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Очерк о стратегии России: СССР-2

12:15. 4 ноября 2018 Просмотров - 244 Нет комментариев Опубликовал:
Андрей Школьников

В настоящее время в России четко проявлены две конкурирующие между собой базовые стратегии – «Третий Рим» и СССР-2. Для многих проект СССР-2 ассоциируется с возрождением Советского Союза, вот только нет понимания, что реальность будет кардинально отличаться от идеализированных воспоминаний, как и нет представление, какой ценой будет сделан этот шаг. А между тем вопрос цены отнюдь не прост – гражданская война, и это только одно из препятствий на пути в светлое будущее

В истории СССР было несколько экономических периодов, и всё это мы называем – социализм, часто не удосуживаясь разобраться, насколько велики различия. Капиталистическая система дошла до своего предела роста, читая Маркса и Ленина можно восхититься, как точно они описали противоречия и гибель капитализма, которые мы сейчас наблюдаем, вот только, вопрос построения пост-капитализма подвис в воздухе. Наиболее близко к этому вопросу опытным путем подошли в нашей стране в 1929-1956 гг., в рамках сталинской экономики. Вот только отсутствие «теории построения социализма, как пост-капитализма», а именно описания детального духовно-нравственного процесса воспитания / создания «нового человека», привело к прекращению развития социализма сразу после ухода от власти экономистов-практиков во главе со И.В. Сталиным. Далее наблюдалось разрушение, в начале инициативами Хрущева, далее реформами Косыгина-Либермана, ну и апофеозом стал Горбачев, как истинный бухаринец.

Если мы посмотрим на научные области в период активного развития, то легко заметить, что практически каждые 10-20 лет там появляются новые обособленные направления науки, как развитие идей и ответ на новые вызовы. Ленинизм, как развитие марксизма, поставил диагноз и описал процесс гибели монопольного капитализма, а дальше? Где теория построения посткапиталистического общества и создания «нового человека» (это ключевое)? Ну как же, в марксизме все есть, скажут многие… Нет, вместо разрешения противоречий их прятали под ковер – гуманитарные науки на основе марксизма замерли на уровне 30-х годов прошлого века. Аналогичная судьба постигла развитие марксизма вне нашей страны. Теории стали догмами на десятки лет и допустили проигрыш советских систем капиталистическим, хотя должно было быть наоборот.

Наиболее близок к построению посткапитализма был период мирного развития 1948-1956 гг. на базе сталинской модели, именно его экономика будет рассматриваться в качестве одной из основ будущего проекта« СССР-2. Не будем отдельно описывать принципы и особенности экономики Сталина, они будут интегрированы в стратегию. Кстати, почему именно СССР-2, а не всякие 2.0? Описываемая стратегия новый проект, а не обновленная версия почившего в бозе Союза. Более точным было бы название «пост-капиталистическая Россия», но пока остановимся на СССР-2.

Если кому-то хочется возрождать уже раз проигравший соревнование государственный капитализм Косыгина или НЭП – милости просим, но это такое же тупиковое ответвление, как возрождение монархии в рамках «Третьего Рима». Целесообразность создания такой стратегии сомнительна.

Если стратегия «Третий Рим» в большей степени была обращена во внешний мир, консервируя существующий внутренний порядок, то СССР-2, в первую очередь, направлен на внутреннее преображение, и именно на этом и будет акцент стратегии. Необходимо уточнить, почему это стратегия присуща и естественна для России – левый консерватизм населения и уникальный опыт построения пост-капиталистической экономики, открывают именно нам уникальный путь.

Логика обстоятельств стратегии СССР-2

Новый советский проект будет кардинально отличаться от предыдущего, он должен быть построен на диалектическом противоречии с постиндустриальным обществом, которое будет пытаться строить «Третий Рим», а не на возврате в индустриальный Советский Союз.

