Очерк о стратегии России: СССР-2
12:15. 4 ноября 2018 Просмотров - 244 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Андрей Школьников
В настоящее время в России четко проявлены две конкурирующие между собой базовые стратегии – «Третий Рим» и СССР-2. Для многих проект СССР-2 ассоциируется с возрождением Советского Союза, вот только нет понимания, что реальность будет кардинально отличаться от идеализированных воспоминаний, как и нет представление, какой ценой будет сделан этот шаг. А между тем вопрос цены отнюдь не прост – гражданская война, и это только одно из препятствий на пути в светлое будущее
В истории СССР было несколько экономических периодов, и всё это мы называем – социализм, часто не удосуживаясь разобраться, насколько велики различия. Капиталистическая система дошла до своего предела роста, читая Маркса и Ленина можно восхититься, как точно они описали противоречия и гибель капитализма, которые мы сейчас наблюдаем, вот только, вопрос построения пост-капитализма подвис в воздухе. Наиболее близко к этому вопросу опытным путем подошли в нашей стране в 1929-1956 гг., в рамках сталинской экономики. Вот только отсутствие «теории построения социализма, как пост-капитализма», а именно описания детального духовно-нравственного процесса воспитания / создания «нового человека», привело к прекращению развития социализма сразу после ухода от власти экономистов-практиков во главе со И.В. Сталиным. Далее наблюдалось разрушение, в начале инициативами Хрущева, далее реформами Косыгина-Либермана, ну и апофеозом стал Горбачев, как истинный бухаринец.
Если мы посмотрим на научные области в период активного развития, то легко заметить, что практически каждые 10-20 лет там появляются новые обособленные направления науки, как развитие идей и ответ на новые вызовы. Ленинизм, как развитие марксизма, поставил диагноз и описал процесс гибели монопольного капитализма, а дальше? Где теория построения посткапиталистического общества и создания «нового человека» (это ключевое)? Ну как же, в марксизме все есть, скажут многие… Нет, вместо разрешения противоречий их прятали под ковер – гуманитарные науки на основе марксизма замерли на уровне 30-х годов прошлого века. Аналогичная судьба постигла развитие марксизма вне нашей страны. Теории стали догмами на десятки лет и допустили проигрыш советских систем капиталистическим, хотя должно было быть наоборот.
Наиболее близок к построению посткапитализма был период мирного развития 1948-1956 гг. на базе сталинской модели, именно его экономика будет рассматриваться в качестве одной из основ будущего проекта« СССР-2. Не будем отдельно описывать принципы и особенности экономики Сталина, они будут интегрированы в стратегию. Кстати, почему именно СССР-2, а не всякие 2.0? Описываемая стратегия новый проект, а не обновленная версия почившего в бозе Союза. Более точным было бы название «пост-капиталистическая Россия», но пока остановимся на СССР-2.
Если кому-то хочется возрождать уже раз проигравший соревнование государственный капитализм Косыгина или НЭП – милости просим, но это такое же тупиковое ответвление, как возрождение монархии в рамках «Третьего Рима». Целесообразность создания такой стратегии сомнительна.
Если стратегия «Третий Рим» в большей степени была обращена во внешний мир, консервируя существующий внутренний порядок, то СССР-2, в первую очередь, направлен на внутреннее преображение, и именно на этом и будет акцент стратегии. Необходимо уточнить, почему это стратегия присуща и естественна для России – левый консерватизм населения и уникальный опыт построения пост-капиталистической экономики, открывают именно нам уникальный путь.
Логика обстоятельств стратегии СССР-2
Новый советский проект будет кардинально отличаться от предыдущего, он должен быть построен на диалектическом противоречии с постиндустриальным обществом, которое будет пытаться строить «Третий Рим», а не на возврате в индустриальный Советский Союз.
Стратегии СССР-2 и «Третий Рим» имеют много общего, в частности реализация обеих требует жесткого элитного передела, полного разрушения сложившегося баланса сил. Глава государства больше не сможет маневрировать между интересами элитных групп в текущих вопросах, но окончательный выбор пути в текущих условиях может привести к полному уничтожению конкурентных групп.
По итогам последних десятилетий Россия нуждается в кардинальной модернизации социальной, политической и технократической сфер. Большая часть общества требует перемен, вот только все ли готовы к отказу от собственности и возврату ситуации, когда соотношение доходов верхнего и нижнего децеля будет порядка 3,5? Не будет ли опять песен в КВН «Переведи меня на хозрасчет…», которым будет аплодировать вся страна?
Для становления геополитическим игроком СССР-2 должен:
Вопрос идеологии смыслов очень важен. Построенный на принципах европоцентризма и протестантской трудовой этики, марксизм оказался недостаточно устойчив в борьбе с капитализмом. Для успеха на территории «русского мира» необходима интеграция духовно-нравственных православных основ, с очисткой последних от экуменизма (влияния Ватикана), стяжательства и отдельного переосмысления (оценка противостояния красные-белые, монархизм и т.д.). Кстати, это является обязательным условием для обособления и разграничения с намного более мощным в плане экономики геополитическим проектом – Китаем.
СССР проиграл войну смыслов, «новый человек» так и не появился, «мое» стало выше «нашего», а должно быть наоборот. Помимо усиления духовно-нравственного влияния православия, необходимы надэкономические высшие цели для общества, идеи мессианства.
Я с интересом посмотрел на существующие «планы» и идеи по возрождению советского проекта, это реально захватывающе. Тезисно и без воды – победа социализма неизбежна, мы стали умнее и опытнее наших предшественников, мы настоящие марксисты, не как эти глупцы и/или предатели, возрождаем советские имперские законы и символы, и…. к нам тут же потянутся люди, страны и народы, все у нас получится. Меня одного смущает некая неполнота планов и инфантильность? Вот прям бегут и прыгают, кто быстрее начнет строить… Фантомной любви населения к лево-консервативной идеологии не достаточно для успеха. Конечно, я утрирую, но, к сожалению, не очень сильно.
