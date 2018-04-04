Новости Украины и Новороссии 04 апреля 2018
- 09:48 Ответ бандеровским пиратам: Россия может усложнить украинским судам проход через Керченский пролив.
- 08:55 “Северный поток-2″ в интересах потребителей: Украина “сдает” транзитную прибыль Европе.
- 04:30 Ужасы цэ Европы: Украина планирует отменить пенсии.
- 04:00 Бронетанковый кулак Украины: способна ли «Незалежная» производить военную технику.
- 03:30 В Раде рассказали, сколько россиян находится в тюрьмах Украины.
- 03:25 Для живых выход не предусмотрен.
- 01:32 В «Газпроме» рассказали, во сколько раз сократится транзит газа через Украину.
Ответ бандеровским пиратам: Россия может усложнить украинским судам проход через Керченский пролив
Российская сторона в ответ на захват Украиной судна крымского рыбколхоза может усилить технический досмотр украинских судов в Керченском проливе и ограничить их плавание, для защиты российского судоходства в Азовском и Черном морях могут быть также применены меры военного характера, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидат политических наук капитан первого ранга Михаил Ненашев.
Источник в силовых структурах Крыма во вторник сообщил РИА Новости, что командование Черноморского флота (ЧФ) рассматривает вопрос обеспечения безопасности судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей после задержания украинскими пограничниками российского судна «Норд» в международных водах.
По его словам, угроза «украинского государственного пиратства уже обозначилась», и ЧФ, включая морскую авиацию, в случае получения приказа займется обеспечением безопасности российских судов за счет постоянного присутствия в проблемных акваториях.
«Чтобы остановить пиратство со стороны бандеровских властей Украины, прежде всего, необходимо предупредить Киев, что у России имеются различные инструменты противодействия.
Можно, к примеру, ограничить проход украинских судов через Керченский пролив, поскольку у украинской стороны всегда много проблем с безопасностью на устаревших судах.
Они объективно требуют повышенного контроля, поэтому у нас будет возможность противодействовать варварской политике киевских властей, в частности, против наших рыбаков», — заявил РИА Новости Ненашев.
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«В течение десяти дней им (экипажу судна „Норд“ — прим. ред.) не дают воспользоваться средствами связи, фактически отказывают в оказании медицинской помощи. Здесь нарушены все нормы международного морского права.
Бандеровские власти заявляют, что керченские рыбаки — их граждане. Разумеется, это не так, но из их логики следует, что к своим гражданам киевские правители относятся в высшей степени негуманно», — полагает глава ДПФ.
По его мнению, «эта провокационная политика диктуется и навязывается киевским властям вашингтонским начальством, и бандеровцы проводят ее с особым рвением».
«Таким образом, они ничем не отличаются от сомалийских пиратов. И если не сработают предупредительные меры, так скажем, интеллигентного характера — по усилению досмотра украинских судов, идущих через Керченский пролив, то, думаю, будут применены меры военного характера», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в пиратских районах Мирового океана российские суда, в том числе рыболовецкие, находятся под защитой боевых кораблей Военно-морского флота России.
«К общеизвестным сомалийским пиратам теперь прибавились бандеровские. Значит, к ним надо относиться так же — в соответствии с нормами международного права», — заключил Ненашев.
Украинские пограничники задержали российское судно «Норд» 26 марта, экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запрещено покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянск, наложили арест. Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.
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Ранее капитан судна Владимир Горбина сообщил, что украинские пограничники, арестовавшие «Норд», пообещали отпустить задержанных, если они предоставят украинские паспорта. При этом он отметил, что российскому консулу отказывают в доступе к экипажу под предлогом отсутствия на судне граждан России.
“Северный поток-2″ в интересах потребителей: Украина “сдает” транзитную прибыль Европе
Заявление Александра Новака, что Евросоюз должен принять решения по маршруту газопровода “Северный поток-2″ в интересах европейских потребителей основывается на трех факторах. О них ФБА “Экономика сегодня” рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
“Дело не в том, что газ для европейцев станет дешевле, если из цены исключить выплаты Киеву за транзит через Украину – эти расчеты всегда были головной болью “Газпрома”. Впрочем, на себестоимость конечной стоимости энергоносителя для Германии эти суммы в какой-то мере все равно влияли – российская сторона не могла единолично покрывать убытки от аппетитов украинских властей.
