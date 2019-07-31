Ноосферизм как система оснований новой парадигмы истории человечества

…И вот вдруг неожиданно к концу ХХ-го века Природа в лице Биосферы и планеты Земля, как суперорганизмов, всей рыночно-капиталистической системе хозяйствования на Земле, в том числе строю мировой финансовой капиталократии в виде системы глобального империализма и экономического колониализма, «подписала» Экологический Приговор в форме перехода, по моей оценке, глобального экологического кризиса (возникшего уже в середине ХХ-го века) в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы.

…Мировая финансовая капиталократия США – «хозяева денег», т. е. те, у которых во власти находится Федеральная Резервная Система (ФРС) США и все сопутствующие механизмы «денежной власти» над миром – Международной Валютный Фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО), Мировой банк и др. – это власть корыстного (денежного) безумия (об этом еще предупреждал в 1918 году известный русский философ Н. А. Бердяев, который в книге «Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX и начала ХХ века. Судьба России» высказал следующее положение: «Можно было бы сказать, в корыстном интересе таится безумие…»), главным мотивом которой является «делать как можно больше денег» и обеспечить власть финансового капитала над миром…

…Какие, по Вашим взглядам, в том числе в рамках теоретических положений Ноосферизма, необходимы базовые условия, чтобы Мир без Войн и Насилия наступил, и возможен ли такой Мир, если вся предшествующая история человечества доказывает, что войны и насилие есть необходимые механизмы состоявшегося исторического развития?



Теперь «безумие» корыстного интереса, о котором писал Н. А. Бердяев 100 лет назад, и «безумие» «хозяев денег», о котором пишет В. Ю. Катасонов, и которое проявляется, как форма войны против созидательной, производительной экономики, приобретает масштаб «экологического безумия», устремляющего человечество, «в связке» с миром господства капитала, к экологической гибели, возможно даже до середины XXI века (т. е. до середины XXI века человечество вместе со «строем Денег» или «Цивилизацией Рынка» по Жаку Аттали, которые я называю строем мировой финансовой капиталократии, может перейти «точку невозврата» и неотвратимость экологической гибели человечества становится фактом).

Единственное спасение всего человечества от такой гибели – это его переход к Ноосферизму как новой, ноосферной парадигме истории, но уже в форме управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта, научно-образовательного общества и Ноосферного Экологического Духовного Социализма, предполагающего установление на Земле Мира без Войн и Насилия и планетарной кооперации народов-этносов.



Это означает, что наступившая Эпоха Великого Эволюционного Перелома есть переход от Стихийной парадигмы Истории на базе доминирования Закона Конкуренции, индивидуализма, эгоизма, войн и насилия, – к Ноосферной (Управленческой) парадигме Истории на базе доминирования Закона Кооперации, коллективизма, альтруизма, ответственности коллективного Разума Человечества за будущее всей Мегасистемы Жизни на Земле в лице Биосферы, в том числе за будущее и самого человечества.



Обеспечить это может только социализм, но в новом, невиданном доселе качестве – качестве Ноосферного Экологического Духовного Социализма, которое подразумевает, что История перестаёт быть социально-автономной, только «черпающей» ресурсы из «кладовых» Природы, а возвращается в эволюцию всей Природы Земли в форме управляемой социоприродной (Социо-Биосферной) эволюции.

Это еще нужно осознать. Стоит также напомнить, что именно ленинским «Декретом о мире» Великая Русская Социалистическая Революция провозгласила, что «мир социализма», по крайней мере – в потенции, есть «мир без войн и насилия». Следует также вспомнить, что мощное. «Движение за Мир» с конца 40-х годов ХХ века зародилось в СССР и поощрялось СССР и поддерживалось всеми социалистическими странами и людьми доброй воли всех стран мира в 50-х, 60-х, 70-х годах ХХ века…

…III.

ВВЛ:

Александр Иванович! Какие проблемы стоят перед нами, т. е. человечеством, наукой, образованием, культурой, разумом наконец, чтобы мы смогли выйти из Экологического Тупика Истории, которые обозначила, в Вашем определении, первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы? Что нужно сделать, чтобы Ноосферизм, как теория и идеология, овладел массами, стал бы, как говорил в своё время В. И. Ленин, силой исторического развития? Какие барьеры стоят на этом пути?

