Ноосферная арктическая стратегия

Сложность обсуждаемой проблемы состоит в том, что проблема роли Севера, а правильнее – арктического сегмента Земли, северной части криосферы в гомеостатических механизмах Земли как суперорганизма и Биосферы является многоаспектной, многослойной.

Думаю, что эта роль Севера недооценивается, причем опасно недооценивается с точки зрения выживаемости человечества в XXI веке, выхода из состояния уже состоявшейся первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.

Мой доклад предлагает осмыслить роль арктического сегмента Земли в решении вопросов устойчивого развития человечества и России в XXI веке.

1. Что же происходит с человечеством в пространстве Биосферы? Северный меморандум В.П. Казначеева. Эпоха Великого Эволюционного Перелома



Она требует синтеза знаний о механизмах функционирования и развития Земли как целостной суперсистемы организмического типа, знаний о механизмах функционирования и развития Биосферы и знаний о законах, механизмах функционирования и развития человечества как хозяйствующего, природопользующего «агента» на Земле, чья деятельность превратилась в энергетический фактор, преобразовательная мощь которого приобрела глобальный масштаб, приблизившийся к пределам этих гомеостатических механизмов.

Впервые, очевидно, приблизился к оценке Земли и Биосферы как суперорганизмов в своем учении о биосфере и ноосфере В.И. Вернадский в период с 1916 по 1945гг. [1, 2, 12, 13]. В 70-х годах ХХ-го века, не зная работ В.И. Вернадского, гипотезу живой Земли выдвигает английский ученый и инженер Джеймс Лавлок, назвав планетную систему Земли вместе с заселяющими ее живыми организмами Геей (Gaia) по имени древнегреческой богини Земли [15, с.182; 16].



А.Б. Казанский, используя концепцию Дж. Лавлока и теорию аутопоэзиса У. Матураны и Ф. Варелы, ставит вопрос об идентификации «Биосферы и Геи» (здесь он условно считает их синонимами) как самопродуцирующейся, аутопоэтической системе («аутопоэзис» – самопродуцирование, термин составленный из 2-х слов древнегреческого происхождения: «auto» – «сам» и «poiesis» – «строить, творить, производить») [15, с.183 - 187].



Параллельно и независимо от Дж. Лавлока к гипотезе «живой Земли» уже в 70-х годах приходит И.Н. Яницкий [17]. Он доказывает, основываясь на геофизических многолетних исследованиях, что для Земли характерно «негэнтропийное развитие» с повышением её массы и организации, которое связано в его оценке с «эфиродинамикой» [17, с.26].

В его выводах, обращенных к человеческому разуму, звучит императив: прикладные «практические задачи (в том числе и социальные) целесообразно развивать только с позиций соподчиненности интеллектуального уровня человека вышестоящему уровню всесильной природы. При этом, ни о каких программах «завоевания Космоса», «управляемого полета на Марс» и др. до получения реальных знаний о строении вмещающего нас Мира речи не может быть вообще»[17, с.26].

Тем более это звучит актуально, когда мы затрагиваем вопрос о роли арктического сегмента Земли, Биосферы в действии их гомеостатических механизмов. А все данные свидетельствуют, что это роль исключительно велика.

Г.Н.Голубев на основе своих исследований по глобальной экологии пишет, что «парадигма экономического роста поощряет деградацию природных ресурсов».«Человечество уже не может продолжать ту же стратегию бесконтрольного и бездумного использования экосферы, поскольку существуют пределы ее гомеостазиса», – замечает он и формулирует понятие о «несущей способности (потенциальной емкости) территории» как определенной экосистемы [15, с.132, 133] (выдел. мною, С.А.).

Имеется ввиду

«несущая способность» экосистемы для жизнедеятельности людей. Понятно, что «несущая способность» экосистем на северных территориях для обеспечения жизнедеятельности людей на несколько порядков меньше, чем в умеренных и приэкваториальных широтах. И здесь процессы деградации, да еще в условиях первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, могут стать мощным ускорителем экологической гибели человечества.