СССР-2 несет в себе еще один важный конструкт – возрождение идеологического контроля и ограничений политической деятельности. Сколько каденций при честных выборах продержится власть, снизившая потребление населения ради будущих побед, без сильной внешней угрозы? То-то и оно…
Помимо этого вопрос личности в истории выходит на первое место, для реализации стратегии необходим сильный, я бы даже сказал гениальный, экономист-практик с командой, получивший максимальную полноту власти во внутренней политике на 15-20 лет, хозяин и государственник. Приоритетами его политики должны быть:
Сторонники данной стратегии внутри России – ВПК, значительная часть силовиков, технократическая и научная элиты, строители, металлурги и др. задействованные при создании инфраструктуры и мегапроектов.
Основные направления экспансии в рамках стратегии СССР-2 – европейские территории бСССР, Дальний восток, русский север, вспомогательные направления – Балканы и Малая Азия.
Основные противоречия в мире, при реализации стратегии СССР-2
Структура противоречий в мире, при реализации стратегии СССР-2 имеет значимые отличия от стратегии «Третий Рим», основной проигравший – Континентальная Европа, ей не удастся переключить внимание на Россию. Основной конфликт России с Фининтерном, чьи активы будут использованы для развития страны. Противоречия с Континентальной Европой и Китаем будут носить характер борьбы за контроль над смежными территориями, необходимыми нам для формирования своей экономической зоны, панрегиона.
Таким образом, запуск стратегии СССР-2 требует решения целого ряда обязательных вопросов, и времени для этого всего ничего – пока совершается «Внутренний левый поворот»:
Основные ловушки стратегии СССР-2
Реализация стратегии СССР-2 многими рассматривается, как реванш за развал страны и ответ на политику последних 25 лет. В качестве социальных врагов воспринимаются люди, получившие выгоду от экономики последних лет, т.е. большая часть людей, работающих в пятом технологическом укладе. На волне попыток восстановления и реставрации «социалистической Родины» существует большой риск уничтожения сложившихся в стране элементов постиндустриальной экономики. Ведь это все спекулянты, непроизводственные силы и растрата ресурсов. Естественным итогом этого будет гражданская война, где в качестве реакционных сил будут выступать жители больших городов, так называемый «креативный класс», офисные работники и IT.
Будут ли у этого движения лидеры? Да, представители финансистов внутри страны, они не готовы идти на компромиссы – вера в рынок возведена в ранг религии и страх ответственности за свои деяния заставят тех из них, кто не сможет/ не захочет убежать, бороться до последнего.
Чем опасна гражданская война кроме прямых жертв? Как правило, последствия следующие – разрушение существующих экономико-политических отношений, утрата части территорий, понижение текущего и среднесрочного потенциала страны, снижение внутреннего разнообразия, установление новых психоистоиических смыслов. Будет ли возможность для отыгрыша потерь? США, с их текущим положением может рискнуть, принеся жертву в кратко и среднесрочной перспективе, ради долгосрочного выигрыша, а у России запаса нет – съедят.
Какие есть возможности по предотвращению гражданской войны? Самый очевидный путь – мобилизация для борьбы с внешним врагом. Посмотрим, кто может выступить в этой роли:
При планировании надо учитывать спрятанные до поры риски регионального национализма в России, при ослаблении центра высока вероятность сепаратизма. Не стоит сбрасывать со счетов угрозу нашествия нео-варваров, а-ля Европа.
Как уже говорилось выше, есть риски пойти путем реформ Косыгина-Либермана или, что еще хуже – Бухарина, большинство не понимает различий, социализм ведь возвращается… Только результатом будет не уникальный геополитический проект, а попадание в петлю истории, потеря темпов, ресурсов, будущего.
Для развития нужно строить шестой уклад, а не скатиться к обновлению четвертого, с полным сносом имеющихся элементов пятого. Данное развитие событий чревато экономическим и социальным кризисом крупных городов с выходом на гражданскую войну. Произойдет консервация технологического отставания и смысловой зависимости, т.е. лет 20 спокойной жизни, а потом стратегический проигрыш и упадок – фазовый переход в новый уклад не будет пройден.
Таким образом, реализация стратегии СССР-2 с высокой долей вероятности приведет к гражданской войне. Для минимизации потерь и сохранения, необходимых для развития элементов пятого уклада, необходимо произвести сброс социального напряжения и/или повысить планку допустимого/ терпения со стороны населения. Также необходим инструмент управления и очищения, классический для России – опричнина. Вторая ловушка – повторение ошибок прошлого, а здесь можно процитировать Отца народов – «Без теории нам смерть!».
Материализм vs Православия
Ранее отмечалась необходимость разработки «теории построения социализма, как поста-капитализма», где ключевым является вопрос воспитания «нового человека». Именно для духовно-нравственного воспитания и предлагается рассмотреть синтез марксистских теорий и православия. Необходимость отказа от сугубо материалистических принципов обуславливается не только указанной проблемой, но и наличием в непосредственной близости материалистического и идущего путем социализма Китая, они сами так говорят.
Поле борьбы России и Китая
В потенциальном противостоянии, намного более сильная экономика Китая частично компенсируется военной уязвимостью перед ядерным арсеналом России, более низким военным духом и отсутствием опыта реальных боевых действий за последние десятилетия (вопрос соотношения военных потенциалов будет освещен в одной из следующих статей). Ключевой становится область психоистории. Какие перспективы противоборства двух материалистичных социалистических идеологий, носители одной из которых сами проиграли Холодную войну, а вторые претендуют на позиции мирового гегемона? Вы посмотрите на отечественных поклонников социалистического пути развития – большая часть с упоением рассказывает про китайский опыт, вплоть до преклонения. Мы готовы поменять «Вашингтонский консенсус» на пекинский? Тем кто готов, хотелось бы посоветовать почитать стратегию Китая и напомнить, что у последнего не бывает младших партнеров, старших сестер, а только домашние животные…
Реставрация СССР на основе материалистичной марксисткой идеологии несет риск вхождения в зону влияния Китая. Без изменения психоисторической составляющей этот сценарий еще хуже, чем «Третий Рим» – ресурсный придаток Китая и территория экспансии последнего.
Формирование экономической зоны России
Не менее важный вопрос – формирование валютно-экономической зоны. Напомню, что минимальная численность оценивается в 300 млн. человек, но многие говорят о 500 млн. При меньшем количестве невозможно формирование замкнутой системы разделения труда.