Главное преимущество для европейцев – обнуляется “технический фактор”. Украинская газотранспортная система (ГТС) крайне изношена – до такой степени, что сбои в поставках могут начаться в любой момент. Они не идут бесконечным валом только потому, что систему загружают куда меньше, чем она на то рассчитана. А пониженный уровень нагрузки снижает риск аварий. Но бесконечно это длиться не может – рано или поздно начнутся сбои.
Как выяснилось, европейцы очень не любят мерзнуть. И постоянно растущая вероятность сбоя поставок в пик морозов, когда газ – единственная возможность согреться, их не воодушевляет. В середине “нулевых” годов Россия и Германия – поставщик и основной потребитель – предлагали Украине взять ГТС в свое управление, чтобы вкладывать деньги и поддерживать ее ради поставок. Киев объявил ГТС своим национальным достоянием и отказал. Сейчас чтобы просто привести систему в приемлемое состояние стоит миллиарды долларов. Таких денег у Украины нет”, – отмечает аналитик.
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил: Россия рассчитывает, что разрешительные органы стран Евросоюза примут решения по маршруту прокладки “Северного потока-2″ с учетом определенных факторов. “Рассчитываем, что будут приняты решения, направленные на удовлетворение интересов европейцев и европейских компаний в поставках газа. Пока этот процесс не закончен, он идет, работа соответствующая идет”, – сказал глава Минэнерго.
Кооперация и экология
“Второй аргумент в пользу нового газопровода – Россия предлагает европейским компаниям заработать на трубопроводе. 51% акция “Северного потока” сейчас принадлежит “Газпрому”, остальное – консорциуму европейских компаний. То есть бизнес ЕС зарабатывает на работе трубопровода. Со второй веткой проекта связаны определенные санкционные ограничения, но заработать миллиард ни одна компания не откажется. То есть Европе предлагается вместо Украины заработать на транзите российского газа”, – подчеркивает эксперт.
В ноябре 2017 года парламент Дании одобрил законопроект, благодаря которому власти могут запретить строительство “Северного потока – 2″ в территориальных водах страны. Между тем, участники проекта заявляли, что у Nord Stream 2 есть альтернативные варианты маршрута. Пока разрешение на строительство выдала Германия, кроме Дании это должны сделать еще Швеция, Финляндия и Россия.
“Еще один аспект в пользу нового трубопровода – экологический, он очень болезненный для Европы. Украинская ГТС гораздо более энергоемкая, неэффективная и опасная в плане загрязнения окружающей среды, чем проекты “Северного потока”. На них работает лишь одна компрессорная станция, экологичная и мощная. Тогда как работу сетей Украины обеспечивают сотни агрегатов, технически устаревших еще в XX веке.
Более того, при прокладке “Северного потока-1″ в территориальных водах Дании на дне Балтики было обнаружено судно с боевыми отравляющими веществами, затонувшее в Первую Мировую войну. Однако угроза экологии со стороны герметичной трубы из России, с которой ничего не случится даже при землетрясении, беспокоит Копенгаген больше, чем разлагающиеся десятилетиями отравляющие вещества. Парадокс, но политика датских властей наталкивает именно на такой вывод.
Если Дания все еще пытается выторговать себе что-то у Евросоюза в обмен на разрешение прокладки трубопровода, то с Финляндией и Швецией проблем уже не предвидится. Нет сомнений, что и в России “Газпром” на прокладку трубопровода разрешение получит. В целом же “Северный поток-2″ отвечает интересам европейских потребителей куда больше, чем использование нынешнего варианта доставки газа через Украину”, – заключает Александр Фролов.
Максим Бут
Ужасы цэ Европы: Украина планирует отменить пенсии
В результате пенсионной реформы на Украине без средств к существованию могут остаться более половины стариков. И для того, чтобы старики могли выживать, алиментное бремя однажды ляжет на плечи их детей.
И это не какой-то набор слов для заманчивого заголовка или выступления — таковы реалии современной Украины.
Я не знаю, каким ещё образом обратить внимание украинофилов на стремительное падение их любимой Нэньки.
Практически каждый месяц в течение последних 4-х лет Украина демонстрирует, что своего дна она ещё не достигла.
Как только кажется, что проседать дальше некуда, оказывается, что падение в пропасть каждый раз зависает в воздухе.
Об этом в очередной раз мне напомнил министр социальной политики Украины Андрей Рева, который намерен внести на рассмотрение законодательную инициативу о том, что дети должны платить алименты на содержание своих пожилых родителей.
