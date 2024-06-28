Будучи во Вьетнаме с государственным визитом, президент России допустил коррекцию ядерной доктрины. Он подчеркнул, что российские ядерные силы постоянно пребывают в состоянии полной боевой готовности.

Изменения в ядерной доктрине необходимы в случае роста угроз. Как пояснил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, "всё будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны. Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличиваются, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение".

О росте угроз неоднократно говорил экс-глава США Дональд Трамп. Выступая 22 июня на встрече со своими сторонникам в Филадельфии (штат Пенсильвания), Трамп заявил: "При Джо Байдене, худшем президенте нашей страны, мир объят огнём… этот ужасный, ужасный президент тянет нас в Третью мировую войну. Мы будем скоро на Третьей мировой войне".

НАТО готовится воевать на Украине. Этот факт однозначно подтвердил премьер-министр Венгрии. Орбан уточнил, что "речь идёт не о посылке инструкторов или наёмников, а о конкретно вводе войск НАТО" на территорию Украины. Тем не менее Венгрия в этом принимать участие не будет. "Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. У НАТО будет военная миссия на Украине. Я договорился с генеральным секретарём НАТО — Венгрия сойдёт с поезда. Если удачно сложатся звёзды, то получится убедить машиниста и дальше не поедет никто", — заявил Орбан в эфире радио Kossuth.

Остановить дальнейшую эскалацию конфликта и, следовательно, развязывание Третьей мировой может только переизбрание Трампа на пост президента США, считает Орбан.

Экстраполируя речь венгерского премьера, мы уже в совсем ином свете расцениваем недавние слова президента Сербии Вучича о том, что мир стоит на пороге новой мировой войны. "Я думаю, что мы очень близки к глобальному конфликту. До него осталось не более трёх-четырёх месяцев! Мы движемся к большой катастрофе, кажется, что поезд уже отъехал от станции и больше не может остановиться. Никто на Западе больше не говорит о мире, только о новой войне. Запад думает, что сможет победить и вывести Россию из борьбы. Я думаю, что Запад ошибается. Обе стороны сейчас считают, что это экзистенциальный вопрос для них, поэтому я не думаю, что они найдут другое решение, кроме войны, и всё поставлено на карту. В Европе лидеры ведут себя как большие герои, но они не честны и не говорят своим гражданам, что все они заплатят большую цену, если дело дойдёт до войны", — так сформулировал свою мысль Вучич в интервью журналу Die Weltwoche.

Откровения Вучича взорвали информационные ресурсы во всём мире. Известные "психоаналитики" написали, что президента Сербии "просто накрыла хандра и его речь не стоит воспринимать как некий инсайд о грядущем глобальном конфликте".

Однако, в связи с новым заявлением Орбана, речи Вучича о глобальной войне через три-четыре месяца уже не кажутся меланхолией и, тем более, паранойей.

Запад идёт ва-банк на фоне всё ухудшающегося положения украинских войск. Верховный Главнокомандующий ВС РФ во время брифинга по итогам государственного визита во Вьетнам отметил, что бойцы ВСУ получили команду действовать на поле боя "любой ценой", и они, похоже, строго ей следуют. "Я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чём говорю. И это будет опять очень дорого стоить украинским вооружённым силам", — предупредил глава государства.

Даже без всякого использования тактических ядерных возможностей в разы возросла ударная мощь авиации, стали применяться управляемые высокоточные бомбы нового типа. Потери среди украинских войск на этой неделе резко и в разы подскочили. Наши ВКС вновь нанесли удар ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по расположению Нацгвардии Украины в селе Липцы Харьковской области. По данным телеграм-каналов, удар был нанесён по ПВД (пункту временной дислокации) украинских боевиков из "3-го батальона 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. В результате были ликвидированы до 70 боевиков ВСУ". Отмечается, что это уже второй подтверждённый факт применения ФАБ-3000 с УМПК.

Накануне ВКС впервые применили ФАБ-3000 М-54 с УМПК в Часовом Яре. Особенное значение придаётся тому факту, что в качестве первой боевой цели был выбран трёхэтажный дом, который войска киевского режима использовали в качестве пункта временной дислокации.

Военные эксперты немецкого издания Focus отмечают, что ФАБ-3000 — одна из самых тяжёлых бомб, которые вообще сейчас используются на нашей планете. Следующая в звене — "Царь-бомба" ФАБ-9000.