СССР-2 обладает большой привлекательностью для обычного населения окрестных стран, как лево-консервативный проект, постулирующий справедливость, вот только для национальных элит он просто отвратителен. Мало кто захочет потерять значительную долю личных накоплений и резко понизить свой уровень жизни, а ведь по-другому никак. Даже если не социализм, то хотя бы государственный капитализм с сильными элементами социализма союзникам России строить придется. Вхождение в экономическую и технологическую зону СССР-2 других территорий и стран будет происходить очень не просто.
Какие есть перспективы экспансии у России с 145 млн. человек (все цифры округленные)? На первом месте территории «русского мира» (да, я так к ним отношусь): Украина, Беларусь, Казахстан, Закавказье, Молдавия, Прибалтика. Как это будет происходить – вопрос отдельный, но эти территории будут интегрированы в Россию, кто-то сам, кто-то через волеизъявление народа и людей в форме. Имеем дополнительные 80 млн. человек. Почему нет остальной Средней Азии – высокая численность архаизированного населения в сочетании с невозможностью минимально территориально обособиться от них в рамках одного экономико-политического пространства. Есть вопросы по Киргизии, но там идет политика салафитской исламизации и чем дольше она продолжается, тем ближе они будут к судьбе Афганистана.
Следующая территория – Дальний Восток: Япония, Корея, Вьетнам и Филиппины. У всех этих стран есть одна важная потребность – не быть поглощенными Китаем. Они все нуждаются в защите после самоустранения США из этого региона, на перезагрузку гражданской войной. Перспектив создания собственного панрегиона у этих стран нет. Боятся ли они социализма – нет, изначально коллективистские народы, да и структура экономики далеко не либерально-западная. Будет ли их напрягать наши православные основы? Нет, речь же не идет о полном дублировании нашего пути. Возникает вопрос, сможет ли Россия обеспечить защиту этим странам, и тут ответ очевиден – если сама не станет вассалом Китая. Кто захочет быть младшим партнером вассала твоего исторического противника?
Остается еще две группы территорий – Турция и анти-Турция (Балканы, курды и Сирия). Масштаб противоречий тут понятен, проблемы союза с имеющими гонор и амбиции османами так же. Включение этих территорий в наш панрегион будет сопровождаться большими сложностями и ограничениями. Разве только с курдами и Сирией не будет серьезных проблем, а вот с турками игра будет такой, что даже не знаешь – стоит ли побеждать или черт с ними. Помимо этого реализация Россией стратегии «СССР-2» осложняет игру на перестройку Ближнего Востока, путем раздела Турции и Саудовской Аравии, что также не является положительным моментом для России в долгосрочной перспективе.
Таким образом, оставаясь на материалистических принципах, Россия рискует попасть в вассальную зависимость от Китая и потерять перспективу экономической и идеологической экспансии в страны АТР. Максимальная экономическая зона будет 395 млн. человек (I + II + IV + V без III), что соответствует минимальным, но ниже рекомендуемой численности. А если ввести поправки на миграционные потоки в свете геополитических процессов, то и еще меньше. В случае построения «православного социализма» потенциал расширения будет составлять, более 700 млн. человек (I + II + III + IV без V), это даже не связываясь с турками.
Вывод о перспективах и необходимости построения православного/ христианского социализма, возможно, является одним из самых сильных в этой стратегии.
Стратегия СССР-2
Далее рассмотрим основные этапы реализации стратегии СССР-2, но перед этим еще раз подчеркнем необходимость создания новой системы ценностей. Несмотря на то, что ценностная база «советского человека» и «православного» во многом схожа, этого оказалась не достаточно. Необходимо уходить от материализма к большему духовно-нравственному развитию. Во главе угла – справедливость, служение (желательно героическое), жертвенность.
Шаг 1. Реализация «Левого поворота» (детальное описание было выложено вчера), итогом которого станут:
Разработка и внедрение сквозных, в пределах отраслей, IT систем на государственных предприятиях – ВПК, космос, атомная энергетика и др. принципы см. Стратегия левых глобалистов, но в более простой форме.
Принятие закона о субсидиарной ответственности иностранных компаний за действия своих стран. Т.е. если в Британии отбирают по суду какую-то собственность России, а наш суд признает это не законным (здесь можно улыбнуться), Россия отбирает соответствующие по ценности активы какой-нибудь зарегистрированной в Британии «BP». Если в течение года ситуация не исправляется, действие обратной силы не имеет.
Оптимизация системы высшего образования – закрытие избыточных кафедр и институтов в части финансов, юриспруденции и др. (готовили людей для постиндустриального общества). Первые три курса переводятся на другие специальности, с необходимостью досдавать предметы, остальным дают доучиться. Отмена педологических извращений, т.е. ЕГЭ и иже с ним.
Совместные проекты и координация действий с будущими членами панрегиона, замыкание экономических связей и цепочек внутри будущего панрегиона.
Получение контроля над территориями «Ближнего круга» – начиная с добровольного вхождение в состав России, заканчивая введением войск для защиты населения от противоправных действий местных фашиствующих властей.
Шаг 2. Передача всей полноты власти во внутренней политике России, ранее найденному гениальному экономисту-практику с командой (это простая по звучанию задача имеет очень сложное решение…).
Разработка и утверждение стратегического плана развития экономики и территориального планирования – кластеры, инфраструктура, энергетика, дублирование, направления экспансии и т.д. с учетом прогноза развития технологий на 40-60 лет.
Запуск программ полного отказа от импорта в части продукции народного потребления.
Закрытие национального сегмента сети Интернет (большой firewall), вход в сеть только с помощью привязки к паспортным данным. Вводится полная ответственность за написанные слова в сети в соответствии с административным и уголовным кодексами.
Введение укрупненных социальных рейтингов, ни так мелочно как в Китае, у нас другие люди.
Постепенная передача в общественные фонды всего того, что было оттуда выведено либералами под видом услуг – возрождение практики Союза.
Политическое и экономическое формирование панрегиона – блок и/или система уний. Строительство моста Материк-Сахалин-Япония.
