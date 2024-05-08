Воспитатель, 1976
Замполит рассказывает о своей работе.
Ростовская студия кинохроники, 1976 г.
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
1. Важность гармоничного развития личности и роль искусства, культуры и эстетического воспитания в этом процессе.
2. Политико-воспитательная работа, ее формы и значение для сотрудников милиции (политические занятия, дневники, личные характеристики, наставничество и т.д.).
3. Роль личного примера сотрудников, ветеранов и руководителей в воспитательном процессе.
4. Разнообразные формы нравственного и эстетического воспитания: университеты культуры, художественные выставки, книжные киоски, комнаты боевой славы и т.п.
5. Подготовка молодых кадров милиции, специальное обучение, передача опыта ветеранов.
6. Связь милиции с трудовыми коллективами, отчетность перед ними.
Вывод: Данный выпуск посвящен вопросам воспитания личного состава органов милиции, формированию у сотрудников высоких морально-этических качеств, приобщению к культуре и искусству. Большое внимание уделяется различным формам воспитательной работы, роли руководителей и ветеранов как наставников. Подчеркивается важность передачи опыта молодому поколению милиционеров и тесной связи с трудовыми коллективами.