АИС:

Виктор Витальевич! Вы задали очень сложные вопросы, на которые ни один человек, каким бы гением он ни являлся, не может дать исчерпывающие ответы, имея в виду, в первую очередь, их прогностический потенциал, потому что, судя по всему, история человечества входит в «турбулентную фазу», которая и есть одна из ипостасей Эпохи Великого Эволюционного Перелома. И связано это со сменой всех оснований человеческого бытия, которые были базисом Стихийной истории, как истории разделенных – на богатых и бедных, на эксплуататоров и эксплуатируемых, на тех, кто обязан трудиться, и на тех, кто владеет капиталом и даёт работу, –обществ.

Эта Эпоха – своеобразная вселенского масштаба трагедия человечества, потому что речь идет о «Родах Действительного Разума» и соответственно – «Родах Действительного Человечества» (одну из своих монографий я так и назвал «Роды Действительного Разума»).



Почему именно речь идет о «Родах Действительного Разума»? – Потому что вся история человечества до ХХ-го века совершалась стихийно, порождая рост энтропии в окружающей среде (как писал Карл Маркс, культура, которая развивается стихийно, оставляет после себя пустыню).



Такой тип истории человечества оказался возможным под «защитным зонтиком» (это, конечно, – метафора) законов Бауэра-Вернадского, в соответствии с которыми живые системы в Биосфере, в процессе своей жизнедеятельности, увеличивают негэнтропию внешней среды (среды своего обитания), т. е. структурность, организованность Биосферы.



А социальное человечество развивалось за счёт потребления этой негэнтропии (накопленных ресурсов) благодаря тому, что производство негэнтропии в процессе эволюции Биосферы опережало по темпам производство энтропии в процессе эволюции хозяйственного природопотребления (А. Л. Чижевский открыл в своих трудах закон квантитативно-компенсаторной функции Биосферы).

Это позволило мне ввести такую метафору:

Биосфера была «беременна» человеческим разумом; вся его история от Неолитической революции до наших дней есть «перинатальный период» развития человеческого разума в «утробе» – «экологической нише» Биосферы.

И первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы есть своеобразное «провозвестие» о том, что этот «перинатальный период» (т. е. «беременность» Биосферы «человеческим

Разумом») закончился.

Тогда возникает вопрос:

«А почему именно в середине ХХ-го века возник глобальный экологический кризис, переросший к его исходу в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы?».

Ответ на него я дал через разработку концепции Большой Логики Социоприродной Эволюции, основанием которой является энергетика воздействия мирового хозяйства на Биосферу и планету Земля как суперорганизмы.

Если ХХ-й век человек встретил вооруженный на 99% традиционными видами энергии – энергии домашних животных, ветряных и водяных мельниц, – и только 1% приходился на энергию водяного пара (тепловых машин), энергию ископаемого топлива (угля и нефти), электрическую энергию, то в ХХ веке произошел скачок в энергетическом воздействии хозяйства человечества на Биосферу в 10 в 7-й степени раз.

И именно этот «энергетический скачок», который позволил мне в «Ноосферизме» охарактеризовать его как «Большой Энергетический Взрыв в социальной эволюции», и проявил несовместимость стихийных регуляторов исторического развития – рынка, частной капиталистической собственности, войн и других механизмов насилия, конкуренции – с большой энергетикой совокупного воздействия мирового хозяйства на Биосферу, на её гомеостатические механизмы.

Действует открытый мною Закон интеллектно-информационно-энергетическог о баланса, который формулируется так:



чем больше со стороны хозяйства социальной системы (общества) энергетическое воздействие на Природу (Биосферу и планету Земля), тем более долгосрочным должно быть прогнозирование негативных последствий от такого воздействия и более долгосрочным должно быть управление социоприродной – ноосферной – эволюцией.



Рынок, капиталистическая форма развития на базе конкуренции принципиально, по своей сущности, не могут обеспечить такое управляемое развитие, которое бы удовлетворяло требованиям указанного мною Закона интеллектно-информационно-энергетическог о баланса.