Завершение реформирования/ чистки Православной церкви – нестяжательство, отказ от экуменизма, пересмотр отдельных положений (монархизм, противоречие красные-белые и т.д.). Установление Церкви в роли одной из основ общественного института нравственно-духовного воспитания «нового человека». Создание единого управления мусульман, ориентированного на суфизм, со схожими задачами и ценностями. Жесткая политика по отношению к сектам и религиям, несущим вред СССР-2.
Шаг 3. Перевод всей экономики в единую распределенную IT систему планирования и контроля (практически «Скайнет»). Постепенное включение в систему предприятий других стран, вошедших в панрегион.
Переход к централизованному директивному планированию.
Введение тарифных сеток и принципов поощрения, единых для всего населения, и контроля потребительских цен (верхние пределы).
Введение распределения после окончания ВУЗов.
Введение государственной монополии на внешнюю торговлю.
Конфискация земель.
Развилка! – попытка допущения и быстрого подавления Гражданской войны (что исторически очень сомнительно) или провокация внешнего конфликта для использования его в качестве повода для дальнейшего реформирования и мобилизации экономики (кандидаты на врага см. выше).
Выдавливание всех недовольных в Новую Ганзу (Британия + Скандинавия) или континентальную Европу, в зависимости от выбранного врага.
Шаг 4. Введение идеологической цензуры. Упразднение структур «Новой опричнины».
Введение регламентного регулирования цен на товары народного потребления (верхние и нижние пределы).
Введение прямой народной демократии по вопросам местного управления (описание системы было в Стратегии левых глобалистов).
Упразднение/ маргинализация политических партий, доступ к участию в выборах представляется только при наличии должного рейтинга – отсутствие правонарушений, достижения на работе, активная общественная жизнь, идеологическое соответствие и т.д.
Шаг 5. Запуск сверх высоких инвестиций в научно-техническое развитие, как локомотива общего развития России по направлениям:
Перевод малого и среднего бизнеса в кооперативную форму (крупный весь давно государственный). Запрет на наследование долей в кооперативах – получать доход могут только те, кто работает в кооперативе.
Введение понижающего коэффициента на наследование долей в компаниях (что остались после частичной национализации) – 0,5 (первые 5 лет с начала реформ), 0,3 (вторые 5 лет с начала реформ), 0,15 (третья пятилетка) и полное изъятие.
Шаг 6. Введение жесткого регулирования розничных цен и практики регулярного их снижения.
Запрет на нетрудовые доходы.
Повторная борьба со стяжательством в Церкви… В новой системе КПСС нет, государственное управление само по себе, а за идеологию отвечают Церковь, ДУМ и гражданские институты, которые надо периодически оздоравливать.
Новая административная реформа, на тех же принципах, что и в «Левом повороте», как раз бюрократически аппарат оброс жирком.
Таким образом, мы приходим к построению социалистического общества в России. Устойчивость у этой системы будет достаточно высокой, а главные ошибки предыдущего государственного устройства учтены. Но только при условии, что мы научились выращивать нового, в морально нравственном плане, человека.
Похоже ли будет новое общество на СССР? Да, в поствоенный период.
Есть ли у него перспектива? Скорее да, чем нет. Так как оно сможет быстрее всех уйти от капиталистических принципов, но вот сможет ли оно существовать больше чем три поколения? Не знаю… все упирается в теорию, которой пока нет.
Какова цена будет заплачена? Гражданская война и потеря перспектив у большей части молодежи периода ЕГЭ.
Заключение
После выше приведенного анализа и разбора, думаю, большинство читателей проникли сложностью задачи по реализации стратегииСССР-2. Если «Третий Рим» суть инерционный сценарий, в рамках которого можно было сильными точечными действиями попытаться минимизировать потери от негативных тенденции, то стратегия СССР-2 практически вся состоит из действий вопреки трендам и желаниям большей части элит.
Ключевой вопрос – наличие субъекта изменений – гениального экономиста-практика с командой. Представим, что он был найден и выведен на первую роль… Тогда шанс есть и это будет путь в будущее. Если же нет, то СССР-2 останется лишь мечтой, а в попытках его построить, через кровь гражданской войны, будет создан вассальный по отношению к Китаю небольшой регион, вынужденный жить в рамках четвертого технологического уклада. Будущего у такой России нет…
В целом, стратегия СССР-2 более интересна, чем «Третий Рим» – так более низкий уровень потребления населения дает больше ресурсов на развитие, в панрегион интегрируются территории с высокими технологиями, что дает шанс/ облегчает переход в шестой уклад (Япония, Корея), а также больший потенциал по численности населения в формируемой экономической зоне.
Так же в стратегии СССР-2 есть интересные идеи, по построению пост-капиталистического общества, которые найдут свое отражение в стратегии над-укладной экономики стратегии «Гиперборея».
Ключевые условия для реализации данной стратегии:
В настоящее время в России четко проявлены две конкурирующие между собой базовые стратегии – «Третий Рим» и СССР-2. Для многих проект СССР-2 ассоциируется с возрождением Советского Союза, вот только нет понимания, что реальность будет кардинально отличаться от идеализированных воспоминаний, как и нет представление, какой ценой будет сделан этот шаг. А между тем вопрос цены отнюдь не прост – гражданская война, и это только одно из препятствий на пути в светлое будущее
В истории СССР было несколько экономических периодов, и всё это мы называем – социализм, часто не удосуживаясь разобраться, насколько велики различия. Капиталистическая система дошла до своего предела роста, читая Маркса и Ленина можно восхититься, как точно они описали противоречия и гибель капитализма, которые мы сейчас наблюдаем, вот только, вопрос построения пост-капитализма подвис в воздухе. Наиболее близко к этому вопросу опытным путем подошли в нашей стране в 1929-1956 гг., в рамках сталинской экономики. Вот только отсутствие «теории построения социализма, как пост-капитализма», а именно описания детального духовно-нравственного процесса воспитания / создания «нового человека», привело к прекращению развития социализма сразу после ухода от власти экономистов-практиков во главе со И.В. Сталиным. Далее наблюдалось разрушение, в начале инициативами Хрущева, далее реформами Косыгина-Либермана, ну и апофеозом стал Горбачев, как истинный бухаринец.