Поэтому в условиях, когда обозначились Пределы прежним механизмам цивилизационного развития в форме уже состоявшейся первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, особенно важно создать систему мероприятий по сохранению определенного экологического равновесия именно на севере, в Арктике, в арктическом сегменте Биосферы.



Причем это касается не только уникальных и хрупких высокоширотных биогеоценозов, биосферных систем, геосистем, например, Северного Ледовитого океана, сложившейся криосферы, но и сложившихся форм жизнедеятельности народов Севера, в которых главенствовала культурно-гармоническая функция, трепетное отношение к делу сохранения природной среды их жизнедеятельности.

В.П. Казначеев подчеркнул особое значение сохранения генома северных этносов, поскольку в нём, в их культуре, накопился «огромный жизненный опыт, генетическая, биологическая концентрация… эврибионтности, необходимая приспособительность к приполярным зонам, не только температурным, пищевым, биологическим, но и электромагнитным, геокосмическим особенностям экологии»[19, с.91].

И далее В.П.Казначеев ставит этот вопрос – как «проблему номер один XXI века» и утверждает:



«… все этносы сохранившиеся к концу ХХ столетия являются резервом, обязательным условием сохранения и выживания всего человечества на планете Земле»;



«Народы приполярных территорий Европы, Азии и Америки являются важнейшим звеном, необходимым для сохранения будущего, общего генетического, эпигеномного, культурного, исторического объема обобщенного исторического богатства человечества, которое и обеспечивает его дальнейшее процветание»;



«Сбрасываемые сегодня отходы в воздушное пространство, в речные бассейны, текущие на север в европейском, азиатском и американском континентах, постепенно засоряют воздушное пространство и Ледовитый океан и всё более и более затормаживают процессы возможной рекреации. В северных шапках Арктики и южных полюсов естественно-природные циклы замедлены относительно экваториальных и южных широт почти в 1000 раз. Вследствие этого заторможенная реакция накапливающихся от средних и южных широт отбросов на приполярных территориях приведёт к постепенному удушению, гибели среднеширотных и южно-широтных территорий планеты. Значит, хотим мы того или не хотим, планета действительно живет и дышит Северным домом. Именно от него зависит в будущем выживание средних, южных и экваториальных широт, то есть всего космического тела планеты Земля» [19, с. 91, 92о зависит в будущем выживание средних, южных и экваториальных широт, то есть всего космического тела планеты Земля"дет к п] (выдел. мною, С.А.).



В.П. Казначеев показывает и предупреждает, что «человечество постепенно нарушает, вносит необратимые изменения, «шумы» в два гигантских экологических, геокосмических коллектора планеты (мое замечание: имеется ввиду территория Арктики и Антарктики, северный и южный географические и магнитные полюса).



И если эти незаменимые рекреационные зоны будут забыты, нарушены, то дальнейшая гибель планеты неминуема, либо потребуется колоссальное вмешательство человечества для их восстановления. Такого положительного опыта у человечества нет, а негативного в его истории очень много» [19, с.92].

Он выстраивает интересную модель-гипотезу в форме следующего утверждения:

«Биосферный чехол планеты каждую весну распространяется в приполярные зоны. В короткий летний вегетационный период он наполняется миграциями птиц и животных.



На зиму биосферный чехол деградирует, но часть его вещества из северных и южных приполярных шапок перемещается в средние и экваториальные широты. Приполярные зоны могут считаться своеобразным источником «планетарных» гормонов, факторов роста и стимуляции, которые постепенно от вечно мерзлотных грунтов движутся на юг и таким образом биохимически стимулируют, вносят очень важный эпигеномный или генетический компонент в выживание и сохранение всего биосферного чехла» [19, с.92] (выдел. мною, С.А.).

