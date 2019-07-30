Религия – это не Вера
21:43. 30 июля 2019 Просмотров - 772 2 коммент. Опубликовал: Ликвидатор
Вас готовят к смерти! Религия - это не Вера
Небольшое видео с основными мыслями Алены Полынь о Вере и религии.
Вас готовят к смерти! Религия - это не Вера
Небольшое видео с основными мыслями Алены Полынь о Вере и религии.
.,. З Д Р А В С Т В У Й Т Е .,.
1.Религией “ОКОРМЛЁННЫЕ” – Уже – поРАБощённые!
2.Религия – это ИМПЛАНТАЦИЯ в сознани(я)е ЛЖИ!
3.Вера это СОЗНАТЕЛЬНОЕ изгнание Здравомыслия из сознания!
4.ЛЮБЫЕ религиозные заведения,это центры – по ЗОМБИрованию населения!
5.Вера – СЛУГА РАБства!
[Мир Должен Принимать меры для Освобождения себя от религи(й)и!!!]
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~~~ ПОСРЕДСТВОМ религии! ~~~
_Религия – ментальной БОЛЕЗНЬЮ является!
И то общество БОЛЬНО,где эта БОЛЕЗНЬ распространяется!
И…ДВАЖДЫ больно,если “ЭТО” – властью ВНЕДРЯЕТся…
Такое общество – ИЗ-ЗА религии – ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТСЯ!
Оно – ЭКСТРЕМИЗИРУЕТСЯ и…разрушается!
Религия – ДЕТОНАТОРом КРАХа,в итоге ЯВЛЯЕТСЯ!
_Власть – опираясь на религию – НЕ стабильна!
Та страна,где “ТАКОЕ” – на ПРОТЕСТЫ обильна!
Общество.где КЛЕРИКАЛИЗМ навязан – оЗЛОблено!
Такое “общество” превращается В – социальное ДНО…
Для ткого “ДНА” – религия в КАНДАЛЫ превращается И -
Социум – кандалы РВЁТ!ВОССТАЁТ – против религии народ!
_Общество АГРЕССИРУЕТСЯ – после религиозного “окормления”!
Более оЗЛОбленным и РАДИКАЛЬНЫМ – СТАНОВИТСЯ население!
Религией “окормлённые” – как~бы в РАДИКАЛОВ превращённые…
Тот,в кого религия ВНЕДРЯЕТСЯ – во “ЧТО-то” превращается…
А во “ЧТО” страна превращается,где религия распространяется…
ДЛЯ ЧЕГО…в любой стране – религия ВНУ`ША`ЕТСЯ…?
_Цель “друзей” России – в Россию – РЕЛИГИЮ ВНЕДРЯТЬ!
И – соц~обязанности страны – ПОСРЕДСТВОМ её РАЗРУШАТЬ!
ЧТОБЫ Россию ИЗНУТРИ – религией ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ,
Надо ЧТОБЫ массы[ИЗ-ЗА религии]- НАЧАЛИ ДЕГРАДИРОВАТЬ!
Но это РАЗРУШЕНИЕ – “окормлением” ПРИКРЫВАТЬ!
Религия ПОМОГАЕТ “друзьям” – Русь ЗАХВАТЫВАТЬ!
_НЫНЕшнюю “власть” в России – НА религию уже “ПОДСАДИЛИ”!
“нужность” религии – ИМ…уже ВНУШИЛИ…
Благодаря чему – ОНИ бюджет ХАРЧить – религии РАЗРЕШИЛИ!
ЧУЖ`ИХ…ПОСРЕДСТВОМ религии – во власть России ВНЕДРИЛИ…
ВСЕ уровни власти в России – ЧУЖ`ИМ – Уже Подчинили…
*ПОСРЕДСТВОМ религии – Россию ПОЧТИ поРАБотили…!
["окормлять" Россию - Кураторы ИЗ-ВНЕ...СВО`ИХ...назначили...]
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Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 30-7-19.
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