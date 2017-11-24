Заведующая детского сада запретила родителям и воспитателям рассказывать о массовом отравлении

По стране прокатилась волна массовых отравлений в детских садах. Точных данных нет, поскольку некоторые заведующие предпочитают скрывать подобные инциденты.

Родители воспитанников одного из детских садов в Новокузнецке Кемеровской области вынуждены были обратиться к СМИ, чтобы разрешить ситуацию с массовым отравлением детей. Они рассказали, что во время пребывания в саду у четырех детей резко началась рвота, хотя утром они чувствовали себя хорошо. Этих детей сразу отправили домой, но родителям других детей об инциденте не сообщили. Позже родители еще 16 ребят пожаловались на схожие симптомы у своих детей (боль в животе, рвота, температура). На данный момент известно о 20 заболевших.

Примечательно, что заведующая детсадом Ирина Домницкая угрожала родителям отчислением детей, если об отравлении узнает кто-то за пределами образовательного учреждения. Воспитателям, которые допустят такую ситуацию, она также велела подыскивать себе новое место работы. «Запуганы все: воспитатели и родители боятся вообще обсуждать эту тему. Вы бы видели, в каком тоне она разговаривает с родителями и воспитателями. «Да если вы откроете рты…», – рассказали сами родители. Даже на собрании заведующая объявила, что все хорошо, заболевания носят единичный характер, и его причина не отравление, а норовирус, который, как известно, передается контактно-бытовым путем. Какое заболевание подхватили дети, покажут анализы проб. А пока волна осенних недомоганий похожих на кишечные инфекции набирает обороты.

Так, на карантин закрыли и садик в Усолье-Сибирском Иркутской области. Восемь его воспитанников почувствовали недомогание. «Сегодня все работники детского сада сдали анализ на вирусологию. Дети находятся по домам на карантине», – заявили в областном правительстве.

В Управлении Роспотребнадзора по Амурской области рассказали, что за год из-за кишечных отравлений закрывали два детских садика. В селе Тамбовка после отравления нескольких детей выявили грубые нарушения на кухне, в том числе и по хранению продуктов. Похожие проблемы были и в детсаду Благовещенска: отсутствие необходимой посуды и инвентаря для раздельной обработки сырья и готовых продуктов, нарушения условий хранения пищевых продуктов, отсутствие контроля за качеством выдаваемой детям пищевой продукции, несоблюдение режима мытья и дезинфекции посуды и инвентаря привели к заражению сальмонеллезом нескольких детей.

Еще в сентябре уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила осуществлять контроль за качеством питания в детских садах с помощью родителей. Она рассказала, что есть конкретные регионы, которые сталкиваются с особенными трудностями. «Камчатский край – особенный регион с точки зрения удаленности и самого полуострова, и населенных пунктов внутри него… Это значит, что и с обеспечением питанием детских учреждений Камчатка сталкивается с особенными проблемами: иная доступность продуктов, иная структура сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, иная стоимость и отдельных категорий продуктов питания, и доставки этих продуктов до потребителя», – рассказала омбудсмен.

При этом на другом конце страны, в Москве, отравлений избегают при помощи тщательного контроля на комбинатах питания, которые централизованно занимаются приготовлением и транспортировкой сырья для детских садов, а обученный персонал компаний еще и готовит пищу в самих дошкольных учреждениях. Проверить один комбинат куда проще, чем множество пищеблоков по всей столице, к тому же, это можно делать гораздо чаще и тщательнее. Последние несколько лет в Москве не слышно ни об одном массовом отравлении.

Подобную централизованную систему питания переняли и некоторые другие города, например, Ярославль и Ульяновск. Там аутсорсинг также хорошо себя зарекомендовал. Ректор МГТУ им. Разумовского Валентина Иванова рассказала: «Ульяновская область является одним из передовых регионов в системе социального питания, где стоимость определяется нормативно, и во главу угла поставлено качество оказания услуги».