Я называю эти утверждения В.П. Казначеева, опубликованный в монографии «Здоровье нации. Просвещение. Образование» в 1996 году, «Северным меморандумом В.П.Казначеева». В итоговом положении этого казначеевского меморандума звучит предупреждение человечеству по поводу роли Севера в его будущей судьбе:

«Суммируя все сказанное, можно заключить, что в своей эволюции человечество все более ощущает зависимость выживания или своей гибели от северных и южных приполярных территорий планеты. Таким образом, проблема Северного Дома планеты – это, несомненно, величайшая экологическая, социальная, геокосмическая проблема XXI века» [19, с.93].

Таким образом, «Северный меморандум В.П. Казначеева» подчеркивает исключительную роль в системе гомеостатических механизмов Земли и Биосферы «Северного Дома планеты». Подчеркну, что в условиях уже разворачивающихся глобально-катастрофических процессов по отношению к экосистемам Земли, это утверждение В.П. Казначеева только обостряется, приобретает императивный характер.

Особое место этот «Северный меморандум» занимает в общей проблеме устойчивого ноосферного развития, когда мы начинаем рассматривать взаимосвязь планетного тела Земли с Солнечной системой, действующими на нее потоками вещества и энергии, идущими от Солнца и Космоса.

Следует согласиться с мыслью В.П. Казначеева:

«Понять сущность жизни, живого планетарного вещества, его разумной формы человечества, человека, рассматривая лишь изолированное пространство Земли, видимо, не удастся. Земная жизнь неотрывна от космических процессов, включена во всеединство мирового целого (универсума).



Пути прогресса человечества, так же, как сопровождающие его жизнь противоречия, напряженность, катастрофы, могут быть постигнуты и подвергнуты регулированию только на основе широкого понимания антропокосмического характера социально-природной эволюции человека, его перспектив» [18, с.41].

Это же положение отражено в «Меморандуме Вернадского – Чижевского» или «Космическом меморандуме организованности живого мироздания» (по И.Ф. Малову и В.А. Фролову [19, с.66-75]), по которому и Вернадским, и Чижевским утверждается роль гелиокосмических сил в развитии структурной организации и Земли, и Биосферы [20, с.19].

Складывающуюся глобальную ситуацию я назвал Эпохой Великого Эволюционного Перелома [14]. Она означает, что первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы определила некий переходной рубеж в социальной эволюции человечества, требующей смены самих «логик» такой эволюции.



В моей оценке эта Эпоха Великого Эволюционного Перелома есть переход от стихийной логики развития методом проб и ошибок («спонтанной истории» по З.Бжезинскому, который просил коммунистов в СССР в 1989 году её не трогать, отказаться от планирования и отдаться якобы саморегулирующей силе рынка и истории на его основе) к управляемой истории, но уже в виде управляемой социоприродной (социобиосферной) или ноосферной эволюции.



Вот эту эпоху будущей ноосферной эволюции, которая должна реализовать императив выживаемости человечества, и синтез наук, который обеспечивает научные основания для такого управления, учитывающего действующие геобиосферные гомеостатические механизмы, я назвал Ноосферизмом.

Поэтому Эпоха Великого Эволюционного Перелома в самом «векторе трансформации» имеет ноосферную направленность.

В монографии «Эпоха Великого эволюционного Перелома» (2007) мною отмечалось:

«Это эпоха «ноосферно-человеческой революции», это эпоха становления Социализма на Земле – не только как справедливого общества для людей, но и как справедливого общества для Биосферы и Земли-Геи как суперорганизмов. Это еще надо осознать. Бунтует против капитализма не только сам человек, спасающий свою человечность, но и сама Природа – Биосфера и Земля-Гея, в рамках действия своих гомеостатических механизмов (законов)» [14, с.8].

Позитивное решение утверждений «Северного меморандума В.П. Казначеева» возможно только в системе ноосферного бытия.

Ноосфера – термин, введенный Э. Леруа под воздействием лекций В.И. Вернадского по биосфере в Париже. Но научное наполнение этого термина, его превращение в научную категорию было выполнено В.И. Вернадским, создавшим за 20 лет к 1945 году, учение о ноосфере, и этим самым совершив научный и духовный подвиг, которым может гордиться Россия.