На фоне такого энергетического скачка в воздействии стихийного человечества на Природу в ХХ веке и возникли такие феномены неадекватности «стихийного разума» необходимому уровню прогнозирования и управления социально-экономическим и социоприродным развитием, как Интеллектно-Информационно-Энергетическая Асимметрия человеческого Разума (ИИЭАР) и Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра (ГИЧД), когда темпы развития процессов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы стали намного опережать темпы их познания (по экспертным оценкам академика В. П. Казначеева, которые он опубликовал в 90-х годах, такое отставание составляет 25 лет).

А для лучшего понимания Интеллектно-Информационно-Энергетической Асимметрии человеческого Разума (ИИЭАР), которая и есть отражение нарушения сформулированного мною Закона интеллектно-информационно-энергетическог о баланса, я использую метафору «динозавра»: огромное туловище которого – огромная энергия, которая заимствована у природы благодаря успехам науки человечеством, а маленькая голова – это низкое качество прогнозирования и управления, что и явилось источником глобального экологического кризиса.

Трагедия человеческого Разума состоит в том, что за опытом стихийной формы исторического развития – опыт 400 – 600 поколений человечества, а за опытом истории, когда на передний план выступили глобальные проблемы экологии, – всего лишь 4 – 6 поколений, в 100 раз меньше (да и то, вследствие «экологического безумия» общества, подчиняющегося закону прибыли и идеологии экономического либерализма (по Хайеку и Фридману), неспособных осознать всю глубину предстоящих изменений в «логике» реализации стратегии спасения человека от экологической гибели).

Роды Действительного Разума – это Роды «Управляющего Разума» – общественного интеллекта, поднимающегося в своём качестве на уровень управления всей социоприродной эволюцией, что в свою очередь требует:



управляемой (плановой) ноосферной экономики,



ноосферного научно-образовательного общества, в котором ноосферное образование составляет «базис базиса» духовного и материального воспроизводства, а ноосферная наука становится не только производительной силой, как уже предсказывал Маркс, но и силой управления,



упразднения частной капиталистической собственности, рынка, всего строя мировой финансовой капиталократии.



А это и означает, что базовым условием экологического спасения человечества является его переход к такой социальной организации воспроизводства общественной жизни, которую я обозначил как Ноосферный Экологический Духовный Социализм или Ноосферизм.

Итак, главными проблемами, которые должно решить человечество на пути к реализации стратегии своего ноосферно-космического развития, являются следующие.

Первая проблема – проблема переворота в сознании всех людей на Земле, требующего осознания, что угроза экологической гибели их в ХХ веке реальна и она требует отказа от рынка и капитализма, как форм бытия человека и ведения им хозяйства на Земле.

Речь идёт о ноосферной человеческой революции.

Ради справедливости необходимо отметить, что ещё в 1991 году в Докладе, написанном международной группой ученых во главе с Р. Гудлендом, Г. Дейли и С. Эль-Серафи, было отмечено (я это положение в своих работах назвал «вердиктом»), что в экологическим заполненной нише, которую занимает человечество, рынок, как механизм развития экономики, исчерпал себя.



Но то, что этот «вердикт», как и другие «предупреждения» такого же рода (например, Б. Коммонер еще в 1974 году в книге «Замыкающийся круг» указал на то, что технологии на базе частной собственности уничтожают главное богатство человечества – экосистемы), именно из-за рыночно-капиталистического «безумия», и подчинения этому «безумию» средств массовой информации, не услышаны большинством людей и народов мира, и происходит ускорение процессов первой фазы Глобальной Экологический Катастрофы, т. е. ускорение процессов экологической гибели человечества.

Вторая проблема – это разделённость людей и народов мира из-за политики стран «метрополии» системы глобального империализма мировой финансовой капиталократии – «хозяев денег» в США с упором на геополитическую конкуренцию, на экономический колониализм, на разжигание низменных страстей в человеке с помощью установок на гедонизм (наслаждения), эгоизм, делание денег, взгляда на другого человека как на средство получения прибыли и наживы, на принцип Гоббса «человек человеку – волк», на отрицание смысла жизни вне цели «делай как можно больше денег», как проповедовали «рупор культа капитализма» в США Айн Рэнд и «Церковь саентологии» Л. фон Хаббарда, и т. п.