Если мы посмотрим на научные области в период активного развития, то легко заметить, что практически каждые 10-20 лет там появляются новые обособленные направления науки, как развитие идей и ответ на новые вызовы. Ленинизм, как развитие марксизма, поставил диагноз и описал процесс гибели монопольного капитализма, а дальше? Где теория построения посткапиталистического общества и создания «нового человека» (это ключевое)? Ну как же, в марксизме все есть, скажут многие… Нет, вместо разрешения противоречий их прятали под ковер – гуманитарные науки на основе марксизма замерли на уровне 30-х годов прошлого века. Аналогичная судьба постигла развитие марксизма вне нашей страны. Теории стали догмами на десятки лет и допустили проигрыш советских систем капиталистическим, хотя должно было быть наоборот.
Наиболее близок к построению посткапитализма был период мирного развития 1948-1956 гг. на базе сталинской модели, именно его экономика будет рассматриваться в качестве одной из основ будущего проекта« СССР-2. Не будем отдельно описывать принципы и особенности экономики Сталина, они будут интегрированы в стратегию. Кстати, почему именно СССР-2, а не всякие 2.0? Описываемая стратегия новый проект, а не обновленная версия почившего в бозе Союза. Более точным было бы название «пост-капиталистическая Россия», но пока остановимся на СССР-2.
Если кому-то хочется возрождать уже раз проигравший соревнование государственный капитализм Косыгина или НЭП – милости просим, но это такое же тупиковое ответвление, как возрождение монархии в рамках «Третьего Рима». Целесообразность создания такой стратегии сомнительна.
Если стратегия «Третий Рим» в большей степени была обращена во внешний мир, консервируя существующий внутренний порядок, то СССР-2, в первую очередь, направлен на внутреннее преображение, и именно на этом и будет акцент стратегии. Необходимо уточнить, почему это стратегия присуща и естественна для России – левый консерватизм населения и уникальный опыт построения пост-капиталистической экономики, открывают именно нам уникальный путь.
Логика обстоятельств стратегии СССР-2
Новый советский проект будет кардинально отличаться от предыдущего, он должен быть построен на диалектическом противоречии с постиндустриальным обществом, которое будет пытаться строить «Третий Рим», а не на возврате в индустриальный Советский Союз.
Стратегии СССР-2 и «Третий Рим» имеют много общего, в частности реализация обеих требует жесткого элитного передела, полного разрушения сложившегося баланса сил. Глава государства больше не сможет маневрировать между интересами элитных групп в текущих вопросах, но окончательный выбор пути в текущих условиях может привести к полному уничтожению конкурентных групп.
По итогам последних десятилетий Россия нуждается в кардинальной модернизации социальной, политической и технократической сфер. Большая часть общества требует перемен, вот только все ли готовы к отказу от собственности и возврату ситуации, когда соотношение доходов верхнего и нижнего децеля будет порядка 3,5? Не будет ли опять песен в КВН «Переведи меня на хозрасчет…», которым будет аплодировать вся страна?
Для становления геополитическим игроком СССР-2 должен:
- обладать сильной армией (война Ареса);
- стать самодостаточной крупной экономикой, т.е. численность населения минимум 300, желательно более 500 миллионов человек (война Афины);
- иметь сильные и устойчивые внутренние ценности (война Аполлона).
Вопрос идеологии смыслов очень важен. Построенный на принципах европоцентризма и протестантской трудовой этики, марксизм оказался недостаточно устойчив в борьбе с капитализмом. Для успеха на территории «русского мира» необходима интеграция духовно-нравственных православных основ, с очисткой последних от экуменизма (влияния Ватикана), стяжательства и отдельного переосмысления (оценка противостояния красные-белые, монархизм и т.д.). Кстати, это является обязательным условием для обособления и разграничения с намного более мощным в плане экономики геополитическим проектом – Китаем.
СССР проиграл войну смыслов, «новый человек» так и не появился, «мое» стало выше «нашего», а должно быть наоборот. Помимо усиления духовно-нравственного влияния православия, необходимы надэкономические высшие цели для общества, идеи мессианства.
Я с интересом посмотрел на существующие «планы» и идеи по возрождению советского проекта, это реально захватывающе. Тезисно и без воды – победа социализма неизбежна, мы стали умнее и опытнее наших предшественников, мы настоящие марксисты, не как эти глупцы и/или предатели, возрождаем советские имперские законы и символы, и…. к нам тут же потянутся люди, страны и народы, все у нас получится. Меня одного смущает некая неполнота планов и инфантильность? Вот прям бегут и прыгают, кто быстрее начнет строить… Фантомной любви населения к лево-консервативной идеологии не достаточно для успеха. Конечно, я утрирую, но, к сожалению, не очень сильно.
СССР-2 несет в себе еще один важный конструкт – возрождение идеологического контроля и ограничений политической деятельности. Сколько каденций при честных выборах продержится власть, снизившая потребление населения ради будущих побед, без сильной внешней угрозы? То-то и оно…
Помимо этого вопрос личности в истории выходит на первое место, для реализации стратегии необходим сильный, я бы даже сказал гениальный, экономист-практик с командой, получивший максимальную полноту власти во внутренней политике на 15-20 лет, хозяин и государственник. Приоритетами его политики должны быть:
- обособление и укрепление экономической независимости;
- переход на пост-капиталистические отношения;
- интеграция новых территорий в единую систему (уничтожение внутренних границ);
- «транс-индустриализация», в смысле перехода в шестой техноуклад с использованием четвертого, как основы, и пятого, как инфраструктуры;
- непропорционально высокое развитие ВПК и армии (враг не дремлет).
Сторонники данной стратегии внутри России – ВПК, значительная часть силовиков, технократическая и научная элиты, строители, металлурги и др. задействованные при создании инфраструктуры и мегапроектов.
Основные направления экспансии в рамках стратегии СССР-2 – европейские территории бСССР, Дальний восток, русский север, вспомогательные направления – Балканы и Малая Азия.
