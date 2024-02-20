Так получилось, что почти два года СВО Авдеевка оставалась самым близким к Донецку и Макеевке не нашим крупным населенным пунктом. Важность взятия Авдеевки в первую очередь для жителей этих двух городов подчеркнул Денис Пушилин. Многие комментаторы справедливо считают освобождение Авдеевки переломом, как минимум в наступившем году.

Всем памятен январский удар ВСУ по донецкому рынку «Текстильщик», крупнейшему в городе, если считать все расположенные вокруг павильоны и магазины. Авдеевка была ближе «Текстиля» к центру Донецка, противник не раз внезапно загонял в Авдеевку «Град» и накрывал не дальние пригороды, а вполне центральные районы города.

Расстояние от центра Донецка, например, от площади и памятника Ленину, до «Текстиля» было примерно как до не нашего до недавнего времени частного сектора в южной части Авдеевки. Только на запад от «Текстиля» еще были наши Петровка и больше половины Марьинки (теперь уже вся Марьинка наша), а на таком же расстоянии от центра Донецка на северо-запад уже была не наша Авдеевка. Заметим, что местные жители считали «Текстиль» вполне безопасным местом, с редкими прилетами.

В сторону Авдеевки есть радиорынок «Маяк» – от площади Ленина очень быстрым шагом полчаса, но только мало кто туда решался сходить: посетителей на «Маяке» было раз в двадцать меньше, чем на «Текстиле». Еще полчаса быстрым шагом от «Маяка» через железнодорожный вокзал по Маршала Жукова или Артемовской улице были населенные пункты Веселое и Спартак, а это уже вторая линия наших позиций, точнее, места, где в частном секторе незаметно отдыхали наши бойцы между боевыми выходами к Авдеевке.

У противника в Авдеевке были серьёзные укрепы из железобетона, которые выдерживали попадание нашей артиллерии. Буквально, были промышленные и военные объекты советской постройки, по глубине и прочности в расчете на ядерную войну. Много было и серьёзных укрепов из железобетона постройки после 2014 года, которые разносили только наши мощные ФАБы. Сравнение с Мариуполем и Азовсталью более чем обоснованно. Только на момент штурма Азовстали та уже находилась в нашем глубоком тылу, а Авдеевка была много месяцев охвачена лишь полукольцом с продолжавшимся снабжением.

Стремление избежать лобовых штурмов оттягивало взятие Авдеевки с нашей стороны, требовало выждать подходящего момента. Была длительная игра «в кошки-мышки», с нашими «заходами» на границы частного сектора Авдеевки, с прощупыванием специфики ответного огня, отходами, с контрбатарейной работой нашей арты на подавление противника. Бывало, противник хитрил, сдавая нашим позиции и тут же накрывая их своей артой по заранее известным координатам.

В наших подразделениях происходил обмен опытом между бойцами со стажем и новыми контрактниками. Новобранцы в первый месяц сидели в обороне и слушали более опытных товарищей, потом за второй месяц немного подключались к выходам на боевые задания, где-то через 4-6 месяцев становились реально опытными бойцами. Также шло поэтапное слаживание между танкистами, артиллеристами, штурмовиками.

Активизация наших боевых действий реально началась глубокой осенью. Противник привык к нашим локальным заходам-выходам малыми группами, ожидал постепенного лобового продвижения улица за улицей, дом за домом по типу Артёмовска (Бахмута). Нашим же приходилось терпеливо нащупывать бреши и ждать удачного момента. Такой момент наступил в январе, когда противник не ожидал серьёзного продвижения в охват Авдеевки с севера, а затем с юга.

С освобождением Авдеевки противник теперь не держит «руки у горла» Донецка и Макеевки. Полукольцо и выжидание теперь не требуют значительного числа наших подразделений. Мы не просто спрямили передовую, а намного расширили пространство для маневра.

В зависимости от оперативной обстановки теперь можно активно действовать на разных направлениях с меньшей оглядкой на отодвинутую от пригородов Донецка передовую. Будь то в Курахово, Константиновке и Дружковке, даже Покровске и Доброполье. Населенные пункты на западе ДНР значительно меньше по размерам и укрепам противника.

Наше терпение и внезапность при Авдеевке вселяют оптимизм на предстоящие весенне-летние месяцы. Опыта у наших бойцов и командиров стало несоизмеримо больше, чем год назад, а тепло и «зеленка» позволят нашим бойцам внезапно концентрироваться и продвигаться быстрее.

Хорошо укрепленную Славянско-Краматорскую агломерацию на севере можно оставить и на более позднее время.

Надеемся, будет медаль «За Авдеевку». Вспомнят не только командиров, но и многих рядовых десантников, танкистов и особенно штормовцев. Вспомнят участников финального продвижения и зачисток, а также тех, кто на протяжении многих месяцев готовил освобождение Авдеевки.

Геннадий Шангин

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Авдеевка долгое время была ближайшим к Донецку и Макеевке крупным населенным пунктом, контролируемым противником. Ее взятие имело большое значение для безопасности этих городов.

2. Противник имел в Авдеевке серьезные укрепления, сравнимые с Азовсталью в Мариуполе. Штурмовать в лоб было рискованно.

3. Наше наступление на Авдеевку велось постепенно и терпеливо, с выжиданием подходящего момента. Удар был нанесен неожиданно для противника с севера и юга в январе 2024 года.

4. Взятие Авдеевки существенно улучшило оперативную обстановку для наших войск, дало возможность для маневра на других направлениях.

5. Успех при Авдеевке вселяет оптимизм в предстоящие весенне-летние операции. Наши подразделения набрали значительный боевой опыт.

Вывод: в статье показано, как терпеливая, поэтапная подготовка и выжидание удобного момента позволили успешно провести сложную операцию по взятию сильно укрепленной Авдеевки, что имело важное стратегическое значение.