Мною эксплицировано 8-мь основных смыслов категории «ноосфера» [3, 8]. Здесь выделим один важнейший смысл этой категории:

ноосфера – это биосфера, ассимилированная человеческим разумом; это новое состояние биосферы, в котором человеческий разум, совокупный интеллект человечества (общественный интеллект) встраивается в гомеостатические механизмы и начинает участвовать в биосферно-гармонизирующих процессах в рамках логики «развивающейся гармонии» (по В.Н. Сагатовскому).

Роль северного сегмента Биосферы в гомеостазе будущей Ноосферы трудно переоценить. Создание научных, духовно-культурных, правовых, экономико-хозяйственных, этнологических основ для обеспечения сохранения гомеостатической функции Севера в общей логике устойчивого развития человечества в единстве с системой «Земля – Биосфера» и призван обеспечить Ноосферизм в той своей части, которая касается проблем Севера.

В моём докладе выносятся следующие вопросы для обсуждения, диалога и дискуссии:



Ноосферизм как научно-мировоззренческая, теоретическая и идеологическая система в XXI веке и одновременно как модель будущего гармонического развития человечества.

Ноосферный гуманизм и проблемы его «полярного» измерения.

Роль арктических регионов в обеспечении гомеостаза Биосферы и Ноосферы.

Проблема сохранения генома северных народов как условия прогрессивного развития человечества.

Глобальная экология арктического сегмента Земли и ее место в общей глобальной экологии.

Особенности хозяйствования в суровых условиях Севера через призму становления ноосферной экономики.

Климатология Севера и ее место в ноосферном развитии человечества в XXI веке.

Ноосферный контекст проблемы добычи полезных ископаемых на северных территориях, включая шельф Северно-Ледовитого океана.

Этнология народов Севера через призму концепции ноосферного научно-образовательного общества.

Структура и функция полярной экосистемы в пространстве и времени.

Полярно-глобальные гео-биосферно-экосоциальные связи.

Место и роль ледяных масс Земли в гомеостатических механизмах современного режима устойчивого развития.

Управление социоприродной гармонией в северных районах: специфика, опыт, проблемы, теория.

Ноосферное «измерение» культурных и хозяйственных традиций народов Севера.

Трофическая структура полярного морского и наземного разнообразия.

Опасности потепления климата для районов вечной мерзлоты: прогнозы, ожидания, будущие технологии.

Север России и Сибири как хранилище ископаемой пресной воды. Проблемы его хозяйственного освоения.

Перспективы принципиально новых решений в формировании энергетической и транспортной инфраструктуры на Севере.

Качество образования в контексте задач образования для населения арктических регионов.

Проблемы ноосферной нравственности.

Полярная наука в системе Ноосферизма.

Гелиобиология в контексте солнечных процессов в полярных климатах

Полярно-ноосферное человековедение [8]. Полярные особенности филогенетических и онтогенетических адаптаций.

Полярная медицина и проблемы здоровья народов Севера и Сибири.

Концепция закона энергетической стоимости [7] и его значение для экономики северных районов.

Психология и педагогика народов Севера через призму задач становления «Ноосферы будущего».

Арктические территории России в системе ее Национальной безопасности.



Как следует из списка вопросов, речь идет о коллективной форме «мозгового штурма» по раскрытию системного, целостного подхода к синтезу научных знаний о роли «Северного Дома планеты Земля» в механизмах устойчивого развития ноосферы, ноосферного человечества.

К этому подвигает нас нарастающая неадекватность человеческого разума, культуры, образования, политического истеблишмента стран мира тем реалиям, в которых оказалось человечество. Развивающаяся первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы только индикатирует эту неадекватность.

Л.К.Фионова в статье «Образ потопа» (2007) показывает, что человечество в последние годы уже де-факто находится в состоянии катастрофических изменений климата.



Подзаголовок этой статьи «Глобальная экологическая катастрофа – приговор капитализму» [21] красноречиво свидетельствует о признании рядом ведущих специалистов страшной правды – уже развертывающейся глобальной экологической катастрофы, главным признаком которой по Л.К.Фионовой становится глобальное потепление.