Основные противоречия в мире, при реализации стратегии СССР-2
Структура противоречий в мире, при реализации стратегии СССР-2 имеет значимые отличия от стратегии «Третий Рим», основной проигравший – Континентальная Европа, ей не удастся переключить внимание на Россию. Основной конфликт России с Фининтерном, чьи активы будут использованы для развития страны. Противоречия с Континентальной Европой и Китаем будут носить характер борьбы за контроль над смежными территориями, необходимыми нам для формирования своей экономической зоны, панрегиона.
Таким образом, запуск стратегии СССР-2 требует решения целого ряда обязательных вопросов, и времени для этого всего ничего – пока совершается «Внутренний левый поворот»:
- создание новой «теории строительства социализма, как пост-капитализма», как синтез политэкономии и духовно-нравственной православной основы. В первую очередь важен вопрос воспитания/ создание «нового человека»;
- формирование надэкономических высших целей для общества;
- сохранение и укрепление армии и ВПК;
- формирование экономического зоны от 500 млн. человек;
- передача всей полноты власти на 15-20 лет во внутренней политике гениальному экономисту-практику с командой единомышленников.
Основные ловушки стратегии СССР-2
Реализация стратегии СССР-2 многими рассматривается, как реванш за развал страны и ответ на политику последних 25 лет. В качестве социальных врагов воспринимаются люди, получившие выгоду от экономики последних лет, т.е. большая часть людей, работающих в пятом технологическом укладе. На волне попыток восстановления и реставрации «социалистической Родины» существует большой риск уничтожения сложившихся в стране элементов постиндустриальной экономики. Ведь это все спекулянты, непроизводственные силы и растрата ресурсов. Естественным итогом этого будет гражданская война, где в качестве реакционных сил будут выступать жители больших городов, так называемый «креативный класс», офисные работники и IT.
Будут ли у этого движения лидеры? Да, представители финансистов внутри страны, они не готовы идти на компромиссы – вера в рынок возведена в ранг религии и страх ответственности за свои деяния заставят тех из них, кто не сможет/ не захочет убежать, бороться до последнего.
Чем опасна гражданская война кроме прямых жертв? Как правило, последствия следующие – разрушение существующих экономико-политических отношений, утрата части территорий, понижение текущего и среднесрочного потенциала страны, снижение внутреннего разнообразия, установление новых психоистоиических смыслов. Будет ли возможность для отыгрыша потерь? США, с их текущим положением может рискнуть, принеся жертву в кратко и среднесрочной перспективе, ради долгосрочного выигрыша, а у России запаса нет – съедят.
Какие есть возможности по предотвращению гражданской войны? Самый очевидный путь – мобилизация для борьбы с внешним врагом. Посмотрим, кто может выступить в этой роли:
- США – очень рискованный вариант, особенно если противник будет находиться в состоянии своей гражданской войны. У кого окажется контроль над частью ядерного арсенала, что придет ему в голову… А какие последствия будут через десяток лет, когда штаты соберутся по-новой?
- Китай – «заманчивый» сценарий, особенно в сочетании с потребностью Китая во внешнем враге для внутренней перестройки. Нам нужны толпы китайцев на Дальнем Востоке и в Сибири? А им нужны ракеты в плотину «Три ущелья» и встречный взрыв пары мега-бомб в море у побережья по заветам нобелевского лауреата за мир Андрей Сахарова?
- континентальная Европа – здесь интереснее, под лозунгом борьбы с поднявшим голову нацизмом, можно ослабить гвельфскую аристократию, оторвав ее от корней, и Ватикан, да и внутренние враги будут объявлены агентами нацистов;
- Исламский мир – во-первых он слабо субъектен, во-вторых взять под полный военный контроль жесткими мерами Ближний Восток и Среднюю Азию конечно можно, но что потом с населением и демографией делать?
- Британия – если только будет воссоздана империя, тогда да… В ином случае масштаб противника незначителен.
При планировании надо учитывать спрятанные до поры риски регионального национализма в России, при ослаблении центра высока вероятность сепаратизма. Не стоит сбрасывать со счетов угрозу нашествия нео-варваров, а-ля Европа.
Как уже говорилось выше, есть риски пойти путем реформ Косыгина-Либермана или, что еще хуже – Бухарина, большинство не понимает различий, социализм ведь возвращается… Только результатом будет не уникальный геополитический проект, а попадание в петлю истории, потеря темпов, ресурсов, будущего.
Для развития нужно строить шестой уклад, а не скатиться к обновлению четвертого, с полным сносом имеющихся элементов пятого. Данное развитие событий чревато экономическим и социальным кризисом крупных городов с выходом на гражданскую войну. Произойдет консервация технологического отставания и смысловой зависимости, т.е. лет 20 спокойной жизни, а потом стратегический проигрыш и упадок – фазовый переход в новый уклад не будет пройден.
Таким образом, реализация стратегии СССР-2 с высокой долей вероятности приведет к гражданской войне. Для минимизации потерь и сохранения, необходимых для развития элементов пятого уклада, необходимо произвести сброс социального напряжения и/или повысить планку допустимого/ терпения со стороны населения. Также необходим инструмент управления и очищения, классический для России – опричнина. Вторая ловушка – повторение ошибок прошлого, а здесь можно процитировать Отца народов – «Без теории нам смерть!».
Материализм vs Православия
Ранее отмечалась необходимость разработки «теории построения социализма, как поста-капитализма», где ключевым является вопрос воспитания «нового человека». Именно для духовно-нравственного воспитания и предлагается рассмотреть синтез марксистских теорий и православия. Необходимость отказа от сугубо материалистических принципов обуславливается не только указанной проблемой, но и наличием в непосредственной близости материалистического и идущего путем социализма Китая, они сами так говорят.
Поле борьбы России и Китая
В потенциальном противостоянии, намного более сильная экономика Китая частично компенсируется военной уязвимостью перед ядерным арсеналом России, более низким военным духом и отсутствием опыта реальных боевых действий за последние десятилетия (вопрос соотношения военных потенциалов будет освещен в одной из следующих статей). Ключевой становится область психоистории. Какие перспективы противоборства двух материалистичных социалистических идеологий, носители одной из которых сами проиграли Холодную войну, а вторые претендуют на позиции мирового гегемона? Вы посмотрите на отечественных поклонников социалистического пути развития – большая часть с упоением рассказывает про китайский опыт, вплоть до преклонения. Мы готовы поменять «Вашингтонский консенсус» на пекинский? Тем кто готов, хотелось бы посоветовать почитать стратегию Китая и напомнить, что у последнего не бывает младших партнеров, старших сестер, а только домашние животные…
Реставрация СССР на основе материалистичной марксисткой идеологии несет риск вхождения в зону влияния Китая. Без изменения психоисторической составляющей этот сценарий еще хуже, чем «Третий Рим» – ресурсный придаток Китая и территория экспансии последнего.