Стратегии СССР-2 и «Третий Рим» имеют много общего, в частности реализация обеих требует жесткого элитного передела, полного разрушения сложившегося баланса сил. Глава государства больше не сможет маневрировать между интересами элитных групп в текущих вопросах, но окончательный выбор пути в текущих условиях может привести к полному уничтожению конкурентных групп.

По итогам последних десятилетий Россия нуждается в кардинальной модернизации социальной, политической и технократической сфер. Большая часть общества требует перемен, вот только все ли готовы к отказу от собственности и возврату ситуации, когда соотношение доходов верхнего и нижнего децеля будет порядка 3,5? Не будет ли опять песен в КВН «Переведи меня на хозрасчет…», которым будет аплодировать вся страна?

Для становления геополитическим игроком СССР-2 должен:

  • обладать сильной армией (война Ареса);

  • стать самодостаточной крупной экономикой, т.е. численность населения минимум 300, желательно более 500 миллионов человек (война Афины);

  • иметь сильные и устойчивые внутренние ценности (война Аполлона).

С первым все понятно – сохранить и развить имеющееся, со вторым тоже ясно – возрождение экономики, интеграция окрестных территорий, а вот с третьим беда. Чтобы не говорили, но основной проигрыш Союза был именно на поле психоистории.

Вопрос идеологии смыслов очень важен. Построенный на принципах европоцентризма и протестантской трудовой этики, марксизм оказался недостаточно устойчив в борьбе с капитализмом. Для успеха на территории «русского мира» необходима интеграция духовно-нравственных православных основ, с очисткой последних от экуменизма (влияния Ватикана), стяжательства и отдельного переосмысления (оценка противостояния красные-белые, монархизм и т.д.). Кстати, это является обязательным условием для обособления и разграничения с намного более мощным в плане экономики геополитическим проектом – Китаем.

СССР проиграл войну смыслов, «новый человек» так и не появился, «мое» стало выше «нашего», а должно быть наоборот. Помимо усиления духовно-нравственного влияния православия, необходимы надэкономические высшие цели для общества, идеи мессианства.

Я с интересом посмотрел на существующие «планы» и идеи по возрождению советского проекта, это реально захватывающе. Тезисно и без воды – победа социализма неизбежна, мы стали умнее и опытнее наших предшественников, мы настоящие марксисты, не как эти глупцы и/или предатели, возрождаем советские имперские законы и символы, и…. к нам тут же потянутся люди, страны и народы, все у нас получится. Меня одного смущает некая неполнота планов и инфантильность? Вот прям бегут и прыгают, кто быстрее начнет строить… Фантомной любви населения к лево-консервативной идеологии не достаточно для успеха. Конечно, я утрирую, но, к сожалению, не очень сильно.

СССР-2 несет в себе еще один важный конструкт – возрождение идеологического контроля и ограничений политической деятельности. Сколько каденций при честных выборах продержится власть, снизившая потребление населения ради будущих побед, без сильной внешней угрозы? То-то и оно…

Помимо этого вопрос личности в истории выходит на первое место, для реализации стратегии необходим сильный, я бы даже сказал гениальный, экономист-практик с командой, получивший максимальную полноту власти во внутренней политике на 15-20 лет, хозяин и государственник. Приоритетами его политики должны быть:

  • обособление и укрепление экономической независимости;

  • переход на пост-капиталистические отношения;

  • интеграция новых территорий в единую систему (уничтожение внутренних границ);

  • «транс-индустриализация», в смысле перехода в шестой техноуклад с использованием четвертого, как основы, и пятого, как инфраструктуры;

  • непропорционально высокое развитие ВПК и армии (враг не дремлет).

В терминах текущей системы власти это должен быть премьер-министр при президенте, занимающимся исключительно внешней политикой. Есть такой человек на примете у В.В. Путина? Хочется верить, что будет найден и предъявлен народу…

Сторонники данной стратегии внутри России – ВПК, значительная часть силовиков, технократическая и научная элиты, строители, металлурги и др. задействованные при создании инфраструктуры и мегапроектов.