Она показывает, что «для удержания своего господства в мире» ТНК «широко используют ложь, двойные стандарты и насилие», «пресекают перспективные научные разработки, в том числе разработки альтернативных источников энергии» [21].

Л.К.Фионова предупреждает: «осознание катастрофы происходит, но достаточно медленно» (выдел. мною, С.А.) [21].

А.П.Федотов в работе «Глобалистика: Начала науки о современном мире» (2002) [22] сконструировал систему обобщенных параметров мира, через призму анализа динамики которых приходит к выводам, близким к моим, подтверждая коллапс мира в промежуток времени – 2020 – 2030гг., что совпадает с предсказанием Медоузов [23]. Причем он выделил две закономерности.



Первая закономерность отражает нарастание катастрофических последствий в поведении «индекса устойчивости», приводящее к коллапсу между человечеством и Биосферой в 2020 – 2030гг., что соответствует проявлению Большой Логики Социоприродной Эволюции (БЛСЭ) [2, 3].



А вторая закономерность выражает собой, уже в моей терминологии, Внутреннюю Логику Социального Развития (ВЛСР) [2, 3], характеризует рост «индекса социально-экономической дисгармонии», и приводит по прогнозу А.П. Федотова к «кульминационной точке взрыва истории» в 2020 – 2025гг. [22, с.116, 117].

А.П. Федотов восклицает по этому поводу:

«поразительно совпадение во времени критических моментов истории, характеризующее глубокую связь и точную синхронность обоих типов взаимодействий» [22, с.117] (выдел. мною, С.А.).

И на основе этого он приходит к выводам [22, с.124]:



Об исчерпании капитализмом своего исторического ресурса

О необходимости решения проблемы «преобразования биосферы в ноосферу, сформулированной В.И.Вернадским», которая становится в нынешнем XXI веке «проблемой конструирования и обновления Земной ноосферной цивилизации»

О необходимости перехода к экологическому социализму как оптимальной и реальной эколого-социально-экономической системе первой половины XXI века.



Аналогичные выводы формулируются в работах Н.Н. Лукъянчикова, В.Н. Василенко и др.

К этому следует добавить, что загрязнение Арктического бассейна уже началось и темпы роста этого загрязнения, по мере обращения мировой капиталократией своих алчных взоров на этот лакомый кусок мирового ресурсного пирога и начала его потребления, увеличиваются по экспоненте.



Уже, если вести речь об акваториях, примыкающих к берегам России, фиксируются большие загрязнения Баренцева и Карского моря, при достаточно малом потенциале экосистем этих морей к самоочищению [24].

Особое значение в проблеме устойчивого развития экосистем Севера принадлежит России. Ее территория захватывает более 60% северного сегмента Биосферы.

К.Я. Кондратьев, В.Ф. Крапивин, Г.В. Филлипс справедливо в [24, с.7] предупреждают человечество, в том числе российское сообщество:

«Дальнейшее воздействие на хрупкие арктические экосистемы приведет к отрицательным последствиям, масштабность которого может достичь глобального уровня. Поэтому проблема развития северных территорий, особенно в России, требует проведения тщательного анализа динамики всех типов экосистем, формирования базы данных об их состоянии и разработки эффективных путей согласованного развития природных и антропогенных процессов» (выдел. мною, С.А.).

Россия по М.В. Ломоносову прорастает Сибирью и Севером.

Россия – самая холодная цивилизация в мире, с самой большой территорией, расположенной на высоких широтах, с большим хронотопом бытия [7].

Россия дала миру впервые в истории великий прорыв к социализму в 1917 году. И в течение всей советской эпохи шла по пути строительства социализма, открыв миру новые основания человеческого бытия, когда труд стал делом славы и героизма, когда наука, образование, культура заняли высший приоритет в развитии общества и человека.

Но Россия стала родиной не только первого социалистического общества, но и родиной учения о ноосфере В.И. Вернадского, становящейся научно-мировоззренческой системы Ноосферизма и соответственно Ноосферного, Экологического, Духовного Социализма [1 - 12].

