Новости Украины и Новороссии 20 августа 2019

Вчера чуть ли не главной новостью дня стала выходка супруги израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, она затмила даже визит Владимира Путина во Францию. Напомним, прибыв вместе с мужем с официальным визитом в Киев, Сара Нетаньяху брезгливо бросила на землю кусок каравая с солью, который по традиции у трапа преподнесли высоким гостям.

Событие вызвало огромный резонанс и единодушное возмущение: никакой другой реакции у народа, воспитанного в уважении к хлебу и труду хлебороба оно вызвать и не могло. Слишком сильна генетическая память наших людей, многие из которых воспитаны теми, кто пережил голод в войну.

Списать этот отвратительный поступок на непонимание ситуации не получится: мадам Сара — опытная первая леди. Пост главы правительства Израиля Нетаньяху занимает уже 10 лет, с 31 марта 2009 года, а до этого успел посидеть чуть ли не во всех министерских креслах: от мидовского до строительного. Это не Елена Зеленская, чей муж до апреля этого года не занимал вообще никаких государственных должностей. Стало быть, вести себя в таких поездках, представляя Государство Израиль, Сара хорошо умеет, а с традициями принимающей страны членов делегации знакомит протокольная служба министерства иностранных дел.

Так что же заставило госпожу Нетаньяху пренебречь всеми дипломатическими и человеческими правилами поведения, фактически плюнув в лицо принимающей стороне?

Давайте вспомним её «послужной список» за последние несколько лет.

Домработницы

Итак, 27 октября 2017 года британский Guardian сообщает об очередном судебном иске на имя г-жи Нетаньяху. Подала его бывшая домработница первой леди, заявив, что с ней обращались «как с рабыней», оскорбляя и унижая.

24-летняя женщина, которая уволилась, проработав всего месяц, указала, что хозяйка кричала на неё, оскорбляла и готова была броситься на неё. Кроме того, она заставляла домработницу стирать рабочую одежду ежедневно и приносить в дом Нетаньяху «в стерильном двойном пакете», а также требовала, чтобы дома этой одежды не касались дети домработницы, поскольку «они могут болеть, а одежда может оказаться заражена».



Это третий иск от бывших работников резиденции главы Израиля к Саре Нетаньяху. Мало кто выдерживает там долго, а нанимать персонал первая леди предпочитает из числа ультра-ортодоксальных иудеев, будучи уверенной в том, что они более покладисты и трудолюбивы.

Биньямин Нетаньяху жену защищает, называя эти иски «попытками шантажа».

«Сотрудник, проработавший у нас несколько дней, пытается шантажировать нас, вымогая 225,000 шекелей (£48,500), и очернить миссис Нетаньяху. Нет конца этой лжи», — цитирует премьер-министра всё тот же Guardian.

Впрочем, в 2016 году суд по одному из этих исков вынес решение в пользу домработницы, обязав чету Нетаньяху выплатить ей $47,000 компенсации за оскорбления и неподобающее поведение. Репортаж из зала суда можно увидеть ниже.

Сигары и шампанское

Владелец австралийского казино Джеймс Пэкер и голливудский продюсер Арнон Милчан, наверное, никогда не предполагали, что будут бесплатно доставлять напитки премьер-министру Израиля и его жене.

Этот скандал датируется ноябрём 2017 года. Сара Нетаньяху требовала доставлять ей и супругу сигары и шампанское в обмен на некие услуги с привлечением административного ресурса. Когда шампанское и сигары превратились в настойчивые требования Сары оплатить счет от строительного инспектора, Пэкер и Милчан обратились в полицию. Ассистент Пэкера Хадас Кляйн рассказал, как был нанят специальный водитель для доставки сигар и шампанского в Иерусалим.

«Сара кричала на меня», — цитирует Кляйна Guardian.

«Чума фейк-ньюс распространяется всё больше», — прокомментировал этот случай Нетаньяху.

Еда на дом

В материале издания Times of Israel от 16 июня 2019 года говорится о том, как год назад Сара Нетаньяху и бывший управляющий резиденции премьер-министра Эзра Саидофф были официально обвинены в мошенничестве и растрате после того, как они заказали еды из ресторанов на сумму около $100,000, хотя в резиденции всё это время был штатный повар, работающий полный рабочий день. Эти деньги были взяты из бюджетных средств. И хотя сумма позже была разделена пополам между Сарой и Эзрой, государству Нетаньяху вернул лишь $12,500.





Тут стоит отдельно отметить, что в резиденцию премьер-министра Израиля по закону нельзя заказывать еду или услуги кейтеринга за счет бюджета, если государство оплачивает работу постоянного шеф-повара при резиденции.



А теперь попробуем ответить на вопрос, зачем же премьер Израиля берет столь неуравновешенную супругу в зарубежные поездки?

Израильское издание Haaretz сообщает, что между Нетаньяху и Сарой существует некое соглашение, согласно которому после публичного признания Биньямина в супружеской неверности и интимных отношениях с другой женщиной все его встречи и состав участников этих встреч одобряет Сара, а в зарубежные поездки, включая государственные дела особой важности, без супруги премьер поехать не может.

«У неё (Сары — прим. РВ) также есть право вето по поводу того, кто будет лететь с Нетаньяху в самолете». Так, один раз она уже запретила министру юстиции Израиля Аялет Шакед лететь одним бортом с Биби (так называют своего премьера сами израильтяне — прим. РВ).



Аялет Шакед



Это далеко не полный список «заслуг» первой леди Израиля, её имя регулярно фигурирует в израильской и западной прессе в связи со скандалами. Но даже описанные случаи рисуют психологический портрет Сары. Если она позволяет себе орать и кидаться на подчинённых-израильтян, неужели её будет заботить уважение к традициям украинцев?

Ну а официальный Киев спустил ситуацию на тормозах, а после и вовсе оправдал демарш гостьи: «Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине», — говорится в сообщении администрации Зеленского.

Павел Полянский, для «Русской Весны»

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