Основные направления экспансии в рамках стратегии СССР-2 – европейские территории бСССР, Дальний восток, русский север, вспомогательные направления – Балканы и Малая Азия.


Основные противоречия в мире, при реализации стратегии СССР-2

Структура противоречий в мире, при реализации стратегии СССР-2 имеет значимые отличия от стратегии «Третий Рим», основной проигравший – Континентальная Европа, ей не удастся переключить внимание на Россию. Основной конфликт России с Фининтерном, чьи активы будут использованы для развития страны. Противоречия с Континентальной Европой и Китаем будут носить характер борьбы за контроль над смежными территориями, необходимыми нам для формирования своей экономической зоны, панрегиона.

Таким образом, запуск стратегии СССР-2 требует решения целого ряда обязательных вопросов, и времени для этого всего ничего – пока совершается «Внутренний левый поворот»:

  • создание новой «теории строительства социализма, как пост-капитализма», как синтез политэкономии и духовно-нравственной православной основы. В первую очередь важен вопрос воспитания/ создание «нового человека»;

  • формирование надэкономических высших целей для общества;

  • сохранение и укрепление армии и ВПК;

  • формирование экономического зоны от 500 млн. человек;

  • передача всей полноты власти на 15-20 лет во внутренней политике гениальному экономисту-практику с командой единомышленников.

Помимо начальных требований, без которых запуск стратегии обречен на провал, необходимо учитывать и другие риски, о которых далее.

Основные ловушки стратегии СССР-2

Реализация стратегии СССР-2 многими рассматривается, как реванш за развал страны и ответ на политику последних 25 лет. В качестве социальных врагов воспринимаются люди, получившие выгоду от экономики последних лет, т.е. большая часть людей, работающих в пятом технологическом укладе. На волне попыток восстановления и реставрации «социалистической Родины» существует большой риск уничтожения сложившихся в стране элементов постиндустриальной экономики. Ведь это все спекулянты, непроизводственные силы и растрата ресурсов. Естественным итогом этого будет гражданская война, где в качестве реакционных сил будут выступать жители больших городов, так называемый «креативный класс», офисные работники и IT.

Будут ли у этого движения лидеры? Да, представители финансистов внутри страны, они не готовы идти на компромиссы – вера в рынок возведена в ранг религии и страх ответственности за свои деяния заставят тех из них, кто не сможет/ не захочет убежать, бороться до последнего.

Чем опасна гражданская война кроме прямых жертв? Как правило, последствия следующие – разрушение существующих экономико-политических отношений, утрата части территорий, понижение текущего и среднесрочного потенциала страны, снижение внутреннего разнообразия, установление новых психоистоиических смыслов. Будет ли возможность для отыгрыша потерь? США, с их текущим положением может рискнуть, принеся жертву в кратко и среднесрочной перспективе, ради долгосрочного выигрыша, а у России запаса нет – съедят.

Какие есть возможности по предотвращению гражданской войны? Самый очевидный путь – мобилизация для борьбы с внешним врагом. Посмотрим, кто может выступить в этой роли:

  • США – очень рискованный вариант, особенно если противник будет находиться в состоянии своей гражданской войны. У кого окажется контроль над частью ядерного арсенала, что придет ему в голову… А какие последствия будут через десяток лет, когда штаты соберутся по-новой?

  • Китай – «заманчивый» сценарий, особенно в сочетании с потребностью Китая во внешнем враге для внутренней перестройки. Нам нужны толпы китайцев на Дальнем Востоке и в Сибири? А им нужны ракеты в плотину «Три ущелья» и встречный взрыв пары мега-бомб в море у побережья по заветам нобелевского лауреата за мир Андрей Сахарова?

  • континентальная Европа – здесь интереснее, под лозунгом борьбы с поднявшим голову нацизмом, можно ослабить гвельфскую аристократию, оторвав ее от корней, и Ватикан, да и внутренние враги будут объявлены агентами нацистов;

  • Исламский мир – во-первых он слабо субъектен, во-вторых взять под полный военный контроль жесткими мерами Ближний Восток и Среднюю Азию конечно можно, но что потом с населением и демографией делать?