Немцы считают, что пока такую бомбу часто применять довольно проблематично, поскольку для этого требуется "колоссальная материально-техническая подготовка. Но если поставить этот процесс на нужные рельсы, то последствия будут непредсказуемы". Немецкие эксперты просто не понимают, что ФАБ-3000 уже массово в войсках, стоит на вооружении и полностью готова к бесперебойному применению. Производство ФАБ-3000 поставлено на конвейер в Нижнем Новгороде, и вся цепочка от создания до применения отлажена, это не Германия с её бюрократическими согласованиями между частными военно-промышленными компаниями и оборонным ведомством. И в подтверждение этих слов только что опубликовано ещё одно видео применения сверхтяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК по позициям ВСУ. На нём видно, как после удара здание, в котором, судя по всему, размещался личный состав одного из подразделений националистов, складывается, словно карточный домик. Место не уточняется, но предположительно удар был нанесён на севере Харьковской области.

Последние полгода войны наши лётчики атаковали позиции нацистских формирований не такими мощными бомбами: ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Это было связано с тем, что для трёхтонных боеприпасов ещё не был разработан весьма специфически устроенный универсальный модуль планирования и коррекции. Теперь конструкторам удалось в полной мере решить эту задачу.

Первый случай применения ФАБ-3000 (в которой минимум 1,3 тонны тротилового эквивалента взрывчатого вещества) показал небольшое отклонение авиационного боеприпаса, оснащённого новым УМПК, от цели, но его боезапаса оказалось вполне достаточно для уничтожения выбранного объекта: от дома с дислоцированными в нём боевиками отвалилась и рухнула противоположная от стороны нанесения удара стена.

По многочисленным признаниям боевиков ВСУ, именно применение авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции сыграло решающую роль в штурме Авдеевки. Российские лётчики применяли эти боеприпасы не только для поражения укреплённых объектов националистов, но и для уничтожения опорных пунктов. Причём в этом случае ВКС РФ могли сбросить на окопы ВСУ сразу несколько боеприпасов, обеспечив сплошную зону поражения в несколько сотен метров.

Находящийся на кокаиновом энергетическом подъёме и хаотично перемещающийся по нашему шарику Зеленский заявил, что только в июне этого года ВКС РФ сбросили на позиции ВСУ 2400 авиационных бомб, 700 из них пришлись на укрепления украинской армии в Харьковской области.

23 июня российская армия нанесла высокоточный удар по месту подготовки лётного и технического состава Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ: "Сегодня утром Вооружёнными силами РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки лётного и технического состава Воздушных сил Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены".

Российские военные ударили по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска, на западе Украины, где находились иностранные наёмники. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Но и это ещё не всё. "Утром, в половине пятого, 22 июня рядом с Ивано-Франковском прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений. Конкретики мало, известно, что теперь вместо располаги там воронка 20 метров в диаметре. Переход к Бандере был быстрым, но не у всех. Сейчас заполняются больницы Ивано-Франковска и пригорода кучами вопящих бандеровцев", — уточнил Лебедев.

По сведениям подпольщика, медиков срочно вызвали на работу. В отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности Украины. Всё дело в том, что часть раненых являются иностранными наёмниками, их в первую очередь отправляют к хирургам на стол.

В украинских пабликах и телеграм-каналах — истерика. Там уже, несмотря на военную цензуру, открыто пишут, что в результате ударов группировок войск "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" и, в первую очередь, воздействия авиации, потери украинской стороны составили более 1,7 тыс. человек за 22 июня. Подчёркивается, что потеряны десятки единиц техники, включая танки, гаубицы, радиолокационные станции и беспилотные летательные аппараты.

Как указали в пресс-службе Министерства обороны РФ, на севере Харьковской области поражены места подготовки лётного и технического состава воздушных сил Украины, уничтожены все назначенные объекты.

А удары ВКС тем временем продолжаются. В Харькове прогремело несколько десятков мощных взрывов, работа метро в городе остановлена, 87% районов полностью обесточены. Об этом сообщают различные украинские паблики. Пресс-служба метрополитена подтвердила информацию о приостановке движения. Согласно её информации, станции на всех линиях работают лишь в режиме укрытия. Областная военная администрация также сообщила о поражении объектов инфраструктуры Харькова.