«Я считаю, что в случае детей в отношении пожилых родителей должна быть жесткая ответственность — нужно законодательно ввести серьезную ответственность — они тоже должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях», — сказал Рева.
В общем, страстная неделя на Украине началась как положено — со страстей финансовых.
Замечу, что забота о пожилых и нетрудоспособных родителях — это не только гражданская обязанность совершеннолетних, но и морально-этический долг каждого человека.
Вот только материально обязано заботиться государство, а не отпрыски нетрудоспособных родителей. Выплачивать средства как детям, так и пенсионерам — это государственная обязанность.
Для этого каждый трудоспособный налогоплательщик отдаёт часть своих кровных в государственную казну. И для того, чтобы обязать детей содержать своих родителей, нужно отменить налоги и сборы в пенсионный фонд.
А если государство не выполняет своих материальных обязательств, то налоги — не что иное, как средневековая дань.
Разумеется, законодательная инициатива, о которой говорит Рева, может быть рассмотрена в менее жёсткой форме, чем кажется на первый взгляд.
И, возможно, законопроект вообще не будет принят.
Но это ведь Украина, и надеяться на положительный итог не приходится.
Если про алименты для пожилых запели на данном этапе пенсионной реформы, то это не что иное, как закладка на перспективу. Так начинает работать «Окно Овертона». И каким шумом обернётся этот тревожный звонок лет через 10, можно легко догадаться.
Отмечу, что на Украине, как и в остальных странах, взымать алименты со своих детей можно было всегда. Вот только по решению суда. Это обусловлено массой нюансов и уникальных случаев отдельно взятых семей.
Но то, что на Украине предлагают обсудить сейчас, является предпосылкой к полной или частичной отмене пенсий с заменой на алиментные обязательства.
Алименты вместо пенсий?! Украина, что дальше?
Алексей Гумилёв, специально для «Русской Весны»
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Бронетанковый кулак Украины: способна ли «Незалежная» производить военную технику
В свете ведущихся боевых действий на Донбассе, где с двух сторон применяется бронетехника советской, российской и украинской разработки, встает вопрос, насколько она совершенна и может ли ее производить Украина.
Существуют разные оценки: от «ничего там нет» до наличия серьезных сил. В связи с этим объективная оценка специалистом состояния украинской бронетехники и возможностей ее развития может представлять определенный интерес.
Для организации полного цикла разработки, производства, обслуживания и ремонта бронетехники необходимо иметь соответствующую инфраструктуру, и Украина ее имела. От Союза в наследство ей досталось 13 предприятий, из них значимые: Харьковское КБ им. Морозова по разработке танков, Харьковский завод Малышева по производству танков, Харьковский тракторный завод по разработке и производству легких транспортеров. Остальные заводы — по ремонту бронетанковой техники.
В наследство также достались тысячи единиц бронетехники, из них порядка 2000 танков, склады с боеприпасами, запчастями и имуществом. Как относились к этому наследству, можно увидеть на фотографии хранения в Харькове заросших деревьями более 500 танков Т-64Б, предназначенных по требованию США к утилизации.
У большинства бытует мнение, что танк полностью разрабатывается в танковом КБ и производится на танковом заводе. Это далеко не так: по заданию и под техническим руководством генерального конструктора над созданием танка работают десятки конструкторских, научных и производственных организаций разного профиля и назначения, без которых создать машину невозможно.
В КБ генерального конструктора разрабатывается сама машина, включая корпус, башню, ходовую, механизмы и системы танка. Все остальное: двигатель, броня, вооружение, боеприпасы, прицельные комплексы, вся электроника, средства связи и навигации — разрабатывается в специализированных организациях.
Выпуск танков также требует организации производства не только на танковом заводе, но и на десятках предприятий — производителей комплектующих, и выпадение хотя бы одного из поставщиков может остановить производство танков.
Так что создание и производство танка предполагает сложнейшую кооперацию, и создать ее не так просто. При этом сложность и стоимость комплектующих может быть дороже самого танка, например, в начале 70-х стоимость танка Т-64А была примерно 120 тыс. руб., а когда на него поставили комплекс ракетного вооружения «Кобра», то танк Т-64Б стал стоить более 250 тыс. руб.
Украине досталось ведущее советское КБ по разработке танков, но оно оказалось без смежников (они остались в России) и его возможности резко ограничились. Даже организовать на заводе Малышева выпуск последнего советского танка Т-80УД было невозможно, почти вся комплектация также осталась в России.