Формирование экономической зоны России
Не менее важный вопрос – формирование валютно-экономической зоны. Напомню, что минимальная численность оценивается в 300 млн. человек, но многие говорят о 500 млн. При меньшем количестве невозможно формирование замкнутой системы разделения труда.
СССР-2 обладает большой привлекательностью для обычного населения окрестных стран, как лево-консервативный проект, постулирующий справедливость, вот только для национальных элит он просто отвратителен. Мало кто захочет потерять значительную долю личных накоплений и резко понизить свой уровень жизни, а ведь по-другому никак. Даже если не социализм, то хотя бы государственный капитализм с сильными элементами социализма союзникам России строить придется. Вхождение в экономическую и технологическую зону СССР-2 других территорий и стран будет происходить очень не просто.
Какие есть перспективы экспансии у России с 145 млн. человек (все цифры округленные)? На первом месте территории «русского мира» (да, я так к ним отношусь): Украина, Беларусь, Казахстан, Закавказье, Молдавия, Прибалтика. Как это будет происходить – вопрос отдельный, но эти территории будут интегрированы в Россию, кто-то сам, кто-то через волеизъявление народа и людей в форме. Имеем дополнительные 80 млн. человек. Почему нет остальной Средней Азии – высокая численность архаизированного населения в сочетании с невозможностью минимально территориально обособиться от них в рамках одного экономико-политического пространства. Есть вопросы по Киргизии, но там идет политика салафитской исламизации и чем дольше она продолжается, тем ближе они будут к судьбе Афганистана.
Следующая территория – Дальний Восток: Япония, Корея, Вьетнам и Филиппины. У всех этих стран есть одна важная потребность – не быть поглощенными Китаем. Они все нуждаются в защите после самоустранения США из этого региона, на перезагрузку гражданской войной. Перспектив создания собственного панрегиона у этих стран нет. Боятся ли они социализма – нет, изначально коллективистские народы, да и структура экономики далеко не либерально-западная. Будет ли их напрягать наши православные основы? Нет, речь же не идет о полном дублировании нашего пути. Возникает вопрос, сможет ли Россия обеспечить защиту этим странам, и тут ответ очевиден – если сама не станет вассалом Китая. Кто захочет быть младшим партнером вассала твоего исторического противника?
Остается еще две группы территорий – Турция и анти-Турция (Балканы, курды и Сирия). Масштаб противоречий тут понятен, проблемы союза с имеющими гонор и амбиции османами так же. Включение этих территорий в наш панрегион будет сопровождаться большими сложностями и ограничениями. Разве только с курдами и Сирией не будет серьезных проблем, а вот с турками игра будет такой, что даже не знаешь – стоит ли побеждать или черт с ними. Помимо этого реализация Россией стратегии «СССР-2» осложняет игру на перестройку Ближнего Востока, путем раздела Турции и Саудовской Аравии, что также не является положительным моментом для России в долгосрочной перспективе.
Таким образом, оставаясь на материалистических принципах, Россия рискует попасть в вассальную зависимость от Китая и потерять перспективу экономической и идеологической экспансии в страны АТР. Максимальная экономическая зона будет 395 млн. человек (I + II + IV + V без III), что соответствует минимальным, но ниже рекомендуемой численности. А если ввести поправки на миграционные потоки в свете геополитических процессов, то и еще меньше. В случае построения «православного социализма» потенциал расширения будет составлять, более 700 млн. человек (I + II + III + IV без V), это даже не связываясь с турками.
Вывод о перспективах и необходимости построения православного/ христианского социализма, возможно, является одним из самых сильных в этой стратегии.
Стратегия СССР-2
Далее рассмотрим основные этапы реализации стратегии СССР-2, но перед этим еще раз подчеркнем необходимость создания новой системы ценностей. Несмотря на то, что ценностная база «советского человека» и «православного» во многом схожа, этого оказалась не достаточно. Необходимо уходить от материализма к большему духовно-нравственному развитию. Во главе угла – справедливость, служение (желательно героическое), жертвенность.
Шаг 1. Реализация «Левого поворота» (детальное описание было выложено вчера), итогом которого станут:
- национализация большей части экономики;
- зачистка органов власти;
- контроль государства над экономикой и финансами (двухконтурное денежное обращение, рублевый эмиссионный центр и т.д.);
- уничтожение самых грубых либеральных перекосов;
- и др.
Разработка и внедрение сквозных, в пределах отраслей, IT систем на государственных предприятиях – ВПК, космос, атомная энергетика и др. принципы см. Стратегия левых глобалистов, но в более простой форме.
Принятие закона о субсидиарной ответственности иностранных компаний за действия своих стран. Т.е. если в Британии отбирают по суду какую-то собственность России, а наш суд признает это не законным (здесь можно улыбнуться), Россия отбирает соответствующие по ценности активы какой-нибудь зарегистрированной в Британии «BP». Если в течение года ситуация не исправляется, действие обратной силы не имеет.
Оптимизация системы высшего образования – закрытие избыточных кафедр и институтов в части финансов, юриспруденции и др. (готовили людей для постиндустриального общества). Первые три курса переводятся на другие специальности, с необходимостью досдавать предметы, остальным дают доучиться. Отмена педологических извращений, т.е. ЕГЭ и иже с ним.
Совместные проекты и координация действий с будущими членами панрегиона, замыкание экономических связей и цепочек внутри будущего панрегиона.
Получение контроля над территориями «Ближнего круга» – начиная с добровольного вхождение в состав России, заканчивая введением войск для защиты населения от противоправных действий местных фашиствующих властей.
Шаг 2. Передача всей полноты власти во внутренней политике России, ранее найденному гениальному экономисту-практику с командой (это простая по звучанию задача имеет очень сложное решение…).