  • Британия – если только будет воссоздана империя, тогда да… В ином случае масштаб противника незначителен.

Остальные противники даже близко не будут соответствовать масштабу угрозы, под которую можно сбросить внутреннее напряжение уровня гражданской войны.

При планировании надо учитывать спрятанные до поры риски регионального национализма в России, при ослаблении центра высока вероятность сепаратизма. Не стоит сбрасывать со счетов угрозу нашествия нео-варваров, а-ля Европа.

Как уже говорилось выше, есть риски пойти путем реформ Косыгина-Либермана или, что еще хуже – Бухарина, большинство не понимает различий, социализм ведь возвращается… Только результатом будет не уникальный геополитический проект, а попадание в петлю истории, потеря темпов, ресурсов, будущего.

Для развития нужно строить шестой уклад, а не скатиться к обновлению четвертого, с полным сносом имеющихся элементов пятого. Данное развитие событий чревато экономическим и социальным кризисом крупных городов с выходом на гражданскую войну. Произойдет консервация технологического отставания и смысловой зависимости, т.е. лет 20 спокойной жизни, а потом стратегический проигрыш и упадок – фазовый переход в новый уклад не будет пройден.

Таким образом, реализация стратегии СССР-2 с высокой долей вероятности приведет к гражданской войне. Для минимизации потерь и сохранения, необходимых для развития элементов пятого уклада, необходимо произвести сброс социального напряжения и/или повысить планку допустимого/ терпения со стороны населения. Также необходим инструмент управления и очищения, классический для России – опричнина. Вторая ловушка – повторение ошибок прошлого, а здесь можно процитировать Отца народов – «Без теории нам смерть!».

Материализм vs Православия

Ранее отмечалась необходимость разработки «теории построения социализма, как поста-капитализма», где ключевым является вопрос воспитания «нового человека». Именно для духовно-нравственного воспитания и предлагается рассмотреть синтез марксистских теорий и православия. Необходимость отказа от сугубо материалистических принципов обуславливается не только указанной проблемой, но и наличием в непосредственной близости материалистического и идущего путем социализма Китая, они сами так говорят.


Поле борьбы России и Китая

В потенциальном противостоянии, намного более сильная экономика Китая частично компенсируется военной уязвимостью перед ядерным арсеналом России, более низким военным духом и отсутствием опыта реальных боевых действий за последние десятилетия (вопрос соотношения военных потенциалов будет освещен в одной из следующих статей). Ключевой становится область психоистории. Какие перспективы противоборства двух материалистичных социалистических идеологий, носители одной из которых сами проиграли Холодную войну, а вторые претендуют на позиции мирового гегемона? Вы посмотрите на отечественных поклонников социалистического пути развития – большая часть с упоением рассказывает про китайский опыт, вплоть до преклонения. Мы готовы поменять «Вашингтонский консенсус» на пекинский? Тем кто готов, хотелось бы посоветовать почитать стратегию Китая и напомнить, что у последнего не бывает младших партнеров, старших сестер, а только домашние животные…

Реставрация СССР на основе материалистичной марксисткой идеологии несет риск вхождения в зону влияния Китая. Без изменения психоисторической составляющей этот сценарий еще хуже, чем «Третий Рим» – ресурсный придаток Китая и территория экспансии последнего.


Формирование экономической зоны России

Не менее важный вопрос – формирование валютно-экономической зоны. Напомню, что минимальная численность оценивается в 300 млн. человек, но многие говорят о 500 млн. При меньшем количестве невозможно формирование замкнутой системы разделения труда.

СССР-2 обладает большой привлекательностью для обычного населения окрестных стран, как лево-консервативный проект, постулирующий справедливость, вот только для национальных элит он просто отвратителен. Мало кто захочет потерять значительную долю личных накоплений и резко понизить свой уровень жизни, а ведь по-другому никак. Даже если не социализм, то хотя бы государственный капитализм с сильными элементами социализма союзникам России строить придется. Вхождение в экономическую и технологическую зону СССР-2 других территорий и стран будет происходить очень не просто.