Наступило время мобилизации научного разума, мобилизации честных сил нации и культуры, всех честных людей мира на предотвращение надвигающейся опасности возможной экологической гибели человечества. А.Гор, бывший вице-президент США, еще в начале 90-х годов в своей книге «Земля на чаше весов. Экология и человеческий дух» пришел к неутешительным для Западной, рыночно-капиталистической цивилизации выводам:



«…все это свидетельство духовного кризиса современной цивилизации, порожденного ее внутренней пустотой и отсутствием великой духовной цели» [25, с.404];



«…наша политическая система (США) сама по себе к настоящему времени настолько изношена, настолько испорчена злоупотреблениями, что мы более не способны делать последовательный и разумный выбор на пути своего национального развития» [25, с.182];



«Я пришел также к более глубокому пониманию самого устрашающего факта, из всех, с какими нам пришлось столкнуться в наш век: цивилизация способна уничтожить самое себя» [25, с.13] (выдел. мною, С.А.).



И начало этого процесса уже произошло в форме первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы [2, 11]. Бездушная эксплуатация арктического или северного сегмента Биосферы только ускорит падение человечества и России в «бездну» возможной экологической гибели.

Я твердо уверен: великая духовная цель у человечества – Ноосферизм или Ноосферный Социализм.

Именно на этом духовном и интеллектуальном пути Эпоха Великого Эволюционного Перелома [14] становится Эпохой Победы Человечности на пути развивающейся гармонии – социобиосферной гармонии.

2. Категория ноосферизма

Ноосферизм – категория, введенная автором в научный оборот 22 – 24 года назад. В 1997 году в работе «Ноосферизм и социализм (Вернадский как социалистический мыслитель)» указывалось [1, с.342-349]:

«Становящийся ноосферизм, как учение об управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта, выдвигает на передний план образование и просвещение, более того ставит вопрос, что «общество будущего», в форме которого сможет появиться динамическая социоприродная гармония, есть образовательное общество» (выдел. мною, С.А.). В дальнейшем в монографии «Ноосферизм» (2001) мною смысловое наполнение категории «ноосферизм» было развито [2]. В этой работе отмечались следующие моменты Ноосферизма:



«Ноосферизм есть соединение учения о социализме и коммунизме и учения о ноосфере В.И. Вернадского, связанное с более глубоким исследованием оснований становления будущей ноосферы со стороны человека, т.е. антропогенных, социальных, экономических, политических оснований, дополняющих естествоведческую позицию В.И. Вернадского и его последователей. Ноосферизм есть теоретическая система философско-научных, научно-методологических взглядов, раскрывающих законы и закономерности, принципы и императивы становления социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного общества» [2, с.8];

«…ноосферизм есть отказ человечества от рыночно-капиталистической формы своего бытия…» [2, с.8];

«Ноосферизм учитывает технологический детерминизм, но только как сопутствующий. Во Внутренней Логике Социального Развития он подчеркивает правоту марксистского прогноза в главном – в смысле отказа от рыночно-капиталистической формы хозяйствования, но теперь в конце ХХ века это связано с экологическими Пределами» [2, с.9];

«Ноосферизм одновременно предстает итогом той научной революции, того синтеза научных знаний, которые могут быть названы «вернадскианской революцией», названной так в честь Владимира Ивановича Вернадского» [2, с.15];

«Ноосферизм как теоретическая система опирается на теорию глобальной гармонии и глобальной патологии мира, которая позволяет расширить смысловое содержание категории здоровья до понимания ее как нормы динамической социоприродной гармонии» [2, с.515];

«Ноосферизм исходит из фундаментального значения семьи в сохранении глобального здоровья человечества и России, как главного условия прогрессивной эволюции. Ноосферизм как теоретическая система становится основанием Неклассической гуманизации всех институтов общества и государства, в том числе образования» [2, с.517];

«Ноосферизм определяет ноосферное измерение качества жизни» [2, с.527].



