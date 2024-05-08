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Воспитатель, 1976

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Замполит рассказывает о своей работе.

Ростовская студия кинохроники, 1976 г.

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Важность гармоничного развития личности и роль искусства, культуры и эстетического воспитания в этом процессе.

2. Политико-воспитательная работа, ее формы и значение для сотрудников милиции (политические занятия, дневники, личные характеристики, наставничество и т.д.).

3. Роль личного примера сотрудников, ветеранов и руководителей в воспитательном процессе.

4. Разнообразные формы нравственного и эстетического воспитания: университеты культуры, художественные выставки, книжные киоски, комнаты боевой славы и т.п.

5. Подготовка молодых кадров милиции, специальное обучение, передача опыта ветеранов.

6. Связь милиции с трудовыми коллективами, отчетность перед ними.

Вывод: Данный выпуск посвящен вопросам воспитания личного состава органов милиции, формированию у сотрудников высоких морально-этических качеств, приобщению к культуре и искусству. Большое внимание уделяется различным формам воспитательной работы, роли руководителей и ветеранов как наставников. Подчеркивается важность передачи опыта молодому поколению милиционеров и тесной связи с трудовыми коллективами.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=01kXKmfUcfs
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