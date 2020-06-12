Очерки лесного коронавирусного сидельца из деревни на Псковской земле. 1

Вот я и стал «лесным (поскольку – вокруг много лесов) коронавирусным сидельцем», размышляющим над судьбами мира, человечества, над тем, какую роль в «логике» переживаемой нами, в моей оценке, Эпохи Великого Эволюционного Перелома (я над концепцией этой эпохи работаю уже более 20 лет, и она является важным «теоретическим блоком» в сложной структуре разрабатываемой мною научно-мировоззренческой системы Ноосферизма [1]), играет это необычное событие – «коронавирусная пандемия», похоже начинающая исполнять роль фактора, провоцирующего системную катастрофу (по внутренним основания) во всём либерально-рыночно-капиталистическом мироустройстве.

…Деревня Мелехово (здесь живут кроме нас еще 3-и семьи) живописно расположилась на холмах, окруженных озерами и лесами. Воздух здесь чистый – пречистый. Царит тишина, как предвестник будущего птичье-песенного весеннего праздника, своеобразного гимна жизни. Деревья еще «голые», под ногами хрустит порыжевшая трава, погода меняется несколько раз в течение суток: то ветер, то дождь, переходящий в снег, то вдруг выглянет весеннее солнце, разгонит тучи, небо вдруг станет чистым от облаков и синим-синим, – и в эти минуты начинает петь душа, а «ноги» просятся в поход по этим прекрасным местам.

«КАПИТАЛИЗМ – ЭТО БОЛЕЗНЬ, И ЕЁ НАДО УМЕТЬ ОСТАНОВИТЬ, ПОКА ОНА НЕ УНИЧТОЖИЛА ОРГАНИЗМ ОБЩЕСТВА»



Хотя, по моим взглядам, агония рыночно-капиталистической системы началась 30 лет назад, когда глобальный экологический кризис перешел, опять-таки в моей оценке (я пришел к этой оценке именно в конце 80-х – в начале 90-х годов ХХ века), в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы. Хотя для большинства политиков, ученых, так называемых «экспертов», не говоря о простых людях, занятых своими бытовыми делами, этот эколого-катастрофический процесс, оставался и остается невидимым и не замечаемым.

Мир «царства» Капитал-Фетиша (он же – и Капитал-Бог, и Капитал-Сатана [2]) или «царства хозяев денег» (здесь я воспользовался понятием В.Ю. Катасонова) превратился, несмотря на свой внешний блеск, в «экологического самоубийцу», в «объятиях» которого такое же экологическое самоубийство ожидает и все человечество.



Но это произойдет при одном условии: если оно не сможет, в силу тех или иных причин и обстоятельств, сбросить с себя эти «смертельные объятия» системы мировой финансовой капиталократии, ставшей по сути уже «потенциально экологическим трупом».

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Правда, этим моим – и пониманию, и оценкам, несколько позже, в начале XXI века приблизился ряд мыслящих людей Запада. Например, журналист Исраэль Шамир в «Каббале власти» (а «Каббала власти», описываемая И.Шамиром, и есть метафора, за которой прячется мировая власть финансового капитала – мировая финансовая капиталократия), так описывает приближающийся «Апокалипсис»:

«Курс доллара высок, но творческий потенциал христианского мира достиг самой низшей точки, в магазинах – столпотворение, но церкви пустуют; кругом полно дилеров и брокеров, но нет новых художников, поэтов и святых. Наводнения и ураганы, летом снег – зимой жара, отравленные реки и пересохшие озера напоминает, что наша Мать –Земля тяжело больна. Апокалипсис близок, и многие люди остро чувствуют это в последние годы…

…В Москве и Нью-Йорке, Иерусалиме и Багдаде, Париже и Берлине, неверующие и практичные люди обращаются друг к другу с вопросом: «Неужели это конец света?».

«Да, он самый», – ответил на вопрос известный американский философ Иммануил Валлерстайн, но добавил осторожную оговорку в заглавие своей книги с весьма точным названием «Конец (известного нам) Света». Он пришел к выводу, что продолжительный период человеческой истории подошёл к своему непредсказуемому финалу.



Мир, каким мы, наши родители, наши дедушки и бабушки его знали и в самом деле приходит к концу. Он полагает, что «известный нам мир» сложился 500 лет назад в Западной Европе и достиг свое апогея в Соединенных Штатах Америки. Он охарактеризовался специфическим феноменом, так называемым «капитализмом» или «рыночной экономикой».