Монография заканчивалась словами:

«Свет учения о ноосфере В.И. Вернадского входит в фундамент ноосферизма. Его величественная фигура русского энциклопедиста, представителя Русского Возрождения будет стоять у истоков нового пути человечества в III-е тысячелетие» [2, с.528].

В 2003 году к 140-летию со дня рождения В.И. Вернадского по моей инициативе была выпущена коллективная монография «Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения – поиск ноосферной модели будущего человечества в XXI веке». В своих разделах этой монографии я продолжил осмысление категории ноосферизма:

«Ноосферизм – это не только новая модель бытия, социоприродного гомеостаза, – указывалось в работе, – но и новая философия, новая научная картина мира, новое качество человека. В этой философии понимание Природы как Самотворящей Природы, Природы – Пантакреатора, понимание не только бытия человека, но и Бытия вообще, как креативного бытия, становится важнейшим онтологическим основанием. Илья Пригожин заметил: «Пассивная Вселенная не способна порождать созидающую Вселенную» [3, с.9].

В 2004г. в [4, с.91] я продолжил развитие экспликации Ноосферизма как категории:

«…теоретическая система Ноосферизма должна представлять собой многотомную теоретическую систему, охватывающую общие основания ноосферизма, философию ноосферизма, учение об общественном интеллекте, социологию ноосферизма, экономическую теорию ноосферизма, ноосферную (глобальную) экологию, учение о живом веществе (ноосферную виталогию), теорию биосферной гомеостатики, ноосферное человековедение (или ноосферную антропологию), естественно-научные основания ноосферизма, теорию (учение) ноосферного социализма и другие направления».

Отмечу, что частично, эта программа, насколько это по силам автору, выполняется в издаваемых 13-ти томах «Сочинений» [5-10].

Отвечая на дискуссию в Интернете и нападки на Ноосферизм со стороны М.Н. Кузнецова, И.В. Понкина, Т.А. Квитковской в работе «Ноосферизм: движение, идеология или новая научно-мировоззренческая система? (открытое письмо-ответ некоторым «борцам» против ноосферизма)» [5,11], я писал:



«Ноосферизм, в перспективе своего развития, есть синтез всех наук, но такой синтез, «фокусом» которого выступает ноосферогенез в будущем, «ноосфера будущего», обеспечение такого социоприродного гомеостаза (квазигомеостаза), в котором сохраняется действие гармонизирующих функций гомеостатических механизмов Биосферы и планеты Земля» [5, с.604; 11];

[5, с.604; 11];

«Ноосферизм есть поток научных идей, направленный на выработку таких обобщенных знаний по отношению к наиболее сложному объекту познания – сверхсложной системе «Земля – Биосфера – Человечество », которые позволили бы обеспечить ноосферное развитие человека в Биосфере и на Земле, сохранить себя как биологический вид и как социальное человечество, как человеческий разум, в единстве с сохранением «суперорганизмов» Биосферы и «Земли-Геи» по Дж.Лавлоку, т.е. с подчинением себя ограничениям действия законов Бауэра – Вернадского и Чижевского. Поэтому Ноосферизм как научный комплекс охватывает проблемы глобальной экологии (Раймерс, К.Я. Кондратьев и др.), причем придает им, как указывал академик Яншин, действительные обобщенно-научные основания» [5, с.623; 11];

», которые позволили бы обеспечить ноосферное развитие человека в Биосфере и на Земле, сохранить себя как биологический вид и как социальное человечество, как человеческий разум, в единстве с сохранением «суперорганизмов» Биосферы и «Земли-Геи» по Дж.Лавлоку, т.е. с подчинением себя ограничениям действия законов Бауэра – Вернадского и Чижевского. Поэтому Ноосферизм как научный комплекс охватывает проблемы глобальной экологии (Раймерс, К.Я. Кондратьев и др.), причем придает им, как указывал академик Яншин, действительные обобщенно-научные основания» [5, с.623; 11];

