Когда происходит смена трендов, многое становится видно заранее, о чём регулярно говорится на канале и в роликах. Именно это мы сейчас наблюдаем в части отмены ювенальных законов, в вопросе абортов и т.д. Многократно говорил, что миграционная политика в России меняется. Ранее прикрываемые и игнорируемые преступления мигрантов стали демонстративно подсвечивать, формируя в обществе нужное отношение. Очень многим не хочется ждать, хочется всего и сразу, моментально. 26.10.2023 г. вступил в силу ФЗ «О гражданстве РФ», в котором был ряд очень интересных моментов, сильно усложняющих жизнь жаждущим гражданства гастарбайтерам.Для примера, закрыта лазейка с фиктивными браками – теперь подать заявление можно только при наличии общих детей. Упрощённые механизмы, позволявшие без 5 лет проживания с ВНЖ убраны, как и убрана категория "носителя русского языка", позволявшая откровенным Эллочкам-людоедочкам обходить экзамены, а теперь сдавать надо будет ещё историю. Исчезла лазейка с одним годом официальной, "важной" работы, после которого табунами шли подавать документы. В разы увеличилось количество оснований для аннулирования (включая наркотики и тяжкие преступления), а теперь ещё и введён институт "прекращения" полученного гражданства (тонкий момент). Всю жизнь мигрант будет помнить – нарушать закон для него очень рискованно, в миг можно потерять всё. В этой же логике началась ловля и постановка на воинский учёт получивших гражданство мигрантов.

22.11.2023 г. вступил в действие Указ Президента РФ, который продолжает и закрепляет данную линию. Помимо того, что прописаны детали и наведён порядок (документ на 173 листах), всем мигрантам, получившим гражданство за последние 20 лет, но не принёсшим присягу, даётся один год, чтобы прийти и официально её принести. Понятно дело, что заодно их поставят на учёт, заставят оплатить все штрафы и т.д. Кто не сделает – автоматическое лишение гражданства.

Институт получения по рождению, без учёта гражданства родителей, пока оставлен, но и до него руки дойдут. Теперь толпы пойдут получать ВНЖ и ждать 5 лет, но что-то подсказывает, что за это время поменяется ещё ни один раз и шансов на успех у них будет мало. В ближайшие годы нужно будет менять Конституцию, Александр Бастрыкин давеча вспомнил про это в части идеологии, заодно и институт прекращения гражданства будет расширен.

Не стоит также забывать про массовые инициативы губернаторов с запретами на отдельные виды деятельности для мигрантов. Вспоминая первые месяцы операции на бУкраине, когда очень осторожно делали шаги, подобная резвость очень примечательна, особенно от молодых губернаторов, которым прогнозируют переход на федеральный уровень.

И, да, миграционный контроль будет ужесточаться, а ожидаемое сокращение в строительной отрасли создаст замечательные условия для отъезда домой не самых ценных «специалистов»…

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Миграционная политика в России меняется в сторону ужесточения.

2. 26.10.2023 вступил в силу новый закон "О гражданстве РФ", который закрывает многие лазейки для получения гражданства мигрантами.

3. 22.11.2023 вступил в действие указ президента, дополнительно ужесточающий правила для мигрантов.

4. В ближайшие годы ожидаются дальнейшие изменения в Конституцию и законодательство для ограничения прав мигрантов.

5. Губернаторы активно вводят запреты на отдельные виды деятельности для мигрантов.

6. Ожидается ужесточение миграционного контроля и сокращение количества мигрантов в связи с сужением рынка труда.

Вывод:

Миграционная политика России становится всё более жёсткой – вводятся новые ограничительные законы, расширяются основания для отказа в гражданстве и его лишения. Эта тенденция будет только нарастать. В ближайшие годы следует ожидать массового оттока мигрантов в связи с ухудшением условий их пребывания и трудоустройства в РФ.