«Миру господства капитала», который и есть «мир войн и насилия», гармоничный человек и гармоничное общество не нужны. Поставив эксплуатацию и капиталогенный расизм, в том числе используя религиозный расизм, в основу воспроизводства общества, этот «мир» превратился в «экологического самоубийцу», и процесс «экологического самоубийства» рыночно-капиталистической системы ускоряется, хотя большинство простых людей и политической элиты стран мира, и тех, кем они управляют, этого не замечают, находясь в пространстве Глобальной Интеллектуальной Черной Дыры, о которой я говорил выше.

Еще Арнольд Джозеф Тойнби с горечью в своей книге «Постижение истории», под конец своей жизни, заметил, что Запад способен гальванизировать и разъединять людей и народы, а мир нуждается в объединении (т. е. в планетарной кооперации) людей и народов, а альтернатива этому объединению – гибель человечества по возможным разным сценариям, включая и сценарий термоядерной войны.

Как решать эту проблему?

Хотя бы начать с науки, и в первую очередь с общественных наук, чтобы те, кто считает себя учеными, стали «рыцарями Правды» (В. И. Вернадский писал, что за правду, какой бы жестокой она ни была, он готов постоять, даже ценой своей жизни), осознали действующий ноосферный императив как императив выживаемости человечества, встали на путь, который демонстрируют такие современные ученые и мыслители, как С. Ю. Глазьев, В. Ю. Катасонов, А. И. Фурсов, С. Г. Кара-Мурза, Л. Г. Ивашов, И. Валлерстайн, Д. Кортен, А. П. Федотов, Дж. Кьеза, Дж. Перкинс, Наоми Кляйн, И. М. Братищев, В. С. Никитин, А. В. Воронцов, С. И. Григорьев, П. Г. Никитенко, В. Н. Бобков, Г. С. Смирнов и другие.

Н. Н. Моисеев считал, что для перехода человечества в «эпоху Ноосферы», нужен механизм, который он назвал «Системой Учитель». Ноосферная общественная академия наук в России взяла курс, с одной стороны, на ноосферизацию основ всех наук и ноосферный их синтез в единую ноосферную Меганауку (и сделано в этом направлении немало; П. Г. Никитенко написал и издал капитальную монографию по ноосферной экономике, мною и А. А. Горбуновым опубликована работа по ноосферной экологии; я выпустил серию работ по концепции ноосферного научно-образовательного общества, общественного интеллекта, по ноосферной парадигме науки об управлении, по ноосферным основаниям человековедения и обществоведения, по концепции ноосферно-космической гармонии и т. д. ), а, с другой стороны, на формирование в России системы ноосферного образования (механизмом реализации такого Общего Дела стали ежегодные Международные конференции «Ноосферное образование в евразийском пространстве»).

Думаю, необходимо возрождать движение за мир на новой, ноосферной основе.

Недавно промелькнула в социальных сетях Интернета информация о создании неким выходцем из России Германом Пашаевым Ноосферной партии «Новый Мир» в Израиле, которая якобы предлагает «Глобальный Ноосферный Проект» на базе реализации тысячелетний миссии «Земли обетованной», которая и есть Израиль, превращающийся в «Мирового Лидера».



Само по себе это событие, при спорности с позиций Ноосферизма идеологии этой партии, является «сигналом», о котором я писал еще 30 лет назад, например – в книге «Опережающее развитие человека, качества общественных педагогических систем и качества общественного интеллекта – социалистический императив» (1990), что наступает эпоха ноосферного преобразования мира бытия человека на Земле.

Третья проблема – это осознание всем человечеством, что экологическое выживание человечества в XXI веке связано только с социализмом, что капитализм превратился в систему экологического самоубийства и самой капиталократии, и человечества в целом, которое находится в «капкане» глобальной капитал-мегамашины (понятие глобальной капитал-мегамашины мною впервые было введено в 2000 году в книге «Капиталократия»).