…капитализм – это болезнь, и её надо уметь остановить, пока она не уничтожила организм общества» [3] (выдел. мною, С.А.).

Почти одновременно с книгой «Каббала власти» И. Шамира в России была издана книга Наоми Кляйн «Доктрина шока: расцвет капитализма катастроф». В этой книге эта канадская журналистка провела блестящий, действительно научный, анализ особенностей бытия современного капитализма (по свидетельству В.Ю. Катасонова Н. Кляйн, со своими помощниками, провела «огромную работу по сбору необходимой информации – книга изобилует ссылками на источники, которые без малого занимают 20% от всего объема» [4]) и раскрыла механизмы получения сверхприбылей, используемые мировой финансовой капиталократией.



Эти механизмы построены на стратегиях «шоковой терапии» (как тут не вспомнить «шоковую терапию» Е.Т. Гайдара под властной «крышей» Б.Н. Ельцина в России 1992 – 93гг.) и инициации экономических кризисов и катастроф, включая войны, теракты и т.п. в «странах-жертвах», превращаемых в экономические колонии, предназначенные для поставки дешевых природных и людских ресурсов в страны «метрополии» системы глобального империализма – «капитализма катастроф».

Этот «капитализм катастроф» (в определении Н.Кляйн) в моей оценке – и есть агония глобального империализма мировой финансовой капиталократии, которая не осознаётся к сожалению, даже учеными, так называемыми медийными «экспертами», и которая стимулируется, фактически из-за глобального экологического кризиса (а с рубежа 80-х – 90-х годов ХХ-го века, в моей оценке, – уже превратившегося в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы), полным исчерпанием территорий на Земном шаре для колониально-империалистической экспансии, появления, выражаясь языком В.П. Казначеева, «диктатуры лимитов природы».

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«Капитализм катастроф» – это только всего лишь один из ликов «озверения» глобального империализма мировой финансовой капиталократии на фоне своей агонии, который делает всё чтобы сохранить сложившийся порядок эксплуатации наемного труда и экономических колоний. Вплоть до уничтожения почти 80% населения Земли, отнесенного к категории «лишнего».



Ведь это известный факт, что в отеле «Фермонт» в Сан-Франциско (Штат Калифорния в США) в сентябре 1995 года прошло совещание мировых олигархов («хозяев денег» по В.Ю.Катасонову), на котором была принята модель «20% : 80% [5]. По этой модели (её иногда называют принципом «золотого миллиарда») 80% населения на Земле объявлялись «лишними».



Есть «конспирологическая версия» (она «муссируется» в ряде социальных сетей Интернета, что «коронавирус» создан в одной из частных лабораторий, подчиненных узкому кругу таких мировых «хозяев денег», и «вброшен» в биосоциальный мир человечества с целью убрать часть таких «лишних» людей на Земле, заодно и совершить передел мировых капитала и доступных ресурсов, т.е., что «коронавирусная пандемия» есть один из механизмов реализации каннибалистской стратегии мировой капиталократии «20% : 80%».

Но это только свидетельство именно агонии всей рыночно-капиталистической системы хозяйственного природопотребления, хотя, судя по всему, групповому интеллекту «верхов» мировой финансовой капиталократии это не дано осознать и понять.



Потому что их групповой интеллект есть Анти-Разум [6], капитало-генетически отчужденный от самой сути человеческого бытия, и который есть «экологический безумец». Н.А.Бердяев в 1918 году высказал пронзившее его мозг «откровение» – «в корыстном интересе таится безумие», которое в чем-то есть иносказание высказанного К.Марксом эмпирического обобщения: когда прибыль достигает 300%, капиталист готов идти на любые преступления.

Теперь

– на фоне процессов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, которые по ряду прогнозных оценок, если эта, эксплуататорская по своей природе, рыночно-капиталистическая система сохранится на Земле, перейдут «точку невозврата» в период между 2030-м и 2050-м годами,

– это качество рефлексии и поведения капиталистов вообще, а «верхов» мировой финансовой капиталократии – прежде всего, превратилось в качество коллективного экологического самоубийцы.

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И все-ж-таки, и все-ж-таки, и все-ж-таки?!!!… Неужели все страдания людей на протяжении всей истории человечества, которые стали основой размышлений над природой человечности и над высшим призванием Человека на Земле в культуре, неужели все высшие достижения искусства, взыскующие к вершинам любви, справедливости, товарищества, взаимопомощи, к подвигам Духа являются напрасными?