Организовать замкнутый цикл производства танков на Украине неожиданно помог заключенный в середине 90-х пакистанский контракт. По нему были выделены серьезные средства в валюте, и благодаря пробивной силе и хватке генерального конструктора Борисюка всеми правдами, а в основном неправдами удалось организовать на Украине производство всех комплектующих, ранее поступающих из России.
Принципиальным было отсутствие на Украине пушки, она поставлялась из Перми, и без нее танк не мог существовать. Документация на пушку в КБ, естественно, была, но отсутствовала технологии ее производства.
Благодаря жадности российских чиновников технология производства пушек была передана Украине. Более того, специалисты с российского завода за отдельную оплату наладили на украинских заводах это производство. Так на Украине появилась своя танковая пушка. Насколько она точно стреляет и какая ее износостойкость, это другой вопрос. Но она реально существует, и ее даже продают за рубеж.
С прицельным комплексом Украине просто повезло. Буквально накануне развала Союза производство прицельных комплексов командира и наводчика из Новосибирска и Красногорска передали в Черкассы и отладили их производство. Самое неприятное заключалось в том, что вместе с прицелом наводчика был передан и лазерный канал высокоточного наведения ракеты. На то время это была самая совершенная разработка тульских конструкторов.
Танковую ракету на Украине долго не могли повторить. КБ «Южное» разрабатывало только большие ракеты, и с этой маленькой у него как-то не сложилось, но спустя годы КБ «Луч» ее все-таки воспроизвело и появились украинский ракетный комплекс «Комбат» и его модификации. Так помогли воспроизвести на Украине высокоточное оружие с лазерным наведением.
Производство средств связи еще раньше было организовано на одном из украинских радиозаводов. Остальную танковую электронику воспроизвели оставшиеся без работы харьковские предприятия по ракетно-космическим системам и наладили их производство.
В итоге на Украине был организован замкнутый цикл производства танков и появился новый конкурент на международном рынке вооружений, заключивший контракт на поставку танков в Пакистан. При этом следует подчеркнуть, что удалось только повторить все самое совершенное на то время, а не разработать принципиально новое. Для этого сил на Украине не было, и вряд ли они могут появиться.
Что ранее производилось на Украине?
В советские времена на заводе Малышева производились только танки из семейства Т-64, последний из них — Т-80УД. Например, танк Т-72 там никогда не производился, так как это была упрощенная версия Т-64, разработанная в Нижнем Тагиле.
Мощности завода на пике производства в середине 70-х позволяли выпускать, если мне не изменяет память, до 94 танков Т-64Б в месяц. То есть один завод в месяц мог оснастить полк, в квартал — дивизию и в год — танковую армию. При этом не надо забывать, что все это возможно только при выпуске такого же количества комплектующих для танка, изготавливаемых на других заводах.
Из бронетанковой техники еще был разработан и производился на ХТЗ легкий плавающий транспортер МТЛБ. Этот живучий малыш до сих пор производится в нескольких странах и верно служит уже более 50 лет. Там же велась разработка легкой плавающей САУ «Спрут-ССВ» с модифицированной танковой пушкой для сухопутных войск. Главный конструктор демонстрировал мне в 92-м два опытных образца, машина интересная, но не получила дальнейшего развития.
На танкоремонтных заводах производили только капитальный ремонт бронетанковой техники. Производить танки и другую бронетехнику они не могут, их задача — разобрать танк, продефектовать, заменить изношенное на новое, собрать и передать в войска. Между прочим, эти заводы всегда находились в подчинении не Миноборонпрома, а Минобороны, и комплектующие для ремонта им поставляли другие предприятия.
На этих заводах, в принципе, возможно производить модернизацию бронетехники, но для этого нужны комплектующие, которые производят специализированные заводы. Так что присвоенное им громкое название «бронетанковый завод» не соответствует сути этих предприятий.
Вся остальная линейка бронетехники БМП, САУ, БТР и бронеавтомобили на Украине не производились. БМП и САУ так и не производятся, эксплуатируются только советские образцы. Обслуживание — на нижайшем уровне, Россия запчасти не дает, и вопрос времени, когда все это пойдет в утиль. Со временем на Украине организовали разработку и производство БТР и бронеавтомобилей.