Но при этом, это будет социализм совершенно нового качества, а именно ноосферного. Поэтому мною была разработана теория ноосферного социализма, которая входит как неотъемлемая часть в теоретический комплекс Ноосферизма(XI-й том 13-ти-томного собрания сочинений «Ноосферизм», о котором я говорил, отвечая на первый вопрос, полностью, в формате 2-х книг, более 700 страниц, посвящён теории ноосферного социализма).

Подчеркну ещё раз, что настоящий действительный социализм опирается только на альтруизм (и уравнение Айн Рэнд «альтруизм=коммунизму» справедливо), он отвергает любые формы экономических интересов, питаемых эгоизмом, наживой, культом себялюбия.

И в этом контексте капиталистический социализм в Китае, который ведёт себя по отношению к развивающимся странам, как финансово-кредитный империализм, де-факто становится в своём конфуцианском эгоцентризме и избранности таким же антиноосферным, как и американский империализм в лице США. В. Ю. Катасонов ввел понятие «Кредитный империализм Китая» и показал, что уже 22 страны на конец 2016 года имели долг перед Китаем в размере 53,89 млрд. долл. ; в том числе: Эфиопия – 7,31; Ирак – 7,01; Пакистан – 6,33; Египет – 4,78; Лаос – 4,19; Кения – 4,09; Шри-Ланка – 3,85; Камбоджа – 3,19.

В. Ю. Катасоов оценивает китайский геополитико-инфраструктурный и геоэкономический проект «Один пояс – один путь» (ОПОП) как механизм империалистической экономической экспансии Китая:

«Этот проект призван сделать Китай сверхдержавой, контролирующей с помощью экономических методов большую часть стран мира» (с. 116 в цитируемой ранее мною книге «Закат эпохи либерализма. Хроника финансового Апокалипсиса»).

Это означает, что этот проект ОПОП есть механизм экономической колонизации этих стран финансовым капиталом Китая, т. е. китайской финансовой капиталократией, скрывающейся под вывеской «социализм с китайской спецификой» и вступившей в борьбу за передел мира, т. е. экономических колоний, с мировой финансовой (долларовой) капиталократией США, точь-в-точь в соответствии с ленинской теорией империализма, представленной в работе «Империализм как высшая стадия капитализма».

В. Ю. Катасонов считает, что «конкурентная борьба за передел мира между Вашингтоном и Пекином приобретает ожесточенный характер» (см. книгу В. Ю. Катасонова «Закат эпохи либерализма. Хроника финансового Апокалипсиса», 2019, с. 121, 122).

Тогда возникает вопрос к руководству Коммунистической партии Китая, которое не раз декларировало свою приверженность теоретической системе марксизма-ленинизма, правда с учетом теоретического вклада Мао Цзе Дуна:

«Как сочетается такая внешняя империалистическая политика с целями построения социалистического гармоничного общества в Китае? Какой пример он показывает другим странам и трудящимся массам? Чем социалистический человек Китая отличается от капиталистического человека цитадели глобального империализма США? Не ждёт ли такой империалистический социализм Китая исторический

крах, какой потерпел национал-социализм гитлеровской Германии?».

В любом случае мир ждёт от Китая прозрачной, антиимпериалистической политики, которую проводил В. И. Ленин и затем И. В. Сталин в первой половине ХХ-го века.

Ясно, что такой капиталистический социализм, каковым является социализм в Китае, который больше смахивает на государственный капитализм, «внутри» которого благополучие общества достигается за счет империалистической политики, де-факто осуществляющей стратегию экономической колонизации во вне, не может быть ноосферным, и фактически становится частью мировой рыночно-капиталистической системы, с ускорением устремляющейся к экологической гибели.

Ближе всего к ноосферному социализму, как показал Р. И. Косолапов, был социализм в СССР эпохи Сталина, особенно на рубеже 40-х – 50-х годов, когда выполнялся сталинский 15-летний план лесонасаждений, призванный устранить периодически происходящие засухи на юге страны.