Итак, на фронте сложилась новая реальность. Россия планомерно уничтожает ВСУ с помощью наиболее современных и самых эффективных авиационных систем. Американцы вопят: им не нравится эта новая тактика российского Генштаба. После безвозвратной утраты 90% старой подготовленной и мотивированной нацистской армейской элиты, они опасаются, что новые "мобики" будут просто дезориентированы и деморализованы под влиянием применения Россией авиаударов небывалой мощи. На предыдущей неделе, особенно под влиянием российско-северокорейского договора, который, как все прекрасно понимают, предоставил нам дополнительно как минимум 150 хайтековских предприятий оборонно-промышленного комплекса и не менее чем полтора миллиона дополнительно гарантированных артиллерийских и ракетных снарядов каждый год, американцы начали активный зондаж российского руководства на тему заключения нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такого за ними никто не припомнит уже минимум 25 лет.

"Американцы продолжают держать всех за полных придурков", — написал Медведев в своём телеграм-канале. Дмитрий Анатольевич нарисовал ситуацию, при которой нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась бы к СССР с предложением "вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолётов или БМ-13 „Катюша"), типа, давайте ограничим их выпуск".

"Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?" — возмутился зампред Совбеза РФ.

При этом американские фокусники считают, что для них нет ничего невозможного. "США вполне серьёзно предлагают Москве договариваться по вопросу нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений".

"Мы [США], мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолёты, а с вами обсуждать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений", — поясняет он.

"Какие же оборзевшие, циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приёма в НАТО", — возмущается Медведев.

Из-за недавней атаки украинской армии американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю посол США Линн Трейси вызвана в МИД РФ. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. "В ходе беседы в МИДе России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Л. Трейси, ей был сделан демарш в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима", — говорится в сообщении министерства.

МИД РФ сообщает, что "Соединённые Штаты ведут гибридную войну против России и фактически стали стороной конфликта из-за того, что поставляют украинской армии современные вооружения". Представитель МИДа чётко дал понять самое главное: Вашингтон несёт такую же ответственность за гибель мирных людей, как и украинская сторона. "Поставки современного оружия ВСУ имеют цель поощрить Киев продолжать боевые действия до "последнего украинца". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этот террористический акт не останется без ответа.

Николай Сорокин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Президент России допустил возможность корректировки ядерной доктрины в случае роста угроз.

2. Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что НАТО готовится ввести войска на Украину.

3. Президент Сербии Вучич предупредил о возможности глобального конфликта в ближайшие месяцы.

4. Россия начала применять сверхмощные авиабомбы ФАБ-3000 с высокоточными системами наведения против украинских позиций.

5. По данным украинской стороны, потери ВСУ резко возросли из-за интенсивных российских авиаударов.

6. Россия нанесла удары по объектам в западной части Украины, в том числе по местам подготовки военных специалистов.

7. США предложили России начать переговоры по новому договору СНВ, что вызвало резкую критику со стороны российских официальных лиц.

8. МИД России вызвал посла США из-за поставок Украине ракет ATACMS, использованных для удара по Севастополю.

Вывод:

Статья описывает эскалацию конфликта на Украине, где Россия применяет все более мощное вооружение, а западные страны продолжают поддерживать Украину. Автор подчеркивает рост напряженности между Россией и НАТО/США, а также возможность расширения конфликта.

Дополнительный вывод:

Если в начале противостояния западные страны проявляли осторожность в поставках вооружений, то теперь, согласно заявлениям некоторых европейских лидеров, НАТО рассматривает возможность прямого военного вмешательства. Западное оружие уже активно используется в боевых действиях на Украине, а также применяется для ударов по гражданским объектам на территории России.

Сдержанная политика России в ответ на эскалацию, похоже, воспринимается Западом как слабость, что может привести к дальнейшему обострению ситуации. Такое развитие событий чревато серьезными последствиями, особенно для европейских стран, которые могут оказаться втянутыми в прямой военный конфликт.

В этой ситуации США, находясь географически в стороне от зоны конфликта, могут оказаться в выигрышном положении, спровоцировав столкновение между странами Европы и Россией. Это может привести к ослаблению обеих сторон, в то время как США сохранят свои ресурсы и усилят глобальное влияние.

Таким образом, текущая эскалация конфликта несет в себе риск перерастания в более масштабное противостояние, которое может иметь катастрофические последствия для всех вовлеченных сторон, кроме США, потенциально извлекающих выгоду из этой ситуации.