Неужели все открытия в науке, в познании мира, гениальные технические достижения, которые, в конце концов, привели 12 апреля 1961 года к первому полёту первого человека в лице Юрия Алексеевича Гагарина, советского летчика-космонавта, на космическом аппарате вокруг Земли, а затем – к первой высадке американского астронавта на Луну в 1969 году, сделаны только для того, чтобы уйти в вечное забвение из-за экологической гибели всего человечества, именно по рыночно-капиталистическим основаниям?

Да, история человечества оставила после себя целые «монбланы» совершённых преступлений. Чего только стоит уничтожение западно-европейскими колонизаторами в Америке цивилизаций инков и ацтеков а также индейских племен в Северной Америке. А процветавшая торговля неграми из Африки, как робами, возведенная в Великобритании и Испании в ранг государственной политики?

А преступления гитлеровского фашизма, родившегося в Германии и поддержанного капиталом США, против человечества, печальные итоги которых были обобщены на Нюрнбергском процессе?



А бессмысленное уничтожение с помощью атомной бомбардировки в начале августа 1945 года двух японских городов Хиросима и Нагасаки со стороны Вооруженных Сил США по приказу американского президента Трумена? А химическая диоксиновая война вооруженных сил США против народа Вьетнама и его великолепной природы, последствия которой до сих пор отдаются «эхом» в популяционном здоровье народа и в геноме природы этой страны?

Сама «логика» истории эксплуататорских обществ, основанием которой стал «Мир Войн и Насилия», не может не быть антиэкологической. Война, как инструмент решения задач геополитической конкуренции, колонизации, борьбы за территории и ресурсы, за передел мира, не могла не трансформироваться в «войну против природы».

И на фоне скачка в энергетическом базисе мирового хозяйства в ХХ-ом веке в 10 в 7-й степени раз в среднем (здесь я опираюсь на исследования Ф.Спира) такая война против природы, а вернее – против Биосферы и планеты Земля как суперорганизмов, не могла не вызвать ответный «удар» по человечеству со стороны Природы, гомеостатических механизмов Биосферы и планеты Земля (частным случаем проявления которого возможно и является переживаемая коронавирусная пандемия). – в форме глобального экологического кризиса, перешедшего к концу ХХ-го века в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы!

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В наступившем XXI-ом веке, первое 20-летие которого завершается, и это завершение ознаменовалось коронавирусной пандемией, уже начавшей «косить» жизни тысяч, десятков тысяч людей, всё человечество, вся история человечества своеобразно испытываются на разумность, на человечность, испытывается на крепость всего того доброго и человечного, что наработано культурой, наукой, в духовно-нравственном развитии.

И это испытание своеобразное. Это есть испытание первой фазой Глобальной Экологической Катастрофы, на «языке» процессов которой с нами заговорила Природа как Субъект. На эту особенность взаимодействия с Природой обращали внимание многие русские ученые, например – И.А.Ефремов, Н.Н.Моисеев, В.П.Казначеев.

Н.Н.Моисеев в оригинальном научно-философском эссе под символическим названием «Расставание с простотой» так охарактеризовал качественное изменение взаимодействия исторического человека с природой:

«Природа – не реквизит исторической сцены, как это традиционно считают историки, а её непосредственный участник. Это выражение можно воспринять как некий афоризм, но в действительности оно отражает глубинную реальность, игнорируя которую мы рискуем получить лишь искаженное представление о том, как в современных условиях развивается общество, когда природные факторы грозят кардинальным образом изменить его жизнь» [7] (выдел. мною, С.А.).

Вот и «коронавирус» предстаёт таким «природным фактором», вполне возможно входящий в «ответ» Биосферы на рыночно-капитало-генное миро-хозяйственное «давление» на неё, который уже, в рамках процессов Эпохи Великого Эволюционного Перелома, – меняет образ жизни людей и снова ставит под вопрос «Быть или не Быть?» саму «логику» рыночно-капиталистического развития.



Хотя она, эта «логика» уже поставлена под «экологическое отрицание» первой фазой Глобальной Экологической Катастрофы, которое действует уже 30 лет, и, вполне возможно, «коронавирусная пандемия» – только один из «сигналов», причем достаточно болезненных, этого экологического отрицания.

Само это «экологическое отрицание» есть одновременно и отрицание рыночно-капиталистического (стихийного по форме своего проявления) качества человечества, и его разума.