Какие есть перспективы экспансии у России с 145 млн. человек (все цифры округленные)? На первом месте территории «русского мира» (да, я так к ним отношусь): Украина, Беларусь, Казахстан, Закавказье, Молдавия, Прибалтика. Как это будет происходить  – вопрос отдельный, но эти территории будут интегрированы в Россию, кто-то сам, кто-то через волеизъявление народа и людей в форме. Имеем дополнительные 80 млн. человек. Почему нет остальной Средней Азии – высокая численность архаизированного населения в сочетании с невозможностью минимально территориально обособиться от них в рамках одного экономико-политического пространства. Есть вопросы по Киргизии, но там идет политика салафитской исламизации и чем дольше она продолжается, тем ближе они будут к судьбе Афганистана.

Следующая территория – Дальний Восток: Япония, Корея, Вьетнам и Филиппины. У всех этих стран есть одна важная потребность – не быть поглощенными Китаем. Они все нуждаются в защите после самоустранения США из этого региона, на перезагрузку гражданской войной. Перспектив создания собственного панрегиона у этих стран нет. Боятся ли они социализма – нет, изначально коллективистские народы, да и структура экономики далеко не либерально-западная. Будет ли их напрягать наши православные основы? Нет, речь же не идет о полном дублировании нашего пути. Возникает вопрос, сможет ли Россия обеспечить защиту этим странам, и тут ответ очевиден – если сама не станет вассалом Китая. Кто захочет быть младшим партнером вассала твоего исторического противника?

Остается еще две группы территорий – Турция и анти-Турция (Балканы, курды и Сирия). Масштаб противоречий тут понятен, проблемы союза с имеющими гонор и амбиции османами так же. Включение этих территорий в наш панрегион будет сопровождаться большими сложностями и ограничениями. Разве только с курдами и Сирией не будет серьезных проблем, а вот с турками игра будет такой, что даже не знаешь – стоит ли побеждать или черт с ними. Помимо этого реализация Россией стратегии «СССР-2» осложняет игру на перестройку Ближнего Востока, путем раздела Турции и Саудовской Аравии, что также не является положительным моментом для России в долгосрочной перспективе.

Таким образом, оставаясь на материалистических принципах, Россия рискует попасть в вассальную зависимость от Китая и потерять перспективу экономической и идеологической экспансии в страны АТР. Максимальная экономическая зона будет 395 млн. человек (I + II + IV + V без III), что соответствует минимальным, но ниже рекомендуемой численности. А если ввести поправки на миграционные потоки в свете геополитических процессов, то и еще меньше. В случае построения «православного социализма» потенциал расширения будет составлять, более 700 млн. человек (I + II + III + IV без V), это даже не связываясь с турками.

Вывод о перспективах и необходимости построения православного/ христианского социализма, возможно, является одним из самых сильных в этой стратегии.

Стратегия СССР-2

Далее рассмотрим основные этапы реализации стратегии СССР-2, но перед этим еще раз подчеркнем необходимость создания новой системы ценностей. Несмотря на то, что ценностная база «советского человека» и «православного» во многом схожа, этого оказалась не достаточно. Необходимо уходить от материализма к большему духовно-нравственному развитию. Во главе угла – справедливость, служение (желательно героическое), жертвенность.

Шаг 1. Реализация «Левого поворота» (детальное описание было выложено вчера), итогом которого станут:

  • национализация большей части экономики;

  • зачистка органов власти;

  • контроль государства над экономикой и финансами (двухконтурное денежное обращение, рублевый эмиссионный центр и т.д.);

  • уничтожение самых грубых либеральных перекосов;

  • и др.

Помимо этого должны быть решены вопросы теории и поиска экономиста-практика с командой, на руководящие позиции.

