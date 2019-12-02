Новости Украины и Новороссии 02 декабря 2019

Да, понимаю, в это сложно поверить, но Украина наконец-то (о, чудо!) признала превосходство России на воде. Смелости, честности и объективности хватило руководителю украинского военного центра Тарасу Чмуту. Превосходство было выявлено на примере сопоставления боевых характеристик катеров «Соболь» и «Гюрза-М».

Оба военных судна относятся к классу малых бронированных артиллерийских катеров и имеют схожие характеристики по весу и оснащению. Однако, по словам Чмута, разница между «одноклассниками» очень ощутимая.

Так, «Соболь» практически в два раза превосходит «Гюрзу» по скорости, который в целом не способен на полноценные военные маневры на воде. При этом основная фишка украинского катера — «незаметность» на радарах вполне сопоставима с этим показателем у российского судна. Чмут выразил надежду, что ВМФ Украины больше не будут закупать «Гюрзу».

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Отмечу, что в корабле серии «Гюрза-М» используется американская технология «стелс». Однако она появилась уже очень давно, и практически все мировые производители вооружения давно научились делать из кораблей, танков, подлодок «невидимки». Правда, технологии радиолокационного обнаружения тоже не стоят на месте, но речь сейчас не об этом.

Примечательно, что украинский военный смог набраться мужества и вообще произнести что-то подобное. И абсолютно неважно, что факты говорят сами за себя и в общем-то он просто продекламировал и так очевидные вещи. Украинская армия, а флот в самой большей степени, находится в весьма плачевном состоянии.

Не случайно Украина воспринимается странами ЕС и США как кладбище устаревших вооружений. Вспомните, как даже отсталая в военном смысле Прибалтика сливала Украине свои винтовки. Аналогичных примеров, связанных с США, и не счесть. Половина ВСУ оснащена устаревшим западным оружием. Надеюсь, что хотя бы патроны у них новые.

Ещё невольно вспоминается ироничное фото, сделанное во время совместных НАТО-украинских учений. Там же без смеха не взглянешь. «Крошка сын пришёл к отцу, и спросила кроха…» Даже китайцы тогда оценили масштабы трагедии.

Удивляет совсем не упадок украинской армии, а скорее непринятие этого факта. Эта страна никогда не была передовиком по части оснащенности национальной армии, но почему-то имеет немалые военные амбиции. Полагаю, они появились из-за ущемленного эго и очень сильно обиженных политиков. А что делают с обиженными мы знаем.

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Андрей Васильев, специально для «Русской Весны»