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Речь идёт об особой миссии Эпохи Великого эволюционного Перелома. Эту миссию я метафорически определил как Роды Действительного – Ноосферного – Разума [8], которые можно определить и как «революцию» в эволюции человеческого разума («человека разумного») на Земле, которой не знало человечество за весь период своего эволюционного становления на Земле.

Если эти «Роды» окажутся успешными, значит вся история человечества получит свое ноосферное оправдание, т.е. – осуществится ноосферная апология человечества [9].



А если эти «Роды» не произойдут, если человечество не сумеет преодолеть инерцию стихийной истории, когда действовал стихийная форма отбора наиболее жизнеспособных форм существования и развития (по поговорке «Благами намерениями устлана дорога в ад», или по «закону искажения великодушных идей», сформулированному в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевским), если человечество останется в плену «экологического трупа», каковым является глобальной империализм мировой финансовой капиталократии и олицетворяющий его «Анти-Разум», то экологическая гибель такого человечества (во главе с «экологически безумным» поводырем в виде «Анти-Разума» мировой финансовой капиталократии) станет неизбежной!

Возвращаясь к словам Иммануила Валлерстайна «капитализм – это болезнь», а я добавлю – и на порядок более страшная болезнь, чем коронавирусная пандемия, на борьбу с которой мобилизуются в эти дни, когда я излагаю на бумаге эти свои размышления, силы почти всех государств мира, и «остановить» эту «болезнь», на что, как на императив выживаемости указывал этот американский философ 12 лет назад, – означает не только «расстаться» с рыночно-капиталистической системой хозяйствования на Земле, но и осуществить внутри себя, своего разума, духовно-нравственной системы, системы ценностей, в культуре, в науке и в образовании ноосферную трансформацию, осуществить переход от состояния «Разум-для-Себя» в «Разум-для-Биосферы, Земли, Космоса», отказаться от эгоизма, индивидуализма, культа денег и наживы.

Сложные задача и цель – стоят перед человечеством. Но цена решения этой задачи, реализации этой сложной цели, которая есть переход Биосферы в Ноосферу (о котором как о законе глобальной эволюции Биосферы писал еще в 30-х годах ХХ века В.И.Вернадский), – огромная, почти космическая. Цена – в форме разрешения дилеммы «Быть или не быть человечеству на Земле?».

Разрешение дилеммы в сторону ответа «Быть!» – и означает для человечества отказ от рыночно-капиталистической формы своего бытия и его переход к Ноосферному Экологическому Духовному Социализму или к Ноосферизму, как новому пути развития, т.е. Роды Действительного – Ноосферного – Разума.

Разрешение дилеммы в сторону ответа «Не быть!» – есть экологическая гибель человечества уже в XXI веке, причем именно по основаниям антиэкологической и антиноосферной сущности капитализма, да ещё в такой агрессивно-паразитической форме как глобальной империализм мировой финансовой капиталократии или, что тоже самое, «капитализм катастроф» в интерпретации Н.Кляйн – В.Ю.Катасонова.

13 апреля 2020

Примечание

[1] Субетто А.И. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: КГУ им. Н.А.Некрасова, КГУ им. Кирилла и Мефодия, 2001. – 537с.

[2] Эти понятия, связанные, с одной стороны, с теорией отчуждения капитала, и, с другой – с теорией власти Капитала, которые стали составными частями моей теоретической концепции капиталократии, были впервые мною раскрыты в очерках «Капиталократия» (2000), потом в «Ноосферизме» (2001) и др. работах

[3] Философ, ученый и мыслитель нашего времени – времени на рубеже ХХ-го и XXI –го веков, создатель концепции «мир-системы», Иммануил Валлерстайн ушел из жизни в конце августа 2019-го года

[4] Катасонов В.Ю. Закат эпохи либерализма. Хроника финансового Апокалипсиса (Серия «Финансовые хроники профессора Катасонова») (Выпуск VIII). – М.: Книжный мир, 2019. – 512с.; с. 258

[5] Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации. Атака на процветание и демократию. – М.: «Альпина», 2001. – 335с.; с. 20

[6] Субетто А.И. Разум и Анти-Разум (Что день грядущий нам готовит?). – СПб.: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2003.- – 138с.

[7] Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. – М.: «Аграф», 1998. – 480с.; с. 273

[8] Субетто А.И. Роды Действительного Разума / Под науч. ред. Л.А.Зеленова. – СПб.: Астерион, 2015. – 200с.

[9] Субетто А.И. Ноосферная апология человечества/ Под науч. ред. В.А.Воронцова. – СПб.: Астерион, 2018. – 52с.

Продолжение следует

А.И. Субетто



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