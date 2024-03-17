Француженка Кристель Нэан, военкор и основатель ресурса Donbass Insider, уверена, что отправка натовских войск на Украину, о чём много раз говорил Эммануэль Макрон, неизбежно приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО и к третьей мировой войне. Нэан считает, что диспропорция в вооружениях в этом случае будет такова, что Россия будет вынуждена нанести, согласно своей доктрине, первый ядерный удар по вовлечённым странам НАТО.

Это утверждение не лишено здравого смысла, хотя, конечно, отражает некоторое непонимание француженкой наших неядерных возможностей. Потери, которые натовские контингенты начнут нести с первого же часа боевых действий, немедленно заставят задуматься всех евролидеров, вовлечённых в авантюру, о своей дальнейшей электоральной судьбе, к тому же эти потери весьма быстро перекочуют, например, на территории самих стран-агрессоров, и, чего доброго, прямо в их столицы. Едва ли такое понравится местным бюргерам. Тем не менее применение ТЯО при определённых обстоятельствах действительно исключить нельзя.

"Причиной подобных эпатажных и воинственных заявлений являются личные мотивы французского лидера", — пояснила Кристель. Макрон с детства считает себя великим воином, властителем дум и Наполеоном новейшего времени, об этом много говорили его родственники и одногруппники по Парижскому университету Нантера.

Теперь посмотрим, что изменилось в тактике ВС РФ после Авдеевки. Попробуем весьма кратко разобрать данный вопрос. Во-первых, Вооружённые силы России на постоянной основе в ежедневном режиме стали применять беспрецедентную для полевых сражений авиабомбу ФАБ-1500, которая разрушает украинскую долговременную оборону и резко смещает баланс сил на линии фронта в пользу ВС РФ. Истерика на Западе по этому поводу достигла точки невозврата, и об этом сделал огромный репортаж соросовский телеканал CNN. ВС России превратили базовое оружие советской эпохи в планирующую бомбу, после которой остаётся воронка диаметром 15 метров, передаёт телеканал: "Речь идёт о бомбе ФАБ-1500, по сути, о полуторатонном оружии, почти половина которого состоит из взрывчатых веществ. Она доставляется истребителями с расстояния около 60−70 километров, вне досягаемости многих украинских ПВО. Недавние видео с линии фронта в Донецкой области иллюстрируют огромную силу этих бомб, когда они попадают в тепловые электростанции, заводы и многоэтажные дома, из которых украинцы координируют свою оборону".

ФАБ-1500, по многочисленным отзывам военнослужащих ВСУ, сильнее всего подрывают моральный дух "украинских борцов за свободу". "Раньше нас обстреливали только из артиллерии. Теперь орки (то есть мы с вами. — Авт.) более агрессивно взяли город и начали использовать средства ВВС, в частности ФАБ-1500. Почему они используют ФАБ-1500? Потому что ущерб, наносимый ею, очень серьёзный. Если вы выживете, у вас гарантированно будет контузия. Это оказывает большое давление на моральный дух солдат. Не все наши ребята могут это выдержать. Хотя они уже более или менее привыкли к ФAБ-500, но ФАБ-1500 — это ад", — обрадовал корреспондентов CNN военнослужащий 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, без сомнений, эльф. "Применение мощных корректируемых бомб стало критически важным элементом российского наступления в ДНР, особенно при разрушении украинской обороны в Авдеевке, которая пала в феврале, и её окрестностях", — отмечает CNN.

Мы много раз об этом говорили: изменение тактики, связанное кое-где с на два порядка большим применением управляемых фугасов огромной мощности, чем это было полгода назад, обусловило совершенно другой темп взлома долговременных укреплений противника.

"Накануне и во время битвы за Авдеевку в течение нескольких дней были выпущены сотни авиабомб. Только на авдеевском направлении всего за 48 часов было задействовано 250 из них", — заявил американскому телеканалу вездесущий пресс-секретарь командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Это непостижимо, но у русских есть колоссальная огневая мощь, которую они могут использовать для борьбы с неподвижной обороной, увеличивая в разы потери украинцев, негодует CNN.

Во-вторых, русские не снижают темп наступления. Оборонительные линии Вооружённых сил Украины смещаются в "неправильном направлении" в связи с продвижением России "на запад с территории Донбасса", заявил советник Белого дома по национальной безопасности и коммуникациям Джон Кирби.

