Так-так-так, а чего это в Душанбе так раздосадованы? Послу России Семёну Григорьеву вручили ноту протеста от МИД Таджикистана с констатацией серьёзной озабоченности массовыми проявлениями негативного отношения к таджикам при прохождении границы.

Если каких-то (неважно, из какой страны) иностранных граждан удерживают или не пропускают в другое государство, значит у сотрудников на таможне или погранпунктах есть основания для этого.

Это касается всех иностранцев, не только из Таджикистана. И раз некое количество граждан Таджикистана не может проехать в Россию, то, видимо, они были уличены в чем-то незаконном, и их нахождение в РФ нежелательно, поскольку они являются неблагонадежными и могут представлять опасность для россиян.

Такие меры контроля должны были обеспечить намного раньше, и тогда проблем, которые есть сейчас и в помине не было, но лучше поздно, чем никогда.

А реакция таджикских властей вполне понятна, ведь с ужесточением правил въезда всё чаще возникают волнения внутри республики, которых опасаются в Душанбе. Немудрено, если вспомнить, что бюджет страны во многом формируется налогами, собираемыми с трудовых мигрантов.

Но при этом таджикское руководство должно понимать (и понимает), что миграционная политика будет претерпевать изменения, и к ним надо приспосабливаться, а не кидаться нотами протеста. Это уж точно не в духе добрососедских отношений.

#многонационализм #Россия #Таджикистан

@rybar

Комментарий редакции

Вместо выражения протестов России, властям Таджикистана следует сосредоточиться на жестком пресечении любых правонарушений, совершаемых их гражданами на территории РФ. Участившиеся нарушения закона мигрантами и стали причиной ужесточения мер безопасности со стороны России.

Для экономики Таджикистана, критически зависимой от денежных переводов трудовых мигрантов из России, введение Москвой действительно жестких ограничений, например таких как визовый режим и депортация нарушителей, может обернуться катастрофой. В то же время для самой России подобные меры не повлекут серьезных негативных последствий.

Таким образом, вместо бесполезных протестных нот таджикские власти должны обеспечить строгое соблюдение своими гражданами российского законодательства. Лишь так Душанбе сможет не допустить экономического коллапса от потери критически важного для него российского рынка труда.