запрет русскоязычной культуры на Львовщине.
Почему Сара Нетаньяху бросила киевский хлеб на землю: объясняем причины
Вчера чуть ли не главной новостью дня стала выходка супруги израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, она затмила даже визит Владимира Путина во Францию. Напомним, прибыв вместе с мужем с официальным визитом в Киев, Сара Нетаньяху брезгливо бросила на землю кусок каравая с солью, который по традиции у трапа преподнесли высоким гостям.
Событие вызвало огромный резонанс и единодушное возмущение: никакой другой реакции у народа, воспитанного в уважении к хлебу и труду хлебороба оно вызвать и не могло. Слишком сильна генетическая память наших людей, многие из которых воспитаны теми, кто пережил голод в войну.
Списать этот отвратительный поступок на непонимание ситуации не получится: мадам Сара — опытная первая леди. Пост главы правительства Израиля Нетаньяху занимает уже 10 лет, с 31 марта 2009 года, а до этого успел посидеть чуть ли не во всех министерских креслах: от мидовского до строительного. Это не Елена Зеленская, чей муж до апреля этого года не занимал вообще никаких государственных должностей. Стало быть, вести себя в таких поездках, представляя Государство Израиль, Сара хорошо умеет, а с традициями принимающей страны членов делегации знакомит протокольная служба министерства иностранных дел.
Так что же заставило госпожу Нетаньяху пренебречь всеми дипломатическими и человеческими правилами поведения, фактически плюнув в лицо принимающей стороне?
Давайте вспомним её «послужной список» за последние несколько лет.
Домработницы
Итак, 27 октября 2017 года британский Guardian сообщает об очередном судебном иске на имя г-жи Нетаньяху. Подала его бывшая домработница первой леди, заявив, что с ней обращались «как с рабыней», оскорбляя и унижая.
24-летняя женщина, которая уволилась, проработав всего месяц, указала, что хозяйка кричала на неё, оскорбляла и готова была броситься на неё. Кроме того, она заставляла домработницу стирать рабочую одежду ежедневно и приносить в дом Нетаньяху «в стерильном двойном пакете», а также требовала, чтобы дома этой одежды не касались дети домработницы, поскольку «они могут болеть, а одежда может оказаться заражена».
Это третий иск от бывших работников резиденции главы Израиля к Саре Нетаньяху. Мало кто выдерживает там долго, а нанимать персонал первая леди предпочитает из числа ультра-ортодоксальных иудеев, будучи уверенной в том, что они более покладисты и трудолюбивы.
Биньямин Нетаньяху жену защищает, называя эти иски «попытками шантажа».
«Сотрудник, проработавший у нас несколько дней, пытается шантажировать нас, вымогая 225,000 шекелей (£48,500), и очернить миссис Нетаньяху. Нет конца этой лжи», — цитирует премьер-министра всё тот же Guardian.
Впрочем, в 2016 году суд по одному из этих исков вынес решение в пользу домработницы, обязав чету Нетаньяху выплатить ей $47,000 компенсации за оскорбления и неподобающее поведение. Репортаж из зала суда можно увидеть ниже.
Сигары и шампанское
Владелец австралийского казино Джеймс Пэкер и голливудский продюсер Арнон Милчан, наверное, никогда не предполагали, что будут бесплатно доставлять напитки премьер-министру Израиля и его жене.
Этот скандал датируется ноябрём 2017 года. Сара Нетаньяху требовала доставлять ей и супругу сигары и шампанское в обмен на некие услуги с привлечением административного ресурса. Когда шампанское и сигары превратились в настойчивые требования Сары оплатить счет от строительного инспектора, Пэкер и Милчан обратились в полицию. Ассистент Пэкера Хадас Кляйн рассказал, как был нанят специальный водитель для доставки сигар и шампанского в Иерусалим.
«Сара кричала на меня», — цитирует Кляйна Guardian.