На базе советского задела Украина выполнила пакистанский контракт и поставила 450 модифицированных танков Т-80УД. Контракт был успешно выполнен, поскольку производство еще не было развалено и с Россией удалось решить проблемы с комплектующими. Эта машина уже более 20 лет эксплуатируется в Пакистане, и она их вполне устраивает.
Разработка нового танка и внедрение его в серийное производство занимает в среднем 5–7 лет, так как надо пройти весь цикл от разработки документации до проведения государственных и войсковых испытаний. Новый танк появляется раз в 30–40 лет, и регулярные заявления о разработке нового танка — не более чем попытки представить модернизацию как новую разработку
На Украине стало модно пропагандировать какие-то убогие предложения по «новому танку» от «бронетанковых заводов», от инициативных групп, даже от моральных уродов из бандформирования «Азов». Ну а шедевром украинской мысли стала разрекламированная попытка школьника учить инженеров завода Малышева, как создавать танки. Все это глупости от неразумных людей, не понимающих, что они говорят.
Для разработки танка нужна школа, складывающаяся десятилетиями, понимание задач, стоящих перед танком, и технологии его производства. В Союзе было три танковых КБ: в Харькове, С.-Петербурге и Нижнем Тагиле — и работали они на конкурсных началах. С развалом Союза КБ в С.-Петербурге ликвидировали, осталось по одному в России и на Украине и между ними теперь идет заочная конкуренция.
Харьковское КБ им. Морозова существует уже ровно 90 лет. В этом КБ родился легендарный Т-34, правда, эти лавры пытается приписать себе Нижний Тагил, пусть это остается на их совести. Здесь же был создан и Т-64, от которого родились все последующие советские, российские и украинские танки. Все танки Т-72, Т-80, Т-84, Т-90, «Булат», «Оплот» — это не новые танки, а вариации на тему Т-64 и являются модернизированными образцами этого танка. Не специалист их даже различить не сможет.
Большую часть своей сознательной жизни я провел в стенах этого КБ. Прошел путь от молодого специалиста до профессионала, и тот опыт организации любого дела пригодился мне потом и в бизнесе, и в политике. Всегда относился и отношусь с уважением к работающему там коллективу, несмотря на то, что находимся сейчас по разные стороны. Как говорится, еще не вечер и все имеет свойство возвращаться на круги своя.
Покинул я КБ более двадцати лет назад, и одной из причин, как я писал в своей книге, было понимание, что это грозное оружие может быть применено националистами против моих соотечественников. К несчастью, так оно и оказалось. Более того, сейчас придумали историю «украинского танкостроения» и выдают этот бред за истину. Опять же сошлюсь на книгу: «история танкостроения в моем родном КБ является не историей Украины, а принадлежит всем нам, работавшим в разных республиках под руководством Москвы».
Несмотря на всеобщий развал, отсутствие требуемых ресурсов и базы для создания новой техники, удалось сохранить школу танкостроения в КБ им. Морозова, и оно продолжает модернизировать танки и осваивает новые направления в создании бронетехники.
Что создано на Украине?
В Харькове остался в производстве самый совершенный советский танк Т-80УД, на котором были внедрены последние достижения танкостроителей. Этот танк взял все лучшее от Т-64 и Т-80, был установлен двигатель 1000 л. с., применена обрезиненная ходовая, новый прицельный комплекс наводчика «Иртыш» с лазерной системой наведения ракеты «Рефлекс», стабилизированный прицельный комплекс командира «Агат-С», обеспечено дублированное управление огнем от командира. Всего было изготовлено до полусотни этих машин.
Всех этих нововведений не было на всех модификациях Т-72, там они появились значительно позже. Поэтому Украине досталось самое лучшее от советского танкостроения, которым она не смогла грамотно распорядиться.
КБ им. Морозова продолжило модернизацию этого танка. На его базе поэтапно появились Т-84, «Булат» и «Оплот», на которых были внедрены сварная башня, двигатель 1200 л. с., вспомогательный 8-киловаттный двигатель, тепловизор, панорамический прицел командира, навигационная система, новое поколение динамической защиты, штурвальное управление движением.
Все это позволяет говорить о примерном паритете украинских танков с российскими Т-72 и Т-90. У всех одинаковые пушка, пулеметы, боеприпасы, прицельные комплексы, принципы компоновки, огневая мощь, подвижность и способы защиты. Особыми преимуществами ни один из них не обладает. Все они находятся примерно на одном уровне.