Ноосферизм – это научно-мировоззренческая система общества в системе ноосферного социализма, и одновременно стратегия его развития. Это новый социализм и потому, что он в отличие от «социализма ХХ-го века» появляется не только по причине действия оснований Внутренней Логики Социального Развития, в частности «формационной логики» по К. Марксу, но, и это главное, по причине действия оснований Большой Логики Социоприродной Эволюции, о которой я говорил ранее.

Четвертая проблема – есть отражение исторического краха «принципа господства одного народа для господства над другими народами, над миром от имени Бога», который впервые был явно провозглашён в религиозной системе иудаизма (на почве которого вырос сионизм), затем «перекочевал» в идеологию экспансии католической церкви («Крестом и мечом»), евангелической и кальвинистской церквей США и Великобритании, в миссионерскую философию «отцов» США как нового «израилева ковчега» (по свидетельству Шлезингера Младшего), в идеологию масонства, церквей Муна и Хаббарда, в идеологии радикального ваххабизма и т. д. , и т. п. , в том числе и в немецкие фашистские идеологии и расизм эпохи Гитлера.

Этот «принцип» превратился в «барьер» на пути экологического выживания человечества, на пути перехода к ноосферной истории.

Он предстаёт еще и как один из религиозной расистских механизмов (о «религиозном расизме» писал русский православный мыслитель С. Н. Булгаков), своеобразной формой деления человечества на «хороших» и «плохих», на «людей» и «недочеловеков», которые объявляются «лишними».

Интересно, что «принцип богоизбранности еврейского народа» трансформировался у советника ноосферной партии «Новый Мир», выпускника теологической аспирантуры Гарварда, Дмитрия Радышевского, автора книг «Универсальный Сионизм» и «Новые Маккавеи», в универсальную миссию «нового Израиля», которая состоит «в овладении новым способом мышления, интегрирующим религию и науку, духовность и рациональность», и предназначенным для разработки «верный стратегии победы над исламизмом», и для продвижения «к высшей общечеловеческой цели – со-творчества с Творцом – не путем страдания, но путем знания». Уже сам призыв к духовной победе над исламизмом несет в себе не движение к миру, а к войне.

Сам «принцип богоизбранности» того или иного народа, или определенных религиозных сообществ, для господства над миром, неважно, кто под этими «богоизбранными» скрывается – исповедующие иудаизм, некоторые исламисты, объявившие войну всем «неверным» в мире, сионисты, масоны, саентологи, «свидетели Иеговы», те китайцы, которые исповедуют, что Китай – это «вершина мира», «поднебесная», что китайцы выше остальных народов мира и т. д. , и т. п. , есть антиноосферный принцип, барьер на пути планетарной кооперации народов мира и всех людей, установлению мира без войн и насилия на основе Ноосферного Экологического Духовного Социализма или Ноосферизма.

Думаю, обсуждение этой проблемы и введение запрета на этот «принцип богоизбранности для господства над миром» должны осуществиться на одной из ассамблей ООН. Поскольку действует принцип: или спасутся все, или не спасётся никто. И этот принцип – часть действующего ноосферного императива XXI века.

Можно назвать и еще ряд проблем и барьеров, например – «Барьер Сложности», с которым столкнулись наука, культура, наш разум в начале XXI века и который требует интеграции научных знаний по программе Ноосферизма, подготовки специалистов, инженеров, управленцев широкого профиля и ноосферной формации, способных управлять на высоком качестве развитием сложных технологических комплексов.

Я недавно написал и опубликовал научно-философский очерк «Закон опережения прогрессом человека научно-технического прогресса». Реализация этого закона должна входить во все программы ноосферного образования, преодолевающего «Барьер Сложности», в том числе «Интеллектно-Информационно-Энергетическу ю Асимметрию человеческого Разума» и «Глобальную Интеллектуальную Черную Дыру».

И наконец, мой ответ на Ваш, Виктор Витальевич, вопрос «Что нужно сделать, чтобы Ноосферизм как теория и идеология внедрился в сознание масс людей, разных народов и превратился в силу исторического действия человечества?».