«Чума фейк-ньюс распространяется всё больше», — прокомментировал этот случай Нетаньяху.
Еда на дом
В материале издания Times of Israel от 16 июня 2019 года говорится о том, как год назад Сара Нетаньяху и бывший управляющий резиденции премьер-министра Эзра Саидофф были официально обвинены в мошенничестве и растрате после того, как они заказали еды из ресторанов на сумму около $100,000, хотя в резиденции всё это время был штатный повар, работающий полный рабочий день. Эти деньги были взяты из бюджетных средств. И хотя сумма позже была разделена пополам между Сарой и Эзрой, государству Нетаньяху вернул лишь $12,500.
Тут стоит отдельно отметить, что в резиденцию премьер-министра Израиля по закону нельзя заказывать еду или услуги кейтеринга за счет бюджета, если государство оплачивает работу постоянного шеф-повара при резиденции.
А теперь попробуем ответить на вопрос, зачем же премьер Израиля берет столь неуравновешенную супругу в зарубежные поездки?
Израильское издание Haaretz сообщает, что между Нетаньяху и Сарой существует некое соглашение, согласно которому после публичного признания Биньямина в супружеской неверности и интимных отношениях с другой женщиной все его встречи и состав участников этих встреч одобряет Сара, а в зарубежные поездки, включая государственные дела особой важности, без супруги премьер поехать не может.
«У неё (Сары — прим. РВ) также есть право вето по поводу того, кто будет лететь с Нетаньяху в самолете». Так, один раз она уже запретила министру юстиции Израиля Аялет Шакед лететь одним бортом с Биби (так называют своего премьера сами израильтяне — прим. РВ).
Аялет Шакед
Это далеко не полный список «заслуг» первой леди Израиля, её имя регулярно фигурирует в израильской и западной прессе в связи со скандалами. Но даже описанные случаи рисуют психологический портрет Сары. Если она позволяет себе орать и кидаться на подчинённых-израильтян, неужели её будет заботить уважение к традициям украинцев?
Ну а официальный Киев спустил ситуацию на тормозах, а после и вовсе оправдал демарш гостьи: «Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине», — говорится в сообщении администрации Зеленского.
Павел Полянский, для «Русской Весны»
Читайте также: Премьер Израиля прокомментировал скандал с его женой, «оскорбившей Украину» (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко сбежал от тюремного преследования
Против бывшего украинского президента Петра Порошенко заведено уже 12 уголовных дел. И есть все основания полагать, что в результате они ни к чему не приведут. Новая власть попиарится за счет олигарха, а потом его оставят в покое.
На данный момент Порошенко вынужден ходить на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР). Неделю назад в ведомстве прошли слушания по делу о продаже телеканала «Прямой». Бывшему гаранту Украины вменяют возможное уклонение от налогов.
Помимо этого, бюро расследует дела о совершении государственной измены из-за задержания украинских моряков российскими пограничниками, из-за продажи завода «Кузня на Рыбальском» и т. д.
Все 12 уголовных дел заведены ГБР по инициативе экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова. Именно этот человек ранее пообещал посадить Петра Порошенко в связи с нарушениями украинского законодательства.
Впрочем, Портнов — не единственный человек, желающий посадить Петра Алексеевича за решетку. За то, чтобы упечь Порошенко в тюрьму, выступает глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. Портнов и Богдан тесно сотрудничают.
Необходимо подчеркнуть и роль в этой истории главы ГБР Романа Трубы. Он также не против заключения Петра Порошенко и близко общается с Богданом и Портновым.
Однако, несмотря на сильную коалицию против Порошенко, его до сих пор не удалось «прижать к стенке».
А это может говорить о том, что нынешняя политическая элита не хочет портить отношения с западными политиками, поддерживающими Петра Алексеевича. Это, в свою очередь, дает основания полагать, что 12 уголовных дел против бывшего украинского президента — это показуха.