Украинские танки неплохие, но их нет в серийном производстве. Насколько мне известно, для украинской армии за все время независимости было поставлено только несколько десятков танков разных модификаций. Новых танков, кроме зарубежных контрактов, завод Малышева практически не выпускает, он уже в течение семи лет не может завершить поставку 49 танков «Оплот» по таиландскому контракту.
Танковое производство на заводе доведено до ручки, государство не обеспечивает финансирование, и собрать несколько десятков танков уже не в состоянии. К тому же на этой модификации «Оплота» много новой электроники и сложный панорамический прицел командира, разработанный в Черкассах. Как я понимаю, смежники не в состоянии отладить производство и обеспечить поставки, а без этого танка нет.
Восполнение потерь украинской армии на Донбассе производится не за счет новых танков, а путем модернизации старых. На заводе Малышева и танкоремонтных заводах переоснащают танки Т-64 до требуемого уровня и отправляют в армию. Большего в разоренном и разрушенном государстве сделать уже невозможно.
Создать танк нового поколения Украина, естественно, не может. Для такой работы требуются усилия специалистов разных отраслей и знаний, наличие необходимых технологий, без которых новый танк появиться не может. К тому же это требует колоссальных финансовых затрат, которых у этого государства нет и не будет.
Между прочим, последний советский танк нового поколения «Боксер» разрабатывался не в Нижнем Тагиле и С.-Петербурге, а в Харькове. Развал Союза остановил эту разработку, и работы свернули, несмотря на то, что работа дошла уже до опытных образцов. Задел по танку передавать в Россию запретили, а Украине такая разработка была явно не по зубам по многим причинам.
Отдельные элементы этого танка используются на танке «Оплот» и новом российском танке «Армата». То, что не удалось реализовать тридцать лет назад, начинает постепенно внедряться. «Армата» — это действительно танк нового поколения с принципиально другой концепцией танка с необитаемой башней.
В самом начале разработки этого танка мне приходилось дискутировать с его сторонниками на предмет надежности танка в боевых условиях. Дело в том, что в случае выхода электроники или системы питания из строя танк остается полностью безоружным и стрелять из него будет невозможно. Это одно из слабых мест этого танка, вызывающих настороженность к этому проекту.
Кроме разработки танков, КБ им. Морозова начало разработку совершенно неспецифичной для него техники — бронетранспортеров и бронеавтомобилей. Наиболее серьезной была разработка бронетранспортера БТР-4 с характеристиками на уровне машин такого же класса. На нем был применен боевой дистанционно управляемый модуль с 30 мм пушкой (аналог советской 2А42), пулеметом калибра 7,62 мм и четырьмя ПТУР «Барьер». Предусматривалась установка двигателя в двух вариантах — на базе танкового двигателя 6ТД и фирмы Deutz.
Машина была сырая и, естественно, у нее были «детские болезни» и серьезные недостатки. Изготовив только два первых образца и не проведя полного цикла испытаний, сразу приступили к переговорам по контракту поставки их в Ирак. После поставки первых партий начались проблемы с двигателем, ходовой, пушкой и самые серьезные — с трещинами в корпусе.
Потом выяснилось, что на заводе — изготовителе корпусов был допущен брак при их сварке, но это уже не спасло репутацию машины, контракт расторгли и часть поставленных БТР Ирак вернул. В боевых действиях на Донбассе выявились и другие недостатки, их устраняют, доводят машину и разрабатывают ее модификации. При всех проблемах, сопутствующих этой разработке, был получен опыт в создании машин нового класса, и можно предположить, что это направление, так или иначе, развивается.
Разработанный в КБ бронеавтомобиль «Дозор» для перевозки 8 человек особыми достоинствами не отличался, его долго не принимали и в итоге отдали производство на Львовский танкоремонтный завод. Там тоже начались проблемы: завод не был готов к такому производству. К тому же использовалась непонятного происхождения броня, корпус начал трескаться, и эту машину так до сих пор не запустили в производство.
Должен отметить, что с броней для украинской бронированной техники постоянно возникают проблемы. Броня и броневые детали поступают от металлургических заводов. Основным поставщиком брони был мариупольский завод «Азовмаш», который уже несколько лет находится на стадии банкротства и практически на линии фронта с ДНР.
Начали применять броню от других украинских и зарубежных поставщиков через фирмы-посредники. Естественно, при таких схемах деньги разворовывались, и вместо брони поставлялся суррогат. Последовавшая череда скандалов с трещинами в корпусах бронетехники на ряде бронетанковых заводов и начавшиеся судебные процессы выявили порочную коррумпированную практику изготовления и приемки военной техники.