Разработка и утверждение стратегического плана развития экономики и территориального планирования – кластеры, инфраструктура, энергетика, дублирование, направления экспансии и т.д. с учетом прогноза развития технологий на 40-60 лет.
Запуск программ полного отказа от импорта в части продукции народного потребления.
Закрытие национального сегмента сети Интернет (большой firewall), вход в сеть только с помощью привязки к паспортным данным. Вводится полная ответственность за написанные слова в сети в соответствии с административным и уголовным кодексами.
Введение укрупненных социальных рейтингов, ни так мелочно как в Китае, у нас другие люди.
Постепенная передача в общественные фонды всего того, что было оттуда выведено либералами под видом услуг – возрождение практики Союза.
Политическое и экономическое формирование панрегиона – блок и/или система уний. Строительство моста Материк-Сахалин-Япония.
Завершение реформирования/ чистки Православной церкви – нестяжательство, отказ от экуменизма, пересмотр отдельных положений (монархизм, противоречие красные-белые и т.д.). Установление Церкви в роли одной из основ общественного института нравственно-духовного воспитания «нового человека». Создание единого управления мусульман, ориентированного на суфизм, со схожими задачами и ценностями. Жесткая политика по отношению к сектам и религиям, несущим вред СССР-2.
Шаг 3. Перевод всей экономики в единую распределенную IT систему планирования и контроля (практически «Скайнет»). Постепенное включение в систему предприятий других стран, вошедших в панрегион.
Переход к централизованному директивному планированию.
Введение тарифных сеток и принципов поощрения, единых для всего населения, и контроля потребительских цен (верхние пределы).
Введение распределения после окончания ВУЗов.
Введение государственной монополии на внешнюю торговлю.
Конфискация земель.
Развилка! – попытка допущения и быстрого подавления Гражданской войны (что исторически очень сомнительно) или провокация внешнего конфликта для использования его в качестве повода для дальнейшего реформирования и мобилизации экономики (кандидаты на врага см. выше).
Выдавливание всех недовольных в Новую Ганзу (Британия + Скандинавия) или континентальную Европу, в зависимости от выбранного врага.
Шаг 4. Введение идеологической цензуры. Упразднение структур «Новой опричнины».
Введение регламентного регулирования цен на товары народного потребления (верхние и нижние пределы).
Введение прямой народной демократии по вопросам местного управления (описание системы было в Стратегии левых глобалистов).
Упразднение/ маргинализация политических партий, доступ к участию в выборах представляется только при наличии должного рейтинга – отсутствие правонарушений, достижения на работе, активная общественная жизнь, идеологическое соответствие и т.д.
Шаг 5. Запуск сверх высоких инвестиций в научно-техническое развитие, как локомотива общего развития России по направлениям:
- военные программы;
- космические программы;
- научные проекты;
- программы по освоению океанов и Арктики.
Перевод малого и среднего бизнеса в кооперативную форму (крупный весь давно государственный). Запрет на наследование долей в кооперативах – получать доход могут только те, кто работает в кооперативе.
Введение понижающего коэффициента на наследование долей в компаниях (что остались после частичной национализации) – 0,5 (первые 5 лет с начала реформ), 0,3 (вторые 5 лет с начала реформ), 0,15 (третья пятилетка) и полное изъятие.
Шаг 6. Введение жесткого регулирования розничных цен и практики регулярного их снижения.
Запрет на нетрудовые доходы.
Повторная борьба со стяжательством в Церкви… В новой системе КПСС нет, государственное управление само по себе, а за идеологию отвечают Церковь, ДУМ и гражданские институты, которые надо периодически оздоравливать.
Новая административная реформа, на тех же принципах, что и в «Левом повороте», как раз бюрократически аппарат оброс жирком.
Таким образом, мы приходим к построению социалистического общества в России. Устойчивость у этой системы будет достаточно высокой, а главные ошибки предыдущего государственного устройства учтены. Но только при условии, что мы научились выращивать нового, в морально нравственном плане, человека.
Похоже ли будет новое общество на СССР? Да, в поствоенный период.
Есть ли у него перспектива? Скорее да, чем нет. Так как оно сможет быстрее всех уйти от капиталистических принципов, но вот сможет ли оно существовать больше чем три поколения? Не знаю… все упирается в теорию, которой пока нет.
Какова цена будет заплачена? Гражданская война и потеря перспектив у большей части молодежи периода ЕГЭ.
Заключение
После выше приведенного анализа и разбора, думаю, большинство читателей проникли сложностью задачи по реализации стратегииСССР-2. Если «Третий Рим» суть инерционный сценарий, в рамках которого можно было сильными точечными действиями попытаться минимизировать потери от негативных тенденции, то стратегия СССР-2 практически вся состоит из действий вопреки трендам и желаниям большей части элит.
Ключевой вопрос – наличие субъекта изменений – гениального экономиста-практика с командой. Представим, что он был найден и выведен на первую роль… Тогда шанс есть и это будет путь в будущее. Если же нет, то СССР-2 останется лишь мечтой, а в попытках его построить, через кровь гражданской войны, будет создан вассальный по отношению к Китаю небольшой регион, вынужденный жить в рамках четвертого технологического уклада. Будущего у такой России нет…
В целом, стратегия СССР-2 более интересна, чем «Третий Рим» – так более низкий уровень потребления населения дает больше ресурсов на развитие, в панрегион интегрируются территории с высокими технологиями, что дает шанс/ облегчает переход в шестой уклад (Япония, Корея), а также больший потенциал по численности населения в формируемой экономической зоне.
Так же в стратегии СССР-2 есть интересные идеи, по построению пост-капиталистического общества, которые найдут свое отражение в стратегии над-укладной экономики стратегии «Гиперборея».
Ключевые условия для реализации данной стратегии:
- политическая воля для запуска стратегии;
- создание «теории построения социализма/ пост-капитализма», особенно в части духовно-нравственного воспитания нового человека;
- жесткое идеологическое обособление от Китая, лучший вариант – интеграция православия и социализма;
- наличие гениального экономиста-практика с командой у власти.
Андрей Школьников
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com