Для того чтобы создать вид борьбы с коррупцией в стране, Владимир Зеленский и его сторонники устроили настоящий спектакль. Одним из его главных героев стал Петр Порошенко. Однако в результате его не посадят, как злостного нарушителя закона. Для него, вероятно, все закончится хэппи-эндом.
Читайте также: Над Зеленским нависла угроза убийства (ВИДЕО)
Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина против Русского мира — пчёлы против меда
В часто разгорающихся спорах относительно Русского мира упускается главное — а что же такое Русский мир? Обычно спорящие вкладывают в это понятие каждый свое, отчего получается путаница.
Итак, Русский мир — это этнокультурная общность людей. С этим обычно не спорят. То есть Русский мир — это общность людей, объединенных по этническим и (или) культурным признакам, то есть Русский мир объединяет людей по принадлежности к русскому народу, по православной вере и по знанию русского языка.
Основа Русского мира — это русский народ, то есть этнические русские, говорящие на русском языке и принадлежащие православной вере Московского патриархата.
Очень важный момент — можно быть ближе к центру Русского мира, можно быть дальше от центра Русского мира, можно быть совсем далеко от центра Русского мира, но при этом все равно принадлежать Русскому миру.
Этнокультурный мир — это нечто большое, даже огромное, древнее, объединяющее множество народов, поэтому нет ни Украинского мира, ни Белорусского мира, а вот Русский мир есть! Можно одновременно принадлежать нескольких этнокультурным мирам, и ниже будут даны примеры этого.
Первый пример. Есть американский ученый-лингвист, который знает русский язык и регулярно читает, пишет и говорит на нем. Без сомнения, такой человек принадлежит Русскому миру, но еще в большей степени он принадлежит Западному миру.
Второй пример. Есть еврей, который жил в СССР или СНГ и переехал в Израиль. Этот человек не является православным, не является русским, не живет в России, но знает и использует русский язык, значит, такой еврей также принадлежит Русскому миру, хотя в максимальной степени этот человек принадлежит Еврейскому миру и в большей степени — Западному миру.
Третий пример. Есть украинец, родившийся и живущий в Канаде, говорящий на украинском языке, не являющийся православным, но понимающий русский язык и иногда читающий русскоязычную прессу — этот человек тоже принадлежит Русскому миру, но в большей степени он принадлежит Западному миру.
Четвертый пример. Есть серб, живущий в Сербии, прихожанин Сербской православной церкви, по-русски не говорящий — этот серб принадлежит Русскому миру, а также в меньшей степени Западному миру.
Пятый пример. Есть гражданин одной из республик Средней Азии, мусульманин, приемлемо говорящий на русском языке — этот человек принадлежит Русскому миру, но в большей степени он принадлежит Мусульманскому миру.
Шестой пример. Есть человек, живущий на Украине, православный, говорящий на русском, украинском или суржике и сражающийся за или против ополченцев ЛДНР — этот человек, в основном, принадлежит Русскому миру. Этот, для многих странный вывод, вполне логичен, так как Украинского мира нет; получается, что война на Донбассе приносит ущерб только и исключительно Русскому миру.
Поэтому борьба, которую якобы ведут против Русского мира православные люди, говорящие на русском, украинском или на суржике и живущие на Украине, — это борьба пчел против меда, это борьба внутри Русского мира!
А теперь примеры людей, не принадлежащих Русскому миру: немец, живущий в Германии, протестант, не знающий русского языка; индус, живущий в Индии, приверженец индуизма и не знающий русского языка и так далее.
Чтобы не принадлежать Русскому миру, на Украине единственным государственным языком должен быть не украинский, а, например, английский или немецкий; верой должно быть не православие в любой форме, а католицизм или протестантство.
Так уже было в истории Украины — последний раз это было в 1941–1944 годах, когда земли УССР принадлежали Третьему Рейху: тогда на этих территориях государственным языком был немецкий, а главной верой — католичество и лютеранство. То было тяжелое, кровавое время, и поэтому можно с уверенностью предполагать, что мало кто из современных жителей Украины захотел бы вернуться в то время, когда Украина на деле, а не на словах была отделена от Русского мира!