На Украине появилось и новое семейство бронеавтомобилей КРАЗ. На базе шасси существующих грузовиков запустили бронеавтомобили для перевозки людей и грузов. Наиболее известны из этого семейства бронеавтомобили «Рапотор» и «Шрек» для перевозки 20 и 12 человек соответственно. После ряда неудачных технических решений все-таки были найдены компоновочные схемы, удовлетворявшие требованиям военных.
Также была не совсем удачная попытка КРАЗа сделать бронеавтомобиль «Спартанец» для перевозки 12 человек совместно с мало кому известной канадской фирмой Streit Group на базе шасси автомобиля Ford F550.
При эксплуатации в войсках сразу же выявилась масса недостатков, основным из которых была ненадежность ходовой части, не приспособленной для полевых условий. Все это было следствием необдуманного выбора разработчика машины, который до этого никогда не занимался военной бронетехникой. В связи с этим вопрос дальнейшей эксплуатации бронеавтомобиля пока повис в воздухе.
По уровню разработок, производству и состоянию украинской бронетехники можно сказать следующее. Модернизация существующего поколения танков ведется на достойном уровне, кадры, способные это делать, сохранены. Качество разработок не уступает российским, несмотря на отсутствие необходимой базы для создания современных комплектующих для танка. Но сил и возможностей разрабатывать новые и перспективные танки у Украины нет, научно-техническое и экономическое состояние страны не позволяет это делать.
Хранение и содержание украинской бронетанковой техники не выдерживает никакой критики, обслуживание практически не проводится. Ремонт и восстановление осуществляется за счет разборки и разукомплектования части хранящейся бронетехники, которая постепенно приходит в негодность.
Украиной начаты разработки семейства бронетранспортеров. Однако качество разработок оставляет желать лучшего. Возможно, проблемы, появившиеся на первых этапах, будут устранены. А возможно, и нет.
Качество производства украинской бронетехники находится на нижайшем уровне. Утеряны производственные мощности и квалифицированные специалисты, проигнорирован и заброшен опыт проведения цикла испытаний и военной приемки. Серийно производить бронетехнику Украина уже не в состоянии. Имеются только ресурсы и возможности по восстановлению и модернизации оставшегося после развала Союза парка машин в требуемом объеме.
Юрий Апухтин
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В Раде рассказали, сколько россиян находится в тюрьмах Украины
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что на данный момент в украинских тюрьмах отбывают наказание 23 гражданина РФ, которые принимали участие в конфликте на Донбассе.
«Действительно, сегодня в украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности, суверенитета те россияне, которые были задержаны, собственно, в результате войны за свое то или иное участие в конфликте под прикрытием так называемых «ополченцев»», — сказала она .
Она подчеркнула, что россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, Киев готов передать для освобождения украинцев.
«Если российская сторона утверждает, что «нас там нет», то украинская сторона говорит, что нет, вы здесь есть. И сейчас 23 россиянина находятся в тюрьмах Украины, — заявила Геращенко.
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Для живых выход не предусмотрен
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В «Газпроме» рассказали, во сколько раз сократится транзит газа через Украину
Транзит российского газа через Украину после ввода в строй газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» продолжится, но сократится до 10–15 миллиардов кубометров в год, рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные», — сказал Миллер в эфире Первого канала.
Отвечая на вопрос о возможности заключения нового транзитного контракта с «Нафтогазом», глава «Газпрома» сказал, что предстоят переговоры.
При этом он подчеркнул, что это будут не те условия, которые прописал в действующем соглашении Стокгольмский арбитраж.
В 2017 году транзит российского газа через Украину достиг рекордного за последние восемь лет объема в 93,5 миллиарда кубов.
В конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить Киеву 2,56 миллиарда долларов.
В «Газпроме» вердикт назвали «ассиметричным» и заявили, что будут защищать свои права «всеми законными способами». В компании отметили, что арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение.
Как позднее заявил руководитель «Газпрома» Алексей Миллер, компания не намерена за свой счет помогать соседним странам восстанавливать экономику. В конце марта «Газпром» обжаловал в суде Швеции решение арбитража по искам с «Нафтогазом».
В понедельник стало известно, что «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа по контракту с «Нафтогазом».
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