Кирби разоткровенничался, даже, по обыкновению, всплакнул на тему. Время передачи Вооружённым силам Украины "необходимых средств для самообороны, — заявил ошарашенным журналистам главных либеральных СМИ не на шутку разволновавшийся Джон, — уже прошло". Президент Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что задержка с утверждением финансирования негативно скажется "на украинских военнослужащих на поле боя". Это, конечно, враньё. Всё, что можно, то, что Пентагон и ЦРУ считают допустимым, в ежедневном режиме гонится на Украину. А той номенклатуры вооружений и в тех объёмах, в которых запрашивают Владимир Зеленский и Александр Сырский, — просто физически нет, и в этом вся трагедия западных поставок.

Натовские военные и политики на самом деле просто обескуражены темпами продвижения русской армии. The Washington Post сообщает, что за несколько дней русским удалось освободить посёлки Ласточкино, Степовое и Северное. В США наши успехи постоянно используются демократами-глобалистами для критики Дональда Трампа в качестве демонстрации нехватки боеприпасов у украинских войск. "На тактическом уровне мы наблюдаем определённые успехи России. Такая сложная ситуация сохранится, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев", — заявил известный британский адмирал Энтони Радакин.

Напомним, Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России не дали украинским войскам закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное после оставления Авдеевки и продолжают теснить ВСУ в западном направлении. На 80% занято Красное, идут напряжённые бои за Работино, куда Сырский ввёл две бригады, включая танковую. ВСУ готовят линию обороны на Авдеевском направлении в районе города Покровска, заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ) замкомандира третьей штурмовой бригады украинской армии Максим Жорин, в Авдеевке его звали Крысобоем, как известного героя Михаила Булгакова.

Жорин рассказал о ситуации на покровском участке фронта после отступления бригады из Авдеевки. С ноября солдаты ВСУ вели работы по строительству укреплений к западу от ныне оставленного населённого пункта. "В тех обстоятельствах, в которых мы находимся, нам приходится копать, окапывать и строить самим", — поделился подробностями Жорин. Он указал на то, что линия обороны в районе Покровска на западе от Авдеевки достаточно развита для сдерживания ожидаемого наступления ВС РФ в ближайшие недели. Жорин уверен, что русские пойдут прямиком на их надолбы и линии обороны. Но не тут-то было.

ВС России в нынешнем наступлении на Авдеевском направлении используют продвинутую тактику, они не бросают войска в лобовые атаки, а идут вперёд, постоянно выравнивая фланги. С этим связан и не очень высокий темп продвижения, заявил в эфире видеоблога небезызвестного политолога Вадима Карасёва полковник СБУ в отставке украинский военный эксперт Олег Стариков. "Они очень методично — на одном участке начали атаковать, потом взяли, обходят с двух сторон, потом наших оттуда выдавливают, потом все фланги обратно выравнивают. То есть у них фронт — нет такого, чтобы прошли кишкой. Они ровняют фронт, потом пошли дальше, как каток… По моему мнению, это делается сознательно. Почему? Чтобы не получить удар во фланг. А раз удар во фланг, значит, попадают в котёл. То есть они ударили, прошли километр, потом выдвигаются, фланги зачищают, выравнивают линию фронта и обратно идут. То есть у них такие понятия, как на "Едином марафоне", "мясные штурмы" — это всё рассказывают дуракам. Ну, мы говорим про серьёзные вещи, а не пропаганду", — заявил Стариков. То ли ещё будет, Олег.

Самое же главное состоит в том, что ВСУ постепенно лишаются контроля над главным путём снабжения гарнизона в Часовом Яре. Конечно, ситуацию осложняет география — населённый пункт находится на возвышенности, кроме того, вокруг — подготовленные рубежи обороны ВСУ с разветвлённой сетью ходов сообщения. Да и гарнизон сегодня располагает как минимум четырьмя довольно неплохо подготовленными осколками ещё старой донбасской армии, конечно, уже очень серьёзно разбавленной мобилизованными.

Конфигурация под Часовым Яром, по всей видимости, будет формироваться по тому же шаблону, что был отработан ещё при взятии Артёмовска: обкладывают сначала дальний периметр, выбивают противника, формируют котёл, такую подкову, и затем начинают его постепенно, но неуклонно зажимать. Такая тактика работает, и именно потому, что противник, получивший команду "стоять насмерть", сам с радостью попадается в такой котёл, а дальше уже сделать ничего практически нельзя; теперь же, когда есть средние и мощнейшие управляемые ФАБ, не то что котёл, а "подкова" уже означает конец.