Читайте также: Кадыров рассказал об условиях, на которых Чечня осталась в составе России (ВИДЕО)
Константин Щемелинин, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Население Украины продолжает стремительно сокращаться
Численность населения Украины в течение января–июня 2019 года уменьшилась на 143,1 тысячи человек.
Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики в понедельник, 19 августа.
По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 июля 2019 года составляла 42010,1 тысяч человек. Таким образом, за июнь население сократилось на 20,7 тыс. человек.
«Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших — 49 живорожденных», — отмечается в сообщении Госстата.
Читайте также: «Такого нигде в мире не видел», — американца посещение Крыма повергло в шок (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Опубликовано полное видео побега израильского наркобарона от СБУ (ВИДЕО)
В сети появилась полная версия видео, на котором наркобарон Амос Дов Сильвер сбежал от СБУ в аэропорту Борисполь во время экстрадиции в Израиль.
На записи видно, что во время прохождения Сильвером и сотрудниками СБУ досмотра в аэропорту один из правоохранителей якобы подает ему условный знак, почесав затылок, после чего конвоируемый аккуратно отходит назад и сбегает у всех на глазах.
Также на видео видно, как сотрудник СБУ смотрит в ту сторону, куда побежал Сильвер, но ничего не предпринимает, продолжая стоять на досмотре. Тем временем наркобарон успешно успевает скрываться.
Лишь спустя некоторое время один из сотрудников СБУ сообщает другому, что преступник сбежал, однако вместо того, чтобы догнать его, они продолжают стоять и кому-то звонить. Только после этого сотрудник спецслужбы побежал за Сильвером.
Напомним, что ранее, во время экстрадиции в аэропорту Борисполь, сбежал наркоторговец Амос Дов Сильвер — основатель крупной онлайн-сети Telegrass, через которую он распространял марихуану, кокаин, экстази, MDMA. В целом были проданы десятки тонн наркотиков. В марте 2019 года он был задержан в Киеве и находился под арестом.
Позже СБУ сообщила, что наркоторговца повторно задержали в одной из областей Украины и успешно экстрадировали в Израиль.
Читайте также: «Такого нигде в мире не видел», — американца посещение Крыма повергло в шок (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Верховный суд Украины признал законным тотальный запрет русскоязычной культуры на Львовщине
Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу общественной организации «Украинский выбор — право народа» и признал законным запрет на русскоязычный культурный продукт во Львовской области.
В вердикте суда перечисляется, какие документы остаются в силе.
«Кассационную жалобу общественной организации “Всеукраинское общественное движение “Украинский выбор — право народа” оставить без удовлетворения, кассационную жалобу Львовского областного совета удовлетворить, решение Львовского окружного административного суда от 16 января 2019 г. и постановление Восьмого апелляционного административного суда от 14 мая 2019 г. в части удовлетворенных исковых требований отменить, принять в этой части требований постановление, которым в иске отказать. В другой части постановление Восьмого апелляционного административного суда от 14 мая 2019 г. — оставить без изменений», — говорится в постановлении ВС Украины от 15 августа.
Постановление вступает в силу со дня принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Напомним, решение установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области «до момента полного прекращения оккупации территории Украины» было принято 18 сентября 2018 года депутатами Львовского облсовета.
Читайте также: Знаковое событие: вокзал Донецка снова принимает и отправляет поезда (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
зачем так много эмоций по поводу поступка жены Биби ,коротко же сказал Малеос-мы генетически разные особи и все-дальше умный сделает выводы ,если он умный -они нелюди,они те самые Другие,хорошие преподаватели музыки и т.д.-это действия вопределенной среде ,эффект хамелеона,именно совковые другие и были уничтожены в войну -не те свойства приобретали у русских.