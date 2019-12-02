Новости Украины и Новороссии 02 декабря 2019
- 09:25 Украина передала России останки семи фронтовиков (ФОТО).
- 06:32 На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений.
- 04:10 «Гюрза» против «Соболя» — масштабы трагедии: На Украине сравнили свою боевую технику с российской (ФОТО).
- 01:30 «Холодомор»: пока Зеленский обсуждает унитазы, тысячи украинцев мёрзнут без отопления (ВИДЕО).
Украина передала России останки семи фронтовиков (ФОТО)
30 ноября на российско-украинской границе в пункте пропуска «Нехотеевка» поисковики киевского «Союза „Народная память“» и харьковского военно-патриотического объединения «Ориентир» передали представителям московского «Поискового движения России» останки семерых солдат разных национальностей, погибших в годы ВОВ.
Останки советских солдат были найдены в 2018 и 2019 годах в ходе поисковых экспедиций. Рядом с ними были обнаружены личные опознавательные знаки, которые и позволили установить имена павших.
Пятерых нашли возле села Ивановка-2 Барвенковского района Харьковской области. Барвенковский и Изюмский районы в годы войны стали местом кровопролитных боёв за освобождение советской Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Пятеро обнаруженных фронтовиков оказались уроженцами Пензенской, Сталинградской, Тульской и Московской областей.
В районе Верховки в Винницкой области обнаружили останки уроженца Чеченской республики, а возле Перегоновки в Полтавской области — уроженца Астрахани.
Стоит отметить, что энтузиасты не оставляют своего дела даже сейчас, несмотря на русофобию и переписывание истории на постмайданной Украине.
Организаторы акции памяти сообщают, что сотрудничество поисковиков России и Украины продолжается и сегодня: «На ратное дело не влияют ни политические события, ни изменения в трактовках и взглядах на исторические события».
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На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
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«Гюрза» против «Соболя» — масштабы трагедии: На Украине сравнили свою боевую технику с российской (ФОТО)
Да, понимаю, в это сложно поверить, но Украина наконец-то (о, чудо!) признала превосходство России на воде. Смелости, честности и объективности хватило руководителю украинского военного центра Тарасу Чмуту. Превосходство было выявлено на примере сопоставления боевых характеристик катеров «Соболь» и «Гюрза-М».
Оба военных судна относятся к классу малых бронированных артиллерийских катеров и имеют схожие характеристики по весу и оснащению. Однако, по словам Чмута, разница между «одноклассниками» очень ощутимая.
Так, «Соболь» практически в два раза превосходит «Гюрзу» по скорости, который в целом не способен на полноценные военные маневры на воде. При этом основная фишка украинского катера — «незаметность» на радарах вполне сопоставима с этим показателем у российского судна. Чмут выразил надежду, что ВМФ Украины больше не будут закупать «Гюрзу».
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Отмечу, что в корабле серии «Гюрза-М» используется американская технология «стелс». Однако она появилась уже очень давно, и практически все мировые производители вооружения давно научились делать из кораблей, танков, подлодок «невидимки». Правда, технологии радиолокационного обнаружения тоже не стоят на месте, но речь сейчас не об этом.
Примечательно, что украинский военный смог набраться мужества и вообще произнести что-то подобное. И абсолютно неважно, что факты говорят сами за себя и в общем-то он просто продекламировал и так очевидные вещи. Украинская армия, а флот в самой большей степени, находится в весьма плачевном состоянии.
Не случайно Украина воспринимается странами ЕС и США как кладбище устаревших вооружений. Вспомните, как даже отсталая в военном смысле Прибалтика сливала Украине свои винтовки. Аналогичных примеров, связанных с США, и не счесть. Половина ВСУ оснащена устаревшим западным оружием. Надеюсь, что хотя бы патроны у них новые.
Ещё невольно вспоминается ироничное фото, сделанное во время совместных НАТО-украинских учений. Там же без смеха не взглянешь. «Крошка сын пришёл к отцу, и спросила кроха…» Даже китайцы тогда оценили масштабы трагедии.
Удивляет совсем не упадок украинской армии, а скорее непринятие этого факта. Эта страна никогда не была передовиком по части оснащенности национальной армии, но почему-то имеет немалые военные амбиции. Полагаю, они появились из-за ущемленного эго и очень сильно обиженных политиков. А что делают с обиженными мы знаем.
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Андрей Васильев, специально для «Русской Весны»
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«Холодомор»: пока Зеленский обсуждает унитазы, тысячи украинцев мёрзнут без отопления (ВИДЕО)
На Украине Зеленский сейчас оказался в такой ситуации, когда надо взрослеть. Это хорошо иллюстрирует телефонный разговор Путина и Зеленского перед парижской встречей. Путин делает акцент на том, что нужно обсудить газовый вопрос, это волнует всех. Президент Украины же снова хочет поговорить о нехватке розеток, боеприпасов и унитазов на возвращенных кораблях. Хотя в это время тысячи украинцев сидят без отопления.
Это холодомор, говорят замерзающие украинцы. Они перекрывают улицы и штурмуют мэрии по всей стране. Мерзнут даже на родине Зеленского, в Кривом Роге. Но самая тяжелая ситуация в Светловодске. Без отопления — 45 тысяч человек. Закрыты школы и детские сады. Горожане пытаются согреться обогревателями, электросети не выдерживают нагрузки.
Спасатели открывают во дворах мобильные пункты обогрева для жителей замерзающих домов. Людей это не устраивает, и они идут в администрацию. Но диалога с властями и коммунальщиками не получается, доходит до потасовок.
А в Черноморске Одесской области жители пришли ночевать в горсовет. Их многоэтажки на этой неделе остались вообще без коммунальных услуг. Электроснабжение власти восстановили за три дня. Тепла нет до сих пор.
Главная причина холодомора в украинских городах — долги населения за коммунальные услуги. Люди должны больше 50 миллиардов гривен, это 125 миллиардов рублей. Львиная доля — долги за газ.
При этом президент на голубом глазу заявляет, что никто не замерзнет.
Владимир Зеленский, президент Украины: «Еще одна победа. Мы действительно готовы к зиме, несмотря на то, что говорили скептики. У нас рекордные запасы газа в газохранилищах, у нас достаточно угля, поэтому все хорошо».
Зеленский теперь регулярно обращается к народу через соцсети, но народу это уже не интересно. Рейтинг президента падает так же стремительно, как температура за окном — уже 51%, полгода назад было 73%.
Новый лохотрон от правительства. Чиновники предлагают населению застраховаться от повышения цены на газ. То есть заранее подписать договор на следующий год и покупать голубое топливо по 8 гривен за кубометр. При том, что сейчас цена составляет 6 гривен.
По сути, государство предлагает гражданам сыграть в рулетку: или сразу плати дороже, но фиксированную сумму, или жди повышения, но на сколько — неизвестно. Контролировать тарифы для населения украинские власти больше не будут.
Отпустить тарифы в свободное плавание, то есть сделать их рыночными, — одно из требований Международного валютного фонда. Иначе кредитов не будет. Правительство Украины вынуждено согласиться. С нового года цены на газ для населения будут расти.
Пенсионеры Кропивницкого вышли на митинг против роста тарифов. Им коммуналка уже не по карману. Число льготников, имеющих право на субсидии, сейчас регулируют социальные инспекторы, и оно сокращается. А в следующем году субсидии сократят еще на несколько миллиардов.
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