И, главное, повторяю, наши наступающие войска наносят регулярные комбинированные авиа- и артиллерийские удары по укрепрайонам (УР) в центральной и восточной частях Часова Яра. У нас наконец-то на поле боя в полном объёме вернулась фронтовая авиация с ФАБ-250, 500 и 1500, причём на крылышках, из-за пределов действия ПВО противника. Никакие укрепления, как показали Марьинка и Авдеевка, таких ударов не выдержат, это лишь вопрос времени. ВСУ, кстати, уже целую неделю признают успешное наступление русских войск в сторону Часова Яра.

В своё время националисты превратили Артёмовск и всю артёмовскую агломерацию в сверхмощный УР, рассчитывая держать оборону как можно дольше. Широко бытовала легенда о неприступности Бахмута, помню даже, что Алексей Арестович обещал что-то съесть из своей одежды, если Бахмут падёт. Ситуация с Часовым Яром практически аналогична, именно поэтому к бою активно подключается наша фронтовая авиация, которой почти не было в Артёмовске.

Начиная с 4 марта обстановка для обороняющегося в районе Часова Яра противника складывается не лучшим образом. Уже сегодня, несмотря на то что он пока ещё ожесточённо цепляется за Клещеевку, удерживает западную часть Красного, в жилых домах Часова Яра создаются и укрепляются опорные пункты, то есть противник активно готовится к городским боям.

Тем не менее уверен, что артёмовской тактики, которая применялась бойцами ЧВК "Вагнер" и подразделениями ВС России, в Часовом Яре не будет. Мы вновь увидим массовое применение авиации, которая будет сбрасывать на головы противника ФАБ всех видов, от 250-х до 1500-х. Для начала вполне допустимо прощупывание обороны; собственно, оно уже идёт полным ходом. Далее штурмовые группы попытаются зайти в город, зацепиться за окраину и организовать там плацдарм, расширить его, перенести удар на другую часть города с целью разрезания группировки противника на две части, ликвидации путей снабжения, и после этого под ураганный огонь артиллерии, РСЗО, ТОС и шквал ФАБ — уничтожение и выдавливание врага из города. Как это будет в деталях, пока ещё непонятно, но, скорее всего, наше руководство выберет тактические схемы, хорошо себя зарекомендовавшие в Марьинке и Авдеевке.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, многолетний могущественный куратор Европы и России, уходит с госслужбы. Она курировала контакты с Россией ещё во времена первого "гайдаровского" правительства, но общероссийская известность пришла к ней в 2014 году. Нуланд прочили кресло госсекретаря, и тот факт, что она покидает этот ключевой в системе американской власти пост, имеет под собой крайне серьёзные основания. У Зеленского же есть весьма веские причины испугаться, узнав о кандидатуре её предполагаемого сменщика.

Нуланд "прославилась", когда раздавала печенье протестующим на Майдане в преддверии госпереворота, который принёс боль, страдание, унижение на Украину. Подпитывало эту "славу" то, что она продолжила возглавлять украинское направление и была решающим переговорщиком Вашингтона с Москвой по всем вытекающим из этой проблематики вопросам.

Ход войны на Украине — это её личный провал. Отставку главкома ВСУ Валерия Залужного она тоже хотела предотвратить, приехала для этого в Киев, несколько дней убеждала Зеленского, но тоже не преуспела.

По итогам она передаст дела Джону Бассу — карьерному дипломату со схожими взглядами, чей послужной список, надо обратить на этот факт особое внимание, должен заставить вздрогнуть Зеленского. Басс — врач не того типа, что Нуланд, он не диетолог и вообще — не терапевт. Басс — патологоанатом.

Джон до этого работал послом в Афганистане, и именно тогда, когда американские оккупанты бежали, предоставив страну талибам*. Басс служил послом в Грузии, когда американский агент Михаил Саакашвили потерял власть. Он возглавлял американское посольство в Турции в те дни, когда президент Реджеп Эрдоган, устояв при попытке военного переворота, провёл масштабную зачистку верхов от американской агентуры и агентов влияния.