Еще раз повторю, что, отвечая на близкий по смыслу вопрос о переходе человечества в «Эпоху Ноосферы», Н. Н. Моисеев считал, что главным механизмом должна стать «Система Учитель», т. е. образование и просвещение в их широком смысле. Мы, т. е. Ноосферная академия наук и искусств, разрабатываем теоретические основы содержания ноосферного образования в XXI веке, считаем его важным механизмом ноосферной человеческой революции, которая должна осуществиться в XXI веке.

Второе – это ноосферное преобразование миссии науки в XXI веке. Она должна стать механизмом ноосферно-научного обеспечения управления социоприродной эволюцией, с одновременной реализацией ноосферно-ориентированного синтеза науки и власти в государствах стран мира.

Третье – это превращение всех коммунистических и социалистических партий во всех странах мира в партии, которые в свои программы включают ноосферно-социалистическое преобразования соответствующих обществ на Земле, ради сохранения жизни будущих поколений человечества и всей Биосферы, её разнообразия на Земле.



Речь идет о ноосферном диалектическом снятии марксизма –ленинизма. Я теоретическую аргументацию такого ноосферного преобразования марксизма-ленинизма в ХХI веке представил в монографиях «От учения Карла Маркса – к ноосферизму XXIвека», «200-летие Карла Маркса и грядущее 150-летие В. И. Ленина: ноосферный социализм или ноосферизм – «повестка дня» на XXI век».

IV.

ВВЛ:

Александр Иванович! А в чём Вы видите призвание России в XXI веке? Может ли рассматриваться Ноосферизм «Общим Делом» России, если вспомнить это понятие великого русского космиста Николая Фёдоровича Фёдорова, создавшего своеобразную «философию Общего Дела»?

АИС:

Дорогой Виктор Витальевич! Наверное, ответом на этот вопрос мы и закончим эту вторую нашу беседу на тему будущей миссии Ноосферизма.

Понятие «Общего Дела» в стратегии перехода России и человечества к ноосферной парадигме развития применил В. Н. Сагатовский, на мой взгляд – один из самых замечательных философов второй половины ХХ века и начала XXI века в России, в своей замечательной монографии «Русская идея: продолжим ли прерванный путь?», изданной 25 лет назад, в 1994 году.



Он развивал учение о ноосфере В. И. Вернадского на основе принципов антропокосмизма и оптимальности, и в этой книге он аргументированно показал, что развитием русской идеи является созидание «ноосферы будущего», которое вбирает в себя идеи русской философии о всеединстве, о всемирной отзывчивости, о всечеловечности и о софийности человеческого хозяйствования на Земле, становится «Общим Делом» русского народа и народов России.

О ноосферном призвании России, как родины учения о ноосфере В. И. Вернадского, родины большой ноосферной научной школы всемирного масштаба, которую украшают имена таких ученых, считая и самого Вернадского, как основателя этой школы, как Н. Г. Холодный, Б. Л. Личков, Н. В. Тимофеев-Ресовский, И. Т. Ефремов, А. Л. Яншин, Н. Н. Моисеев, В. П. Казначеев, А. Д. Урсул, П. Г. Никитенко, И. К. Лисеев, В. Н. Сагатовский, В. Т. Пуляев, А. А. Яшин, В. Н. Василенко, Г. М. Иманов, Л. А. Зеленов, Е. М. Лысенко, О. А. Рагимова, Т. А. Молодиченко, Е. Е. Морозова, А. Ж. Овчинникова, Б. Е. Большаков, О. Л. Кузнецов, Ю. М. Осипов, С. И. Григорьев, В. И. Патрушев и другие, – я написал в форме серии научных работ о России, в том числе таких как:«Основания и императивы стратегии развития России», «Слово о русском народе и русском человеке», «Слово», «Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке», «Ноосферная Россия: стратегия прорыва (основания ноосферного россиеведения)»…



…В своей работе я утверждал следующий теоретический тезис, развивавший тезис Ю. М. Осипова о самоутверждении России как великой державы в мире XXI века:

«единственной формой такого «окончательного самоутверждения» России, «как новой великой державы, способной к целостному воспроизводству и разностороннему развитию» является ноосферно-социалистическое самоутверждение России, её самоутверждение как Лидера в ноосферном прорыве человечества.