Разработка и внедрение сквозных, в пределах отраслей, IT систем на государственных предприятиях – ВПК, космос, атомная энергетика и др. принципы см. Стратегия левых глобалистов, но в более простой форме.

Принятие закона о субсидиарной ответственности иностранных компаний за действия своих стран. Т.е. если в Британии отбирают по суду какую-то собственность России, а наш суд признает это не законным (здесь можно улыбнуться), Россия отбирает соответствующие по ценности активы какой-нибудь зарегистрированной в Британии «BP». Если в течение года ситуация не исправляется, действие обратной силы не имеет.

Оптимизация системы высшего образования – закрытие избыточных кафедр и институтов в части финансов, юриспруденции и др. (готовили людей для постиндустриального общества). Первые три курса переводятся на другие специальности, с необходимостью досдавать предметы, остальным дают доучиться. Отмена педологических извращений, т.е. ЕГЭ и иже с ним.

Совместные проекты и координация действий с будущими членами панрегиона, замыкание экономических связей и цепочек внутри будущего панрегиона.

Получение контроля над территориями «Ближнего круга» – начиная с добровольного вхождение в состав России, заканчивая введением войск для защиты населения от противоправных действий местных фашиствующих властей.

Шаг 2. Передача всей полноты власти во внутренней политике России, ранее найденному гениальному экономисту-практику с командой (это простая по звучанию задача имеет очень сложное решение…).

Разработка и утверждение стратегического плана развития экономики и территориального планирования – кластеры, инфраструктура, энергетика, дублирование, направления экспансии и т.д. с учетом прогноза развития технологий на 40-60 лет.

Запуск программ полного отказа от импорта в части продукции народного потребления.

Закрытие национального сегмента сети Интернет (большой firewall), вход в сеть только с помощью привязки к паспортным данным. Вводится полная ответственность за написанные слова в сети в соответствии с административным и уголовным кодексами.

Введение укрупненных социальных рейтингов, ни так мелочно как в Китае, у нас другие люди.

Постепенная передача в общественные фонды всего того, что было оттуда выведено либералами под видом услуг – возрождение практики Союза.

Политическое и экономическое формирование панрегиона – блок и/или система уний. Строительство моста Материк-Сахалин-Япония.

Завершение реформирования/ чистки Православной церкви – нестяжательство, отказ от экуменизма, пересмотр отдельных положений (монархизм, противоречие красные-белые и т.д.). Установление Церкви в роли одной из основ общественного института нравственно-духовного воспитания «нового человека». Создание единого управления мусульман, ориентированного на суфизм, со схожими задачами и ценностями. Жесткая политика по отношению к сектам и религиям, несущим вред СССР-2.

Шаг 3. Перевод всей экономики в единую распределенную IT систему планирования и контроля (практически «Скайнет»). Постепенное включение в систему предприятий других стран, вошедших в панрегион.

Переход к централизованному директивному планированию.

Введение тарифных сеток и принципов поощрения, единых для всего населения, и контроля потребительских цен (верхние пределы).

Введение распределения после окончания ВУЗов.

Введение государственной монополии на внешнюю торговлю.

Конфискация земель.

Развилка! – попытка допущения и быстрого подавления Гражданской войны (что исторически очень сомнительно) или провокация внешнего конфликта для использования его в качестве повода для дальнейшего реформирования и мобилизации экономики (кандидаты на врага см. выше).

Выдавливание всех недовольных в Новую Ганзу (Британия + Скандинавия) или континентальную Европу, в зависимости от выбранного врага.

Шаг 4. Введение идеологической цензуры. Упразднение структур «Новой опричнины».

Введение регламентного регулирования цен на товары народного потребления (верхние и нижние пределы).

Введение прямой народной демократии по вопросам местного управления (описание системы было в Стратегии левых глобалистов).

Упразднение/ маргинализация политических партий, доступ к участию в выборах представляется только при наличии должного рейтинга – отсутствие правонарушений, достижения на работе, активная общественная жизнь, идеологическое соответствие и т.д.

