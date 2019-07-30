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Религия – это не Вера

21:43. 30 июля 2019 Просмотров - 772 2 коммент. Опубликовал:

Вас готовят к смерти! Религия - это не Вера

Небольшое видео с основными мыслями Алены Полынь о Вере и религии.

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GgtIi93kMuc

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 71 59
    Valeriy Bondarik 30 июля 2019 в 22:30

    .,. З Д Р А В С Т В У Й Т Е .,.

    1.Религией “ОКОРМЛЁННЫЕ” – Уже – поРАБощённые!
    2.Религия – это ИМПЛАНТАЦИЯ в сознани(я)е ЛЖИ!
    3.Вера это СОЗНАТЕЛЬНОЕ изгнание Здравомыслия из сознания!
    4.ЛЮБЫЕ религиозные заведения,это центры – по ЗОМБИрованию населения!
    5.Вера – СЛУГА РАБства!
    [Мир Должен Принимать меры для Освобождения себя от религи(й)и!!!]
    “““““““““““““““““““““““““““““““““
    ~~~ ПОСРЕДСТВОМ религии! ~~~

    _Религия – ментальной БОЛЕЗНЬЮ является!
    И то общество БОЛЬНО,где эта БОЛЕЗНЬ распространяется!
    И…ДВАЖДЫ больно,если “ЭТО” – властью ВНЕДРЯЕТся…
    Такое общество – ИЗ-ЗА религии – ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТСЯ!
    Оно – ЭКСТРЕМИЗИРУЕТСЯ и…разрушается!
    Религия – ДЕТОНАТОРом КРАХа,в итоге ЯВЛЯЕТСЯ!

    _Власть – опираясь на религию – НЕ стабильна!
    Та страна,где “ТАКОЕ” – на ПРОТЕСТЫ обильна!
    Общество.где КЛЕРИКАЛИЗМ навязан – оЗЛОблено!
    Такое “общество” превращается В – социальное ДНО…
    Для ткого “ДНА” – религия в КАНДАЛЫ превращается И -
    Социум – кандалы РВЁТ!ВОССТАЁТ – против религии народ!

    _Общество АГРЕССИРУЕТСЯ – после религиозного “окормления”!
    Более оЗЛОбленным и РАДИКАЛЬНЫМ – СТАНОВИТСЯ население!
    Религией “окормлённые” – как~бы в РАДИКАЛОВ превращённые…
    Тот,в кого религия ВНЕДРЯЕТСЯ – во “ЧТО-то” превращается…
    А во “ЧТО” страна превращается,где религия распространяется…
    ДЛЯ ЧЕГО…в любой стране – религия ВНУ`ША`ЕТСЯ…?

    _Цель “друзей” России – в Россию – РЕЛИГИЮ ВНЕДРЯТЬ!
    И – соц~обязанности страны – ПОСРЕДСТВОМ её РАЗРУШАТЬ!
    ЧТОБЫ Россию ИЗНУТРИ – религией ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ,
    Надо ЧТОБЫ массы[ИЗ-ЗА религии]- НАЧАЛИ ДЕГРАДИРОВАТЬ!
    Но это РАЗРУШЕНИЕ – “окормлением” ПРИКРЫВАТЬ!
    Религия ПОМОГАЕТ “друзьям” – Русь ЗАХВАТЫВАТЬ!

    _НЫНЕшнюю “власть” в России – НА религию уже “ПОДСАДИЛИ”!
    “нужность” религии – ИМ…уже ВНУШИЛИ…
    Благодаря чему – ОНИ бюджет ХАРЧить – религии РАЗРЕШИЛИ!
    ЧУЖ`ИХ…ПОСРЕДСТВОМ религии – во власть России ВНЕДРИЛИ…
    ВСЕ уровни власти в России – ЧУЖ`ИМ – Уже Подчинили…
    *ПОСРЕДСТВОМ религии – Россию ПОЧТИ поРАБотили…!
    ["окормлять" Россию - Кураторы ИЗ-ВНЕ...СВО`ИХ...назначили...]
    ““““““““““““““““““`[43-29]
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 30-7-19.

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    1
  • 99 63
    Андрей Попов 31 июля 2019 в 0:25

    Все великие учёные сидят в ютубе и ролики постят

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