Для этого у России, как ни у какой другой страны мира есть всё:



опыт социалистического прорыва человечества из России в ХХ веке (моё замечание: я развернутую концепцию этого прорыва представил в работах «Владимир Ильич Ленин – гений русского прорыва человечества к социализму» (2010) и «Апостол социализма» (2009));



интеллектуально-философско-культурное наследие в виде «Русского Космизма» и русской философии, а также – вся Эпоха Русского Возрождения;



опыт прорыва России-СССР в Космос в лице первого полёта русского человека Юрия Алексеевича Гагарина…;



становящийся Ноосферизм как новая научно-мировоззренческая и идеологическая система, призванная вооружить человека общественным идеалом XXI века и соответствующими знаниями, чтобы Ноосферно-Социалистический Прорыв состоялся…».



Итак, я отвечаю утвердительно на Ваши вопрошания, Виктор Витальевич.

Призвание России в XXI веке – идейно-интеллектуально, а также собственным примером, возглавить Ноосферный Прорыв Человечества, который одновременно и будет превращением Ноосферизма в силу исторического преобразования и значит – реализации ноосферной миссии уже наступившей Эпохи Великого Эволюционного Перелома – перехода человечества к управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта, научно-образовательного общества и Ноосферного Экологического Духовного Социализма.

Надо еще раз всем нам осознать, что либерализм как идеология глобального империализма и экономического колониализма, ставка на человека-эгоиста, освобождающегося по программе Анти-Разума мировой финансовой капиталократии от традиционных ценностей, от духовно-нравственных устоев человеческого бытия, от ценностей коллективизма, соборности, общинности, ответственности перед семьей, своей страной (родиной), человечеством, ставящим в центр своего бытия, как проведовала Айн Рэнд, своё эго и деньги, которыми владеешь, потерпели экологический крах.



Такой либеральный человек-эгоист, себялюбец, независимо от того, находится ли он на «вершине» пирамиды мировой капиталократии, или всего лишь – наемный работник, мечтающий обогатиться за счёт других, превратился в «экологический отход», поскольку не способен жить в гармонии с Природой Земли. Этот же вердикт распространяется и на все эгоцентричные сообщества людей, на всех, считающих себя «богоизбранными» для господства над теми, кто, по их мнению, не является «избранным Богом или Аллахом», а является «неверным», «гоем», «язычником».

А. Эйнштейн в статье «Физика и реальность» заметил, что рост узкой специализации ученых лишает их «широкой перспективы, принижая его до уровня ремесленника». И это явление, спустя полвека, приобрело угрожающие масштабы.



Так, например, по урокам Чернобыльской катастрофы, академик Легасов, который руководил устранением её последствий, оставил нам свой «зов», что нужны «профессионалы-проблемники», «профессионалы-энциклопедисты». Об этом же еще в 1933 году писал В. И. Вернадский, указывал на необходимость перехода к проблемно-ориентированной организации научных знаний. Эпоха Великого Эволюционного Перелома, когда развиваются процессы первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, только актуализировала указанные и Эйнштейном, и Легасовым, и В. И. Вернадским императивы.

Ноосферизм проходит становление в Эпоху Великого Эволюционного Перелома, ориентирован на преодоление возникшего «Барьера Сложности», на подготовку ученых, управленцев, работников средней и высшей школ с ноосферным фундаментальным образованием, с широким ноосферным образованием, способным решать те сложные задачи и проблемы, которые будут вставать в XXI веке на пути перехода человечества на стратегию управляемой социоприродной – ноосферной – эволюции.



И на этом пути Ноосферизм становится своеобразным «маяком», освещающим дальние горизонты, и обеспечивающие нужное качество долгосрочного управления развитием сложных социоприродных систем (которые предварительно можно назвать условно «социобиогеоценозами»).

Подведем итоги нашей беседе, Виктор Витальевич!

Я бы так бы сформулировал главный итог:

Ноосферизм как новый путь развития человечества и новая парадигма будущей истории, с доминантной формой действия Закона кооперации, имеет, как сопутствующие этому пути, формы бытия человечества – Мир без Войн и Насилия и планетарную кооперацию народов-этносов на основе действия Закона Ноосферной Гармонии.



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