Шаг 5. Запуск сверх высоких инвестиций в научно-техническое развитие, как локомотива общего развития России по направлениям:

  • военные программы;

  • космические программы;

  • научные проекты;

  • программы по освоению океанов и Арктики.

Введение распределения для незанятых/ безработных специалистов по переезду на новые места жительства/ работы – не можешь трудоустроиться, переезжай туда, где есть работа.

Перевод малого и среднего бизнеса в кооперативную форму (крупный весь давно государственный). Запрет на наследование долей в кооперативах – получать доход могут только те, кто работает в кооперативе.

Введение понижающего коэффициента на наследование долей в компаниях (что остались после частичной национализации) – 0,5 (первые 5 лет с начала реформ), 0,3 (вторые 5 лет с начала реформ), 0,15 (третья пятилетка) и полное изъятие.

Шаг 6. Введение жесткого регулирования розничных цен и практики регулярного их снижения.

Запрет на нетрудовые доходы.

Повторная борьба со стяжательством в Церкви… В новой системе КПСС нет, государственное управление само по себе, а за идеологию отвечают Церковь, ДУМ и гражданские институты, которые надо периодически оздоравливать.

Новая административная реформа, на тех же принципах, что и в «Левом повороте», как раз бюрократически аппарат оброс жирком.

Таким образом, мы приходим к построению социалистического общества в России. Устойчивость у этой системы будет достаточно высокой, а главные ошибки предыдущего государственного устройства учтены. Но только при условии, что мы научились выращивать нового, в морально нравственном плане, человека.

Похоже ли будет новое общество на СССР? Да, в поствоенный период.

Есть ли у него перспектива? Скорее да, чем нет. Так как оно сможет быстрее всех уйти от капиталистических принципов, но вот сможет ли оно существовать больше чем три поколения? Не знаю… все упирается в теорию, которой пока нет.

Какова цена будет заплачена? Гражданская война и потеря перспектив у большей части молодежи периода ЕГЭ.

Заключение

После выше приведенного анализа и разбора, думаю, большинство читателей проникли сложностью задачи по реализации стратегииСССР-2. Если «Третий Рим» суть инерционный сценарий, в рамках которого можно было сильными точечными действиями попытаться минимизировать потери от негативных тенденции, то стратегия СССР-2 практически вся состоит из действий вопреки трендам и желаниям большей части элит.

Ключевой вопрос – наличие субъекта изменений – гениального экономиста-практика с командой. Представим, что он был найден и выведен на первую роль… Тогда шанс есть и это будет путь в будущее. Если же нет, то СССР-2 останется лишь мечтой, а в попытках его построить, через кровь гражданской войны, будет создан вассальный по отношению к Китаю небольшой регион, вынужденный жить в рамках четвертого технологического уклада. Будущего у такой России нет…

В целом, стратегия СССР-2 более интересна, чем «Третий Рим» – так более низкий уровень потребления населения дает больше ресурсов на развитие, в панрегион интегрируются территории с высокими технологиями, что дает шанс/ облегчает переход в шестой уклад (Япония, Корея), а также больший потенциал по численности населения в формируемой экономической зоне.

Так же в стратегии СССР-2 есть интересные идеи, по построению пост-капиталистического общества, которые найдут свое отражение в стратегии над-укладной экономики стратегии «Гиперборея».

Ключевые условия для реализации данной стратегии:

  • политическая воля для запуска стратегии;

  • создание «теории построения социализма/ пост-капитализма», особенно в части духовно-нравственного воспитания нового человека;

  • жесткое идеологическое обособление от Китая, лучший вариант – интеграция православия и социализма;

  • наличие гениального экономиста-практика с командой у власти.

Отсутствие хотя бы одного пункта закрывает шансы успешной реализации данной стратегии, а большая часть попыток сторонников левых идей вернуть Союз будут иметь деструктивный характер для будущего России.
Андрей Школьников
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: власть, общество, православие, ссср, сталин, СТРАТЕГИЯ
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