Причина отставки Нуланд и прихода Басса, думаю, совершенно не связана с финансовыми скандалами на Украине, перекинувшимися на семью Байдена, в которых Виктория была плотно завязана. Причина совершенно другая: как бы Байден ни храбрился, как бы ни рассказывал в своём послании Конгрессу о том, что стоит только выделить больше военной помощи Киеву "для поддержки военных усилий Украины против России", и всё пойдёт как по маслу, — все прекрасно понимают, что предстоят тяжёлые переговоры с Россией фактически об условиях капитуляции и демаркации границы между цивилизациями. А для таких переговоров Нуланд категорически не подходит, Москва отведёт (а, возможно, уже отвела) её кандидатуру, и процесс даже не начнётся. И вовсе не из-за пресловутых "печенек", есть куда как более серьёзные причины.

И в заключение: американский экономист и профессор Техасского университета в Остине Джеймс Гэлбрейт раскрыл очевидные для российских граждан, но загадочные для западных элит последствия санкций для экономики России, пишет Myśl Polska. "Эти ограничения стали непреднамеренным подарком для Москвы. Они привели к экономическим корректировкам, которые способствовали независимому развитию России.

До санкций в российской экономике доминировали западные компании, особенно в таких секторах, как автомобилестроение, авиация и фастфуд. Уход этих компаний — под давлением или добровольно — привёл к переходу западных активов в российскую собственность", — подчёркивает Гэлбрейт.

Вопреки ожиданиям, российская экономика, в том числе благодаря низким затратам на сырьё, продолжает развиваться и без западных компаний. Гэлбрейт уточнил, что "санкции создали рыночные возможности для активных российских компаний в сферах, где ранее доминировали западные компании".

Наиболее существенным преимуществом экономики России над европейскими является то, что "первая развивается благодаря низким ценам на сырьё, поскольку Россия является самым крупным в мире производителем сырья. А европейцы теперь платят за поставку энергоносителей фактически в два раза больше, чем раньше".

Профессор Гэлбрейт подчёркивает, что подобная экономическая трансформация России без санкций не состоялась бы. "Возможности, которые дают санкции, способствуют долгосрочному независимому развитию российской экономики", — утверждает Гэлбрейт.

По словам профессора, цели санкций недостижимы: "В отличие от таких островных стран, как Куба, или таких ресурсоориентированных стран, как Венесуэла, Россия с её огромной территорией, богатейшими ресурсами, впечатляющими научными и технологическими знаниями, а также глобальными торговыми партнёрами, такими как Китай, Бразилия, Мексика, БРИКС и африканские страны, была хорошо подготовлена для адаптации к новой ситуации и преодоления проблем, вызванных западными санкциями".

Непредполагавшимся "побочным эффектом" беспрецедентных санкций, вроде бы изначально направленных на изоляцию и ослабление России, стало создание условий для самостоятельного развития российской экономики.

Гэлбрейт окончательно доконал читателей: "Санкции для России стали непреднамеренным подарком. Препоны, введённые Западом, отрезали Европу от ресурсов, в которых она нуждается, и в то же время отрезали Россию от товаров, в которых она не нуждается и без которых может обойтись".

Кстати, только что выступил побывавший в Штатах в гостях у Трампа Виктор Орбан, который, в нарушение протокола, не стал встречаться с Байденом из принципиальных соображений. По итогам встречи с Трампом премьер Венгрии заявил, что экс-президент США в случае возвращения в Белый дом не станет финансировать военные действия на Украине. По его словам, Трамп также не будет даже рассматривать вопрос о выделении средств на обеспечение безопасности Европы. Всем придётся договариваться по этому вопросу с матушкой-Россией.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

*Талибан, террористическая организация, запрещённая в РФ

Николай Сорокин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Применение Россией авиабомб ФАБ-1500 существенно сместило баланс сил в ее пользу и подорвало моральный дух ВСУ.

2. Россия не снижает темп наступления, оборонительные линии ВСУ постепенно смещаются.

3. Российские войска используют тактику постепенного выравнивания флангов и избегают лобовых атак.

4. Ситуация с Часовым Яром аналогична Артемовску, ВКС РФ активно применяют авиацию для разрушения укрепрайонов.

5. Отставка Виктории Нуланд и назначение Джона Басса на ее место связаны с предстоящими тяжелыми переговорами с Россией.

6. Санкции против России парадоксальным образом способствовали ее экономической независимости и импортозамещению.

Вывод: Россия демонстрирует успехи на поле боя благодаря изменению тактики с упором на авиаудары и выравнивание флангов. При этом западные санкции привели к обратному эффекту – росту экономической независимости России. Отставка Нуланд может свидетельствовать о подготовке к переговорам с Россией об условиях капитуляции Украины.