«Речь идет о новом гуманизме – ноосферном гуманизме, в системе которого человек рассматривает себя не как «господина» над Природой или ее «потребителя», а как часть Природы, наделенную разумом, и ответственную за сохранение Природы и всего живого на Земле, за сохранение биологического разнообразия и разнообразия человечества» [5, с.636; 11];

в системе которого человек рассматривает себя не как «господина» над Природой или ее «потребителя», а как часть Природы, наделенную разумом, и ответственную за сохранение Природы и всего живого на Земле, за сохранение биологического разнообразия и разнообразия человечества» [5, с.636; 11];

«Является ли ноосферизм, как научно-мировоззренческая система, идеологией? Да, является. Но как об идеологии в ее «завершенном образе» о ней говорить рано. Это есть становящаяся идеология. И её идеологическая роль в общественном сознании будет усиливаться по мере того, как будет крепнуть ноосферное мировоззрение в каждом человеке России и в каждом человеке Земли» [5, с.638; 11].



Основные положения авторской версии Ноосферизма можно свести к следующим положениям:

1. Ноосферный этап в социальной эволюции человечества и ноосферная эпоха в глобальной эволюции Биосферы и в целом планеты «Земля» – закономерный этап, отражающий в себе действие закономерности «оразумления Вселенной», действие космогонического закона интеллектуализации на протяжении ее эволюции, который сопровождает рост кооперации в системах Вселенной [5, с.31].

2. Мировая цивилизация встретила ХХ-й век как аграрная, вещественная цивилизация с малой энергетикой хозяйствования и, следовательно, – с малой энергетикой «мировой работы» по преобразованию природы. «Доминирующими регуляторами развития аграрной цивилизации была конкуренция и естественный отбор, которые приобрели характер рыночной конкуренции, социального и рыночного отбора» [5, с.32]. Гармонизирующую функцию в социоприродной эволюции между обществом и природой выполняла Биосфера вследствие действия закона квантитативно-компенсаторной функции Биосферы по А.Л. Чижевскому – закону биосферного гомеостаза (как системы). Действие стихийных регуляторов развития на протяжении всей Истории сконцентрировано в законе Ф.М.Достоевского – законе «искажения великодушных идеи». Происходит постоянное искажение целей человека, переворачивание Добра и Зла. Однако сама социальная эволюция в рамках Стихийной Истории несет в себе закономерность роста общественного интеллекта (всемирно-исторический закон роста идеальной детерминации в истории) и соответственно роста значения закона кооперации.

3. В ХХ веке произошел скачок в энергетике хозяйствования человечества в 10-ть в 7-й степени раз. Произошел Большой Энергетический Взрыв в социальной эволюции человечества. Возникла энергетическая цивилизация человечества, охватывающая ХХ-й век и начало XXI-го века. Но скачок в энерговооруженности хозяйствующего на Земле человека в рамках рыночно-капиталистической – стихийной логики хозяйствования оказался не уравновешенным соответствующим подъемом качества человека и качества общественного интеллекта, в первую очередь качества функций «управления будущим» – проектирования, прогнозирования, планирования, программирования, управления взаимодействием общества и природы.

Возникла «информационно-интеллектуально-энергетич еская асимметрия человеческого Разума (ИИЭАР)», частными случаями проявления, которой стали:



«технократическая асимметрия» единого корпуса знаний , отражающая отставание в развитии научных знаний о живом веществе, о Биосфере, о Земле, о человеке и человеческом интеллекте, о законах функционирования Биосферы и Земли как суперорганизмов;

отражающая отставание в развитии научных знаний о живом веществе, о Биосфере, о Земле, о человеке и человеческом интеллекте, о законах функционирования Биосферы и Земли как суперорганизмов;

«интеллектуальная черная дыра» (понятие, введенное В.П. Казначеевым), выражающая собой запаздывание реакции человеческого разума на генерируемые его хозяйственной деятельностью темпы роста негативных изменений в монолите живого вещества Биосферы, на планете Земля, в том числе негативных изменений в живом веществе человечества [2, 5]…



А.И. Субетто



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